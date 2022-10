–

Almudena Rubio comisar铆a una exposici贸n de 200 im谩genes desconocidas de Kati Horna y Margaret Michaelis, dos fot贸grafas anarquistas que cubrieron la Guerra Civil.

A comienzos de 1939, Kati Horna, una refugiada antifascista h煤ngara de 26 a帽os, cruz贸 los Pirineos despu茅s de haber pasado casi dos a帽os en Espa帽a fotografiando la Guerra Civil para organizaciones anarquistas. Llevaba consigo una peque帽a caja de hojalata con 270 negativos, que solo representaban una fracci贸n de su producci贸n fotogr谩fica del conflicto. Un par de meses despu茅s, mientras ca铆a Barcelona, 48 grandes cajas de madera tambi茅n cruzaron la frontera francesa: conten铆an el archivo 铆ntegro de la CNT-FAI, salvado a duras penas de las garras de Franco.

Horna acabar铆a exiliada en M茅xico, donde vivi贸 hasta su muerte en el a帽o 2000. A principios de los a帽os 90, don贸 sus 270 negativos de la Guerra Civil al entonces archivo, hoy Centro de Memoria Hist贸rica, en Salamanca, donde fueron expuestas por primera vez en 1993. Las 48 cajas de la CNT-FAI, a su vez, acabar铆an, v铆a Par铆s e Inglaterra, en el legendario Instituto de Historia Social de 脕msterdam, donde no ser铆an abiertas y catalogadas hasta despu茅s de la muerte de Franco.

Tuvieron que pasar otros 40 a帽os m谩s hasta que la investigadora Almudena Rubio P茅rez identificara, entre los miles de negativos y fotos almacenadas en las cajas, 522 im谩genes m谩s de Horna, adem谩s de cientos de fotos de otra fot贸grafa asociada con la CNT, la austriaca Margaret Michaelis (1902-1985). Horna lleg贸 a Espa帽a a principios de 1937, pero Michaelis hab铆a vivido aqu铆 desde 1933. Ambas, con sus respectivas parejas, se mov铆an en ambientes libertarios. En Espa帽a, las dos trabajaban como fot贸grafas y en labores propagand铆sticas: se dedicaban a documentar la guerra y la revoluci贸n con el fin no solo de informar al mundo de lo que estaba ocurriendo, sino tambi茅n para desmentir la propaganda antirrevolucionaria y recabar apoyos internacionales para la causa mediante una agencia fotogr谩fica y revistas como Umbral.

Almudena Rubio (Madrid, 1980), licenciada en Historia del Arte por la Universidad Aut贸noma de Madrid, lleva ocho a帽os trabajando como investigadora y comisaria en el Instituto de 脕msterdam, donde se especializa en los archivos del anarquismo espa帽ol y en Kati Horna. La precedieron conocidos libertarios holandeses como Arthur Lehning (1899-2000), Rudolf de Jong (1932) y Kees Rodenburg (1948). Adem谩s de sus trabajos de investigaci贸n, Rubio tambi茅n dedica su tiempo a la m煤sica.

Estos meses, Rubio ha comisariado una exposici贸n que incluye m谩s de doscientas de las im谩genes fotogr谩ficas rescatadas de Horna y Michaelis, la mayor铆a de las cuales nunca se han visto. Despu茅s de pasar por la Real Academia de Bellas Artes en Madrid, la exposici贸n se encuentra instalada, hasta el 13 de noviembre, en la Diputaci贸n Provincial de Huesca.

Muchas de las im谩genes incluidas en la exposici贸n se concibieron en su d铆a como herramientas de propaganda. 驴No es f谩cil que se malentiendan hoy?

Es una pregunta que me planteo con frecuencia. Por ese motivo, como comisaria, me esfuerzo por contextualizar su obra lo mejor que puedo. Es cierto que muchas de las im谩genes hablan por s铆 mismas. Pero conocer el contexto les otorga otra dimensi贸n y nos permite adem谩s reconstruir y valorar una 茅poca pasada en su contexto y confrontarla adem谩s con el presente. Pienso, por ejemplo, en la fotograf铆a de Kati Horna utilizada como imagen de la exposici贸n. Es una fotograf铆a tomada en el interior de una iglesia g贸tica del siglo XV en Bin茅far, un pueblo aragon茅s situado entre Lleida y Huesca. En la iglesia vemos a dos carpinteros trabajando, envueltos en dos tremendas haces de luz que entran por los ventanales articulando la foto. Es una fotograf铆a preciosa. Pero 隆cu谩nto m谩s significado gana esta imagen si explicas que se trata de una iglesia colectivizada por y para el pueblo y convertida en taller de carpinter铆a! Lo mismo ocurre con otra fotograf铆a de Horna que nos muestra a tres ni帽os en un palacio en Barcelona. La imagen es maravillosa en s铆 misma pero no debemos olvidar que los ni帽os estaban all铆 porque el palacio habido sido expropiado y convertido en una Escuela Moderna, organizada seg煤n los principios libertarios de Francisco Ferrer i Guardia.



Fotograf铆a de Kati Horna.

驴Le consta que el p煤blico de la exposici贸n est谩 siendo receptivo a esta potencia contextualizada?

S铆, me parece que s铆. En Madrid se superaron las expectativas en cuanto a visitantes. La exposici贸n atrajo a mucha gente y lo que es mejor, gente diversa y de todas las edades. Tambi茅n he sabido que surgieron debates espont谩neos entre los asistentes, relacionados con las colectivizaciones y el papel de los anarquistas en la guerra. Para m铆, que la exposici贸n provoque reacciones de ese tipo es un logro, al menos un logro relacionado con la voluntad de dar a conocer ese otro discurso que encierran las fotos de nuestras protagonistas. La exposici贸n recoge su obra in茅dita, pero tambi茅n una lectura desconocida y necesaria sobre su paso por la Espa帽a antifascista que hoy nos permite conocerlas mejor.

El tema de las colectivizaciones sigue siendo muy controvertido, en parte porque dividi贸 鈥搚 sigue dividiendo鈥 a la izquierda. Las autoridades republicanas las suprimieron a la fuerza en Arag贸n y otros lugares.

Claro. Por eso quer铆amos que su trabajo llegara a Huesca, precisamente. Tanto Horna como Michaelis, como fot贸grafas contratadas por la CNT-FAI, se esforzaron en documentar esa revoluci贸n, que, en efecto, tuvo un gran arraigo en Arag贸n. De hecho, llama la atenci贸n el esfuerzo de los anarquistas por documentar todo ese proceso desde el principio. No s茅 si sabes que, en plena contienda, pusieron en marcha el Instituto de Documentaci贸n, un archivo que tuvo como objetivo dar a conocer su rol en aquellos meses. 隆La creaci贸n de un archivo en plena guerra contra el fascismo! Hasta ese punto llegaba su responsabilidad con su lucha. Y s铆, efectivamente las colectivizaciones fueron suprimidas por la fuerza bajo la sombra de Stalin鈥 Es una parte de la guerra civil que no interesa que se conozca. No me sorprende: fue un logro demasiado explosivo鈥

En un art铆culo sobre Horna y Michaelis en la revista Historia Social, usted argumenta que muchas de estas im谩genes parecen muy personales, 铆ntimas, y sin embargo respiran una gran autenticidad. 驴La autenticidad no est谩 re帽ida con el af谩n propagand铆stico?

Supongo que s铆, pero de alg煤n modo, creo que Horna y Michaelis consiguen combinar las dos cosas. Son fotograf铆as que surgen en una oficina de propaganda, eso es un hecho. Sin embargo, confluyen en una cierta autenticidad. Sin serlo, logran ser 鈥渙bjetivas鈥 y al mismo tiempo, y especialmente en el caso de Horna, gozan de un intimismo maravilloso que va m谩s all谩 de la documentaci贸n, evocando lo personal. En mi opini贸n, esto se debe a la afinidad de Kati Horna con el sujeto retratado y, en definitiva, con la verdad o el ideal que hab铆a detr谩s. Horna lo expres贸 muy bien cuando dijo: 鈥淟a c谩mara no es un obst谩culo, es uno mismo鈥.

驴Qu茅 hay de nuevo en estas im谩genes, adem谩s de ser fotograf铆as nunca antes expuestas en Espa帽a?

Representan una mirada de la guerra poco conocida, desde la retaguardia anarquista. Pero, adem谩s, una retaguardia anarquista vista por dos mujeres fot贸grafas extranjeras y militantes. Son fotograf铆as desconocidas reforzadas con una investigaci贸n de a帽os que nos aporta una informaci贸n desconocida hasta ahora y que nos obliga a hablar de ellas en otros t茅rminos, aunque no guste. Sus im谩genes, sean del campesinado aragon茅s, de la Nueva Escuela, de los milicianos de la Divisi贸n Ascaso o de un campo de concentraci贸n para fascistas en Teruel, responden a un hecho hist贸rico concreto. Representan una mirada sobre la historia que algunos han llamado intimista o humanista. Sin embargo, son t茅rminos que a m铆 no me acaban de convencer.

驴Por qu茅 no?

Porque como dir铆a Susan Sontag, eso es descartar la pol铆tica, despolitizar esa mirada, impulsada precisamente por la convicci贸n pol铆tica de la que naci贸. A fin de cuentas, el compromiso pol铆tico es lo que conecta a las fot贸grafas con los temas y las personas que captan sus c谩maras. Esa empat铆a con el sujeto que la fot贸grafa est谩 retratando est谩 directamente relacionado con la causa que provoca ese encuentro. Los dos forman parte de esa experiencia. No es un trabajo que se pueda o deba despolitizar.

Las tres fot贸grafas m谩s conocidas de la Guerra Civil Espa帽ola son refugiadas jud铆as antifascistas: Gerda Taro, alemana de ascendencia polaca; Kati Horna, h煤ngara; y Margaret Michaelis, austriaca, nacida en lo que hoy es Polonia. Taro muri贸 en Espa帽a, aplastada por un tanque en 1937. Horna y Michaelis, en cambio, sobrevivieron y pasaron el resto de sus vidas en M茅xico y Australia, respectivamente. 驴C贸mo se relacionaron posteriormente con los a帽os intensos que vivieron en Espa帽a?

No debi贸 ser f谩cil. En el caso de Michaelis, tengo la sensaci贸n de que se produjo una ruptura radical. Que yo sepa, nunca habl贸 de la guerra o al menos no en p煤blico. El caso de Horna debi贸 ser diferente. Su hija Norah Horna, y su nieta Kati, de quien guardo un recuerdo memorable, me contaron que Kati Horna, como tantos otros, no quer铆a hablar de la guerra. Sin embargo, con Jos茅 Horna en su casa de Colonia Roma y en sus encuentros con otros antifascistas que llegaron de Espa帽a como Benjamin Peret, su v铆nculo con Espa帽a tuvo que permanecer vivo.



Exposici贸n en la Diputaci贸n de Huesca. JAVI BROTO

Cuando Horna vendi贸 sus negativos al archivo de Salamanca, 驴sab铆a que hab铆a m谩s fotos en 脕msterdam?

S铆, de hecho, lleg贸 a declarar en una entrevista que los anarquistas hab铆an logrado ponerlas a salvo, al enviar sus archivos a 脕msterdam.

驴Por qu茅 se tard贸 tanto en descubrirlas, entonces?

No lo s茅, ignoro por qu茅 los historiadores hicieron caso omiso de esas declaraciones suyas en las que daba pistas sobre el paradero de su archivo. En cualquier caso, yo estoy feliz de que haya sucedido as铆. Me pregunto a menudo si ella estar铆a contenta y conforme con este 鈥渞edescubrimiento鈥 de su obra.

El Instituto de Historia Social fue fundado en 1935, justo antes de la guerra espa帽ola, y en su secci贸n espa帽ola ha contado con leyendas del anarquismo holand茅s como Arthur Lehning y Rudolf de Jong鈥

Es verdad, hay toda una genealog铆a institucional que confluye aqu铆 en el instituto. Las conexiones son directas. Cuando le铆 la biograf铆a de Michaelis, de Helen Ennis, supe que la propia Margaret viaj贸 junto a Arthur Lehning a Valencia; y a su vez Lehning hab铆a trabajado junto a Jaap Kloosterman durante a帽os. Algo que supe afianzada ya mi amistad con Jaap, a quien le estoy enormemente agradecida por su apoyo incondicional en este proyecto. De alguna manera, la historia fluye a trav茅s de las generaciones y eso otorga una dimensi贸n viva a las fotograf铆as鈥 Y sacude las memorias, adem谩s.

Gran parte de la historia del anarquismo espa帽ol est谩 escrita por historiadores con poca o nula afinidad ideol贸gica con el movimiento. Los expertos del Instituto, en cambio, se han aproximado al material desde una profunda simpat铆a con el ideario libertario, si no una militancia activa. 驴Es tambi茅n su caso? 驴Eso tiene un peso?

En mi caso fue mi inter茅s por el anarquismo y la contracultura lo que me llev贸 al instituto, al que ya conoc铆a estando en Madrid, precisamente por ser un referente internacional en esos campos. Sin embargo, no es necesario ser af铆n a una ideolog铆a para hablar de ella; eso s铆, tienes que conocerla.

驴Y c贸mo ha sido convivir, p贸stumamente, con estas dos mujeres durante los 煤ltimos a帽os?

Es interesante que hables de convivencia, porque es verdad: en cierto modo convivo con ellas. Les dedico una gran parte de mi tiempo. La investigaci贸n es en cierto modo una obsesi贸n y las obsesiones te quitan mucho tiempo. Por otro lado, Horna me ha permitido conocer a gente incre铆ble y vivir experiencias maravillosas. Especialmente cuando la investigaci贸n y la m煤sica confluyen, como ocurri贸 durante mi viaje a M茅xico y tuve la posibilidad de cantar en la casa de Frida Kahlo y en el Colegio de San Ildefonso acerc谩ndome al mismo tiempo a la Horna mejicana.

Porque aparte de la investigaci贸n tambi茅n canta鈥

S铆, este a帽o he publicado mi primer disco. Algunos amigos me animan a crear el cancionero de Kati Horna al estilo de Chicho S谩nchez Ferlosio. De hecho, me consta que Jos茅 Horna tocaba la guitarra y le cantaba canciones a Kati. 隆Qui茅n sabe, quiz谩s me anime!