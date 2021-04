–

Particularmente, soy republicano, por diversas razones entre las cuales se encuentra que pienso que la monarqu铆a es una instituci贸n bastante rid铆cula. No obstante, a lo largo de mi vida he tenido que jurar o prometer lealtad al rey (al de entonces, Juan Carlos I) en cuatro ocasiones. Por supuesto, era por imperativo legal, porque nadie jura lealtad al rey en sus momentos de ocio y por pura afici贸n; solo cuando la ley te lo impone como requisito para acceder a alg煤n cargo o empleo. Como quiero ser fiel a ese cu谩druple juramento (aunque sospecho que la lealtad no era rec铆proca, yo no he necesitado refugiarme en los Emiratos 脕rabes Unidos y mi contraparte s铆), y como veo que la mayor铆a de mis conciudadanos son mon谩rquicos, ya que votan a partidos tan mon谩rquicos como el PSOE, har茅 caso omiso de mis convicciones y formular茅 un par de sugerencias para apuntalar la instituci贸n mon谩rquica, que est谩 pasando por duros momentos. Parece que a nadie se le han ocurrido todav铆a.

La primera. Suprimamos la familia real. La monarqu铆a es dif铆cil de suprimir, habr铆a que reformar la Constituci贸n, y ya sabemos que por diversas razones la Constituci贸n espa帽ola es irreformable. En Espa帽a, las constituciones se suelen abolir en bloque, aprovechando alguna conmoci贸n, una revoluci贸n, una guerra, o que se te muera el caudillo. Pero la familia real es f谩cil de abolir. La Constituci贸n solo alude a la familia real para decir que la tiene que sostener el rey con la asignaci贸n que recibe cada a帽o, pero no le concede ning煤n papel constitucional ni regula su composici贸n. El rey s铆 tiene unas funciones, y la reina consorte o el consorte de la reina, y el pr铆ncipe heredero, pero el resto de la parentela del jefe del Estado resulta constitucionalmente irrelevante. Se puede prescindir de padres, hermanos, cu帽ados, primos, y prescindir de todos ellos solo requiere derogar o modificar un real decreto, algo que puede hacer el Gobierno en cualquier de los Consejos de Ministros que celebra semanalmente. Es el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre (modificado por Real Decreto 470/2014, de 13 de junio), que establece el R茅gimen de t铆tulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes. Es la 煤nica regulaci贸n que tiene la familia real. En esa norma es donde aparecen los infantes de Espa帽a, y los hijos de los infantes que son grandes de Espa帽a, y los condes de Barcelona (Juan de Borb贸n y Battemberg y Mar铆a de las Mercedes de Borb贸n y Orleans, que tuvieron ese t铆tulo vitalicio), y los mal llamados reyes 鈥渆m茅ritos鈥, en realidad reyes honor铆ficos, Juan Carlos de Borb贸n y Sof铆a de Grecia, y dem谩s parientes con t铆tulo de la casa real y tratamiento de alteza (la hermana y el cu帽ado de Juan Carlos de Borb贸n). Con la derogaci贸n de ese real decreto, desaparecer铆a la familia real (infantes, 鈥渆m茅ritos鈥, y dem谩s), y desaparecer铆a uno de los principales problemas que tiene hoy la monarqu铆a. El rey seguir铆a teniendo parientes, pero como tienen parientes los presidentes de la rep煤blica, o los primeros ministros, o los ministros, o los concejales de cualquier pueblo, parientes que son un asunto privado y que, de ordinario, no tienen ninguna trascendencia pol铆tica. All谩 ellos cu谩ndo o d贸nde se vacunen, no le importa a nadie.

La segunda. Cambiemos de dinast铆a. Acabemos con los Borbones. A ver, no digo guillotinarlos, que en esta 茅poca es una cosa que queda fea, ni echar a Felipe VI de su trabajo, lo cual exigir铆a reforma o abolici贸n de la Constituci贸n, que ya hemos dicho que, de momento, no toca. Pero hagamos como sus primos, los Windsor. Antiguamente, desde Jorge I, en el Reino Unido de Gran Breta帽a e Irlanda reinaba la dinast铆a de Hannover, a la que pertenec铆a la reina Victoria, que contrajo matrimonio con Alberto de Sajonia-Coburgo y Gotha. El hijo de ambos, Eduardo VII, fue el primer monarca brit谩nico de la dinast铆a Sajonia-Coburgo y Gotha, por eso de que eran los padres los que tradicionalmente transmit铆an los apellidos. Jorge V, el siguiente de la dinast铆a, en 1917 pens贸 que todo aquello sonaba demasiado alem谩n. Era una 茅poca en que lo alem谩n no estaba precisamente de moda, ya que el Reino Unido estaba en guerra con el Imperio alem谩n, una guerra que se llam贸 la Gran Guerra y, luego, I Guerra Mundial, y que produjo m谩s o menos un mill贸n de brit谩nicos muertos. La cosa empeor贸 cuando unos aviones alemanes de un modelo llamado Gotha G.IV se dedicaron a bombardear Londres. As铆 que Jorge V le cambi贸 el nombre a la dinast铆a y la rebautiz贸 como Windsor, tomando la denominaci贸n de una de sus residencias, el castillo de Windsor. Algo similar podr铆a hacer ahora el rey Felipe VI. Puede sacudirse la pesada herencia de los Borbones, tanto la del Borb贸n y Borb贸n que es su padre como la de Fernando VII o Isabel II, entre otros antepasados de infausta memoria. Podr铆a adoptar alg煤n otro apellido, como Zarzuela, por su vivienda, o Marivent, por el palacio donde van de vacaciones, o algo m谩s simb贸lico, como Democracia, o Espa帽a. O hacer un gui帽o al feminismo y adoptar Ortiz como apellido.

En fin, no vaya a desaparecer la monarqu铆a por falta de iniciativas, por esa costumbre tan espa帽ola de ir dejando las cosas para m谩s adelante鈥

Miguel Izu es escritor, doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Pol铆ticas y Sociolog铆a.