–

De parte de SAS Madrid February 28, 2022 83 puntos de vista

La teor铆a de que el virus de la covid se escap贸 de un laboratorio chino 鈥損or negligencia o como arma biol贸gica, seg煤n el sector conspirativo estadounidense鈥 pierde un alto nivel de credibilidad a la luz de dos nuevos estudios.

En este par de documentos, expuestos en internet pero todav铆a no impresos en revistas cient铆ficas, investigadores de EE.UU. ofrecen m谩s evidencias de que el coronavirus se origin贸 en animales y se propag贸 a los humanos a finales del 2019 desde el mercado Huanan de la localidad china de Wuhan.

A partir del an谩lisis de datos procedentes de diversas fuentes, estos extensos informes concluyen que animales silvestres vendidos en ese establecimiento pudieron albergar el virus y que este se propag贸 en dos oleadas a las personas que trabajaban o compraban ah铆.

Ambos estudios indican, a su vez, que no han hallado apoyo alguno para la suposici贸n alternativa de que se produjo una fuga de un laboratorio de esa localidad. 鈥淐uando observas todas las pruebas juntas, el resultado es una imagen extraordinariamente clara de que la pandemia empez贸 en el mercado Huanan鈥, explic贸 al The New York Times , que avanz贸 la existencia de estos ensayos, Michael Worobey, bi贸logo evolutivo de la Universidad de Arizona y coautor de ambos estudios.

Los dos estudios centran el origen en la secci贸n donde se vend铆an animales silvestres vivos

Unidas las dos investigaciones, sus resultados suponen una importante andanada sobre los or铆genes de esta crisis sanitaria global que en poco m谩s de dos a帽os se ha cobrado casi seis millones de vidas y contagiado a unos 400 millones de personas a escala mundial.

C贸mo y d贸nde se inici贸 esta enfermedad se convirti贸 en la primera instrumentalizaci贸n pol铆tica de la covid en Estados Unidos, a la que luego acompa帽ar铆an el uso de las mascarillas y de las vacunas.

El pa铆s con m谩s cantidad de inmun贸genos, y m谩s f谩cil acceso, tiene el tr谩gico peaje de ser el que dispone de m谩s difuntos, una cifra que se aproxima al mill贸n.

La hip贸tesis de que el origen se debi贸 a la transmisi贸n de los animales a los humanos es la primera que se ofreci贸, y el mercado de Huanan se convirti贸 en el sospechoso n煤mero uno.

A pesar de los resultados, ya hay quien sostiene que los datos no son concluyentes

Hubo cient铆ficos que objetaron de esa hip贸tesis ante la falta de pruebas. Zarandeado por el coronavirus, err谩tico en la respuesta e incapaz de aceptar la dimensi贸n del asunto, el entonces presidente, Donald Trump, estigmatiz贸 la cuesti贸n aludiendo siempre al 鈥渧irus chino鈥. Y dio p谩bulo a la idea surgida en la extrema derecha de que, en realidad, el virus era una creaci贸n del r茅gimen de Pek铆n para sembrar el caos internacional en su propio beneficio.

Ante la ausencia de unanimidad en la comunidad m茅dica, poco a poco la bola se hizo m谩s grande. Despu茅s del cambio de inquilino en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden orden贸 a los servicios de inteligencia en mayo del 2021 que realizaran una indagaci贸n para tratar de resolver las inc贸gnitas.

Sin 茅xito. Los resultados se hicieron p煤blicos a finales de agosto y la conclusi贸n fue que no hab铆a conclusi贸n.

Las agencias de inteligencia se mostraron divididas sobre si el inicio fue accidental en un laboratorio o procedi贸 de animales. S铆 se despej贸 la inc贸gnita de que en ning煤n caso el coronavirus se desarroll贸 como un arma biol贸gica y que hab铆a muy pocas probabilidades de que hubiera sido manipulado gen茅ticamente.

Las dudas sobre el origen propiciaron una investigaci贸n de la inteligencia de EE.UU. que acab贸 sin 茅xito

Sin embargo, en la CNN, Worobey utiliz贸 la expresi贸n ten铆stica de 鈥渏uego, set y partido鈥 para se帽alar la derrota de esa teor铆a. 鈥淵a no es algo que tenga sentido imaginar que empez贸 de otra manera鈥, dijo sobre una transmisi贸n de animales a humanos, como remarcan estos dos estudios. Uno indica que, a partir del an谩lisis del espacio, se determin贸 que los primeros casos de covid se centraron en ese establecimiento de Wuhan.

Los investigadores tambi茅n remarcan que muestras ambientales que dieron positivo para el virus (SARS-CoV-2) estaban fuertemente asociadas a vendedores de animales vivos.

El otro trabajo explica que los dos linajes virales principales fueron el resultado de al menos otros tantos momentos en que el virus cruz贸 de las especies animales a los humanos. Todo apunta que una primera transmisi贸n se produjo a finales de noviembre o principios de diciembre del 2019. Seg煤n los autores del informe, el otro linaje probablemente se introdujo a las pocas semana del anterior.

Varios de los cient铆ficos implicados en estas nuevas investigaciones estaban detr谩s de un art铆culo publicado el pasado verano en el que expresaron su casi total certeza de que se origin贸 en animales vivos en este mercado. Los dos nuevos trabajos proveen un nivel m谩s alto en ese sentido y ofrecen pruebas mucho m谩s contundentes de la zoonosis de la pandemia.

El meollo del asunto reside en que no existen pruebas directas sobre el mercado de Wuhan

Worobey se sirve de la met谩fora de los fuegos artificiales disparados en ese mercado como punto de arranque. La mecha prendi贸 a finales del 2019, y los positivos iniciales se detectaron en ese entorno. Luego la pirotecnia tuvo su traca diferida en enero o febrero del 2020, momento en que se descubrieron enfermos en barrios del vecindario antes de que se propagara por Wuhan.

Las autoridades chinas decretaron el cierre del mercado, y la polic铆a ejecut贸 la orden el 1 de enero del 2020. Con independencia de que esas personas trabajaran ah铆 o no, los estudios establecen v铆nculos en cuanto a que los que no eran empleados visitaron el mercado o ten铆an alguna relaci贸n con comerciantes. Y, de manera espec铆fica, en los casos epidemiol贸gicamente unidos al establecimiento, la mayor铆a se focalizaron en la secci贸n de mam铆feros vivos.

A medida que el coronavirus se extendi贸, la hip贸tesis del mercado de Huanan se debilit贸. Pero los investigadores que lidera Worobey, mediante datos recogidos por cient铆ficos chinos, han creado mapas de afectaci贸n que para ellos no ofrecen dudas. 鈥淓xisten unas fuertes pruebas estad铆sticas de que esto no es una coincidencia鈥, subray贸.

驴Fin del asunto? Pues no. Cient铆ficos que dudan de avalar la hip贸tesis del mercado aseguraron que siguen sin estar convencidos. Consideraron que puede ser verdad, tras leer estos informes, pero dudaron de la calidad de los datos, por la ausencia de pruebas directas, y cuestionaron que sea suficiente para descartar que otras posibilidades son falsas.

Fuerte descenso de los contagios entre ni帽os

Los contagios de la covid en la poblaci贸n infantil se han dividido por 27 en cuatro semanas en Catalunya, seg煤n los datos publicados ayer en el portal DadesCovid. Si el 22 de enero la incidencia a siete d铆as (IA7) alcanz贸 un pico de 7.605 casos por 100.000 habitantes en la franja de 0 a 9 a帽os, el 23 de febrero 鈥撁簂timo d铆a del que ayer hab铆a datos desglosados por edades鈥 hab铆a bajado a 285. Despu茅s de la explosi贸n de contagios registrada al principio del segundo trimestre, la poblaci贸n infantil ha dejado de ser el grupo de edad con una incidencia m谩s alta de covid. En este momento el mayor n煤mero de casos se registra en la franja de 10 a 19 a帽os (con una IA7 de 673), seguida de la de 20 a 29 (con 530). Tambi茅n los grupos de entre 30 y 49 a帽os tienen ahora incidencias superiores a la de los ni帽os. Josep Corbella

Enlace relacionado LaVanguardia.es (28/02/2022).