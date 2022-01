–

De parte de Avispa Midia January 18, 2022

En portada: Margarito Mart铆nez, fot贸grafo que tambi茅n laboraba como fixer para fotoperiodistas y reporteros extranjeros en Tijuana. Octubre de 2019. Foto: John Gibbins/The San Diego Union-Tribune

No ha pasado ni un mes del a帽o 2022 y en M茅xico ya se reportan dos periodistas asesinados.

El primer caso es el homicidio del director del medio digital Inforegio, Jos茅 Luis Gamboa, quien falleci贸 despu茅s de haber sido apu帽alado el pasado 10 de enero en el Puerto de Veracruz. La segunda agresi贸n se registr贸 este lunes (17) con el asesinato del fot贸grafo Margarito Mart铆nez quien recibi贸 disparos en la puerta de su vivienda, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Solo en el a帽o pasado, M茅xico report贸 nueve periodistas asesinados, con lo cual el Comit茅 para la Protecci贸n de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingl茅s) coloc贸 a dicho pa铆s como el m谩s mort铆fero del mundo para ejercer el periodismo.

Gamboa era fundador de una p谩gina de noticias semanales llamada El regional del Norte o Inforegio, mediante la cual divulgaba art铆culos noticiosos. Mediante esta plataforma y el uso de redes sociales, Gamboa comparti贸 las supuestas conexiones entre el crimen organizado y 茅lites pol铆ticas de Veracruz.

El grupo de prensa Reporteros sin Fronteras escribi贸 que 鈥淕amboa hab铆a denunciado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado鈥.

Por su parte, el fot贸grafo Margarito Mart铆nez era conocido por cubrir escenarios de violencia en Tijuana. Trabaj贸 para el medio local Cadena Noticias, as铆 como para otros medios nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la administraci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, en diciembre del 2018, se han registrado 48 periodistas asesinados en el pa铆s.

En una entrevista para medios internacionales, Jan-Albert Hoosten, integrante del CPJ, mencion贸 que M茅xico es la 煤nica naci贸n donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos: 鈥淟a violencia es una constante. Y la conclusi贸n despu茅s de tres a帽os de Gobierno de L贸pez Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos鈥.

De acuerdo a la CPJ, los asesinatos de periodistas en M茅xico desde 1992 alcanza una cifra de 138, mientras que la organizaci贸n Art铆culo 19 contabiliza 145 agresiones desde el a帽o 2000.