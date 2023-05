–

De parte de Voces Del Extremo May 25, 2023 101 puntos de vista

¿Quién gana?



mi padre era forofo obsesivo del Barça

mi madre -¿cómo van?

mal como siempre

el alquitrán goteaba en los azulejos de la minúscula cocina por el humo del

cigarrillo barato y mordisqueado que jugueteaba en los dedos amarillentos en la

pantalla azulada del aparato de TV que nunca ahorramos para arreglar

22 multimillonarios pateaban un balón e hipnotizaban los ojos de mi padre que

hartos de ver

compañeros muertos en accidentes de trabajo compañeros muertos en salarios de

miseria compañeros muertos en jornadas de servidumbre compañeros muertos

se abstraían se olvidaban se sumergían se dormitaban con la belleza estética de

un fuera de juego

noventa y pico minutos

pitido final

mi madre

-¿cómo han quedado?

perdimos como siempre

en los ojos de mi padre el Barça siempre perdían pues nunca

podían olvidar

nunca

el aparato de TV sigue viéndose azul

hace 4 años mi padre murió y nunca ha vuelto a verse un partido de fútbol en

esta minúscula cocina

aún queda algún rastro de alquitrán en los azulejos aunque ningún cigarrillo

juguetea entre mis dedos de exfumador

hoy es noche electoral

20 y pico millones celebran la fiesta de la democracia como gatos ciegos y

castrados escogiendo qué rata le pondrá los cascabeles

noventa y pico por ciento escrutado

mi madre

-¿quién ha ganado?

ellos

nosotros perdimos

como siempre

In Memoriam David González



No puedes contar estrellas

no puedes ni intentarlo

no puedes mirar directamente al sol

no puedes salir vivo de esto

no puedes abarcar la luna

no puedes

No puedes contar estrellas

no puedes siquiera asumir su número

no puedes beber la noche y vomitar sobre el patrón la mañana recién amanecida

del lunes

no puedes dar la espalda a la bandera

no puedes entorpecer la marcha del progreso científico tecnológico financiero

no puedes

No puedes contar estrellas

no puedes comprender su alcance

no puedes caminar descalzo

no puedes desobedecer al uniforme

no puedes soñar despierto

no puedes volar sin billete

no puedes

no puedes

no puedes

no…



Deja de



tocarme



los cojones

dice David



el poeta



deja de tocarme los cojones



que estoy muy ocupado

dice David



poeta

cuando lleva en su cuenta

20 235 258



estrellas

José Ferreras