Dos agents de la unitat antiavalots ARRO dels Mossos d鈥橢squadra van impedir fer la feina a Mireia Comas durant un control al barri de Ca n鈥橝nglada de Terrassa. La Llei de protecci贸 de la seguretat ciutadana no contempla que la policia pugui eliminar cap imatge sin贸 que preveu sancions davant d鈥檜n “煤s no autoritzat d鈥檌matges o dades personals o professionals d鈥檃utoritats o membres de les forces i cossos de seguretat”

Control policial al barri de Ca n’Anglada de Terrassa, que va fotografiar Mireia Comas / MIREIA COMAS

Com cada setmana durant el darrer any i mig, la fotoperiodista Mireia Comas era al barri de Ca n鈥橝nglada de Terrassa, on est脿 documentant la situaci贸 de joves en situaci贸 administrativa irregular. I com passa des de fa uns mesos, el passat 30 de juny, una dotzena d鈥檃gents antiavalots de l鈥橝RRO dels Mossos d鈥橢squadra es van desplegar al passeig 22 de juliol per fer un control. Comas, que assegura que la majoria de vegades aturen i identifiquen joves d鈥檕rigen marroqu铆, va apropar-s鈥檋i per prendre alguna imatge. Dos agents van ordenar-li i insistir que esborr茅s la fotografia i van acabar amena莽ant-la de denunciar-la per desobedi猫ncia a l鈥檃utoritat.

Quan va treure al c脿mera, de seguida se li va apropar un agent per identificar-la i Comas va lliurar el carnet del Sindicat de la Imatge UPIFC i el DNI. 鈥淰aig subratllar que estic col路laborant amb el Diari de Terrassa, per貌 el policia em va tractar molt malament, molt amena莽ador, i em va exigir que esborr茅s la fotografia鈥, denuncia. Despr茅s de corroborar la documentaci贸, el mosso va recriminar-li que ja havia estat detinguda per atemptat contra l鈥檃utoritat, un fet del qual va ser absolta el desembre passat.

Els agents utilitzen el registre de les seves dades als fitxers policials, aix铆 com el fet de no haver 鈥渄emanat perm铆s鈥 per impedir a Comas fer la seva feina. Durant la conversa, li recriminen en diverses ocasions que no vulgui esborrar la fotografia, quan la llei no ho empara. Segons l鈥檃dvocada penalista, Laia Serra, 鈥渉i ha una part de llegenda urbana鈥 en l鈥檃plicaci贸 de la Llei de protecci贸 de la seguretat ciutadana, coneguda com a llei mordassa, i 鈥渦na part d鈥檃b煤s per part dels cossos policials鈥: 鈥淪鈥檜tilitza la zona de grisos per intentar abusar i menystenir la funci贸 period铆stica i coaccionar perqu猫 s鈥檈liminin fotografies鈥.

L鈥檃rticle 36.23 de la llei mordassa, aprovada el 30 de mar莽 de 2015, parla d’鈥澝簊 no autoritzat d鈥檌matges o dades personals o professionals d鈥檃utoritats o membres de les forces i cossos de seguretat鈥 i no pas de la presa d鈥檌matges, i estableix que la utilitzaci贸 de les imatges, 茅s a dir, la seva publicaci贸, representa una infracci贸 greu 鈥渟i pot posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents i de les instal路lacions protegides o posar en risc l鈥櫭▁it d鈥檜na operaci贸, amb respecte al dret fonamental a la informaci贸鈥.

La Instrucci贸 13 especifica que 鈥渘o constitueix infracci贸 la mera presa d鈥檌matges o el tractament de les dades dels agents si no representa un risc o perill per a ells, les seves fam铆lies, les instal路lacions o les operacions policials鈥

Davant certa ambig眉itat de quan la presa d鈥檜na imatge genera un perill o posa en risc la seguretat dels agents, es va dictar la Instrucci贸 13, el 17 d鈥檕ctubre de 2018. Recorregut pels sindicats policials i validada per l鈥橝udi猫ncia Nacional espanyola, el text especifica que 鈥渘o constitueix infracci贸 la mera presa d鈥檌matges o el tractament de les dades dels agents si no representa un risc o perill per a ells, les seves fam铆lies, les instal路lacions o les operacions policials鈥. Alhora, contempla la possibilitat d鈥檌dentificar la persona que hagi pres les imatges, amb objectiu de procedir, si escau, a l鈥檈xercici de les actuacions oportunes per salvaguardar els drets dels actuants, o a la seva sanci贸 administrativa o penal鈥.

Coneixedora de la llei, Mireia Comas 茅s conscient que 鈥渆t poden identificar per si a posteriori es fes un mal 煤s de les fotos, per貌 t鈥檋an de deixar treballar. El que penalitza la llei mordassa 茅s el mal 煤s de la fotografia鈥. Aix铆 茅s com ho trasllada als agents: 鈥溍塻 il路legal fer esborrar una foto鈥. L鈥檃dvocada Serra matisa que en tot cas, si es consider茅s que alg煤 ha estat prenent imatges que poden comportar una infracci贸, l鈥檃gent hauria d鈥檌dentificar, consignar la intervenci贸 dels equips, remetre-ho al jutjat i fer constar en l鈥檃cta d鈥檌ntervenci贸 el motiu, per貌 en cap cas, esborrar la foto.

Des de l鈥檈ntrada en vigor de la norma fins al 31 de desembre de 2019, els cossos de seguretat de l鈥橢stat espanyol van interposar 1.009.729 sancions 鈥563,3 milions d鈥檈uros鈥, per貌 aquesta xifra no t茅 en compte l鈥檃ctuaci贸 de la policia catalana, que entre l鈥1 d鈥檕ctubre de 2017 i el 10 d鈥檃bril de 2019, en va incoar 54.858, segons un informe del departament d鈥橧nterior, lliurat a la CUP.

L鈥檃fectada, que va ser amena莽ada amb una den煤ncia per desobedi猫ncia a l鈥檃utoritat, assegura que presentar脿 una den煤ncia. Des de l鈥橴PIFC, Xavier Subias confirma que 鈥溍﹕ una cosa recorrent que demanin que esborrem fotos i amb a llei mordassa s鈥檋a agreujat鈥, tot i que 鈥渘o tenen cap potestat i malgrat que tinguem acords amb el departament d鈥橧nterior鈥.

https://directa.cat/dos-policies-ordenen-esborrar-una-imatge-a-una-fotoperiodista-i-lamenacen-amb-una-sancio/