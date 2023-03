Toni Chavero, en la c谩rcel de Estremera (Madrid VII), y Jos茅 脕ngel Martins Mendoza, en la de Campos del R铆o (Murcia II), inician ayunos alternativos en solidaridad con Alfredo Cospito. Toni empez贸 el 26 de febrero, con intenci贸n de continuar el 28, y el 2, el 4, el 6 y el 8 de marzo, y Peque empezar谩 el 4 de marzo, para continuar el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16 y el 18. a continuaci贸n, sus comunicados.

Ante esa perspectiva de vida (nuestro FIES parece ser una 芦broma禄 comparado con el 41 Bis) no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando la muerte de nuestro compa帽ero Alfredo. Yo, al menos, no puedo. Se que lo que voy a hacer es s贸lo es un peque帽o gesto. Tal vez, si conseguimos multiplicar muchos peque帽os gestos, desde las mil posiciones y lugares donde nos coloca la vida y sus circunstancias y tensiones, podamos evitar la muerte del compa帽ero y poder enterrar ese ignominioso y execrable sistema de destrucci贸n del ser humano llamado 41 Bis.

Soy Toni Chavero. Me encuentro en el pozo de Estremera, desde el cual he podido informarme de la grave situaci贸n por la que est谩 pasando el compa帽ero. Alfredo inici贸 una huelga de hambre el 20 de octubre, en la que sigue, despu茅s de cuatro meses sin ingerir alimentos s贸lidos. Por experiencia propia, se que las lesiones que ha recibido ya su cuerpo son irreversibles. Suponiendo que el compa帽ero decidiera abandonar hoy la huelga, esas 芦secuelas禄 le quedar铆an de por vida, pero creo 鈥損or las informaciones que recibo de lxs compa帽erxs de fuera鈥 que Alfredo no va a abandonar su lucha a muerte. Y le entiendo y respeto su decisi贸n al m谩ximo. 驴Qui茅n querr铆a pasar el resto de su vida encerrado? Sin poder hablar con nadie, leer, escribir, sin vis a vis (en Italia no existen) y con una comunicaci贸n al mes, con las llamadas telef贸nicas escasas que sus m谩s allegados deben hacer desde una comisar铆a, para que los guardias puedan escuchar bien todo, como si no tuvieran todos los medios para poder 芦fiscalizar禄 la vida de lxs presxs al minuto鈥

C谩rcel de Campos del R铆o, marzo de 2023

Salud, compa帽erxs, soy Peque y escribo desde esta nueva prisi贸n de Murcia II, para m铆 en segundo grado. Quiero reflejar en estas letras mi satisfacci贸n por mi anterior reflexi贸n sobre si era o no necesario movilizarse con nuestrxs comp帽eros secuestrdxs por el Estado fascista italiano. Alfredo Cospito, cuando yo escribo esto, hoy, 1 de marzo, llevar谩 133 d铆as en huelga de hambre, en peligro de ser reducido y alimentado ferzosamente, como hizo el Estado espa帽ol con lxs presxs del GRAPO, cuando murieron en huelga de hambre Juan Jos茅 Crespo Galende, en junio del 81, y Jos茅 Manuel Sevillano, en mayo del 90, y quedaron en silla de ruedas varios presos m谩s. Hablando con lxs comp帽erxs, me comentan que algunxs j贸venes libertarixs y ortrxs mucho m谩s veteranxs est谩n realizando encuentros, concentraciones, y multitud de peque帽as acciones de todo tipo, m谩s o menos coordinadas, en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Pamplona, Jerez, Burgos, Valladolid, Sevilla, C谩diz鈥 moviliz谩ndose para exigir la abolici贸n del art铆culo 41 bis y del r茅gimen similar vigente en el territorio dominado por el Estado espa帽ol, como podemos atestiguar muchos que hemos pasado a帽os en ese 煤ltimo rinc贸n del mundo donde pueden arrastrarte para silenciar tus palabras y enterrar tu cuerpo en vida, sin contacto con las dem谩s personas, para deshumanizarte, destruirte como persona, simplemente por no mostrar arrepentimiento ni rebajarte a reconocer a unos fascistas que te quieren arrancar la vida con sus condenas.

Al compa帽ero Alfredo, ante las movilizaciones en Italia, Chile, Espa帽a, Grecia, Francia, Gran Breta帽a, M茅xico, Uruguay, etc. contra el fascismo del Estado italiano, en lugar de sacarlo del r茅gimen de castigo creado por el art铆culo 41 bis, quieren quitarle su derecho a la vida. 隆No queremos m谩s comp帽erxs muertxs! Ya han quedado demasiadxs por el camino, cumpliendo condenas tan grandes, de una vida entera, solo por pensar y actuar fuera de las normas establecidas, que no deber铆an existir. Cualquier clase de gobierno causa dictaduras y genera la lucha de clases, donde siempre nos vemos sumergidos. Para llegar a ser libres debemos sostenernos con el apoyo mutuo, la fraternidad y la solidaridad. Yo hice un llamamiento a la reflexi贸n y a la lucha en solidaridad con Alfredo y el 煤nico que ha contestado ha sido, como otras veces, el compa帽ero Toni. 驴C贸mo te encuentras, amigo? S茅 de ti y no te olvido. Viendo la panor谩mica, Toni, y para no perder tiempo, yo empezar茅 el 4 de marzo y continuar茅 los d铆as 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 haciendo los ayunos, exigiendo que quede abolido el art铆culo 41 bis, as铆 como los art铆culos de la ley espa帽ola por los que tienen secuestradxs a nuestrxs compa帽erxs. 驴Qu茅 te parece? Si deseas que sean m谩s largos, yo estoy dispuesto, pero sabes que llevamos muchos a帽os haciendo huelgas de hambre en luchas como c谩rcel=tortura o la de presxs en lucha. T煤 te enterar谩s pronto por lxs compa帽erxs de la calle. Y quiz谩 se sumen otrxs comp帽erxs. Cada unx sabr谩 cual es la mejor forma de llevar su vida, aqu铆 y en la calle.

Yo sab铆a que lo correcto era hacer algo en esta situaci贸n y apareci贸 como siempre ese compa帽ero con el que tantas veces nos hemos respaldado, y, aunque hemos estado en tantos aislamientos, t煤 sigues ah铆 y me alegro mucho. Acabo de recibir noticias de que t煤 ya has empezado a realizar ayunos cada dos d铆as desde el 26 de febrero. A los que yo me sumo en solidaridad con lxs comp帽erxs a partir del d铆a 4 d emarzo. Mi estado de salud ahora mismo es un poco precario, y estoy saliendo al hospital para distintas biopsias, pero seguir茅 mientras no me encuentre muy mal. A menos que se note que en este lado de la rinchera hay compa帽eros luchando por la igualdad ante la intransigencia del Estado marioneta dirigido por el poder capitalista. Nosotros tambi茅n reclamamos desde las c谩rceles del estado espa帽ol la bolici贸a del art铆culo 41 bis y de sus equivaletes eaqu铆 y en todo el mundo y la libertad de nuestro compa帽ero Alfredo Cospito. Mostramos nuestra solidaridad, fraternidad y apoyo mutuo, sin permitir que ni las fronteras estatales ni los muros de las c谩rceles nos detengan. Sigue abierto el debate sobre la solidaridad entre compa帽erxs. Aunque COLAPSO y el colectivo de presxs en lucha han dejado de existir y todxs nos hemos hecho individualistas, aqu铆 seguimos lxs de siempre.

Peque