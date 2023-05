–

De parte de Nodo50 May 10, 2023 457 puntos de vista

Los aniversarios medidos en d茅cadas nos inclinan a la reflexi贸n, celebraci贸n y, en ocasiones reivindicaci贸n de los hechos o personajes que se rememoran. Este 2023 viene acompa帽ado de la celebraci贸n por los 40 a帽os del regreso de la democracia, tras los siete a帽os de horror vividos durante la 煤ltima dictadura militar. Pero tambi茅n, y no menos importante (tal vez m谩s, me atrevo a decir) nos enfrentamos a los 50 a帽os del anterior regreso de la democracia: 1973.

Tras (tambi茅n) siete a帽os de dictadura militar que incluyo muertes, represi贸n y persecuci贸n pol铆tica, en 1973 el pueblo argentino volv铆a a ejercer su derecho a elegir al gobierno mediante elecciones libres. Pero no solo eso. 1973 fue el final de la larga y criminal proscripci贸n del peronismo, que, tras la 鈥淩evoluci贸n Libertadora鈥 de 1955, pas贸 18 a帽os excluido de la vida institucional, pese a ser el movimiento pol铆tico en que el pueblo trabajador se sent铆a representado. M谩s a煤n, 1973 es el a帽o, no solo en que el peronismo vuelve al gobierno, sino en que el propio Juan Domingo Per贸n vuelve a ocupar la Presidencia del la Naci贸n. Vaya, entonces, si no son hechos que merecen el ejercicio de la memoria y actos de rememoraci贸n.

Sin embargo, los 50 a帽os est谩n reservados en 2023 para el recuerdo del salvaje golpe de estado, liderado por Augusto Pinochet en Chile, que finalizo la experiencia de transici贸n al socialismo por la v铆a pacifica de Salvador Allende. O, quiz谩s la menci贸n de la dictadura encabezada por el presidente Bordeberry en Uruguay. Los cuarenta a帽os del regreso de la democracia en Argentina y los cincuenta a帽os del inicio de la dictadura en los pa铆ses vecinos son en realidad una misma rememoraci贸n basada en una l贸gica pol铆tica antidictadura en que, nosotros (los progresistas por llamarnos de alg煤n modo) nos movemos con comodidad.

En cambio el cincuenta aniversario del regreso de la democracia de 1973 nos pone en un lugar incomodo, que nos impide hacer una reivindicaci贸n fuerte de ese proceso. Este a帽o, 1973 va a estar atravesado por el olvido, m谩s que por la memoria, porque es muy dif铆cil de reivindicar dentro de la l贸gica progresista democr谩tica que pudimos construir desde 1983 a estos d铆as. Es imposible rememorar (y celebrar) el regreso de la democracia en 1973 sin una apreciaci贸n positiva de la lucha armada como apuntalamiento de la pol铆tica de masas. Estamos ante el aprieto de reivindicar, de cierta forma, a organizaciones como Montoneros e, incluso dentro del largo proceso que llev贸 al regreso del peronismo al poder, acciones como la ejecuci贸n del General Pedro Eugenio Aramburu.

Con 1983 podemos contemplar nuestra 鈥渁lma bella鈥, impoluta, sin ning煤n tipo de ambig眉edad ni incomodidades pol铆ticas. Somos las victimas del horror y volvemos con un mensaje de esperanza y memoria colectiva antiviolencia. El 煤ltimo retorno de la democracia nos encontr贸 formados como pueblo en t茅rminos de resistencia a la represi贸n y la dominaci贸n militar, queriendo ejercer nuestro derecho soberano a elegir. El retorno de la democracia de 1973 fue muy distinto y nos obliga a recordarnos sucios por el barro de la historia.

Es que la democracia que volvi贸 en 1973 lo hizo con mayor horizonte revolucionario que 1983. Ese horizonte revolucionario, donde la lucha por el regreso de Per贸n al pa铆s se conjugaba con el ciclo revolucionario que recorr铆a Latinoam茅rica y el sue帽o del socialismo, no se conformaba con los l铆mites del derecho liberal, temeroso del papel represivo del Estado sobre nuestra propia individualidad, sino que aspiraba a la creaci贸n de una sociedad mas justa, igualitaria y libre. Las consignas que la democracia tra铆a en 1973 eran muy exigentes y ven铆an acompa帽adas de un clima de 茅poca consciente del componente violento de esas demandas.

Las consignas de los setentas no eran homog茅neas y, sin duda, se formaban en un 谩mbito de extrema conflictividad pol铆tica. Desde el peronismo, la izquierda tradicional, la nueva izquierda y, tambi茅n, desde sectores conservadores se ped铆a que los militares vuelvan a sus cuarteles y permitan la m谩s elemental forma de democracia sin injerencias: elecciones libres.

Pero no solo se ped铆a poder elegir representantes. Las elecciones de 1973 son la culminaci贸n del largo proceso de lucha popular iniciado en 1955 tras el golpe de Estado. 1973 no puede ser comprendido sin entender que democracia era sin贸nimo de retorno de Per贸n y refundaci贸n de la 鈥淩evoluci贸n Peronista鈥. Dentro de ese retorno del peronismo al poder, entre las exclamaciones que pretend铆an explicarlo, luchando cada una por convertirse en voz 煤nica, sonaba muy fuerte la de 鈥淪ocialismo Nacional鈥. 1983, es un retorno sin revoluci贸n, sin revolucionarios y con la derrota a cuesta, agradeciendo apenas estar vivos y poder votar. La conjunci贸n 鈥淪ocialismo Nacional鈥 fue una de las desaparecidas del Proceso.

As铆, 1983 es una especie de 鈥渇iesta de todos鈥 y de unidad popular y ciudadana enfrentada a la experiencia dictatorial. 1973, en cambio, es una fiesta del peronismo, donde el resto de las fuerzas pol铆ticas son invitados secundarios, cuya importante participaci贸n no borra el hecho de que el regreso de la democracia era sin贸nimo de regreso del peronismo al gobierno. Pero eso mismo nos obliga a pensar ese cincuentenario a trav茅s de su resoluci贸n. La algarab铆a e ilusi贸n de 1973, fue diluy茅ndose r谩pidamente ese mismo a帽o y se convirti贸 en decepci贸n al a帽o siguiente. La fiesta democr谩tica encabezada por el peronismo, se convirti贸 en tragedia, tras la derrota de las consignas revolucionarias de ese peronismo setentista y el enfrentamiento entre las facciones de ese 鈥済igante miope e invertebrado鈥. M谩s a煤n, las 煤ltimas acciones de Per贸n, antes de morir, lo inclinaron del lado menos revolucionario del peronismo, ya sea por convicci贸n o por reacci贸n, Per贸n se apoyo en aquellos sectores que iniciaron la purga sobre los militantes de la potente izquierda peronista. Cuando llega 1983, el peronismo es recordado en malos t茅rminos y el pueblo no lo acompa帽a en las urnas.

Pero, pese a la resoluci贸n en t茅rminos conservadores del conflicto entre el ala izquierda y derecha del peronismo, 1973 fue, sin duda, una experiencia poderosa de intento revolucionario desde lo institucional, que estuvo acompa帽ada de movilizaci贸n popular y de una consigna totalmente legitima: que el poder surge de la boca del fusil. Ah铆 esta nuestro problema con 1973. Somos incapaces de decir en voz alta 隆Montoneros, carajo! (pese a todas las cr铆ticas que podamos tener en particular sobre esta y otras agrupaciones). Esa es la gran victoria de la dictadura sobre la democracia. Montoneros (tomado como aglutinador de la posibilidad revolucionaria del peronismo, sin ignorar que exist铆an muchas organizaciones) no puede ser tomado como bandera porque no se encuadra en los c谩nones democr谩ticos postdictadura, lavados de todo contenido revolucionario real. Aunque, nuestra militancia antidictadura clame cada 24 de marzo contra la teor铆a de los dos demonios, seguimos inmersos en ella, al punto de que nos es imposible rescatar ninguna experiencia que este implicada de alg煤n modo con p贸lvora o sangre, aunque esos dos componentes no sean m谩s que circunstanciales para entender el periodo. Rechazamos la hip贸tesis de una sociedad en medio de una lucha entre 鈥渄os demonios鈥 para afirmar que en realidad se trato de una masacre perpetrada desde el Estado por quienes lo hab铆an tomada, pero, al mismo tiempo, no podemos reivindicar la acci贸n de la guerrilla por su componente violento, y es suficiente con que alguien nombre la ejecuci贸n de Aramburu, los secuestro a empresarios, las bombas caseras que sol铆an estallar (cabe aclarar que en objetivos bien elegidos, pese a que circula socialmente la idea de que se colocaban bombas en colectivos y jardines de infantes) para que empecemos a tartamudear, transpirar copiosamente y salir con alguna frase hecha que nos separe de esos actos. Porque lo cierto es que no podemos dejar de acercarnos a la lucha armada desde el horizonte democr谩tico de 1983, sin consignas revolucionarias y apenas satisfecho con la posibilidad de sufragar y gozar de 鈥渄erechos individuales鈥 que nos amparen del Estado.

1973 es muy incomodo para nosotros. No para los sectores conservadores que identifican ah铆 el punto culmine del derrape nacional y la necesidad de encarrilarnos que deviene en la dictadura de 1976. Ellos tienen claro su lugar y contra que luchan. En cambio nosotros, que debi茅ramos ver en ese a帽o una escala importante para la lucha de los pueblos, no sabemos que hacer con 茅l. Somos incapaces de tener, aunque sea, una 鈥渧aloraci贸n positiva de la guerrilla de los setenta鈥 (tal c贸mo reclamaba Horacio Gonz谩lez en 2019 y por la que recibi贸 una multiplicidad de cr铆ticas y casi ning煤n apoyo) pues estamos encallados en una visi贸n obsesionada con el hecho violento de la guerrilla sin ning煤n tipo de conexi贸n con su argumentaci贸n y contexto. Seguramente abra alg煤n acto o recordatorio referente al cincuenta aniversario de1973, pero estar谩 tan lavado y atravesado por una conciencia democr谩tica postdictadura que nada tendr谩 que ver con su potencialidad y complejidad

Cristian Leonardo Gaude

(Profesor Universitario en Historia, Licenciado en Estudios Pol铆ticos.)