–

De parte de Periodico Anarquia May 4, 2023 1,169 puntos de vista

Es absolutamente algo falto de ├ętica entregar una casa a un miembro de tu partido como es absolutamente algo falto de ├ętica estar en un partido pol├ştico.

No hay ├ętica posible en ┬źmeter┬╗ a los tuyos, arreglar las cosas para tus amigos, familiares y militantes como hacen los pol├şticos. Tambi├ęn es cierto, por lo menos probable y muy posible, que lo que hizo Moreira sea ajustado a la normativa (o sea, lo permiten sus normas). Y esto es as├ş porque el problema es justamente la norma. La legislaci├│n, sus normativas internas, cuyo sentido es perpetuar la desigualdad social. es realmente el problema.

Ese es el problema, el sistema y no sus agentes principales. La potencia social que ha sido enajenada de instituir expl├şcitamente la realidad, el robo que supone los principios de representatividad, la inmoral riqueza de los pol├şticos y su contraste, los oprimidos, no hay ├ętica posible ah├ş.

Acción directa no es solo atacar las estructuras del poder, es, sobre todo, abandonar la idea estúpida de que alguien puede representar tus intereses y tu voluntad. Frete a la ley estatal, acuerdos libres, asambleas autónomas en los barrios, las localidades, las regiones. No alimentemos parásitos.

R.