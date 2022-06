–

Y el nov铆simo enemigo del Partido Republicano son鈥 隆las puertas!

Puede ser dif铆cil entender qu茅 es lo que de veras creen los derechistas de los Estados Unidos. Por un lado, dicen que les encantan los beb茅s; por otro, est谩n en contra de que se destinen fondos del gobierno para ayudar a alimentar a esos beb茅s. Afirman que aman la libertad y odian las intromisiones del gobierno, pero luego intentan fren茅ticamente aprobar proyectos de ley que le arrebatar铆an a la mujer la libertad sobre su propio cuerpo y permitir铆an al gobierno entrometerse en las decisiones reproductivas 铆ntimas. Como les dec铆a, 隆son una panda complicada! Aun as铆, he trazado su br煤jula moral lo mejor que he podido, y he recopilado esta pr谩ctica hoja de truquitos para ayudar a entender cu谩l es la postura de los conservadores en diversos temas. Aqu铆 los tienen.

Esenciales para la vida, la libertad y la b煤squeda de la libertad; deben seguir siendo de libre acceso y no deben ser objeto de control:

Viagra

Armas

Altamente peligrosos y que deben ser prohibidos o fuertemente controlados:

脷teros

Libros

Mallas

Disney

La palabra “gay”

Personas trans

Teor铆a cr铆tica de la raza

Control de natalidad

Puertas

S铆, han le铆do bien el 煤ltimo punto: parece que las puertas son el nov铆simo enemigo del Partido Republicano. Tras el terrible tiroteo de la escuela primaria de Uvalde, en el estado de Tejas, donde 19 ni帽os y dos profesores fueron asesinados con armas de uso militar por un adolescente, algunos republicanos est谩n optando por canalizar su energ铆a hacia la importante cuesti贸n del control de las puertas.

“驴Quieren ustedes hablar de c贸mo podr铆amos haber evitado el horror que se produjo a ese otro lado de la calle?”, declar贸 el mi茅rcoles el senador de Tejas Ted Cruz, mientras se encontraba frente a la escuela primaria Robb. “Con una sola puerta para entrar y salir del colegio, y con agentes de polic铆a armados en esa 煤nica puerta”.

Una persona normal habr铆a hecho una pausa de un segundo despu茅s de decir algo tan patentemente rid铆culo y luego, comprendiendo de golpe y porrazo que acababa de culpar de la matanza de escolares al problema de “demasiadas puertas y pocas armas”, se habr铆a hecho una bolita acurrucado de verg眉enza. Pero Cruz el de Canc煤n, no. Cruz ha demostrado una y otra vez que es incapaz de sentir verg眉enza. No, en lugar de darse cuenta de que hab铆a dicho una inanidad, Cruz se limit贸 a redoblar la apuesta; estaba tan satisfecho con el concepto de reforma de las puertas que repiti贸 despu茅s la idea, ese mismo d铆a, en Fox News.

Cruz no es el 煤nico republicano que libra una guerra contra las puertas: el tema ha sido durante mucho tiempo tema de conversaci贸n favorito entre los conservadores que intentan desviar la atenci贸n de la idea de la reforma de las leyes sobre armas. As铆 por ejemplo, en 2018, despu茅s de un tiroteo en un instituto de Houston, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, culp贸 de la matanza a las puertas. “Por lo que sabemos, [el tirador] entr贸… con un abrigo largo y una escopeta debajo del abrigo”, declar贸 Patrick durante una rieda de prensa . “Hay 90 grados. Si hubiera habido una sola entrada, posiblemente para todos los estudiantes, tal vez lo habr铆an detenido… Hay demasiadas entradas y demasiadas salidas en nuestros m谩s de 8.000 recintos escolares de Tejas.”

Probablemente no les sorprenda saber que la Asociaci贸n Nacional del Rifle (NRA), que financia a una larga lista de pol铆ticos republicanos, entre ellos a Cruz, es responsable de idear el tema del exceso de puertas. En 2013, tras la tragedia de Sandy Hook, la NRA reuni贸 a un grupo de trabajopara elaborar una propuesta de seguridad escolar que no implicara un control significativo de las armas. El resultado fue un dist贸pico informe de 225 p谩ginas que inclu铆a recomendaciones como: armar a los profesores, construir vallas m谩s grandes, deshacerse de los 谩rboles, “dise帽ar ventanas, marcos y sistemas de anclaje para minimizar los efectos de las explosiones, los disparos y la entrada a la fuerza鈥. Son recomendaciones 茅stas, perm铆tanme que se lo recuerde, dirigidas a escuelas. No a prisiones de m谩xima seguridad, sino a escuelas. El informe contiene tambi茅n p谩ginas y p谩ginas de recomendaciones sobre puertas, entre ellas la idea de que debe haber un 煤nico punto de entrada controlado y que las puertas deben contar con cristales a prueba de balas.

Hay que decir que muchas de las recomendaciones de la NRA se han aplicado en la escuela primaria Robb. En 2020, el distrito escolar de Uvalde recibi贸 69.000 d贸lares en subvenciones estatales para mejorar la seguridad f铆sica de las escuelas p煤blicas de Texas, lo que inclu铆a la instalaci贸n de “puertas exteriores con barras de empuje” y “sistemas de bloqueo de puertas”. Nada de eso detuvo al tirador. No tendr铆a que hcer falta decirlo, pero las puertas no son responsables de las matanzas escolares. Las armas s铆 que lo son.

Para ser claros: Cruz y sus compa帽eros de la NRA pueden estar moralmente en bancarrota, pero no son del todo idiotas. Saben muy bien que las armas son peligrosas. Por eso prohibieron las armas durante el discurso de Donald Trump el viernes en la convenci贸n de la NRA. Parece que decidieron que en esa particular situaci贸n no bastar铆a con controlar las puertas.

Arwa Mahdawi

Fuente: The Guardian, 28 de mayo de 2022

C贸mo prohibi贸 el Senado 鈥搖na vez, hace mucho tiempo- las armas de asalto

El valor y el sentido com煤n fueron necesarios, pero no suficientes. He aqu铆 c贸mo se aprob贸.

En 1989, tras una matanza en una escuela primaria de Stockton, en el estado de California, que se cobr贸 la vida de cinco ni帽os de entre seis y nueve a帽os, se present贸 en el Congreso el primer proyecto de ley para prohibir las armas de asalto. All铆 languideci贸 durante cinco a帽os, hasta que en 1994, a modo de enmienda presentada por la senadora californiana Dianne Feinstein al proyecto de ley general contra la delincuencia, la C谩mara de Representantes y el Senado votaron ambos favor de aprobarla.

Mientras que la votaci贸n para promulgar el proyecto de ley general fue abrumadora en cada una de las c谩maras, la enmienda de Feinstein la aprob贸 la C谩mara de Representantes solamente por un estrecho margen, con 216 votos a favor y 214 en contra. Los representantes rurales de ambos partidos votaron casi universalmente en contra.

En el Senado, sin embargo, se aprob贸 con m谩s comodidad. La votaci贸n fue de 56 a 43.

Cincuenta y seis. 驴Les sugiere algo esto?

En efecto. La enmienda no fue objeto de filibusterismo. En 1994, los proyectos de ley, hasta los muy controvertidos, no sufr铆an todav铆a un filibusterismo rutinario.

Adem谩s, la enmienda se aprob贸 porque ocho republicanos votaron a favor. Cuatro de ellos -John Chafee, de Rhode Island, Mark Hatfield y Bob Packwood, de Oreg贸n, y Jim Jeffords, de Vermont- pertenec铆an a esa especie pol铆tica hoy totalmente extinguida: los republicanos liberales (Jeffords, de hecho, cambi贸 m谩s tarde su afiliaci贸n a dem贸crata). Los otros cuatro -Hank Brown, de Colorado, Nancy Landon Kassebaum, de Kansas, y los dos senadores de Indiana, Dan Coats y Richard Lugar- eran miembros de pleno derecho de la corriente principal republicana.

Sus votos eran necesarios, porque varios dem贸cratas de estados con armas de fuego, entre ellos Harry Reid, de Nevada, votaron en contra.

Hoy, ese pasado, como reza la expresi贸n, es un pa铆s extranjero. Al a帽o siguiente, Newt Gingrich se convirti贸 en presidente de la C谩mara de Representantes, y el Partido Republicano aceler贸 enormemente su transformaci贸n en su actual estado de guerra perpetua contra los dem贸cratas y la modernidad. La Asociaci贸n Nacional del Rifle se hizo m谩s inflexible y poderosa. En 2004, cuando expir贸 la prohibici贸n de las armas de asalto, el Congreso se neg贸 a renovarla. Con el tiempo, bajo el liderazgo de Mitch McConnell, los republicanos del Senado volvieron habitual el filibusterismo, que se convirti贸 en elemento clave de su plan maestro de subvertir la regla de la mayor铆a, 煤nica forma de asegurar el dominio de los republicanos.

Puede haber l铆mites en cuanto a la supresi贸n de la regla de la mayor铆a. La probable revocaci贸n de Roe versus Wade y la matanza de Uvalde pueden darle la vuelta a la ventaja en las dilectas guerras culturales de los republicanos contra los dem贸cratas, ya que las importantes mayor铆as que apoyan el derecho de la mujer a elegir y el derecho de los ni帽os a la seguridad podr铆an movilizarse como nunca lo han hecho antes. Si lo hacen, quiz谩 tanto el filibusterismo como el derecho de los j贸venes de 18 a帽os a adquirir armas de destrucci贸n masiva queden relegados al basurero de la historia, al que pertenecen desde hace mucho tiempo.

Harold Meyerson

Fuente: The American Prospect, 26 de mayo de 2022