Ilustraci贸n de Atxe.

Ya est谩 disponible #LaMarea85 | Retardistas.

Pues estamos, de nuevo, a las puertas de una COP. Vamos por la 26. Y, de nuevo, veremos a las empresas que m谩s CO2 emiten presumiendo de planes y compromiso contra el cambio clim谩tico. Ya no hay peri贸dicos que no lleven la crisis clim谩tica incluso en sus portadas. Ya no hay nadie, apenas ninguna compa帽铆a, que ponga en cuesti贸n el calentamiento global. Los negacionistas, por as铆 decirlo, y salvo histri贸nicas excepciones, son historia.

Sin embargo, eso no quiere decir que todos estemos remando con la misma fuerza ni en la misma direcci贸n para afrontar el mayor desaf铆o global de los 煤ltimos tiempos. Muchas de esas empresas que alardean de sostenibilidad 鈥搊tro concepto manoseado鈥 no reman lo suficiente. Y no lo hacen por una raz贸n: porque saben que adoptar medidas efectivas les repercute en sus beneficios econ贸micos; porque saben que retrasar determinadas acciones 鈥揺n ocasiones esperando el milagro de la tecnolog铆a鈥 les har谩 ganar tiempo. Cuando tiempo es, parad贸jicamente, lo que menos tenemos para llegar a buen puerto con el barco 鈥揺l planeta鈥 m谩s o menos habitable.

A esas compa帽铆as, a esas instituciones y gobiernos que no act煤an de manera inmediata para no sufrir costes econ贸micos o electorales son a los que llamamos retardistas. Y suponen, como sostienen diferentes especialistas en el dossier de LaMarea85, una amenaza incluso peor que los cl谩sicos negacionistas. B谩sicamente por otra raz贸n: porque no se les ve venir, porque es m谩s dif铆cil detectar sus reticencias o argucias dilatorias tras sus anuncios rimbombantes de reducci贸n de emisiones.

Tienen estrategias y discursos. Y en esta revista ponemos ejemplos de ellos. 驴Recuerdan qu茅 hicieron las el茅ctricas tras el anuncio del Gobierno de retirarle los denominados beneficios ca铆dos del cielo? Lean el dossier. 鈥淪i cualquiera de los dos [negacionistas o climate delayers] se sale con la suya, estamos jodidos鈥, escribi贸 en sus redes ya en 2019 Alexandria Ocasio-Cortez. Desarmar a los retardistas ser谩 clave en esta d茅cada crucial de acci贸n clim谩tica. Mientras llegan o no a las portadas de los principales medios. La ilustraci贸n de #LaMarea85 es de Atxe.

Adem谩s, en este n煤mero, David Bollero nos adentra en la guerra silenciada entre el S谩hara Occidental y Marruecos; Azahara Palomeque nos acerca la epidemia de los opi谩ceos en EEUU; y los coordinadores del proyecto Aflam Cimena de la Fundaci贸n Al Fanar para el Conocimiento 脕rabe analizan las series que ve la poblaci贸n 谩rabe en Espa帽a. Tambi茅n 鈥榲iajamos鈥 hasta los para铆sos fiscales: Thilo Sch盲fer nos cuenta qu茅 ha pasado entre los papeles de Panam谩 y los recientes papeles de Pandora.

Aqu铆, en Espa帽a, Sandra Vicente recoge casos de sentencias basadas 煤nicamente en el testimonio policial. Pablo Batalla narra los retos de Asturias ante la crisis habitacional; y, con motivo del procesamiento de Mart铆n Villa, publicamos un extracto del libro de Olivia Carballar sobre c贸mo viven hoy las familias de la matanza de Vitoria.

Como en cada revista, contamos con una nueva edici贸n de El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Coordinado por Jos茅 Ovejero y Laura Casielles, este n煤mero se centra en la vuelta a la tradici贸n desde la cultura. Con recomendaciones, como siempre, de libros, series, pel铆culas y otras propuestas interesantes.

No te pierdas, tampoco, la entrevista que Manuel Ligero le hace a Carlos Bardem sobre su 煤ltimo libro. Entre las columnas, las firmas de Antonio Maestre y Manuel Jabois, que se incorpora este n煤mero; y el imprescindible Incordio de Ana Carrasco-Conde. Ah, y la lupa de Eva Belmonte sobre el BOE.

