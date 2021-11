–

La bandera roja “Tierra y Libertad” ondea sobre la oficina de correos en Tijuana.

Dentro del movimiento obrero francés, sólo la corriente libertaria se encendió con la Revolución Mexicana. El papel del Partido Liberal y el contenido social de la revolución provocaron una viva polémica que, en cierto modo, prefiguraba la que iba a estallar unos años más tarde en relación con Rusia.

¿Qué se puede colectivizar en esta pobre ciudad, cuya población ha huido? ¿Y qué recursos se pueden extraer de ella para financiar la lucha? A falta de algo mejor, el Bazar Mexicano vende postales revolucionarias a los turistas.

La Revolución Mexicana tuvo una importante repercusión en el movimiento obrero estadounidense y, en particular, en los sindicalistas revolucionarios de la IWW. Al otro lado del Atlántico, también tuvo eco en Francia, un eco sin embargo limitado al ámbito anarquista. Durante varios meses, la prensa libertaria se vio agitada por una polémica sobre los acontecimientos: ¿fue la Revolución Mexicana anticapitalista o no?

Fue Aristide Pratelle, periodista libertario, políglota y apasionado de la política internacional, uno de los primeros en destacar los aspectos sociales de la Revolución Mexicana. Desde 1907, había seguido con atención la situación en México y había publicado varios artículos en el semanario anarquista Les Temps nouveaux. Fue él quien introdujo en Francia al Partido Liberal Mexicano (PLM) y a Ricardo Flores Magón [1].

El 26 de noviembre de 1910, cuando el conflicto acababa de empezar, Pratelle escribió: “Los que luchan con tanto valor contra la tiranía porfirista tienen todas nuestras simpatías. Sólo esperemos que la Revolución Mexicana, que fue política en sus inicios, adquiera pronto un carácter claramente económico y social” [2].

Pero México está muy lejos, y es difícil saber lo que realmente ocurre allí. La prensa dominante, especialmente Le Temps, que recibió despachos telegráficos 48 horas después de los acontecimientos, presentó el conflicto como una lucha entre el régimen de Díaz y los partidarios del demócrata Madero. La acción del PLM pasó por alto en silencio. La extrema izquierda sólo escuchó con distracción esta guerra lejana en un país considerado atrasado.

No fue hasta abril de 1911, cinco meses después del inicio del levantamiento, cuando un artículo de Pratelle en la revista Les Hommes du Jour despertó el interés de los revolucionarios franceses. En realidad los antiporfiristas no estaban unidos, reveló, y Madero fue contestado por “cierto número de revolucionarios liberales”. Según él, “estamos asistiendo por primera vez a un despertar general del proletariado mexicano que lucha y muere por sus intereses de clase” [3].

Le Libertaire se hizo eco del artículo de Pratelle [4] y Les Temps nouveaux publicó varios artículos breves sobre el tema. Finalmente, el 20 de mayo, los dos semanarios publicaron cada uno un manifiesto del PLM extraído de su periódico, Regeneración, y dirigido a los “trabajadores de todo el mundo” [5]. Esto provocó una gran emoción. Los revolucionarios mexicanos, afirma, “saben que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores, y sólo cuentan con la eficacia de la acción directa”. No han “tomado las armas para levantar a ningún amo, sino para romper las cadenas del trabajo asalariado” y tienen “el firme propósito de expropiar la tierra y los instrumentos de trabajo y entregarlos al pueblo, es decir a todos y cada uno de los habitantes de México, sin distinción de sexo”.

Le Libertaire comentó con admiración: “su causa es la nuestra, es la de todos los desheredados, la de todos los explotados. […] ¡Qué formidable contribución a nuestra propia liberación sería que todo el pueblo se emancipase […]! ¡Qué ejemplo para los demás, qué espléndido preludio de la emancipación general! [6]. Al mismo tiempo, La Bataille syndicaliste, el órgano no oficial de la CGT, elogió a los revolucionarios en armas.

Las hojas de suscripción se distribuyen

A partir del 22 de mayo, en la asamblea de la Federación Comunista Revolucionaria (FRC), la organización anarco-comunista de la época, circularon hojas de suscripción al PLM. El FRC también hizo imprimir 2.000 carteles a doble columna [7], que proclamaban alto y claro: “La Revolución Mexicana es comunista”, no sólo democrática y burguesa. Esto demuestra que “la revolución no es un imposible, y que el comunismo no es una utopía”, y esto debe dar confianza al proletariado francés. Con feroz regocijo, incluso se burla de los “pequeños rentistas” que tienen bonos del gobierno mexicano a punto de esfumarse. Y el FRC incluso promete, en letras grandes: “donde regresan nuestros amigos mexicanos, se queman los bancos; se demuelen las cárceles; se ejecuta a los ricos”. Es difícil imaginar la reacción de los espectadores al leer esta violencia desenfrenada…

Un cartel del FRC

A finales de mayo de 1911, los anarquistas de la Federación Comunista Revolucionaria imprimieron 2.000 ejemplares de un cartel tan violento como entusiasta.

Se estableció un servicio de correspondencia e intercambio entre Le Libertaire y Regeneración, lo que permitió reducir el retraso en la información. A partir de entonces, casi todas las semanas, Le Libertaire dedicó varias columnas a la Revolución Mexicana. Su entusiasmo era grande, hasta el punto de que el periódico veía colectivizaciones y comunismo donde a menudo sólo había habido, en definitiva, operaciones militares. Los ecos de la campaña de Baja California, en particular, encendieron la imaginación de los militantes. Algunos querían unirse al ejército liberal. Se envió una carta a Los Ángeles, preguntando si el PLM pagaría el viaje. La respuesta fue obviamente negativa [8].

En realidad, en el momento en que el FRC se comprometió decididamente con el PLM, no tenía ni idea de que sus esperanzas de victoria se habían visto ya muy frustradas. La noticia de la caída de Mexicali y Tijuana fue recibida con angustia [9]. Entonces, el optimismo se impuso. Tijuana fue descrita como una “derrota parcial” [10]. El aplastamiento de la revuelta en Baja California no debe hacernos olvidar que -el FRC está convencido- en el resto del país prevalecerá un levantamiento proletario: “Se trata, en efecto, de una revolución social, económica y en absoluto política, que ahora va sola. […] Ha llegado una gran hora histórica en el mundo: se trata de saber si la sociedad comunista, en el poder en México, verá definitivamente la luz.” [11]

Le Libertaire fue el único título francés que siguió con tanta pasión los acontecimientos mexicanos. Les Temps nouveaux transmiten información de vez en cuando, pero expresan sus reservas. La Bataille syndicaliste, que siguió los acontecimientos con más asiduidad, fue más entusiasta. L’Anarchie, el semanario de los individualistas que se enteró de la revolución mexicana leyendo Le Libertaire, dudaba de la posibilidad de establecer “la ciudad anárquica con armas” [12]. En el lado socialista, L’Humanité siguió con interés el movimiento revolucionario, pero prácticamente guardó silencio al respecto en cuanto se firmó el acuerdo de paz entre Díaz y Madero. Alineado con las posiciones del Partido Socialista Americano, el diario de Jean Jaurès denigró la acción de los magonistas a través de la pluma de Antonio Fabra Rivas, que los calificó de “idealistas” e “iluminados” [13]. En cuanto a La Guerre sociale, que es con mucho el semanario más importante de la extrema izquierda, sólo menciona muy poco a México.

Para el FRC, que considera que “desde el movimiento comunista de 1871, el movimiento más importante para la clase obrera […] es la insurrección proletaria mexicana” [14], la ceguera de la prensa de izquierda y de extrema izquierda es indicativa de una inconsistencia culpable. ¿De qué sirven todas las proclamas anticapitalistas si, cuando estalla una revolución social, todo el mundo mira para otro lado?

Polémica internacional

Sin embargo, a nivel internacional, varios periódicos anarquistas también cuestionaron la actividad del PLM y pusieron en duda el carácter comunista de la Revolución Mexicana. Fue La Cronaca sovversiva, un periódico libertario de habla italiana de Estados Unidos, el que desencadenó la polémica al publicar, en julio, un informe desfavorable a los magonistas. Algunos activistas italianos, que visitaron la Tijuana ocupada por las fuerzas liberales, concluyeron que allí no había ninguna revolución económica y social, sino un puñado de aventureros y vaqueros con motivos dudosos.

Le Libertaire se enteró del artículo y se indignó. Tal vez, ironizó, estos señores imaginaron que en Tijuana encontrarían “una gran ciudad y un ejército de anarquistas que los recibirían con himnos anarquistas, y convencidos de que sólo se necesitarían una o dos semanas para establecer la anarquía en todo México” [15].

Poco después, La Cronaca publicó una declaración de su director, Luigi Galleani, quien afirmó su solidaridad con el PLM pero reiteró sus dudas sobre la posibilidad de una revolución comunista en un país atrasado como México. Se trata, en efecto, de “una concepción intelectual”, replicó Le Libertaire, “creemos que la mejor educación revolucionaria tiene lugar en y a través de la acción cotidiana” [16].

La polémica no terminó ahí. Mientras que otros dos periódicos individualistas -Il Novatore, en Estados Unidos, y El Único, en Panamá- atacaron al PLM, en la propia Francia fue Les Temps nouveaux, que se distanció. En septiembre, este semanario un tanto pontificador, dirigido por un envejecido Jean Grave, publicó una carta de un corresponsal en Estados Unidos en la que afirmaba que era ingenuo considerar “como compañeros a unos cuantos aventureros que actúan, unos con un objetivo político, otros con un interés totalmente personal”. La carta iba acompañada de un ácido comentario de Jean Grave contra los “camaradas de Los Ángeles que, sin duda, toman sus deseos por realidades” [17].

La semana siguiente, Le Libertaire contraatacó: “Recordemos a Grave que todos los periódicos anarquistas del mundo entero -excepto dos, tres con el suyo- son de la opinión contraria. Todos los órganos principales de los siguientes países: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Cuba, Portugal, Italia, publican largos informes […] similares a los que venimos publicando desde hace cuatro meses”. Y citando a la Madre Tierra, L’Era nuova y Cultura proletaria [18].

El “General” Jack Mosby (izquierda) y su teniente Bert Laflin.

Mosby es un antiguo militar y activista de la IWW. Tras la rendición de los insurgentes, fue condenado a prisión. Le dispararon mientras intentaba escapar durante su traslado.

En las semanas siguientes, la polémica se acrecentó con la publicación por parte de Les Temps nouveaux de dos textos que cuestionaban seriamente el carácter comunista del conflicto. Según su autor, la configuración de Baja California no dejaba ninguna esperanza de victoria. Y el entusiasmo por el “movimiento agrario” de los indios merece una seria advertencia. Desde su punto de vista, no tenía nada que ver con el “verdadero elemento revolucionario”, que incluso se vería “bastante avergonzado por esta adición india que parece, a primera vista, engrosar sus filas”. No es de los indios, escribe, de donde “surgirá la idea del progreso humano. No saben nada del mundo moderno y no pueden ser los pioneros de una revolución social. [19] Le Libertaire admite que la situación en Baja California era “insostenible”, pero refuta el juicio hecho sobre los indios [20].

Aristide Pratelle intervino entonces. Él, que habitualmente colaboraba con Les Temps nouveaux, envió una carta al Libertario de William C. Owen, editor de la página inglesa de Regeneración, que criticaba la “indiferencia” mostrada por ciertos anarquistas hacia el PLM [21]. Ricardo Flores Magón escribió entonces directamente al Libertario para agradecerle su apoyo cuando “algunos, que se llaman anarquistas […] buscan todas las oportunidades para ridiculizar nuestros esfuerzos, para sembrar la duda y la desconfianza entre los compañeros” [22].

Jean Grave no se rindió. Publicó la carta de un colaborador de La Cronaca sovversiva, A. Cavalazzi, quien aseguró que “el Partido Liberal Mexicano nunca ha sido un partido libertario”, citando como prueba su programa de… 1906. Y el militante considera que hay países demasiado atrasados para el socialismo, poniendo como ejemplo a Rusia, donde la revolución de 1905 fracasó [23].

El libertario replicó inmediatamente afirmando que “sabe tanto” de México como el “camarada italiano fijado en Estados Unidos”. Y para apoyarlo, cita el largo estudio de Aristide Pratelle aparecido en Le Réveil socialiste anarchiste de Genève [24], pero también el diario Le Petit Marseillais que dedicó un largo artículo al movimiento de expropiación y concedió un papel importante al PLM.

Otros periódicos, como La Bataille syndicaliste y el semanario comunista libertario Germinal, de Amiens, compartían la misma opinión [25]. “Esperamos que después de esto, el camarada Grave ya no se niegue a afrontar los hechos”, concluyó Le Libertaire [26].

Este parece ser el caso. Tras un periodo de silencio sobre la cuestión, Les Temps nouveaux cambió de marcha y publicó, en febrero de 1912, una carta llena de sentido común de Fernando Tárrida del Mármol, otro “observador” anarquista internacional. En él, rinde homenaje al “movimiento socialista, expropiatorio, netamente libertario, del que el general Emiliano Zapata es el brazo […] y del que el agitador anarquista Ricardo Flores Magón fue el inspirador y sigue siendo el cerebro”. Aunque confirma que, a pesar de la derrota en Baja California, el movimiento expropiatorio se está extendiendo en México, pide cautela con respecto a la información extraída de la prensa mexicana. En efecto, las hazañas revolucionarias fueron sistemáticamente exageradas por la prensa reaccionaria, que quiso meter a Madero en problemas dando a “una lucha las proporciones de un levantamiento popular […]. Algunas de estas exageraciones son invariablemente reproducidas y comentadas con gusto por Magón en su valioso órgano Regeneración. Sin duda se le puede reprochar esto, pero no con demasiada amargura, pues es necesario tener una visión equilibrada de la situación, sin olvidar que Magón tiene que sostener polémicas muy vivas con periódicos cuya táctica consiste en enfriar el entusiasmo de los emigrantes o de los americanos favorables a la revolución, diciéndoles que ya no existe. Tárrida del Mármol concluye que, para denigrar hasta tal punto al PLM, el corresponsal de Les Temps nouveaux en Estados Unidos debe haber sido engañado [27].

Los Temps nouveaux parecen así haber rectificado su juicio. Pero este no es el caso. Dos semanas más tarde, Grave publicó la carta de otro corresponsal en Estados Unidos, R. Froment, que insistía en denigrar al PLM y acusaba a Ricardo Flores Magón de hacer creer que Zapata era un libertario.

El Manifiesto anarco-comunista del PLM, publicado en Le Libertaire el 30 de marzo de 1912, podría haber puesto fin a la polémica. Pero Jean Grave era decididamente un mal jugador. Aunque reconocía su “carácter enteramente anarquista, de un extremo a otro”, se empeñaba en considerar este manifiesto como “una pieza contradictoria más” a añadir al expediente. Una vez más”, escribió, “no lo sabemos. No nos pronunciamos”. [29]

Sin embargo, la polémica estaba llegando a su fin. William C. Owen, Ricardo y Enrique Flores Magón, exasperados por la conducta de Grave, le enviaron una carta sangrienta. Denunciaron las “puñaladas”, las “insinuaciones cobardes”, las “sospechas lanzadas” por su semanario. Los tres militantes repitieron lo que ya habían “explicado hace tiempo y hasta la saciedad”: sí, el PLM había evolucionado hacia el anarquismo desde 1908; sí, reivindicaba la simpatía por Emiliano Zapata, que era un “camarada más cercano que los revolucionarios parlanchines de los salones”. Jean Grave publicó el texto pero no se movió de su posición. Y remata la carta de los militantes mexicanos con una mala indirecta: “Si, realmente, México está en plena lucha revolucionaria, ¿cómo es que los señores Magón están a no sé cuántos cientos de kilómetros del teatro de la lucha?” [30]

Kropotkin interviene

Fue finalmente la gran voz de Kropotkin, un teórico universalmente respetado en el movimiento anarquista, quien puso fin al debate. Desde Londres, el viejo ruso explicó que la Revolución Mexicana fue malinterpretada por los revolucionarios porque era una revolución agraria, con sus propias características. “Llanuras, campos pacíficos, desconfiados (y con razón) de los extranjeros, y -de vez en cuando- a veces aquí, a veces a veinte leguas al este o al sur o al norte de este punto, a siete, ocho días de distancia, otro pueblo expulsa a los explotadores y se apodera de la tierra. Luego, veinte o treinta días después, llega un destacamento de soldados del “orden”; ejecuta a los rebeldes, quema el pueblo y, al regresar “victorioso”, cae en una emboscada, de la que sólo escapa dejando a la mitad del destacamento muerto o herido. Esto es lo que es un movimiento campesino. Y es obvio que si los jóvenes que soñaban con una campaña garibaldina llegaron allí, llenos de entusiasmo militar, sólo encontraron desánimo. Rápidamente vieron su inutilidad. […] Desgraciadamente, concluye Kropotkin, las nueve décimas partes […] de los anarquistas no conciben “la revolución” más que en forma de lucha en las barricadas, o de expediciones triunfales garibaldinas. [31] “

Esta vez, Jean Grave se retira. Agradeció a Kropotkin su aclaración y se disculpó con los hermanos Magón, asegurando que le hubiera gustado tener esta información antes. Sólo quería evitar que sus compañeros se vieran envueltos en un asunto “poco claro”. A partir de entonces, Les Temps nouveaux cambió realmente de tono, publicando dos largos artículos de Pratelle a favor de la revolución mexicana [32] y mostrándose favorable a los zapatistas, señalando incluso que Zapata “invoca a menudo el nombre de Pierre Kropotkine, a quien admira” [33]. 33] Regeneración acogió la evolución de Les Temps nouveaux.

La controversia había terminado, pero el interés por la Revolución iría disminuyendo poco a poco. Hasta finales de 1912, Le Libertaire continuó, casi en solitario, la crónica de los acontecimientos. En agosto, denunció la condena de dos años de prisión impuesta a Ricardo Flores Magón y sus compañeros y publicó una petición exigiendo su liberación. En noviembre, la petición se publicó en Les Temps nouveaux [34].

Con la retirada gradual del PLM de la escena mexicana, los artículos de Le Libertaire se centraron más en los zapatistas, que “parecen ser los únicos que conservan el carácter de una revolución social, aunque esté latente en todas partes” [35]. 35] Cuando, durante 1913, la revolución tomó el aspecto de una sucesión de luchas de facciones por el poder, el seguimiento de los acontecimientos se volvió escaso.

En marzo, la polémica tuvo un último estallido con la publicación en Les Temps nouveaux de dos artículos hostiles a Magón y al zapatismo. Magón fue presentado como un hombre orgulloso y molesto por haber sido suplantado por Madero y que aprovechó el dinero enviado desde todo el mundo para mantener vivo Regeneración, un periódico “estéril e incoherente” [36]. En cuanto a los zapatistas, antes de llegar al “verdadero comunismo anarquista”, tendrán que educarse y seguir la evolución de los pueblos europeos [37]. Esta vez, Le Libertaire no reaccionó. Anunció, poco después, que su columna semanal, de la que “muchos camaradas se han cansado […] por su longitud y monotonía” [38], sería interrumpida. A partir de entonces, la Revolución Mexicana sólo se mencionará de vez en cuando, hasta 1914.

Durante la Gran Guerra, Ce qu’il faut dire, revista pacifista libertaria fundada por Sébastien Faure, publicó, entre mayo y septiembre de 1916, los análisis de Octave Jahn, militante francés residente en México, entonces de gira propagandística para la Maison de l’ouvrier mondiale (Casa del Obrero Mundial), primera organización anarcosindicalista de México. Pero en medio de la batalla por Verdún, los acontecimientos mexicanos ya no despertaron mucho interés. Sobre todo porque una nueva revolución, esta vez en el Este, iba a atraer pronto todas las miradas.

Guillaume Davranche, con David Doillon

