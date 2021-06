DOTARLIŚMY.

–

20 czerwca 2021 r.

By┼éaby 06:59 ÔÇô czasu meksyka┼äskiego ÔÇô 20 czerwca 2021 roku, gdy poprzez mglisty horyzont uda┼éo si─Ö z La Monta├▒a dostrzec l─ůd P├│┼éwyspu Iberyjskiego. By┼éaby 09:14:45, kiedy statek zakotwiczy┼é w zatoce Baiona lub Bayona, w Galicji, w pa┼ästwie Hiszpania, w Europie. Stamt─ůd ju┼╝ niedaleko, tylko ÔÇ×rzut beretemÔÇŁ do geografii znanej jako Portugalia. Nieco dalej na p├│┼énocnym wschodzie mo┼╝na zobaczy─ç Vigo. Wszyscy s─ů zdrowi. Ze wzgl─Ödu na papierkow─ů robot─Ö itp. La Monta├▒a i Eskadra 421 prawdopodobnie pozostan─ů w tym miejscu do wtorku 22 czerwca do godziny 17:00 ÔÇô data i godzina w Vigo. Wtedy nast─ůpi zej┼Ťcie na l─ůd. Hiszpa┼äska Guardia Civil wesz┼éa na pok┼éad statku, zarejestrowa┼éa dane za┼éogi i pasa┼╝er├│w, sprawdzi┼éa paszporty i przeprowadzi┼éa rutynowe kontrole. Bez ┼╝adnych efekt├│w. Warunki pogodowe: pochmurno, lekkie, ale cz─Öste opady deszczu, 15 stopni Celsjusza.

Po chwili zbli┼╝y┼éo si─Ö kilka ┼╝agl├│wek z towarzysz_kami z niepokornej Europy ÔÇô aby nas powita─ç ÔÇŽ lub sprawdzi─ç, czy plotki, kt├│re kr─ů┼╝─ů po dzielnicach miast, polach i g├│rach ┼Ťwiata s─ů prawdziwe: ÔÇ×Zapaty┼Ťci najechali Europ─ÖÔÇŁ.

Na l─ůdzie, u podn├│┼╝a czego┼Ť, co wygl─ůda jak latarnia morska, inna grupa krzyczy co┼Ť w stylu ÔÇ×Poddajemy si─Ö!ÔÇŁ. ÔÇŽ Nie, ┼╝artuj─Ö. Wo┼éaj─ů: Zapata Vive! ÔÇô Zapata ┼╝yje! Bienvenid@s! ÔÇô Witamy! ÔÇŽ oraz co┼Ť, co nie jest ┼éatwe do zrozumienia. Maj─ů ze sob─ů banery i rysunki. O ile dobrze widzimy, nie ma ┼╝adnych nieprzyzwoitych znak├│w ÔÇô co mog┼éoby sugerowa─ç, ┼╝e nas odrzucaj─ůÔÇŽ jeszcze nie. Osoba troch─Ö nie na miejscu nosi tabliczk─Ö z napisem: ÔÇ×Sto┼é├│wka La Palomita Insurrecta: ÔÇô Go┼é─ůbek powsta┼äczy; Caldo Gallego ÔÇô Ros├│┼é galicyjski; Empanadas i ryba xouba. Specjalne rabaty dla naje┼║d┼║c├│w, chrz─ůszczy i koto-ps├│w.ÔÇŁ Inny napis m├│wi: ÔÇ×Zabierzcie mnie st─ůd!ÔÇŁ Bardziej rozs─ůdni ludzie u┼╝ywaj─ů baner├│w jako parasoli.

Europejskie niebo p┼éacze ze wzruszenia. Jego ┼ézy mieszaj─ů si─Ö z tymi, kt├│re zwil┼╝aj─ů policzki nieustraszonej eskadry 421, naznaczone s┼éo┼äcem, morzem, l─Ökami i adrenalin─ů. Swoimi krokami, spojrzeniami, swoim biciem serca Majowie z pueblo przebyli Atlantyk w ci─ůgu 50 dni i nocy ÔÇô jak powie legenda ÔÇô podczas d┼éugiej i pe┼énej wydarze┼ä podr├│┼╝y dla ┼╝ycia.

Na zewn─ůtrz jest zimno, ale w ┼Ťrodku ÔÇô w geografii serca ÔÇô dusz─Ö ogrzewa co┼Ť w rodzaju uczucia. W g├│rach na po┼éudniowym wschodzie Meksyku s┼éo┼äce si─Ö u┼Ťmiecha, a z g┼éo┼Ťnik├│w s┼éycha─ç pierwsze d┼║wi─Öki cumbii.

Oczywi┼Ťcie wci─ů┼╝ brakuje l─ůdowania, delegacji lotniczej, organizacji, spotka┼äÔÇŽ i uczty s┼é├│w.

To oznacza, ┼╝e brakuje wszystkiego.

SupGaleano.

Czerwiec 2021.



M├║sica: La Cumbia del Sapito ÔÇô Alfredo y sus Teclados

