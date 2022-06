¡La Madre Tierra está Viva!

Mensaje de la Dra. Vandana Shiva

Por el Día de la Madre Tierra, 22 de abril de 2022

La Tierra está viva

Terra Madre, Gaia, Pachamama, Vasundhara… La Tierra Viva es un sistema vivo auto-organizado y autorregulado. Es autopoética, escribe la poesía de la vida, crea la sinfonía de la vida, a través de la armonía de todos los organismos vivos participantes, desde los microbios hasta los mamíferos.

Desde la molécula, a la célula, al organismo, a los ecosistemas y al planeta, la vida se basa en la no separación, la armonía y la coherencia cuántica. Resonancia autoorganizada con otros seres autoorganizados.

“La vida, en el ideal, es un dominio que captura y almacena energía y moviliza su cuántica coherentemente en ciclos perfectamente acoplados que no generan entropía… En un universo cuántico coherente, todos los seres están localizados como partículas/objetos sólidos y deslocalizados como ondas cuánticas. las funciones se extienden finalmente por todo el universo. Por tanto, todos los seres están mutuamente enredados y mutuamente constitutivos. Por lo tanto, dañar a otros efectivamente nos daña a nosotros mismos, y la mejor manera de beneficiarse a uno mismo puede ser beneficiar a los demás”. – Mae Wan Ho [1]

Living Earth ha desarrollado la biodiversidad de nuestro planeta vivo, desde virus y biomas, hasta ecosistemas y especies durante más de 4 mil millones de años. Gaia teje la red de la vida, los hilos y las relaciones que conectan la biodiversidad de su Familia Terrestre : Vasudhaiva Kutumbkam. A través de su biodiversidad y biosfera, la Tierra Viva ha autorregulado su clima, enfriando las temperaturas desde los 290 grados del planeta caliente sin vida, hasta los 13 grados. A través de los procesos de la vida, la Tierra redujo la atmósfera rica en dióxido de carbono al 98% con 4000 ppm de dióxido de carbono, a 0,03% a 270 ppm. [2]

La Madre Tierra desarrolló su sofisticada tecnología de fotosíntesis de “captura y secuestro de carbono” que permite que las plantas y los microbios capturen la luz solar y el dióxido de carbono en la atmósfera y lo transformen en oxígeno, nuestro aliento. El oxígeno acumulado en la atmósfera y la tierra se transformó de la atmósfera original rica en CO2 que atrapaba el calor a la atmósfera reducida en CO2 a través del proceso de oxidación de las plantas y los organismos vivos. Esto permitió que las temperaturas se regularan a niveles que sustentan la vida humana y biológica en la tierra.

A través de su biodiversidad y biosfera ella crea, mantiene y sostiene, regenera y renueva su Infraestructura de Vida incluyendo el Sistema Climático. La Madre Tierra nos invita a participar en su biosfera de microbios y plantas, animales en la co-creación de la armonía que es la sinfonía de la vida.

Somos un hilo en la Red de la Vida.

Somos Hijos de la Tierra, No sus Amos y Dueños.

Somos miembros de una familia de la Tierra (One Earth Family).

Hace 200.000 años, la Tierra viviente creó las condiciones para que nuestra especie evolucionara, se sustentara y cubriera nuestras necesidades básicas de alimento, vestido y refugio como miembros de la biosfera.

Estamos vivos porque la Tierra está Viva. Aprender a vivir como parte de la biosfera como lo han hecho los indígenas, las mujeres, los pequeños campesinos es nuestro trabajo por la Tierra, por el futuro humano.

La Madre Tierra es Viva y Tiene Derechos

“La Madre Tierra es una comunidad indivisible de seres diversos e interdependientes con quienes compartimos un destino común y con quienes debemos relacionarnos en beneficio de la Madre Tierra”. [3]

La diversidad es el principio organizador de la naturaleza, la base del surgimiento, la evolución y la resiliencia. La diversidad en formas y expresiones, flujos y relaciones es cómo la naturaleza crea valor y fuerza. La naturaleza no crea monocultivos y uniformidad. La naturaleza no crea cercos y muros de división y separación, de propiedad y propiedad privada.

Somos una hebra viva y consciente en la red palpitante de la vida. Todos somos miembros de Una Familia Terrestre, interconectados a través de la vida.Somos parte de la Tierra, y no estamos separados de ella. Somos hijos de la Madre Tierra, no sus amos y dueños. Estamos entre los hermanos más jóvenes de la familia de la Tierra y tenemos mucho que aprender de nuestros mayores, los microbios y las plantas.

Los regalos de la naturaleza son para el sustento de todos los seres de la Familia Terrestre, no solo para los humanos. Todos los seres tienen derecho a los Dones de sustento de la Tierra. No somos una especie privilegiada que puede tomar la parte de los demás y llevar a otras especies a la extinción, o privar a nuestros semejantes de alimentos y agua.

La Economía de la Naturaleza y los procesos ecológicos de Regeneración que sustentan la vida, es un Bien Común de Vida.

La biodiversidad de la Tierra y el suelo, la tierra y el agua no son “invenciones humanas”, no son “propiedad privada” de unos pocos multimillonarios y sus corporaciones. Son los bienes comunes, la infraestructura de la vida, no la “materia prima” industrial que se extrae para obtener ganancias, o los activos financieros que se intercambian.

Cada organismo, desde el microbio más pequeño hasta el mamífero más grande, es parte de la red de la vida. Todos los seres vivos son seres sintientes y tienen un valor y un valor intrínsecos. No son objetos para ser poseídos y manipulados. Su valor no proviene del mercado y no puede reducirse a dinero.

Los paradigmas y visiones del mundo centrados en la tierra no ponen a los humanos en el centro. No ponen en el centro la deseconomía del extractivismo. Ponen la vida y los procesos vivos que sustentan la vida en el centro. Ponen las monedas de la vida en el centro.

Retribuir a la Tierra para la regeneración y compartir sus dones entre otros es el corazón de ser miembros de una familia terrestre.

La vida es un flujo regenerativo circular . Vivir es participar en los ciclos de la vida. Cuidar y Compartir es la Economía Regenerativa – Oikonomia , o el Arte de Vivir.

La Economía de la Naturaleza es la economía de la vida, nutriendo a todos en permanente renovación y regeneración.

Participar en los Ciclos de Renovación y Regeneración de la naturaleza basados ​​en las monedas vivas y los flujos de energía, alimento, agua, aire, vida es Oikonomia , el Arte de Vivir.

La naturaleza no funciona en flujos extractivos lineales de un solo sentido. La Madre Tierra trabaja en múltiples y complejas Economías Circulares Vivientes basadas en ciclos ecológicos de renovación, reciclaje y la ley del retorno, la ley del dar. Las economías circulares vivas crean economías de permanencia a través de la regeneración y la renovación. Los dones de la Tierra no se agotan. La semilla se convierte en plantas, las plantas dan semillas. La comida es la moneda del ciclo de la nutrición, alimentando a todos los seres en la red de la vida. El agua es la moneda en el ciclo hidrológico, apagando la sed del suelo, de las plantas, de los animales, de la atmósfera.

La economía de la naturaleza es una economía autopoiética de entropía negativa, a diferencia de los sistemas industriales mecánicos que son alopoéticos . se basan en insumos externos de energía y recursos y crean energía desperdiciada como entropía.

Los ciclos de la naturaleza son sistemas de cero residuos y cero contaminación, a diferencia de los sistemas industriales que generan residuos y contaminación impulsados ​​por energía externa.

El cuidado de la Tierra y su biodiversidad es la Economía Real en la que participamos, cubriendo las necesidades de otros en nuestra Familia Terrestre que nos proveen a nosotros.

Cooperación, Mutualidad, Sinergia son los principios de la Economía de la Naturaleza, no la competencia y el extractivismo. La escasez es una construcción que se utiliza para apoderarse de las tierras y los recursos de las personas. La construcción de la escasez y la codicia son la base de los conflictos y las guerras. La paz fluye cuando todos los seres cooperan en la reciprocidad y la entrega de regalos para crear abundancia y sustento para todos, haciendo de la conservación y la regeneración la base de las economías vivas y los medios de subsistencia.

Por eso oramos, “ Que la paz de la tierra, del aire, de la atmósfera, de las aguas, de las plantas, de los árboles… Que esa paz esté con vosotros ”.

Cocrear noviolentamente con la Madre Tierra es tejer paz, y proveer para las necesidades básicas de alimento y agua, vida y sustento de la última persona. Como dijo Gandhi: “La Tierra tiene suficiente para las necesidades de todos, no para la codicia de unos pocos”.

Tenemos el deber de proteger los sistemas vivos de la Tierra y la infraestructura de la vida que nos proporciona aire limpio, agua limpia y alimentos limpios. Todos los seres tienen derecho a los dones de la Tierra. Todos los seres tienen derecho a estar vivos ya su parte del espacio ecológico. Ninguna persona, por muy rica que se haya hecho a través del extractivismo, tiene derecho a apropiarse de la parte ajena en la participación en la Economía de la Naturaleza, la Economía de la Vida.

Vivir es participar en los procesos de la vida.

Vivir es comunar. Vivir es Reivindicar los comunes de la vida y resistir los nuevos cercamientos a través de la financiarización de la naturaleza.

“La moneda de la vida es la vida, no el dinero”

La Madre Tierra nos conecta con su vida y la Familia Terrestre a través de flujos de monedas vivas de energía y respiración, agua y alimento.

Moneda significa flujo. Es el fluir de la vida y el amor a través de la red de vida en la naturaleza y la sociedad lo que nos sostiene como uno. Como he repetido muchas veces: “La moneda de la vida es la vida, no el dinero”. La comida es la moneda de la vida. El agua es la moneda de la vida. La respiración es la moneda de la vida. La energía viva es la moneda de la vida. El cuidado es la moneda de la vida. Las diversas monedas de la vida hacen crecer la infraestructura de la vida para que todas las vidas prosperen.

La emergencia ecológica es consecuencia de la economía de la Avaricia, del extractivismo para hacer dinero, y hacer del dinero la medida del valor, e incluso la medida del ser humano. Es la base de la inhumanidad, de la violencia y de las guerras contra la Tierra y contra las personas, en nombre del acaparamiento de recursos para el mercado.

El comercio colonial se basó en la mercantilización y comercialización de la naturaleza, sin dejar nada para la naturaleza y las comunidades locales. Los colonizadores se enriquecieron. La naturaleza y las personas colonizadas se empobrecieron.

La enfermedad ahora se ofrece como la cura. Los mercados y el dinero se ofrecen como solución a las catástrofes ecológicas que han causado. El crecimiento económico, que no es más que una medida de cuánto se extrajo de la naturaleza y la sociedad para convertirlo en dinero, capital, finanzas, se ofrece como una solución a las crisis ecológicas a las que ha llevado el extractivismo y el dinero.

Las leyes de Gaia son la base de la vida en la tierra. Preceden a la producción, preceden al comercio y preceden al mercado. El mercado depende de Gaia. Gaia no depende del mercado. Tanto la tierra como la sociedad son lo primero. Son soberanos y autónomos. No pueden ser mercantilizados y reducidos al mercado.

En un corto período de 500 años de colonialismo, los Robber Barons redujeron Terra Madre, la Madre Tierra a Terra Nullius, muerta, Tierra Vacía, propiedad para poseer, materia prima para explotar. Las comunidades centradas en la Tierra que viven en paz con la Tierra como parte de la Tierra fueron declaradas “primitivas”. Oikonomia, el Arte de Vivir se transformó violentamente en Crematística , el Arte de Hacer Dinero.

Hicieron desaparecer las monedas de la vida y las reemplazaron con dinero y finanzas.

En 100 años de la Era del Petróleo, los Robber Barons desplazaron el carbono vivo de la biodiversidad con la energía falsificada del carbono muerto fosilizado, interrumpiendo la autorregulación de los Sistemas de la Tierra, dándonos contaminación, guerras y catástrofes climáticas.

El Cambio Climático, la Emergencia de Extinción, las catástrofes económicas y las guerras tienen sus raíces en la codicia y las guerras contra la Tierra y sus Pueblos. Están enraizados en el control de la vida al controlar el flujo de semillas que van de un agricultor a otro, el flujo de agua en un río, el flujo de alimentos para nutrir a todos los seres en la red alimentaria, el flujo de dinero que refleja la encarnación de bienes reales y recursos, el fluir de la libertad y la democracia, del conocimiento y la información. Controlar el flujo es controlar la vida y la libertad. Así es como se hace el dinero y se acumula el poder en manos de unos pocos.

Ahora los Robber Barons que nos dieron el petróleo quieren crear nuevos mercados de carbono, nuevas propiedades en los servicios ecológicos de la naturaleza, al reducir la Biodiversidad y la Naturaleza a activos financieros para poseer y comercializar [4]

En 2021, Rockefeller y la Bolsa de Valores de Nueva York lanzaron Intrinsic Exchange Group (IEG) [5] cuya misión se centra en “ser pioneros en una nueva clase de activos basada en activos naturales y el mecanismo para convertirlos en capital financiero” [6] . Los Robber Barons están elaborando un nuevo colonialismo, una nueva propiedad, un nuevo cercamiento de los bienes comunes, que no solo quieren poseer la naturaleza, sino también sus servicios ecológicos. Los activos incluyen “Sistemas biológicos que proporcionan aire limpio, agua, alimentos, medicinas, un clima estable, salud humana y potencial social” [7]

Los Robber Barons de hoy, los filantrocapitalistas, los Blackrocks y los Vanguards, están tratando de poseer y privatizar toda la naturaleza y nuestras vidas. Están mutando en señores de la vida a los que tendremos que pagar rentas para respirar, comer, beber. Lo que la naturaleza proporciona gratis como regalo ahora será una mercancía que “compraremos” a un alto costo y a través de créditos sociales digitales en la nueva economía que se basa en la antigua colonización.

La máquina de dinero está tratando de poseer la última semilla, la última gota de agua, el último río, extinguir el último bosque y la última granja, el último insecto y la última brizna de hierba. Al crear monedas ficticias y finanzas ficticias, la naturaleza se reduce a un “activo financiero”, que se multiplica milagrosamente a $ 4000 billones.

La crisis financiera de 2008 fue el resultado de la expansión mágica de los Robber Barons financieros de la economía de $ 90 billones de bienes y servicios reales como casas y alimentos en una economía financiera ficticia de $ 512 billones. La economía financiera creció a costa de millones de personas que quedaron sin hogar y sin alimentación como resultado. Cuanto más se convierte el mundo real en un activo financiero, más crecen las personas sin hogar y el hambre.

Wall Street y las compañías de activos financieros ahora están viendo una economía financiera ficticia de $ 4000 billones al extraer ganancias de los “activos de la naturaleza”, o los bienes y servicios que produce la Tierra. Esta mercantilización es un encierro de los bienes comunes de la vida. Es un intento de poseer el último río, el último bosque y la última hectárea de tierra. Es una receta para desplazar y desposeer a los verdaderos custodios de la naturaleza, los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, dejándolos sin acceso a la tierra, los bosques y el agua y sus culturas y medios de vida centrados en la Tierra. El hambre, la pobreza, la precariedad y el despojo crecerán. Esto es una violación a la Economía de la Naturaleza, Derechos de la Madre Tierra, Derechos de todos los seres y Derechos Humanos.

La creación de nuevos algoritmos para multiplicar las finanzas y aumentar los recursos financieros no puede regenerar la vida perdida en la naturaleza a través de la destrucción ecológica. Se puede convertir la naturaleza en dinero a través del extractivismo. Pero no se puede convertir el dinero en efectivo en la naturaleza.

Un campesino africano captó la diferencia ontológica y ecológica entre el dinero y la vida con una simple metáfora:

“No se puede convertir un ternero en una vaca enyesándolo con barro” [8]

La financiarización de la Madre Naturaleza, reduciéndola a un “activo” y una mercancía para la venta, continúa la ceguera ontológica de cómo la Madre Tierra crea y sostiene la vida a través de sus monedas autopoéticas y sus flujos de vida.

El dinero es un mero medio de intercambio de bienes y servicios reales producidos a través del trabajo real. El dinero se transformó en la misteriosa construcción del “capital”, que podía crear riqueza negando la creatividad de la naturaleza, las mujeres, los agricultores, los trabajadores, podían cercar los bienes comunes y poseer los bienes comunes como propiedad privada. El “capital” luego se transformó en “inversión”. La inversión mutó, a través de múltiples construcciones, en “retornos de la inversión”, donde aquellos que no hacen un trabajo real pero controlan la riqueza creada por la explotación de la naturaleza y las personas acumulan más riqueza y usan la riqueza para explotar aún más la naturaleza y la sociedad. Crece la crisis ecológica. Crece la pobreza, la miseria, la exclusión.

La financierización de la naturaleza es el último paso en la mutación de “invertir” de brindar atención a ganancias y hacer dinero.

El significado original de “invertir” era hacer algo hermoso, vestir. Apenas diez años después de la creación de la Compañía de las Indias Orientales en 1610, el significado de inversión cambió de ser diversas formas de “vestir” y “entorno” a “usar dinero para producir ganancias” en relación con el comercio colonial corporativo.

Fue John Locke quien lo amplió a la “circulación del dinero” para satisfacer las necesidades de la propiedad privada, estructuras centradas en el dinero construidas por el comercio colonial. Y la ilusión de que el dinero es la moneda de la vida ha permitido recompensar e incluso adorar a los que hacen dinero y a los que hacen dinero, mientras que nuestro sentido de interconexión se extingue y, con él, nuestro potencial para la compasión.

Para ellos ‘Invertir en el planeta’ significa extraer la última gota de vida de los Sistemas de la Tierra, extraer la última libertad de los humanos y otras especies para ser sustentados por la tierra, sus flujos, sus monedas.

Necesitamos volver al significado original de “invertir”, como vestir y hacer belleza. Necesitamos vestir la Tierra con biodiversidad de árboles en nuestras granjas y bosques, biodiversidad de cultivos en nuestros campos y jardines. Necesitamos intensificar la biodiversidad, intensificar la fotosíntesis, intensificar los flujos de vida de la naturaleza. Necesitamos plantar semillas y cuidar el suelo vivo para que la semilla, el suelo y el sol puedan intensificar el flujo de sus energías vivas, sanando ciclos rotos. Necesitamos invertir Amor, Cuidado y Compasión para Regenerar la Tierra y detener las guerras contra la Tierra y sus pueblos.

La paz, la sostenibilidad y la justicia exigen el fin de las guerras contra la Tierra en nuestras mentes, nuestras vidas.

La Era Colonial ha esclavizado nuestras mentes y roto nuestra relación con la Tierra. La Era de los Combustibles Fósiles ha fosilizado nuestras mentes y corazones, convirtiéndonos en engranajes indefensos en la máquina del petróleo, la máquina del dinero, engranajes que la máquina está lista para sustituir con robots e IA.

La Madre Tierra nos está despertando para liberarnos de la arrogancia antropocéntrica que hace que los humanos ricos y poderosos sean ciegos a la vida, la creatividad, las tecnologías y la economía de la naturaleza y les permite negarnos nuestra participación y lugar legítimos como Seres de la Tierra en la Economía de la Vida de la Madre Tierra para garantizar la vida y el bienestar, el alimento y el agua para todos.

A medida que el dinero y las finanzas se alejan cada vez más de la economía de la naturaleza y de las economías reales de sustento que crea la gente, a medida que las finanzas se multiplican misteriosamente y se concentran en manos de unos pocos multimillonarios, sus fondos de administración de activos y las corporaciones que poseen, es hora de recuerda la profecía de los nativos americanos cree.

“ Cuando se corte el último árbol, se coma el último pez y se envenene el último arroyo, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. ”

Sembrando Nuestro Futuro Común con la Madre Tierra

Somos seres biológicos, seres ecológicos, seres de la tierra, seres inter, seres espirituales. Somos una Familia Terrestre. Las semillas no son máquinas. Las plantas no son máquinas. Los animales no son máquinas. No somos máquinas. Nuestras mentes no son máquinas. Somos seres conscientes, inteligentes, solidarios, con potencial para imaginar y cultivar un futuro de paz y no violencia, de abundancia y bienestar.

La vida es complejidad autoorganizada e inteligencia en constante evolución, interacción, cambio y emergencia. De la semilla he aprendido el poder de la autopoiesis , organizada desde adentro . La Biodiversidad de Semillas y Plantas ha sido mi maestra de abundancia y libertad, de cooperación y entrega mutua.

Semilla, semilla no contaminada, Bija, Seme, Semilla- es fuente de vida, de regeneración y de abundancia. Semilla renueva y múltiplos. Regeneración de semillas. Por sí mismo. Por los siglos de los siglos… La semilla encarna la continuidad de la evolución.

De la Semilla podemos aprender auto-organización, co-creación, regeneración. Podemos regresar a la Tierra para hacer crecer la vida en la diversidad y participar en el flujo de la vida para satisfacer nuestras necesidades. En un momento en que los Robber Barons tienen planes de poseer toda la naturaleza, toda la Tierra, y obligarnos a comprar nuestras necesidades, debemos seguir el ejemplo de mis hermanas en Chipko que nos recordaron que los bosques no eran minas de madera, eran fuentes de suelo, agua y oxígeno. Declararon que abrazarían los árboles para protegerlos y no permitir que los cortaran.

En el Día de la Madre Tierra y todos los días que vivimos y respiramos, seamos quienes seamos, donde estemos, abracemos a la Madre Tierra en agradecimiento por el aliento, el alimento, el agua, la vida que ella da y declaremos nuestro profundo amor por la vida.

La madre tierra no está en venta

Cuando comencé el movimiento Seed Freedom para guardar semillas, viajé por el país para crear conciencia sobre las leyes de propiedad intelectual de Gatt/WTO a través de las cuales las corporaciones querían poseer semillas como propiedad. Las tribus de Chattisgarh que desarrollaron 200.000 variedades de arroz me dijeron que la semilla es un bien común que debe regenerarse compartiendo. El arroz se llama Akshat, lo ininterrumpido, lo atemporal, el aliento de vida. Me pidieron que regresara y me uniera a ellos para el festival de Akti, Akshaya Tritiya, un festival para celebrar el ciclo ininterrumpido de la vida, no como observadores, sino como participantes en el ciclo de regeneración y cuidado. En una oración que se dice en Akshaya Tritiya, la Madre Tierra nos da instrucciones de que el propósito de nuestras vidas es el amor y la compasión por todos los seres.

“Relacionarse con todos los seres vivos a través del amor y la compasión es el propósito de la vida”

‘ मित्रस्याहं चक्षुसा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’- ( यजुर्वेद- 36/18 )

सभी जीवों ( विविध जीवों ) के प्रति सहृदयता का परिचय देना ही जीवन का लक्षण है।

David Korten nos despierta al potencial que tenemos para participar en la “gozosa euforia que proviene del cumplimiento de nuestra responsabilidad de compartir el cuidado de la vida” [9]

Referencias

[1] Un difunto y querido amigo y genetista que trabajó en una teoría cuántica de la biología.

Caza, Tam. (2013). El arcoíris y el gusano: Estableciendo una nueva física de la vida. Biología comunicativa e integradora. 6. e23149. 10.4161/cib.23149.

[2] Prentice, IC, Farquhar, GD, Fasham, MJR, Goulden, ML, Heimann, M, Jaramillo, VJ, Kheshgi, HS, Le Quere, C, Scholes, RJ & Wallace, DWR 2001, El ciclo del carbono y la atmósfera dióxido de carbono. en JT Houghton, Y Ding, DJ Griggs, M Noguer, PJ van der Linden, X Dai, K Maskell y CA Johnson (eds), Cambio climático 2001: la base científica. Contribución del Grupo de Trabajo I al Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Prensa de la Universidad de Cambridge, Cambridge.

[3] La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (“La Declaración”) fue proclamada el 22 de abril de 2010 (Día Internacional de la Madre Tierra) por los aproximadamente 35.000 participantes en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra . https://www.navdanya.org/earth-university/declaracion-universal-de-los-derechos-de-la-madre-tierra

[4] Harty, Declan. ‘NYSE está entrando en el mercado de activos naturales’. Fortune , 14 de septiembre de 2021, https://fortune.com/2021/09/14/nyse-natural-asset-company-ieg-esg-investment-vehicle/

[5] ‘IEG’. IEG , https://www.intrinsicexchange.com

[6] ‘Solución’. IEG , https://www.intrinsicexchange.com/solution

[7] Webb, Withney. ‘Adquisición de Wall Street de los avances de la naturaleza con el lanzamiento de una nueva clase de activos’. Hangout ilimitado , 13 de octubre de 2021, https://unlimitedhangout.com/2021/10/investigative-reports/wall-streets-takeover-of-nature-advances-with-launch-of-new-asset-class/

[8] Timberlake J., Africa in Crisis: The Causes and Cures of Environmental Bankruptcy, Libro en rústica; Londres: Earthscan, 1985; ISBN-13: 978-0905347578

[9] Korten D. Civilización ecológica: de la emergencia a la emergencia . 26 de mayo de 2021, https://davidkorten.org/ecological-civilization-from-emergency-to-emergence/

fuente (en inglés) :

https://navdanyainternational.org/mother-earth-is-not-for-sale/

