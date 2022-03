–

De parte de ANRed March 22, 2022

Un joven de la provincia de Buenos Aires quiso denunciar en la Comisar铆a 1era de Merlo que fue drogado y abusado el jueves 17 de marzo. F. a煤n no sabe qu茅 es lo que realmente sucedi贸. Se reuni贸 en una plaza con un hombre que se contact贸 por una aplicaci贸n de citas y fue llevado hasta la casa de su mam谩 por un remisero. Estaba desvanecido y con lesiones en el cuerpo. Acudi贸 con su familia al Hospital Posadas de Mor贸n donde le realizaron el protocolo de profilaxis y detectaron que hab铆a sufrido una intoxicaci贸n con hero铆na, en contexto de sospecha de abuso. Pero la respuesta de la polic铆a cuando quiso denunciar fue: 芦flaco d茅jate de joder, sos grande, f铆jate con quien te juntas禄. Cuando acudi贸 a la Fiscal铆a N掳4 de Mor贸n lo atendieron mal y le dieron a completar una planilla pero a煤n no recibe respuesta. 芦Desde ese d铆a hasta hoy nadie se comunic贸 con 茅l, una indiferencia total. Es tremenda la revictimizaci贸n que est谩 sufriendo. Toda la informaci贸n que tiene F es de un perfil falso. Hace unos meses atr谩s asistimos a un chico de zona sur que sufri贸 un ataque similar. Me comuniqu茅 con 茅l y cuando le mostr茅 la foto del hombre que tuvo la cita con F me dijo que era la misma persona que 茅l hab铆a denunciado, pero no es el 煤nico, es una banda que se maneja con esas pr谩cticas: roban, secuestran y abusan禄 dice Carolina Abreg煤 integrante de la organizaci贸n Furia Transfeminista. Por eso abrieron una l铆nea para recabar datos sobre el agresor con la foto, la 煤nica informaci贸n personal hasta el momento. Por ANRed

鈥淓l jueves a la noche F nos contact贸 para contarnos lo que le hab铆a pasado. Tuvo un encuentro con un hombre por una aplicaci贸n de citas. Fueron un bar, eligi贸 un lugar p煤blico justamente para no correr riesgos. Ah铆 estuvieron un rato y luego fueron a la plaza. Estaban compartiendo una bebida y el sujeto lo mand贸 a comprar algo al quiosco. Cuando volvi贸 se quedaron ah铆 un ratito m谩s y despu茅s empezaron a caminar del centro de Merlo hasta la terminal de 贸mnibus de Metro porque supuestamente este hombre quer铆a ir al ba帽o. Lo 煤ltimo que recuerda F es que en ese momento empez贸 a sentirse mal. Dos horas despu茅s apareci贸 en su casa en el auto de una remiser铆a donde habitualmente suele ir cuando sale tarde de trabajar y se queda sin transporte. Estaba como desvanecido, casi inconsciente, la mam谩 y una vecina lo entraron a la casa, estaban muy asustadas, no sab铆an que le hab铆a pasado. El remisero dijo que tres sujetos lo llevaron a la remiser铆a y le pidieron que lo dejaran en la direcci贸n que estaba en su DNI. Al otro d铆a, cuando se F despert贸 se dio cuenta que estaba golpeado. Ten铆a marcas de haberse defendido de un ataque y sinti贸 lesiones en su cuerpo que le dieron la pauta que hab铆a sufrido un abuso sexual. F se dirigi贸 con su familia al Hospital Posadas de Mor贸n donde le realizaron el protocolo de profilaxis y detectaron que hab铆a sufrido una intoxicaci贸n con hero铆na, en contexto de sospecha de abuso. En la Comisar铆a 1era de Merlo no le quisieron tomar la denuncia, le dijeron 鈥榝laco d茅jate de joder, sos grande, f铆jate con quien te juntas鈥.

El mi茅rcoles fue a la Fiscal铆a N掳4 de Mor贸n, cont贸 lo que le pas贸 y le dieron una hojita, que por lo general se la dan a quienes ya denunciaron y quieren aportar una nueva informaci贸n a la causa. Lo atendieron muy mal, solo le hicieron escribir lo que se acordaba. Desde ese d铆a hasta hoy nadie se comunic贸 con 茅l, una indiferencia total. Es tremenda la revictimizaci贸n que est谩 sufriendo.Toda la informaci贸n que tiene F es de un perfil falso. Hace unos meses atr谩s asistimos a un chico de zona sur que sufri贸 un ataque similar. Me comuniqu茅 con 茅l y cuando le mostr茅 la foto del hombre que tuvo la cita con F me dijo que era la misma persona que 茅l hab铆a denunciado, pero no es el 煤nico, es una banda que se maneja con esas pr谩cticas: roban, secuestran y abusan. Hay muchos casos como este y la justicia no investiga. F pudo denunciar luego de contactarnos porque en Merlo no hay un espacio f铆sico donde las personas pueden dirigirse en estos casos. Solicit贸 que la municipalidad de Merlo le facilite las filmaciones que hay del lugar donde estuvo, pero se las negaron鈥

El testimonio fue publicado por Revista C铆trica y pertenece a Caro Abreg煤, docente, estudiante de derecho y referente de la organizaci贸n Furia TransFeminista quien acompa帽a a F en su denuncia.