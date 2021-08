–

Ago162021

Drugi del: Gostilna

Drugi del:

Gostilna

december 2020

Koledar? Trenutni. Geografija? Katerikoli koti膷ek sveta.

Ne ve拧 natan膷no, zakaj, a hodi拧 z deklico z roko v roki. Skoraj te 啪e vpra拧a, kam gresta, ko se znajdeta pred veliko gostilno. Na velikem osvetljenem napisu, podobnem tak拧nim, ki visijo nad vhodi v kino, pi拧e: 禄HISTORIJA Z VELIKIMI TISKANIMI 膶RKAMI 鈥 Kantina bar芦, in pod njim 拧e: 禄Prepovedan vstop 啪enskam, otrokom, staroselcem, brezposelnim, osebam drugih spolov, starej拧im, migrantom, migrantkam in drugim neuporabnim osebam芦. Neka bela roka je dodala:_禄In this place, Black Lives does not matter芦. Druga mo拧ka roka se je pridru啪ila: 禄沤enske lahko vstopijo, 膷e se obna拧ajo kot mo拧ki芦. Na obeh straneh lokala le啪ijo na kupu trupla 啪ensk vseh starosti in, sode膷 po raztrganih obla膷ilih, tudi vseh dru啪benih razredov. Oba z deklico resignirano obstaneta. Pogledata skozi vrata in vidita vrve啪 mo拧kih in 啪ensk, ki se vedejo kot mo拧ki. Mo拧ki za pultom oziroma 拧ankom v rokah dr啪i bejzbolsko palico in z njo grozi na vse strani. Mno啪ica je o膷itno razdeljena: na eni strani ploskajo, na drugi iz啪vi啪gavajo. Vsi so kot omamljeni, zardelih obrazov, besnih pogledov, po bradi jim te膷e slina.

Mo拧ki, za katerega domneva拧, da je vratar ali nekaj takega, pristopi in te vpra拧a: 禄沤eli拧 vstopiti? Izbere拧 lahko katerokoli stran. Lahko navija拧 ali kritizira拧. Ni pomembno, kaj izbere拧, zagotavljamo ti veliko sledilcev, v拧e膷kov, dvignjenih palcev in 拧e ve膷 aplavza. 膶e se domisli拧 膷esa pametnega, ne glede na to ali za ali proti, bo拧 postal slaven. Tudi 膷e ne bo preve膷 inteligentno, dovolj je, da povzro膷i拧 hrup. Ni pomembno, ali je to, kar kri膷i拧, res ali ne, dokler kri膷i拧 glasno.芦

Premi拧ljuje拧 o ponudbi. Zveni privla膷no, 拧e posebej zdaj, ko ti nih膷e ne sledi, niti pes.

禄Je nevarno?芦 srame啪ljivo vpra拧a拧.

Vratar te pomiri: 禄Nikakor, tukaj vlada nekaznovanost. Glej tipa, ki je na vrsti in dr啪i bejzbolko. Govori neumnosti, nekateri mu ploskajo, drugi ga kritizirajo z drugimi neumnostmi. Ko bo kon膷al, bo na vrsti spet nekdo tretji. Kot sem ti 啪e povedal, nobene potrebe po inteligentnosti ni. Pravzaprav je inteligenca tu ovira. Kar pogumno. Tako pozabi拧 na vse bolezni, katastrofe, bedo, vladne la啪i in 拧e na sam jutri拧nji dan. Tu resni膷nost ni zares pomembna. Pomembno je le, kar je trenutno moderno.芦

Vpra拧a拧: 禄In o 膷em razpravljajo?芦

禄Oh, o 膷emerkoli 啪e. Obe strani se osredoto膷ata na plitkosti in neumnosti. Ustvarjalnost ni ravno njihova vrlina, saj ve拧,芦 odgovori vratar in se prestra拧eno ozre proti vrhu stavbe.

Deklica sledi njegovemu pogledu in poka啪e na vrh stavbe, kjer se vidi celotno nadstropje iz zrcalnega stekla, ter vpra拧a: 禄In tisti tam zgoraj, so za ali proti?芦

禄Ah, ne,芦 odgovori mo拧ki in 拧epetaje doda: 禄To so lastniki gostilne. Niti prikazati se jim ni treba, vsi jih preprosto samo ubogajo.芦

Zunaj, malo naprej po poti, zagleda拧 skupino ljudi, za katere predvideva拧, da jih vstop v gostilno ni zanimal, saj nadaljujejo v svojo smer. Spet drugi razo膷arano zapu拧膷ajo lokal in mrmrajo: 禄Tu notri se je nemogo膷e razumno pogovarjati芦 in 禄Namesto Historija bi se moralo imenovati Histerija.芦 Nato v smehu odidejo.

Deklica te pogleda. Okleva拧.

Ona ti re膷e: 禄Lahko ostane拧 ali pa gre拧 naprej. Prevzemi odgovornost za svojo odlo膷itev. Svoboda ni le mo啪nost odlo膷itve, kaj storiti, in to tudi narediti. Je tudi prevzemanje odgovornosti za to, kar po膷ne拧, in za odlo膷itve, ki jih sprejme拧.芦

Neodlo膷no jo vpra拧a拧: 禄In kam gre拧 ti?芦

禄V svojo vas,芦 odgovori deklica in iztegne majhne roke proti obzorju, kot da bi hotela re膷i 禄v svet芦.

Iz gora Jugovzhodne Mehike.

SupGaleano.

Mehika, leto 2020, december, zgodnje jutro. Mrzlo je in polna luna za膷udeno opazuje, kako se gore zdru啪ujejo, po malem dvigujejo svoja krila in po膷asi, zelo po膷asi za膷enjajo hoditi.

Iz bele啪nice Ma膷ke-Psa

Esperanza pripoveduje Defensi o svojih sanjah

禄Spim in sanjam. Jasno vem, da sanjam, ker spim. In vidim, da sem dale膷 stran. Tam so zelo druga膷ni mo拧ki in 啪enske in tisti drugih spolov. To pomeni, da jih ne poznam. To pomeni, da govorijo jezik, ki ga ne razumem. So razli膷nih barv in imajo precej druga膷ne navade. Zelo so hrupni. Pojejo in ple拧ejo, se pogovarjajo, razpravljajo, jokajo in se smejijo. In ni膷esar, kar vidim, ne poznam. Stavbe so velike in majhne. Drevesa in rastline so podobne tukaj拧njim, vendar druga膷ne. Hrana je zelo druga膷na. Pravzaprav je vse zelo 膷udno. Najbolj 膷udno pa je, da ne vem, zakaj ali kako, vendar vem, da sem doma.芦

Esperanza obmolkne. Defensa Zapatista zaklju膷i z zapisovanjem v svojo bele啪nico, pogleda Esperanzo in jo po nekaj sekundah vpra拧a:

禄Zna拧 plavati?芦

膶astna beseda.

Hov-mijav.

