Tras un a帽o con muchos condicionantes laborales, se acerca el momento de hacer una de las declaraciones de la renta m谩s complejas a las que se va a enfrentar mucha gente. Con la ayuda de un experto aclaramos algunas de las dudas que pueden surgir durante el proceso.

El pr贸ximo 7 de abril comienza la campa帽a de la Declaraci贸n de la Renta de 2020, un a帽o en el que muchos trabajadores han estado en ERTE o han recibido alg煤n tipo de ayuda por su condici贸n de aut贸nomo o sus bajos ingresos. Todas esas peculiaridades deber谩n estar reflejadas en el borrador y, para anticipar posibles errores, desde este mi茅rcoles ya se pueden consultar los datos fiscales en la web o la aplicaci贸n de la Agencia Tributaria. Tambi茅n se pueden realizar desde este momento simulaciones de posibles declaraciones y conocer de antemano si saldr谩 a pagar o a devolver.

La fecha l铆mite para la presentaci贸n de la declaraci贸n es el 30 de junio y, adem谩s de internet, desde el 6 de mayo tambi茅n se podr谩 hacer por tel茅fono y a partir del 2 de junio de forma presencial en las oficinas de Hacienda, en ambas circunstancias, con cita previa. Antes de que se abran los plazos, aclaramos algunas dudas con Antonio Paredes, experto tributario de GESTHA.

驴C贸mo afectar谩 el haber estado en ERTE en 2020 a la declaraci贸n?

Los trabajadores afectados por un ERTE tendr谩n como m铆nimo dos pagadores, su empresa y el SEPE que paga el ERTE. Ello supondr谩 que si han percibido entre 14 y 22.000 euros en el a帽o y por el ERTE ha cobrado m谩s de 1.500 euros tendr谩n obligaci贸n de declarar. Probablemente otros a帽os si trabajaban para una sola empresa y percib铆an entre 14 y 22.000 euros no ten铆an que hacer declaraci贸n y si la hac铆an era porque ten铆an ingresos de otro tipo (alquileres, etc) o porque les sal铆a a devolver.

Esto hace que 327.000 contribuyentes que no presentaron su declaraci贸n correspondiente a 2019, esta vez s铆 tengan que rendir cuentas ante Hacienda. La Agencia Tributaria les enviar谩 una carta para facilitar una atenci贸n personalizada y ofrecerles, en caso de que el resultado de la declaraci贸n sea a pagar, el fraccionamiento del abono.

驴Hay que pagar m谩s si se tienen dos pagadores que si se tiene uno?

La tributaci贸n debe ser la misma o muy similar. Por ejemplo, si cobramos 煤nicamente 20.000 euros de un pagador, tributaremos por el Impuesto sobre la Renta a trav茅s de las retenciones en la n贸mina mensual y no haremos declaraci贸n. En cambio, en el caso de dos pagadores de 10.000 euros cada uno, al ser la cuant铆a peque帽a, en principio, no ser谩 objeto de retenci贸n mensual, pero tendremos obligaci贸n de hacer declaraci贸n y tributaremos por una cantidad similar al supuesto anterior de un pagador.

Si sale a devolver, 驴recibir谩 m谩s quien ha estado en ERTE?

No tiene por qu茅. El importe a devolver normalmente es consecuencia de que las retenciones mensuales por el Impuesto son superiores a la cantidad que finalmente corresponde pagar en la declaraci贸n de la Renta y esto es por muy diversos motivos. En cualquier caso, ya que lo pagado por ERTE, por su cuant铆a, no va a ser objeto de retenci贸n mensual, es dif铆cil precisar c贸mo va a afectar a su declaraci贸n, ya que depender谩 de las cantidades percibidas de cada pagador, retenciones practicadas, etc. Por ello puede suceder que alguien al que normalmente la declaraci贸n le resultaba a devolver, en 2020 el ERTE haga que le resulte a ingresar.

Cuando hagamos el borrador, 驴en qu茅 debemos fijarnos para asegurarnos de que todo est谩 bien?

En principio el SEPE, el pagador de las prestaciones por ERTE, habr谩 declarado correctamente los importes satisfechos y el borrador debe estar correcto, salvo que se hayan producido cobros indebidos que hayan requerido reembolsos. Debemos recordar, en relaci贸n con los rendimientos del trabajo, que si hay pagos de cuotas sindicales, colegios profesionales obligatorios, gastos de defensa jur铆dica debemos modificar el borrador.

驴Y si he recibido prestaciones por ERTE indebidas?

Si el reembolso se ha producido en el a帽o 2020, los datos que constan en el borrador deben ser correctos. Pero si el reembolso se ha producido en 2021 o a煤n no se ha producido, lo m谩s probable es que el borrador no lo incorpore.

En caso de que sepamos la cuant铆a exacta de lo que hemos cobrado de m谩s o de menos, podemos corregirlo en la declaraci贸n. Y en caso de no saberlo, la Agencia Tributaria recomienda esperar a presentar la declaraci贸n porque el SEPE ir谩 facilitando a la Agencia Tributaria informaci贸n de los expedientes que va abriendo por cobros de ERTE indebidos y estos datos se ir谩n incorporando al borrador de manera autom谩tica cuando lleguen a Hacienda.

Si a煤n esperando no se corrige en el borrador el dato err贸neo, la Agencia Tributaria recuerda que se puede confirmar el borrador incluyendo las cantidades reembolsadas y rectificarlo m谩s adelante. Hay un plazo de cuatro a帽os para solicitar esa rectificaci贸n y la mayor devoluci贸n que corresponda, si fue a devolver, o la devoluci贸n del ingreso indebido realizado, si fue a ingresar.

驴C贸mo tributan las ayudas a los aut贸nomos en la declaraci贸n?

La prestaci贸n extraordinaria por cese de actividad de aut贸nomos se califica como un rendimiento de trabajo. Pese a que su origen est茅 en la actividad econ贸mica del aut贸nomo, no es un rendimiento de actividades econ贸micas. Debe incluirse en la declaraci贸n en el apartado de rendimientos del trabajo y podr谩 beneficiarse de las reducciones fiscales de las rentas del trabajo.

驴Y otro tipo de ayudas como el Ingreso M铆nimo Vital?

La prestaci贸n del Ingreso M铆nimo Vital (IMV) est谩 exenta de tributar con un l铆mite m谩ximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador p煤blico de rentas de efectos m煤ltiples. En 2020 el l铆mite es de 11.279,39 euros. El exceso tributar谩 como rendimiento del trabajo. Por otro lado, la Agencia Tributaria recuerda a los beneficiarios del IMV que est谩n obligados a presentar la declaraci贸n de la renta de 2020, con independencia de la cuant铆a de sus ingresos y su edad. Es decir, la gran mayor铆a no tendr谩 que incluirlo en su declaraci贸n, pero s铆 presentar la declaraci贸n.

Para los supuestos de familias beneficiarias del IMV con hijos menores, se recomienda la presentaci贸n de una declaraci贸n conjunta de todos los miembros en caso de estar casados los progenitores. En ausencia de matrimonio, uno de los dos progenitores podr谩 presentar declaraci贸n conjunta con los hijos, y el otro declaraci贸n individual.

Respecto a las ayudas a particulares, en general tributan como ganancia patrimonial en la base general del Impuesto, en tanto que las subvenciones y ayudas a aut贸nomos, salvo la antes indicada prestaci贸n extraordinaria por cese, tributar谩n normalmente como parte de sus rendimientos de actividades econ贸micas.

Las posibles rebajas en el alquiler, 驴c贸mo quedar谩n reflejadas?

Tras las rebajas o diferimientos del pago de los alquileres como consecuencia de la pandemia, los arrendadores reflejar谩n como ingresos los nuevos importes acordados por las partes. No obstante, seguir谩n siendo deducibles los gastos necesarios y no hay que imputar rentas inmobiliarias durante esos meses al seguir arrendado el inmueble.

驴C贸mo afecta el ERTE a las deducciones por maternidad?

Respecto a la deducci贸n por maternidad no hay grandes novedades. No obstante, hay que resaltar que, las madres que est茅n en ERTE al 100% no tienen derecho a recibir esta deducci贸n durante los meses correspondientes al considerarse que est谩n en situaci贸n de desempleo. Esa exclusi贸n no afecta a las madres en ERTE de reducci贸n de jornada o a tiempo parcial.

驴Las novedades en los Planes de Pensiones afectan a esta declaraci贸n?

No, las novedades fundamentales en los Planes de Pensiones, las reducciones de los l铆mites de aportaciones, se refieren al a帽o 2021 y por tanto a la declaraci贸n que se presentar谩 en el a帽o 2022. No obstante, hay que recordar que quien estuvo en ERTE o cese de actividad de aut贸nomos como consecuencia de la pandemia pudo rescatar los derechos consolidados de los planes de pensiones, planes de previsi贸n asegurados, planes de previsi贸n social empresarial y mutualidades de previsi贸n social, durante un plazo de seis meses -desde el 14 de marzo de 2020-, hasta el l铆mite de los salarios o ingresos netos dejados de percibir. A estos reembolsos se les aplica la regla general que los considera rentas del trabajo.

驴Hay alguna otra peculiaridad de este a帽o que debamos tener en cuenta?

Hay varias mejoras en lo que se refiere a la aplicaci贸n inform谩tica Renta Web para la confecci贸n de la declaraci贸n.

Existen mejoras de la informaci贸n puesta a disposici贸n de los contribuyentes para facilitar la cumplimentaci贸n del apartado de rendimientos de capital inmobiliario de la declaraci贸n, sobre todo, en lo que se refiere a las amortizaciones.

Por otra parte, este a帽o se permitir谩 a los aut贸nomos y profesionales importar los datos consignados en los Libros registro de ventas e ingresos y en los Libros registro de compras y gastos.

Finalmente, se podr谩n trasladar autom谩ticamente en la mayor铆a de los casos, las ganancias o p茅rdidas patrimoniales procedentes de la transmisi贸n de valores, gracias a las mejoras incluidas en la aplicaci贸n.

