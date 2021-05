Sin necesidad de anunciarlo al estilo fujimorista, el narcopresidente Duque y su grupo en el poder concentran hoy m谩s poder legal y real que cualquiera de sus antecesores

La grave crisis que vive la democracia colombiana nos est谩 llevando a un dilema encarnado en el destino mismo del actual presidente Iv谩n Duque M谩rquez: autoritarismo o apertura democr谩tica, guerra o paz, golpe de estado o renuncia. Por ahora, estamos presenciando una nueva modalidad de autogolpe: el autogolpe gradual. Sin necesidad de anunciarlo al estilo fujimorista, Duque y su grupo en el poder concentran hoy m谩s poder legal y real que cualquiera de sus antecesores tras la ca铆da de Rojas Pinilla, lo que no implica lastimosamente que el desequilibrio antidemocr谩tico no tienda a agudizarse a煤n m谩s.

Se percibe un clima de caos, que al mismo tiempo que posiciona salidas autoritarias permite los mayores desafueros del Ejecutivo. Se vive una ola de violencia funcional a aquellos que promueven una mayor militarizaci贸n del pa铆s y a darle continuidad al conflicto social armado ante la perfidia al Acuerdo de Paz. La escalada de muerte en Colombia parece la antesala a un golpe de estado. Las masacres en Nari帽o, el Cauca y buena parte de los territorios otrora ocupados por las Farc-EP, el genocidio a cuentagotas contra los excombatientes, la masacre contra manifestantes desarmados en Bogot谩, el asesinato de Juliana en el Cauca por un miembro del Ej茅rcito no son hechos aislados, sino manifestaciones de una grave crisis humanitaria y de la generaci贸n de una zozobra que favorece el despotismo

Revisemos los pilares b谩sicos de una democracia en la actual coyuntura colombiana: subordinaci贸n de las FF. MM. al poder civil; equilibrio de poderes entre las ramas y 贸rganos del Estado; ejercicio efectivo de las libertades civiles y garant铆as democracia; confianza y legitimidad de los procesos electorales. Es tal la actual asfixia democr谩tica, que es inevitable pensar respecto a Duque, que hijo de turbayista, sale represivo.

驴Cu谩les son los logros militares del Gobierno Duque? Bombardeo a ni帽os, perfilamiento a opositores, violaci贸n permanente a los DD. HH. de la poblaci贸n civil, c煤pula castrense cuestionada por DDHH, presencia irregular de tropas extranjeras, participaci贸n en ejercicios de guerra internacional utilizando nuestro territorio, desconocimiento de las autoridades locales y de los fallos judiciales, masacre policial y represi贸n violenta a la protesta con amparo jur铆dico del fuero penal militar e hipertrofia del presupuesto militar para el 2021 a m谩s de 37 billones.

Este apretado resumen expresa el poder real omn铆modo de la Fuerza P煤blica, sus sectores econ贸micos y sus 谩ulicos como el ministro Holmes Trujillo, al punto que el presidente Duque termina literalmente uniformado con ellos. Con estas gabelas a militares y polic铆a 驴Para qu茅 se necesita un cuartelazo? Hay de facto en nuestro pa铆s un gobierno autoritario sustentado 鈥搚 condicionado- por el poder militar, como lo llamara el Mayor Berm煤dez Rossi, y es claro que el presidente respalda y es respaldado por la facci贸n mayoritaria de la fuerza p煤blica.

Miremos el llamado equilibrio de poderes. Duque y su partido tienen medio Estado en el bolsillo: fiscal, procuradora, defensor del pueblo, y pr贸ximamente podr铆an consolidar mayor铆as en el Banco de la Rep煤blica y la Corte Constitucional. Entre fichas gubernamentales y amigos personales del Presidente, la independencia de las ramas del poder y 贸rganos de control ha sido reducida a una ficci贸n. Esta concentraci贸n de poder no solo demuestra el anacronismo de los mecanismos actuales para la elecci贸n de los altos cargos del Estado, sino que exige una reforma pol铆tica de fondo al respecto.

Pero la cosa no para all铆, ratificando que el autogolpe gradual ya se est谩 dando. No contento con coleccionar entes supuestamente aut贸nomos, el Gobierno de Duque ha suprimido de facto las competencias de las autoridades locales en lo que respecta al manejo del orden p煤blico implantando primero las llamadas ZEEI ( Zonas Estrat茅gicas de Intervenci贸n Integral) que pone territorios en conflicto a discreci贸n de los mandos militares y ahora promoviendo la insubordinaci贸n policial en las ciudades, dando al traste con la descentralizaci贸n desarrollada por la Constituci贸n de 1991.

De igual forma la pandemia y la crisis del orden p煤blico ha sido aprovechada para que el presidente gobierne bajo un estado de excepci贸n permanente, haci茅ndonos recordar el nefasto estado de sitio perenne de la Constituci贸n de 1886, recort谩ndole las facultades a un legislativo virtualizado al que se le niegan mediante argucias de todo tipo, el ejercicio efectivo del control pol铆tico. Entre un Congreso virtual con un presidente legislando por decreto, y el cierre del parlamento solo hay un tenue matiz, que en medio de la crisis propiciada por el mismo Gobierno Nacional se puede cruzar en cualquier momento y sin mucha resistencia de ciertas bancadas que han demostrado ser bastante venales.

Igualmente, el gobierno Duque est谩 convirtiendo las altas cortes en ornamento al desconocer impunemente sus sentencias. Si el rechazo presidencial a la medida de aseguramiento contra el exsenador Uribe V茅lez ya era una intromisi贸n inadmisible, el desacato en curso contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta, o la burla al fallo del Tribunal de Cundinamarca que suspend铆a a la brigada militar norteamericana en el pa铆s, en la pr谩ctica equivalen a licenciar a los togados. A prop贸sito, tras m谩s de 3 meses de su proscripci贸n legal las tropas gringas siguen aqu铆. 驴A d贸nde va a llegar el totalitarismo presidencial y su peligroso sometimiento a la campa帽a electoral de Donald Trump?

En tercer lugar hablemos de los indicadores reales de la democracia colombiana: las garant铆as de nuestros derechos civiles. M谩s de 60 masacres en lo corrido de 2020, m谩s de 230 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados, al igual que 573 l铆deres sociales y de derechos humanos solamente durante el gobierno Duque. Complementan el panorama la represi贸n violenta contra el derecho a la protesta, los seguimientos y hostigamientos legales e ilegales contra la oposici贸n pol铆tica y social, el linchamiento medi谩tico y la promoci贸n de ideolog铆as fascistas, discriminatorias y antidemocr谩ticas, as铆 como la continuaci贸n de la llamada 鈥済uerra jur铆dica鈥 que no es otra cosa que la criminalizaci贸n de la oposici贸n con el gui帽o de un Fiscal ap茅ndice del Gobierno Nacional.

La semana anterior hubo denuncias de que Barbosa y Holmes preparan una masiva cacer铆a de brujas judicial, retornando a la triste pr谩ctica de montajes judiciales. Si esto llega a ser cierto estas 鈥減escas milagrosas鈥 de la Fiscal铆a har铆an ruborizar jornadas similares de las dictaduras del Cono Sur y el autogolpe estar铆a consumado. Sin embargo ni el Ejecutivo ni la Fiscal铆a responden.

Lo que para algunos pa铆ses fue un nefasto periodo de abiertas dictaduras militares, para Colombia se nos vende solapadamente como una especie de 鈥渘ueva normalidad鈥, que no obstante, no logra ocultar su car谩cter antidemocr谩tico. Hoy est谩n negadas de facto las libertades civiles para la mayor铆a de la poblaci贸n, tanto para las comunidades sometidas a la violencia en los territorios, como para los que realizamos oposici贸n al autoritarismo presidencial o ejercemos el derecho a la movilizaci贸n.

Est谩 avanzando el autogolpe.

Finalmente, miremos la transparencia electoral. La continuidad de Duque en la presidencia es en s铆 mismo la afirmaci贸n de la ausencia de garant铆as en el proceso electoral en nuestro pa铆s. En medio de la paquidermia de un CNE politizado y una Corte Suprema hostigada por el presidente, sigue abierta la investigaci贸n de la llamada 鈥溍慹帽epol铆tica鈥 que solo demuestra la intervenci贸n de fuerzas ilegales para poner a Duque en la presidencia.

Los elementos probatorios son de tal calado que la Corte mantiene la competencia sobre el exsenador Uribe y sobre varios parlamentarios del partido de Gobierno involucrados en este esc谩ndalo que sumado al testimonio de la exparlamentaria Aida Merlano, hacen ileg铆tima la elecci贸n de Duque, curiosamente el presidente que mayor poder haya acumulado en el 煤ltimo medio siglo. Incluso aplicando la vieja m谩xima turbayista de reducir la corrupci贸n a sus justas proporciones, esto implicar铆a cuando menos la renuncia de Duque y de su f贸rmula vicepresidencial, hasta que no sean juzgadas estos hechos, y -ya que est谩 de moda entre los uribistas- hacer p煤blico el caso de la 脩e帽epol铆tica para que todo el pa铆s tenga acceso a la verdad, as铆 como darle tr谩mite a las necesarias compulsas de copias derivadas de las denuncias de Merlano.

No hay subordinaci贸n del poder militar al civil, no hay independencia de poderes ni de organismos de control, no hay garant铆as democr谩ticas ni goce efectivo de los derechos civiles, y no hay transparencia ni equilibrio del sistema electoral. Todas estas transgresiones antidemocr谩ticas, si bien vienen de atr谩s, han sido exacerbadas para y por Duque. Si Duque continua como si nada, las elecciones de 2022 ser谩n en medio de una dictadura c铆vico-militar maquillada, porque el autogolpe en curso se habr谩 consumado. Gran reto tenemos las fuerzas comprometidas con la paz y la democracia en Colombia.

La Haine