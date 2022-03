Firmados por Iñaki Urrestarazu venimos leyendo de unos años para acá unos artículos de opinión realmente buenos y con abundancia de datos, en los cuales realiza una severa crítica al diario Gara, y más específicamente, a su sección Gara-Mundua, en la cual se desenmascara una línea editorial pro-imperialista, anti-comunista y “rusofoga”. Dejando claro que la Rusia actual no es ni mucho menos ni la URSS ni un estado socialista, sí que podemos decir que planta cara al imperialismo en los intentos de este último de seguir esquilmando el planeta y dominar más pueblos y naciones. Hemos tenido una pequeña conversación con Iñaki.

– ¿Cuando te das cuenta de esta línea pro-imperialista de Gara y dices basta ya y empiezas con esta serie de artículos?

– Me mosqueé con el tratamiento dado por Gara a los acontecimientos de Libia en 2011. El corresponsal entonces de Gara en Libia era Alberto Pradilla. Parecía la voz de la OTAN y de Al Qaeda en Libia, porque la versión que daba de lo que sucedía allí era Espeluznante, no podía dar crédito a lo que leía. Así que me puse a investigar a fondo lo que sucedía en Libia, las Primaveras Árabes, lo que sucedía en Túnez, en Egipto… porque el tratamiento de estos países y estos temas era increíble. Me puse a escribir para Gara y otros medios, y mis versiones eran la antítesis de los artículos de David Lazkanoturburu y de su maestro Santiago Alba Rico. Escribí unos cuantos artículos sobre Libia, Siria, Arabia Saudí, Egipto, Túnez, las Primaveras árabes. Había una especie de confrontación y debate soterrado entre la línea de Gara y las posturas críticas que yo manifestaba, hasta que me echaron.

Y lo hicieron tras un artículo que se titulaba “El Islam político, el plan B del imperialismo” que no llegó a publicarse. Posteriormente, fui viendo que la postura reaccionaria de Gara Mundua no se limitaba al Oriente Medio ni a las Primaveras Árabes, sino que se extendía a todos los niveles internacionales. Lo que decían los EEUU y particularmente personajes como Obama y la Hillary Clinton eran palabra de Dios. Estos personajes hablaban por boca de Gara. Gara mostraba mil fobias, anticomunista, antirrusa, antichina, antialauita, antichiita, antiIran, antiSiria, antilibia antiCorea del Norte, sibilinamente pro Al Qaeda y pro ISIS, que los consideraba que habían nacido por generación espontánea y por culpa de Gadafi y Bashar al Assad.

Vi que Gara estaba haciendo un daño terrible en la izquierda abertzale, que daba unas versiones de los acontecimientos peores que las de El Correo, muy proatlantistas y que eso había que denunciarlo. Hablé con líderes de la izquierda abertzale porque no entendía cómo se podía permitir esa línea en Gara, pero no tuve respuesta, todos se hacían los locos o hasta me daban la razón, pero no se veía que hicieran nada por cambiar. Era como si este personaje tuviera bula, como si estuviera blindado ante cualquier ataque y como si nadie se atreviera a enfrentarse con él. Una especie de “intocable”. Así que me puse a realizar críticas escritas sobre artículos suyos, desmontando sus argumentos. Incluso sacamos una especie de manifiesto firmado por varias personas. Pero ahí sigue.

– Vayamos por partes, Gara aparece en la época de Lizarra-Garazi con un impulso de pueblo que puso (pusimos) dinero para sacar adelante un periódico diferente, que no fuese más de lo mismo. ¿Piensas que en los primeros años tras nacer ya empezó a enseñar la patita?

– Mira, la verdad sobre los primeros años no te puedo dar una visión concreta o global de Gara, que no sea el tratamiento un tanto sectario y sesgado de cuestiones sociales, como las de las luchas contra las grandes infraestructuras y sobre el TAV y algunas referencias un tanto generales sobre la política internacional. Es a partir de 2011 y las Primaveras Árabes cuando percibo y cuando me fijo en la enorme deriva ideológica de Gara hacia posiciones de derecha. Que es cuando David Lazkanoiturburu está como responsable de Gara Mundua. Y desde luego, no creo que fuera esta la mentalidad ni el deseo de quienes apoyaron económicamente a Gara. Creo que ha habido una traición hacia la voluntad popular. Lo que no se es cuáles han sido los mecanismos y poderes fácticos que han producido esa desviación.

– ¿Como calificarías la línea editorial de Gara ante sucesos como las acciones contra las Torres Gemelas o las guerras contra Irak o Afganistán de aquellos años?

– Con lo de las Torres Gemelas Gara tragó totalmente el relato de los EEUU de que había sido obra de Al Qaeda (Bin Laden) contra EEUU. Y que si atacaron Afganistán era supuestamente porque protegía a Bin Laden y porque no querían entregarlo.

En realidad lo que sucedió es que tras la caída de la URSS, los EEUU se plantearon diversas estrategias para controlar más estrechamente el mundo. Y empezaron por ponerlas en práctica con la guerra contra Irak (1ª guerra del Golfo) y luego con la guerra contra Yugoslavia. Pero sus ambiciones iban mucho más lejos y dentro del Proyecto de Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC) veían la necesidad de producir una situación fuerte de shock (que sería el 11-S) para lograr un apoyo masivo de la gente a los planes militaristas del gobierno en una nueva etapa, que será la que denominarán de “guerra contra el terror”. Un atentado que no fue realizado por Al Qaeda, sino que fue orquestado por los propios EEUU con la colaboración de Arabia Saudita y Pakistán. De hecho la versión oficial del atentado no se sostiene por ninguna parte.

Tal como lo manifestó el exgeneral William Clark, ex comandante de la OTAN en 2007, con el 11-S se plasmó la decisión de destruir 7 países en 5 años (Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán, Líbano e Irán), lo cual se está cumpliendo en parte. La guerra contra el comunismo se convirtió en “guerra contra el terror”, en realidad una gran coartada para destruir países con importantes recursos o no sumisos. Y la guerra contra Afganistán estaba planificada con anterioridad a 2001, porque los EEUU no consiguieron doblegar a los talibanes, a los que habían contribuido a subir al poder de 1996 a 2001, a construir el gasoducto de Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India (TAPI), en las condiciones que los EEUU exigían, por lo que la salida fue la guerra y la destrucción de Afganistán, hasta que en 2021 tuvieron que retirarse. Pero el relato de que era Al Qaeda quien había atacado a EEUU “justificaba” de alguna manera ante la gente y también en Gara, el que EEUU invadieran Afganistán.

Luego durante la guerra de Irak, las mentiras sobre las “armas de destrucción masiva” y las gigantescas movilizaciones en contra de esa intervención hicieron que Gara adoptara una postura más o menos crítica.

– Saltándonos unos años, las Primaveras Árabes, que sabemos que no tuvieron componente alguno progresista, ¿gozaron del apoyo de Gara?

– Las Primaveras Árabes fueron una “vaca sagrada” para Gara, tanto en general como en cada uno de los países. Las Primaveras Árabes no fueron unas revoluciones espontáneas de los árabes contra sus dirigentes corruptos o supuestamente corruptos, y en defensa de sus condiciones de vida. Las Primaveras Árabes las venían orquestando y preparando los EEUU desde muchos años antes, dentro del llamado Plan de Remodelación del Oriente Medio Ampliado, diseñado más o menos en 2004, que consistía en trocear los países del Oriente Medio, en debilitarlos militar, económica y políticamente y en colocar en la gestión de estos países a los reaccionarios Hermanos Musulmanes.

Los Hermanos Musulmanes, tan apreciados y queridos por Gara, son efectivamente una secta muy retrógrada, infiltrada por la CIA y el MI6 desde primeros de los años 50, y que siempre ha actuado al servicio del imperialismo. Ha sido de hecho el “alma mater” de todos los terrorismos islamistas, impulsados por los EEUU, de Al Qaeda e ISIS, desde la primera guerra de Afganistán de 1979-92, y luego en Bosnia, Kosovo, Cachemira, Cáucaso, Xinkiang, Africa, Asia y Oriente Medio, armados y adiestrados por EEUU y sus aliados y financiados por Arabia Saudita. Dentro de la organización de las Primaveras árabes los EEUU fueron preparando a gente joven en las técnicas de comunicación e informática, con profusión de medios, durante años y con el apoyo de grupos que habían destacado en las revoluciones de colores, como el OTPOR serbio. El senador republicano McCain, tuvo mucho que ver en esta preparación y primeros pasos.

Gara idolatró al que fue presidente de Egipto, el Hermano Musulmán Mursi, un personaje con la doble nacionalidad egipcia y estadounidense, que llegó al poder, en primer lugar porque los EEUU le forzaron a Mubarak a dimitir. Y después porque le apoyaron los norteamericanos a través de los militares, haciendo fraude, a ser proclamado presidente, a cambio de su voto de sumisión. Mursi destacará por su brutal sectarismo a favor de la Sharia contra la oposición de grandes sectores de la población. Asimismo se revelará como un déspota que colocaba en los puestos de responsabilidad institucionales a sus amigos de la Hermandad y como un gestor económico tremendamente inepto. Hasta el punto de crear protestas multitudinarias exigiendo su partida, lo que fue colmatado con un golpe de estado del ejército que veía en él un grave problema para la estabilidad del país.

En Túnez, donde también la presión del pueblo pero sobre todo la presión norteamericana obligó al presidente Ben Ali a dejar el poder, fue instalado en el poder el partido de los Hermanos Musulmanes, el Ennahda. Pero la estrategia del partido de los Hermanos Musulmanes en Túnez, vista la experiencia de Egipto, fue más moderada y menos impositiva respecto a sus principios religiosos y su política. Pronto fueron relegados del poder aunque siempre con una presencia importante, Y en cualquier caso el proceso de Túnez ha sido un proceso que ha ido degenerando con gran cantidad de protestas sociales, debido a las grandes tasas de paro juvenil, y los grandes problemas sociales sin resolver. Es decir que la pretendida primavera tunecina, tan alabada por Gara y por Santiago Alba Rico, ha sido un gran desastre.

– Sobre el conocido Santiago Alba Rico, ¿piensas que su forma de ver esas “revoluciones” influyó en el equipo de Gara-Mundua?

– Creo que sí. Como he dicho antes, Santiago Alba Rico fue el maestro de David Lazkanoiturburu, y con mucha presencia en Gara. Santiago Alba Rico es un personaje que ha ido de izquierdas –fue uno de los fundadores de Podemos y creador de la web – pero es un reaccionario proatlantista de tomo y lomo. Una de sus tesis con el tema de Siria, por ejemplo, era que Assad era un déspota y represor, y que lo que sucedía en Siria era un enfrentamiento entre potencias, entre EEUU y Rusia, cada uno con sus aliados y que quien pagaba el pato supuestamente era el pueblo sirio. Y que Rusia apoyaba por sus intereses geoestratégicos de control en la región.

No quería reconocer que la guerra en Siria la había provocado el imperialismo, que era una guerra de agresión desde el exterior contra el gobierno de Assad, contra el estado sirio, que se había caracterizado por su progresismo, su antisionismo, su multiconfesionalismo, su apoyo internacionalista a Palestina, a Irán, e incluso a Irak cuando la invasión de 2003 y por rechazar el proyecto del gasoducto propuesto por Qatar con apoyo USA que pasaba por Siria pero que daba salida al gas de Qatar hacia Europa y el mundo, a favor del proyecto de Irán que pasaba también por Siria pero era el gas de Irán y abría la posibilidad de exportarlo también a Pakistán y sobre todo a China. Que la guerra de Siria era una guerra en defensa de su soberanía y que Rusia apoyo a Siria porque Siria le pidió ayuda y porque sabía que el cáncer del terrorismo creado por el imperialismo y que utilizaba contra Siria estaba destinado también a Rusia.

Por otra parte Alba Rico caía en todos los tópicos falsos de los medios occidentales del supuesto carácter dictador de Assad, de que era un represor, que pertenecía a una “secta” que se había impuesto en el poder…, todo mentira. Porque en el poder estaban los alauitas, como los sunitas, como los cristianos ortodoxos, como gente de todas las religiones y etnias, porque tenía, tuvo y sigue teniendo un enorme apoyo popular y que las supuestas represiones son mentiras en base a datos de las barbaridades que hacían los terroristas y que se las atribuían a Assad.

Santiago Alba Rico era también gran defensor de los reaccionarios Hermanos Musulmanes, muy amigo de personajes intoxicadores como la Leila Nachawati, que vive en el Estado español (o Gilbert Achcar). Gran defensor del supuesto avance que supuso la farsa y la falacia de las Primaveras Árabes preparadas por los EEUU, y defensor de traidores sirios como los excomunistas Georges Sabra y Michel Kilo

– Háblanos de la intervención de la banda criminal OTAN en Libia y de las líneas de trabajo de Gara…

– Las potencias occidentales tenían a Gadafi en el punto de mira prácticamente desde que tomo el poder y echó al imperialismo de Libia en 1969. Gadafi logró convertir a Libia en el país más prospero de África, con un amplio reconocimiento de las tribus, nacionalizó el petróleo, una parte de cuyos beneficios se utilizaba para cubrir necesidades sociales. La educación era gratuita, la sanidad gratuita, la vivienda gratuita, se fertilizaron muchos territorios que eran estériles con el agua muy abundante del subsuelo que lograban sacar con la aplicación de una sofisticada tecnología alemana, había eliminado el esclavismo de épocas anteriores y acogió varios millones de inmigrantes porque su floreciente economía lo permitía, emigrantes que eran bien tratados en el país. Y Libia se destacó también por el gran apoyo internacionalista a países y movimientos en lucha por su liberación.

La CIA y el MI6 intentaron asesinarle muchas veces. Le acusaron falsamente de varios atentados, uno en una discoteca de Berlín y otro el del derribo de un avión en Lockerbie, Escocia. Cuando Reagan era presidente, los EEUU y Reino Unido bombardearon Trípoli en abril de 1986, matando varias personas y una hija adoptiva de Gadafi. Cuando la invasión de Irak en 2003, los EEUU amenazaron a diversos países, entre otros a Siria y a Libia. Siria no cedió a las amenazas pero Gadafi hizo algunas concesiones para evitar que le sucediera lo de Irak. Privatizó parte del petróleo, y entabló buenas relaciones con Occidente, además de entregar la tecnología nuclear en la que estaba avanzando. Pero más tarde, viendo el juego y la política de Occidente, quiso dar marcha atrás de sus concesiones, renacionalizar todo el petróleo y planteó la creación de una África independiente, que no dependiera de las potencias imperialistas y con moneda propia –avalada por los fondos libios-. Y eso era ya absolutamente intragable para Francia y Occidente.

Gara nunca reconoció los valores y avances de Libia. Y luego, cuando empieza la ofensiva contra Libia defendió todo lo que hace Occidente, incluso los bombardeos de la OTAN. La ofensiva contra Libia (y contra Siria) fue decidida en lo concreto en el Acuerdo de Lancaster de 2010 entre Reino Unido y Francia, de la mano de los EEUU. Y todo se montó acusando a Gadafi de bombardear y matar a ciudadanos libios, cosa que era mentira, como la propia CNT que dirigió la “rebelión” lo confesará años después y como ya lo habían asegurado los rusos en base a información de satélites. La ofensiva contra Libia fue primero por tierra, con grupos de Al Qaeda, con grupos militares de Qatar y con cuerpos especiales occidentales. Un papel importante jugó una organización que supuestamente apoyaba los DDHH y que lo que hacía era intoxicar contra Gadafi.

Estas acusaciones llegaron a la ONU y provocaron la Resolución 1973 que en principio declaraba a Libia como zona de exclusión aérea para supuestamente defender a los civiles. Pero lo que supuso de hecho fue una campaña militar brutal de la OTAN con bombardeos contra Libia que llevaron a su destrucción y luego la persecución y asesinato vil y humillante de Gadafi. Todo esto acompañado del nefasto papel que jugó el medio qatarí y de los Hermanos Musulmanes de Al Jazzera, y del coro de las gigantescas intoxicaciones de todos los medios occidentales incluido Gara. Y posteriormente Gara ha seguido justificando lo que sucedió y echando nubes de confusión sobre lo que sucede hoy en Libia.

– ¿Se puede decir que ante la agresión a Siria fue cuando Gara “se despeina” y saca a relucir su talante reaccionario al menos en estos temas internacionales?

– Efectivamente, junto con lo de Libia la actitud de Gara (bajo la dirección de David Lazkanoiturburu) con respecto a la guerra de Siria no tiene ni nombre. Todas las mañanas, desde 2011, día sí y día también, se me revolvían las tripas con las versiones de Gara sobre Libia, pero la guerra en Libia duró poco, y sobre todo con las de Siria – aparte de otros tantos temas internacionales, por no decir de casi todos los temas internacionales-.

Gara seguía la versión de Santiago Alba de la guerra como supuesto enfrentamiento entre los bloques de EEUU y de Rusia como causantes de la guerra. La actitud de Gara ha sido un constante repetir que había una supuesta guerra civil de unos rebeldes –a los terroristas les llamaban “rebeldes”- contra los “opresores” sirios. Ha sido un constante esconder el papel fundamental y nefasto de las potencias imperialistas y sus aliados (Francia, Reino Unido, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos…), y un enaltecimiento mal disimulado de las barbaridades de los mercenarios terroristas de Al Qaeda, ISIS y otras variantes contratados, armados y dirigidos por el imperialismo.

Las acciones de los terroristas eran destacadas por Gara, como que se alegrara con ellas, así como los problemas y dificultades del ejército sirio. Gara seguía la corriente mediática de los supuestos bombardeos indiscriminados del ejército ruso y del sirio, en todos los frentes, en Alepo, en Deraa, en Damasco…mientras callaba sobre las autenticas masacres de los bombardeos occidentales en Raqqa, en Abu Kamal, en Deir Ezzor, en Mosul….Todas las infinitas maniobras, mentiras y manipulaciones en los procesos de negociaciones, en los altos el fuego, la utilización de los civiles como escudos humanos, la utilización de las ayudas humanitarias para quedarse con las medicinas y alimentos o para introducir más armas, etc, eran silenciados por Gara. Ha sido de auténtica vergüenza en la que alguien, en algún momento deberá exigir muy seriamente responsabilidades y actuar en consecuencia.

– Posteriormente en la agresión imperialista a Nicaragua Gara también mantuvo esa línea insoportable para cualquier sensibilidad de izquierda…

– Con lo de Nicaragua, Gara ha seguido descaradamente, sin cortarse un pelo, la tónica de todos los medios intoxicadores de denigrar al Gobierno de Nicaragua y a Ortega, tratándolos como corruptos, represores, traidores…cuando eso es completamente falso. Han podido cometer errores, pero su lucha es una lucha por la soberanía, por el progreso y por el bien de la sociedad y los ciudadanos. Lo que sucede es que el proyecto de la creación del Canal de Nicaragua haría muchísimo daño económicamente a EEUU que controla el de Panamá, así que los EEUU con todos sus medios y el gigantesco control de los medios que tiene, ha lanzado una campaña furibunda contra Nicaragua, contra el gobierno de Nicaragua que propicia dicho proyecto.

– En cuanto a Venezuela, ¿cómo calificas las informaciones de Gara?

– Con Venezuela, aunque a veces ha disimulado un poco –dado el gran apoyo de la izquierda abertzale al proceso bolivariano-, Gara ha criticado no pocas veces a Maduro como antidemócrata, y ha justificado de hecho a muchas de las barbaridades y montajes de la oposición siguiendo al menos parcialmente la oleada de críticas a Venezuela por parte de Occidente y la UE.

– ¿Se libra Cuba de esta línea editorial o también recibe golpes de Gara?

– Con Cuba no recuerdo concretamente ningún ataque de Gara al país. Hay que tener en cuenta que Cuba es mucho Cuba para la izquierda abertzale, y que ante situaciones así, de apoyo muy claro a Cuba, Gara se tiene que andar con cuidado. Lo mismo que sucede con Palestina. Gara se cuida muy mucho de apoyar a Israel o de criticar a Palestina, porque entonces la gente se le echaría encima. En otros temas internacionales, dada la poca formación que existe a este nivel entre la gente, David Lazkanoiturburu se permite decir todas las barbaridades que le vienen a la cabeza, sin ningún límite. Las barbaridades con las que él comulga, ejerciendo de “educador de masas”, porque GARA tiene gran incidencia en la izquierda abertzale –cada vez menos- . Y lo malo es la influencia nefasta que está ejerciendo en la gente y que nadie le corta.

– A menudo has señalado a un periodista concreto, David Lazkanoiturburu como vanguardia de esta línea Otanista y reaccionaria.

– Efectivamente. Es el elemento más nefasto a nivel internacional, un auténtico prootanista y reaccionario, pero con gran peso en el periódico. Aunque el responsable oficial de internacional ahora mismo es otra persona es él el que trata la mayor parte de cuestiones internacionales. No son solo los artículos que firma con su nombre, sino todos los artículos de Internacional los que llevan su sello, y están marcados por su línea. Estuvo durante un tiempo como responsable de Internacional pero luego lo fueron ascendiendo en el escalafón del periódico, a nivel de coordinación, pero sigue controlando de pe a pa todo el tema de internacional, escribiendo muy asiduamente con profusión de páginas y dobles páginas en lugares centrales del periódico incluyendo el suplemento de los domingos además de controlar la línea de todos los artículos de internacional.

Es curioso, durante un tiempo, quizá para esquivar críticas, estuvo firmando con un pseudónimo, Ugarte, pero se le notaba tanto que era él que al final decidió dejar de usar el seudónimo. Y parece que ha conseguido el apoyo de una serie de periodistas del periódico, y ha solido echar mano muy frecuentemente de periodistas entrevistadores de su cuerda como Zurutuza, Lubaki y otros.

Y la línea política de este personaje, como venimos diciendo en la entrevista, es muy reaccionaria en casi todos los aspectos de lo internacional. Es pronorteamericano –sobre todo concilia con los demócratas, a Trump le tenía bastante ojeriza-, pro UE, prooccidental, seguramente proOTAN, muy amigo de los Hermanos Musulmanes, anticomunista, antirruso, antichino, anticorea del Norte, anti Iran, antisirio, antiGadafi, antilibano, antiHezbola, antichii, antialauita, defensor a tope de las “revoluciones de colores” orquestadas por los EEUU para derrocar países no amigos, defensor como decíamos de las primaveras árabes, antiVenezuela, antiNicaragua, y justificador de todas las últimas revueltas, que también han sido ”revoluciones de colores” provocadas en Irán, Libano, Argelia, Irak, Rusia…

– ¿Por qué acusaste a Gara de profesar rusofobia?

– Pues porque constantemente está hablando contra la Rusia de Putin, como si fuera un dictador, amigo de la extrema derecha europea, falsamente antifascista, dominador de los pueblos vecinos, que funciona siempre por intereses –en Siria,…- , falsamente defensor de la multilateralidad mundial etc. Es decir, le acusa de lo contrario de lo que es Putin, un gran soberanista, uno de los mayores frenos del imperialismo, aliado de los países más progresistas, defensor de la multilateralidad ante el unilateralismo avasallador del imperialismo…

– ¿Piensas que esta línea editorial es propia o se trata de una mera correa de trasmisión de Sortu?

– Desde el momento que sigue estando en Gara con todas las barbaridades que dice, tiene que ser porque Sortu comulga con lo que dice, o que no le molesta demasiado. Y se diría que es él el que marca la línea política internacional de Sortu y el que está por encima del comité de Internacional de Sortu.

– Ya para terminar, como vasco que has visto el cierre de Egin, Egin irratia y muchos medios más en nuestro país, se ha sabido que la UE quiere cerrar su espacio a RT y Sputnik. ¿Cómo ves la cuestión de la libertad de información en la UE?

– La UE, lo he dicho unas cuantas veces en diversos lugares, es una auténtica colonia de los EEUU y de la OTAN, un elemento nefasto del que hay que salir. La UE está siendo una muletilla de la OTAN en los temas internacionales. Condena a Venezuela, a Nicaragua, con Cuba no se moja, con los acuerdos nucleares con Irán están mareando la perdiz como que están con Irán sin estarlo, condena a Siria, a Líbano, a Bielorrusia, a Kazajistán, y a Rusia por supuesto, y están haciendo el juego de la OTAN, que es el de EEUU, de aislar a Rusia, a pesar de los tremendos perjuicios económicos que eso implica para los países europeos (como con el gas) en beneficio económico de los EEUU y siguiendo la política de acoso a Rusia, desde hace mucho.

Imita a la OTAN y EEUU poniendo sus propias sanciones, embargos, envíos de armas a países “amigos” como la Ucrania nazi, con dinero de los Fondos de Europa, etc. Y ahora ha llegado a cerrar el espacio de RT y Sputnik, convirtiendo a Europa como dicen algunos en un gran campo de concentración mediático. Ya antes, los medios están totalmente controlados por la OTAN, por Gladio, con una voz siempre unánime, siempre unicorde, sin fisuras, machacona, constante, a todas horas, y en todos los medios siempre diciendo exactamente lo mismo, sea con Rusia, sea con la pandemia, sea con Ucrania. Y claro, no pueden permitir en su fascismo ideológico que haya divergencias, voces discordantes de su discurso monolítico y monocorde. Pero no solamente han prohibido RT y Sputnik están cerrando twits, y páginas web discordantes de todo tipo. Esta es la democracia occidental, esto es la OTAN, esto es el imperialismo.

canarias semanal.org