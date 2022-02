–

Lahbib Aghrichi, un conocido comerciante saharaui, desapareci贸 el 7 de febrero. La familia desconf铆a de la investigaci贸n de la polic铆a marroqu铆, lo que ha desatado grandes protestas en la ciudad que ayer se saldaron con nueve detenidos y varios heridos.

Las calles de Dajla, en el S谩hara Occidental ocupado por Marruecos, llevan d铆as siendo escenario de multitudinarias protestas y de una dura represi贸n por partes de las fuerzas de seguridad marroqu铆es. Aunque la raz贸n de las manifestaciones no se enmarcan esta vez en las reivindicaciones saharauis, sino en la desaparici贸n en extra帽as circunstancias de un conocido comerciante y la desconfianza en la investigaci贸n policial.

Casi dos semana despu茅s, un clamor popular se ha adue帽ado de las calles y las fuerzas marroqu铆es ha desplazado refuerzos desde otras ciudades ocupadas para socavar protestas totalmente pac铆ficas que solo piden una investigaci贸n real.

Lahbib Aghrichi, de 43 a帽os y padre de tres hijos, sali贸 el pasado 7 de febrero de la ciudad para cambiar “una importante suma de dinero”, explican a P煤blico fuentes familiares. Era algo habitual. Sin embargo, Aghrichi no regres贸 a casa para comer y ten铆a el tel茅fono apagado. La familia se alarm贸 y acudi贸 a la Gendarmer铆a, pero denuncian que no les hicieron caso.

Horas despu茅s, apareci贸 el veh铆culo en una playa cercana. La polic铆a, que tard贸 varias horas en acudir a la llamada de la familia, tom贸 muestras de huellas y se llev贸 el GPS y una c谩mara con la que el coche iba equipado. Recientemente, la polic铆a ha entregado a la familia los supuestos restos mortales de Aghrichi, “un hueso y unos dientes, todos quemados”, relata a P煤blico desde Dajla Ahmed Aghrichi, hermano del desaparecido.

No se creen la versi贸n policial despu茅s de dos semanas de informaciones contradictoritas y una deficiente investigaci贸n, apunta. “No estamos seguros de que esos restos sean de mi hermano. Nadie nos da un papel sellado y firmado que lo confirme, no nos dejan hacer una prueba de ADN independiente y la Polic铆a ya nos ha mentido varias veces en los 煤ltimos d铆as. No podemos fiarnos”, asegura.

Esto ha llevado a que miles de personas salgan a las calles de Dajla para pedir explicaciones y exigir informaci贸n veraz del paradero de Aghrichi. Seg煤n fuentes saharauis en la ciudad, la vigilancia policial de estas manifestaciones ha sido intensa y violenta. Pero el lunes, el despliegue fue mayor, acompa帽ado de paramilitares marroqu铆es. Por la tarde, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la protesta cargando con porras y palos y disparando pelotas de goma. Tambi茅n destrozaron veh铆culos aparcados, seg煤n diferentes v铆deos publicados en redes sociales, allanaron domicilios y detuvieron a nueve personas. Las mismas fuentes confirman que todas han sido puestas en libertad a excepci贸n de Rachid Esghayer, un activista saharaui que ya estuvo en prisi贸n por su militancia.

Las razones de la movilizaci贸n popular no obedecen solo a la desaparici贸n, denuncia la familia, sino tambi茅n a las incoherencias en las distintas versiones de la polic铆a. Seg煤n explica el hermano del desaparecido, tras el hallazgo del coche fue la propia familia la que comenz贸 a investigar la desaparici贸n, ya que la Polic铆a no les dio ninguna informaci贸n al d铆a siguiente.

Gracias a las grabaciones de varios establecimientos pudieron ver el coche de Aghrichi circulando el d铆a de su desaparici贸n, pero 茅l no iba a volante, sino dos desconocidos. Al lado circulaba otro coche conducido por otro comerciante marroqu铆, El Attaoui Youssef, con el que Aghrichi sol铆a tener relaciones comerciales. Cuando la familia le pregunt贸 por su hermano, este neg贸 haberlo visto en varios d铆as. “Era mentira, claro, nosotros lo hab铆amos visto en las c谩maras conduciendo junto al coche de mi hermano. Era el principal sospechoso”, asegura.

Cuando lo pusieron en conocimiento de la Polic铆a marroqu铆, el sospechoso fue detenido, aunque lo pusieron en libertad a las dos o tres horas. “脫rdenes de arriba”, le dijeron los agentes a Aghrichi. Al d铆a siguiente, Youssef apareci贸 muerto en la playa; se suicid贸, seg煤n la versi贸n policial. No obstante, unas im谩genes tomadas por unos pescadores que encontraron el cuerpo muestran evidentes signos de violencia, tal y como ha podido observar P煤blico. En el permiso de enterramiento de Youssef, al que la familia ha tenido acceso, tambi茅n figura como naturaleza del deceso “muerte violenta”, aunque la polic铆a insiste en el suicidio.

“Fue cuando comenzamos a pedir explicaciones. Todo es muy sospechoso, est谩 claro que se nos est谩 ocultado algo”, alega el hermano. Las manifestaciones exigiendo una investigaci贸n seria se fueron extendiendo y la represi贸n marroqu铆 fue escalando hasta llegar a las brutales cargas de la tarde del lunes, en las que la familia del desaparecido fue golpeada, denuncian.

La familia sigue sin saber por qu茅 se puso en libertad al principal sospechoso de la desaparici贸n de Aghrichi, porqu茅 nadie les ha dado informaci贸n sobre lo que grab贸 la c谩mara del coche ni de los datos recopilados por el GPS. Tampoco entienden por qu茅 mienten sobre las causas de la muerte del sospechoso ni por qu茅 no se ha investigado qui茅nes iban conduciendo el coche del desaparecido.

Demasiadas preguntas sin contestar, opina la familia, para creer que los restos que les han mostrado una semana despu茅s sean realmente de Lahbib Aghrichi. “No queremos recibir los restos y que el caso acabe archivado. Exigimos una investigaci贸n independiente”, reclama Aghrichi.

Los cr铆menes han sido condenados el Frente Polisario, que critica ” el silencio del Secretario General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad” ante lo que consideran una “violaci贸n continuada del derecho internacional humanitario”. Sidi Omar, representante saharaui en la ONU, recuerda que la responsabilidad de la comunidad internacional en el proceso de descolonizaci贸n del S谩hara Occidental incluye garantizar la “integridad f铆sica y moral” de la poblaci贸n civil saharaui.

Fuerzas de seguridad marroqu铆s act煤an en Dajla, en el S谩hara Occidental ocupado. 鈥 Equipe Media

