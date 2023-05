May 14, 2023

Pedro S谩nchez y Josep Antoni Duran i Lleida durante una conversaci贸n en 2014. ANDREA COMAS / REUTERS

El nombramiento pas贸 desapercibido en mitad de la pol茅mica que desat贸 el presidente de Mercadona, Juan Roig, al reconocer que sus establecimientos hab铆an subido los precios 鈥渦na burrada鈥. Pocos d铆as despu茅s, el pasado 23 de marzo, Josep Antoni Duran i Lleida (Alcampell, Huesca, 1952) se convirti贸 en el m谩ximo representante de la principal patronal de los supermercados en Espa帽a. La Asociaci贸n Espa帽ola de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) eligi贸 como presidente al ex diputado de Converg猫ncia i Uni贸 (CiU) a pesar de que este carec铆a de experiencia en el sector.

鈥淰an a usarlo para facilitar sus acciones como lobby, aprovechando sus contactos con partidos del Gobierno y de fuera de 茅l鈥, afirma Rub茅n S谩nchez, secretario general de la asociaci贸n de consumidores Facua. Lo cierto es que as铆 lo reconoci贸, de manera impl铆cita, la propia ASEDAS en el comunicado emitido tras su fichaje, al destacar que 鈥渓a intensa actividad legislativa que en el 谩mbito auton贸mico, nacional y europeo se est谩 desarrollando en torno al sector鈥 era 鈥渦n aspecto de inter茅s鈥 para el nuevo presidente.

鈥淟a primera organizaci贸n empresarial de distribuci贸n alimentaria de Espa帽a鈥 -tal y como se autodefine ASEDAS en su web- cuenta ahora con los servicios de un eterno ministrable que dispone de una nutrida agenda de contactos pol铆ticos, algo imprescindible para un sector como el de los supermercados, en la picota debido a las subidas de los precios de los alimentos. Ahora, Duran i Lleida se encarga de velar por los intereses de 18 compa帽铆as, entre las que figuran Mercadona, DIA y Lidl, tres de las cuatro cadenas con mayor cuota de mercado en Espa帽a..

De acuerdo con los datos que proporciona ASEDAS, sus empresas asociadas suman 322.066 personas en plantilla, 19.000 tiendas y 10 millones de metros cuadrados de superficie comercial de productos de alimentaci贸n y gran consumo, lo que supone un 75% del total en Espa帽a. Este medio ha formulado varias preguntas a la patronal de los supermercados para conocer los motivos del nombramiento, pero no ha obtenido respuesta. Asimismo, ha intentado contactar con Duran i Lleida por distintas v铆as, sin resultado.

Contactos a izquierda y a derecha

Duran i Lleida, ex conseller de Gobernaci贸n y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya (1999-2001), fue durante a帽os uno de los pol铆ticos mejor valorados por la poblaci贸n espa帽ola. De hecho, lleg贸 a encabezar esa lista en el CIS durante su etapa como portavoz de CiU. En aquel tiempo esta formaci贸n era la tercera fuerza en n煤mero de esca帽os en el Congreso de los Diputados y 茅l lideraba una de las patas de la coalici贸n, Uni贸 Democr脿tica de Catalunya. Finalmente, el partido que presidi贸 durante casi tres d茅cadas acab贸 siendo liquidado por la justicia en 2017 acorralada por las deudas.

Durante sus a帽os en el Parlamento espa帽ol, Duran i Lleida fue considerado como un pol铆tico moderado hasta que protagoniz贸 varias pol茅micas. 鈥淣o hay derecho. Nuestro pay茅s no puede recoger la fruta porque no hay dinero, mientras que en otros sitios de Espa帽a, con lo que hacemos nosotros, reciben el PER para pastar toda la jornada en el bar de su pueblo鈥, afirm贸 en octubre de 2011.

Sus declaraciones fueron especialmente indignantes porque, un a帽o antes, el ahora presidente del principal lobby de los supermercados demostr贸 que viv铆a muy alejado de la realidad de la mayor parte de la poblaci贸n espa帽ola. Un reportaje en El Pa铆s expuso c贸mo era su d铆a a d铆a, que comenzaba en una de las mejores suites del Palace, el lugar donde se alojaba durante su etapa como diputado y cuyo precio no quiso revelar.

Ese mismo 2011 tambi茅n hizo algunas declaraciones hom贸fobas y xen贸fobas. Tras la llegada del PP de Mariano Rajoy al Gobierno, se mostr贸 鈥渆n contra de la utilizaci贸n de la palabra matrimonio鈥 para referirse a las parejas entre personas del mismo sexo, y pidi贸 sustituir la ley del matrimonio homosexual por otra de uniones civiles. Asimismo, dijo sentirse preocupado porque en Catalunya nacieran 鈥渕谩s Mohameds que Jordis鈥 y que estos 鈥渘o se integren y no respeten las costumbres y los valores de este pa铆s鈥.

Finalmente, Duran i Lleida dej贸 la pol铆tica oficial en 2016 y comenz贸 su periplo en la empresa privada. Desde entonces, ha colaborado con la CEOE (la patronal de los empresarios espa帽oles) para la coordinaci贸n de unos foros de di谩logo, ha pasado por el consejo de administraci贸n de AENA y ha participado en la fundaci贸n de la Academia Europea Leadership. Esta 鈥渋niciativa acad茅mica鈥, que tiene como objeto la 鈥渇ormaci贸n de j贸venes de entre 22 y 34 a帽os orientada a fomentar liderazgos en los 谩mbitos social, econ贸mico y pol铆tico鈥, imparte sus clases en la sede de la patronal catalana Foment del Treball.

El elenco de profesores para el curso 2023 de la Academia Europea Leadership da buena cuenta de los contactos del exconseller catal谩n. Entre ellos, destacan varios cargos del PSOE, como el actual ministro de Asuntos Exteriores, Jos茅 Manuel Albares, el exministro y ex comisario europeo Joaqu铆n Almunia, y la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet. Tambi茅n antiguos cargos del PP como los ex ministros Luis de Guindos (Econom铆a), Ana Palacio (Asuntos Exteriores) y Manuel Pimentel (Trabajo).

El lobby de los super

Como representante de los intereses de las empresas de supermercados, ASEDAS act煤a como grupo de presi贸n con el objetivo de intervenir en las decisiones pol铆ticas. As铆, ya en mayo de 2022, comenz贸 a reclamar una rebaja del IVA en los productos de alimentaci贸n y de gran consumo para hacer frente a la inflaci贸n. Tambi茅n solicit贸 una moratoria en el impuesto a los gases fluorados y el de los pl谩sticos de un solo uso.

A principios de este a帽o, los supermercados consiguieron parte de sus objetivos y lograron que el Gobierno suprimiese el IVA en aquellos productos que ya ten铆an el tipo reducido del 4% y que, adem谩s, se bajase del 10% al 5% el IVA de los aceites -incluido el de oliva- y las pastas.

Duran i Lleida, sin embargo, no es el 煤nico antiguo representante p煤blico en la estructura org谩nica de ASEDAS. La presidencia de honor la ocupa el abogado Antonio Garrigues Walker, fundador y presidente del Partido Dem贸crata Liberal (PDL) y ex vicepresidente de la Trilateral. La direcci贸n general de la patronal de los supermercados la ocupa Ignacio Garc铆a Magarzo, miembro en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

La Junta Directiva est谩 compuesta por representantes de las cadenas de distribuci贸n asociadas a la organizaci贸n. Los buques insignia del principal lobby del sector son Mercadona, Lidl y DIA, la primera, tercera y cuarta cadena de distribuci贸n con mayor cuota de mercado, respectivamente. El pasado septiembre de 2022, la Organizaci贸n de Consumidores y Usuarios (OCU) se帽al贸 a Mercadona y DIA como las distribuidoras que m谩s hab铆an subido los precios hasta ese momento. En tercer lugar situ贸 a Consum, tambi茅n asociada de ASEDAS. Al final de la lista, como la cadena que menos hab铆a subido los precios, se encontraban las tiendas de Alimerka, que forman parte de la misma organizaci贸n.