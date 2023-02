–

Duran Kalkan, integrante del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), habló sobre las consecuencias sociales y políticas del terremoto en el Kurdistán turco (Bakur). A continuación publicamos sus principales reflexiones.

La solidaridad nos mantendrá vivos

Se trata de una auténtica catástrofe para la sociedad. Sea cual sea el motivo, tiene consecuencias muy graves. El primer día, nuestro movimiento hizo una declaración. No sólo compartía el dolor de nuestro pueblo, sino que reclamaba una actitud ante esta tragedia y sugería cómo luchar contra ella. Desde entonces se ha producido una movilización sobre esta base. Y sobre esta base, quisiera desear piedad por quienes perdieron la vida y la curación a los heridos y heridas. Comparto el dolor de nuestros pueblos del Kurdistán, Turquía y Siria. Deseo resiliencia a nuestros pueblos que han sufrido los terremotos. Quiero expresar que la solidaridad y el compartir nos mantendrán vivos.

Aunque no disponemos de información detallada, por lo que hemos podido seguir por la prensa las consecuencias son realmente graves. Nosotros y nosotras también conocemos la región. También somos hijos e hijas de esas tierras. Hemos nacido y crecido allí. Conocemos grandes partes de ella. Las duras condiciones invernales han empeorado aún más la situación. Ha sido en pleno invierno que ha ocurrido una tragedia de estas magnitudes. Y la zona afectada es enorme: unos 20 millones de personas viven allí.

El Estado turco y la administración del terror

Desde entonces, se ha manifestado un cierto grado de solidaridad en nuestra sociedad. Quiero dar las gracias a todos y todas los que han mostrado su solidaridad. La solidaridad también ha llegado del extranjero. Pero siempre se ha tomado al Estado turco como base (de los esfuerzos solidarios). No obstante, la política kurda de este Estado es conocida. También se conoce el enfoque del AKP-MHP hacia los kurdos. Algunos círculos podrían haber intentado ayudar directamente a la comunidad local. De hecho, ha habido personas que han dicho abiertamente que existe discriminación contra los kurdos, los alevíes y los círculos de izquierda democrática revolucionaria. La administración del AKP-MHP ha utilizado este terremoto para implementar un ataque fascista total, el exterminio y una administración del terror. Esto se basa en una actitud que trata de impedir la solidaridad social. Muchos círculos podrían haber tenido esto en cuenta.

Quiero expresar una vez más mi más sentido pésame a todo nuestro pueblo. De hecho, convertiremos este dolor en conciencia, organización, solidaridad y, sobre esta base, en una lucha democrática y de liberación.

Se podían haber tomado medidas para minimizar el número de víctimas

Los científicos discuten ahora mucho sobre las causas. Por supuesto, como fuerza que libra una lucha política, también tenemos algunas cosas que decir sobre los temas que atañen a cuestiones políticas. Esta zona es una zona sísmica, está situada sobre una falla. Aunque todo el mundo conocía la existencia de la falla, se ha producido tanta destrucción porque ninguno de esos edificios tenía licencia. Hicieron la vista gorda para obtener beneficios. Los canales de televisión muestran ahora los discursos del pasado de Recep Tayyip Erdogan en los que habla de cómo resolvieron los problemas de Hatay, Malatya o Adıyaman. Ahora el terremoto ha demostrado que todo eso era mentira. Allí no se había resuelto nada. En otras palabras, allí se sacó mucho provecho.

El terremoto es un desastre natural. La naturaleza tiene sus propias leyes. Pero no tomar ninguna precaución contra los terremotos y no vivir en consecuencia ha conducido a este desastre, a tantos muertos y heridos. Sí, no podemos evitar los terremotos. Pero el terremoto se podía haber esperado y se podían haber tomado medidas para minimizar el número de víctimas. Se podría haber construido una vida adecuada a los terremotos. Ahora podemos prevenir y cambiar todo esto.

Este sistema de búsqueda de beneficios, este sistema explotador, este sistema desesperado y destructor de la naturaleza, no minimiza los daños que puede causar un terremoto de este tipo sino que los maximiza. Lo hemos visto tras el último terremoto. Lo ocurrido en la línea que va de Adıyaman a Maraş, Malatya, Diyarbakır, Antep, Hatay, Osmaniye y Adana lo ha demostrado claramente. ¿Existe en la zona algún asentamiento adecuado para una zona sísmica de este tipo? Así que la culpa no es del terremoto, sino de quienes no construyeron sus vidas de acuerdo con el terremoto.

Por supuesto, también hay un sistema que organiza la vida de esta manera. El sistema del Estado y de poder. Y las sociedades ceden ante el Estado y el poder. No deberían hacerlo, deberían hacerlos responsables. El Estado es una fuerza de lucro, una fuerza de explotación. No piensa en otra cosa. Ahora, algunos y algunas se preguntan dónde está el Estado. Tras el terremoto, las facciones del capital se frotan las manos, hablan de cuánto van a construir. Porque piensan que les han surgido nuevas posibilidades de beneficio. En lugar de decir dónde está el Estado, deberíamos preguntarnos dónde está nuestro control sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo es el poder turco y el sistema estatal? ¿Cuál es su enfoque hacia los kurdos y las kurdas? ¿Cómo es la vida que se está construyendo? Mientras intentamos superar las dolorosas y pesadas consecuencias del terremoto, también debemos tener en cuenta estas realidades, corregirlas y construir correctamente el futuro. ¿Seremos capaces de superar estas consecuencias no quejándonos, llorando y lloriqueando, sino realmente pensando y reflexionando sobre las causas y las consecuencias? Es decir, ¿analizando bien las consecuencias y encontrando sus causas? ¿Seremos capaces de eliminar las causas y asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir? Esta es la cuestión importante.

Aumento de la violencia

Parece que van a aumentar aún más la violencia y la opresión. En otras palabras, el sistema obtendrá enormes beneficios construyendo muchos edificios nuevos, creará muchas zonas de explotación. Para ello, continuará la presión política, la presión militar y el terror. Desde el gobierno han declarado el estado de emergencia durante tres meses y han aplazado las elecciones, basándose en ello. Hacen trampas, utilizan la represión y el estado de emergencia para luego afirmar que han ganado las elecciones. ¿Puede haber elecciones en este ambiente, bajo el estado de emergencia? Está muy claro que no habrá elecciones. Siempre hemos dicho que el AKP aún no se había decidido sobre las elecciones, y ahora intenta utilizar el terremoto como excusa para impedirlas.

Es muy posible que aumenten la presión, el terror y se imponga la guerra como parte de esta política. Tayyip Erdoğan, con la orientación de Devlet Bahçeli, agravará así su propia culpabilidad. Intentará convertir el terremoto en una bendición para sí mismo y prolongar su permanencia en el poder. Esto no debe permitirse. Los resultados del terremoto han revelado la realidad del fascismo del AKP-MHP, nadie puede ya hacer creer lo contrario. Ni en la propia Turquía ni en el extranjero. Durante 20 años, Erdogan ha construido este tipo de edificios. El gobierno del AKP-MHP es responsable y tendrá que rendir cuentas. En ese sentido, haga lo que haga, no puede salvarse. El terremoto destruirá aún más a este gobierno. Si es prudente y reduce la violencia, tal vez encuentre un lugar para sí mismo. Si no, puede desembocar en una situación que tendrá consecuencias mucho más graves para ellos. Digámoslo a modo de advertencia.

La situación de las demás fuerzas políticas es importante. Por supuesto, deberían ser más activas en este contexto. En parte lo son, pero deberían ser aún más activas. Ellas y ellos mismos son gobierno, se han reunido con todos los partidos. Han formado alianzas. Estas alianzas deberían desempeñar un papel. Tienen poder para gobernar. Deberían poder desarrollar un mejor trabajo para reducir los efectos del terremoto, pero esto no se ha visto hasta ahora. La Alianza por el Trabajo y la Libertad ha hecho algunos esfuerzos, se han dado cuenta de la gravedad de la situación. Eso es bueno. Pero sus esfuerzos se ven obstaculizados. Ni la oposición, ni la Alianza para el Trabajo y la Libertad, ni diversas asociaciones, instituciones u organizaciones benéficas deben adherirse a la obstrucción del fascismo del AKP-MHP. La actitud de las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, partidos y diversos grupos sociales es importante, la actitud de la sociedad en su conjunto es importante. Ante esta situación, esperar siempre algo del Estado, quejarse y exigir siempre, no permitirá conseguir nada. Por el contrario, todas estas instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos deben acercarse a la sociedad sin obstáculos. Deben compartir el dolor de la sociedad y curar sus heridas. Debe haber una movilización completa, un proceso de solidaridad. La organización de la sociedad debe aumentar.

Una vez más se ha puesto de manifiesto la gran importancia de la solidaridad social y de compartir. Ha quedado clara la importancia de ser una sociedad democrática, de ser una nación democrática, de desarrollar un sistema de Confederalismo Democrático en lugar de un Estado. En este sentido, saquemos ricas lecciones de estos acontecimientos. Eduquémonos. Está claro que falta educación. También somos responsables de ello. Todos somos responsables. La sociedad debe tener la conciencia adecuada. Los que han acumulado tanto en las ciudades pueden ir a los pueblos. A los pueblos, no a los lugares donde el AKP-MHP quiere que la gente vaya. Las personas que viven en sus comunidades aldeanas no deben abandonar sus hogares. Algunas familias han dicho que no abandonarán sus tierras. Esto es muy cierto, no deberían hacerlo. Pueden construir una vida en la que desastres como los terremotos no les maten. Pueden construir una vida comunitaria mejor basada en la solidaridad. En otras palabras, todas esas cosas pulidas del capitalismo no son vida. No debemos buscar este tipo de cosas. Nuestra sociedad debe ser resistente.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas revolucionarias y a los círculos políticos democráticos para que tomen la iniciativa en este asunto, conciencien a la sociedad y hagan un gran esfuerzo para curar las heridas de la sociedad sin adherirse a ninguno de los obstáculos o prohibiciones puestos por el AKP-MHP. Una vez más, quiero expresar que compartimos el dolor de nuestro pueblo. Pero creo que si enfocamos el tema en cuestión de esta manera, superaremos el dolor más rápidamente.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

