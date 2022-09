–

Duran Kalkan, integrante del Consejo Ejecutivo de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), habló con Medya Haber sobre los nuevos e importantes desarrollos con respecto a la lucha por la libertad de Abdullah Öcalan y los continuos crímenes de guerra por parte del ejército turco en Bashur (Kurdistán del Sur, norte de Irak). Kalkan también se refirió a los desesperados esfuerzos diplomáticos del régimen turco, el apoyo de las potencias internacionales a los ataques de Turquía contra Rojava (Kurdistán sirio), las recientes novedades sobre las relaciones entre Turquía y Siria, y la importancia de la actual lucha democrática del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en Turquía.

A continuación publicamos los principales fragmentos de la entrevista:

La lucha por la libertad de Öcalan

Últimamente, se han producido importantes novedades con respecto a esta lucha. Recientemente, se publicó una declaración de 308 intelectuales turcos contra la guerra en el Kurdistán. Esto fue importante. Pidieron a la oposición que no apoyara esta guerra. Expusieron y criticaron la guerra. Mostraron que están en contra de la guerra. Por supuesto, esto también significa oponerse al sistema de tortura y aislamiento de İmralı (isla-prisión donde Öcalan está encarcelado desde 1999). Además, 70 conocidos intelectuales, políticos y demócratas de todo el mundo hicieron recientemente una declaración. Hicieron un llamamiento a todo el mundo para apoyar la lucha del pueblo kurdo por la libertad, para oponerse al fascismo de Recep Tayyip Erdogan y para oponerse al genocidio kurdo. Esto también fue muy significativo y valioso.

Al mismo tiempo, todo esto constituye un llamamiento a la libertad física del Líder Apo (Öcalan). Todo esto muestra claramente que esta lucha va en aumento. Las declaraciones y los llamamientos de los sindicatos, de los intelectuales, de los diversos círculos democráticos, individual y colectivamente, su oposición al sistema de tortura y aislamiento de İmralı, su exigencia de la libertad física del Líder Apo, su exigencia de escuchar su voz, su postura de que el Líder Apo debe tener la oportunidad de desempeñar su papel; todo esto está aumentando. Saludamos todos estos esfuerzos. Esto es muy significativo.

Los abogados también han continuado sus esfuerzos. La lucha legal está en marcha. Por supuesto, estamos pendientes del proceso que se avecina. Hace ocho años, los abogados intentaron revelar algunas cosas que habían sido suprimidas. Se ha dicho que el Comité de Ministros del Consejo de Europa (CE) se pronunciará en septiembre (de 2022) sobre el sistema Imrali y la decisión del TEDH sobre el nuevo juicio del Líder Apo. Ya hemos hablado de estos acontecimientos en el pasado. Hemos mostrado cómo el fascismo de los partidos AKP-MHP está tratando de impedirlo. Han tratado de impedirlo con sanciones disciplinarias. Todo esto se ha mantenido hasta ahora neutralizando a Europa, es decir, a las instituciones que han traído este sistema en İmralı de tortura y aislamiento, y bloqueando su camino. ¿Qué ocurrirá ahora? Esto es, por supuesto, una cuestión de curiosidad. Los abogados han declarado que habrá una declaración en septiembre. El pueblo kurdo y todos los círculos democráticos, esperan con curiosidad. ¿Qué se dirá, qué se anunciará? ¿Por qué han estado callados durante ocho años? ¿Qué dirán estos círculos afines? ¿Cómo van a convencer a la humanidad y a las distintas fuerzas? Sinceramente, es una cuestión de gran curiosidad. Todo el mundo está esperando (la declaración de septiembre).

La resistencia guerrillera a la ocupación turca

Por supuesto, ha pasado el cuarto mes de esta gran resistencia. El año pasado, esta guerra se desarrollaba en zonas similares. Pero, por supuesto, la guerra de 2021 y la de 2022 no están en el mismo lugar. Estamos hablando de las zonas de Zap, Avaşîn y Metîna (en Bashur). Las zonas son las mismas, pero los lugares exactos donde se desarrolla la guerra son diferentes. La guerra del año pasado tuvo lugar en las fronteras de estas zonas. Ahora las fuerzas fascistas del AKP-MHP han tratado de moverse más hacia el interior. Por lo tanto, la guerra está teniendo lugar en partes más centrales de estas áreas. Aquí es donde la guerrilla está aún mejor preparada. Sobre esta base, está claro que está teniendo lugar una guerra muy dura, implacable y significativa. Lo estamos evaluando desde hace cuatro meses. El enemigo también lo dice y todo el mundo es consciente de ello. El mundo entero está observando con gran atención. Hay intensos debates sobre cómo serán los resultados. Este gobierno y el sistema estatal, el statu quo político creado tras la Primera Guerra Mundial, condujeron a esta guerra. Y ahora todo el mundo está observando con gran curiosidad para ver qué ocurrirá, cómo terminará, qué saldrá de ella. Pero las partes combatientes han dejado clara la situación. Ellos mismos han dicho que esta es la última guerra del fascismo del AKP-MHP. La consideran una guerra a vida o muerte. Es seguro que esto será el caso para el AKP-MHP, porque ahora este gobierno ha llegado a su fin. Caerá. El problema no se limita al AKP-MHP. El sistema turco, que se formó sobre la base de la mentalidad y política centenaria de negación, aniquilación y mentalidad y política genocida, será destruido. Esta es también una lucha vital para nosotros.

La guerra continúa en su apogeo. Muchas veces se ha llamado a esta guerra la batalla final. Efectivamente, estamos en una guerra que se dirige hacia ese punto, una guerra que crece y que tendrá grandes consecuencias. La batalla de Zap, Avaşîn y Metîna está en el centro de esta guerra. En este sentido, podemos decir que es una guerra que determinará el destino de los kurdos.

El cuarto mes (de los renovados ataques de Turquía) ya se ha completado. El balance de los cuatro meses se ha publicado recientemente. Uno puede preguntarse primero: ¿acaso los que iniciaron esta guerra de agresión y ocupación tenían previsto luchar durante cuatro meses? ¿Con qué rapidez esperaban obtener resultados? De hecho, no preveían cuatro meses, ni siquiera preveían cuatro semanas. Dijeron que la completaran en cuatro días, que la terminaran rápidamente, que obtuvieran una victoria y que aumentaran su influencia política de acuerdo con los resultados de la guerra. A pesar de hacer este cálculo, no sólo no obtuvieron ningún resultado en cuatro meses, sino que ahora han terminado en un completo punto muerto. Ahora están completamente atascados. Hay una batalla cuerpo a cuerpo. Cuando ellos (el ejército turco) se mueven, los guerrilleros les golpean. No pueden hacer mucho desde el suelo. Con el poder aéreo, están tratando de romper la eficacia de la guerrilla, la eficacia de los equipos coordinados de la guerrilla y la guerra de túneles. De hecho, la guerrilla ha desarrollado un avance táctico muy importante. Ha sido muy eficaz con sus equipos coordinados y la guerra de túneles. Ha sido muy eficaz y ha asestado fuertes golpes (al ejército turco). Ahora están tratando de romper la eficacia de la guerrilla con armas prohibidas, ataques aéreos y poder técnico. La situación del ejército turco sobre el terreno es miserable. Todos los días, las cámaras de la guerrilla filman y muestran esto. Todo el público está viendo cómo están, lo miserables que son. Los balances que se publican regularmente también lo muestran claramente. La guerrilla ha realizado 1.454 atentados en cuatro meses. En una zona estrecha. Sí, el campo de batalla es bastante grande. Pero si consideramos todo el Kurdistán como campo de batalla, la zona en la que se están llevando a cabo los ataques actuales es un área muy limitada. Tantos ataques de la guerrilla en un área tan limitada. Esto significa que el enemigo ha sido atacado cada vez que se atreve a hacer un movimiento. Definitivamente, no es una situación que deba subestimarse. Muestra la intensidad de la guerra. La guerrilla puede comprobar la mitad de los resultados de sus ataques. Se han hecho públicos 1871 soldados turcos muertos. Muchos cuerpos (de soldados turcos) han quedado bajo el control de la guerrilla. Fuentes de la guerrilla ya han anunciado que están en contacto con las familias (de estos soldados muertos). El número total de soldados muertos es más de 2000. Por supuesto, hay oficiales y contras entre ellos, pero también hay armas pesadas destruidas: seis helicópteros, dos tanques, 10 vehículos blindados y 32 drones. Se ha destruido mucho equipo técnico. Una parte también ha sido confiscada por la guerrilla. Estos son hechos claros. Las guerrillas de las HPG (Fuerzas de Defensa Popular) y de las YJA Star (Unidades de Mujeres Libres) han tenido hasta ahora 84 şehits (mártires) en el campo de batalla.

En otras palabras, en comparación con otras épocas y el promedio general de las guerras (desde 2015), la diferencia es realmente significativa. Demuestra lo eficaz que se ha vuelto la actuación de la guerrilla y su poder de ataque, y cómo la guerra de túneles coordinada ha asestado un golpe al fascismo del AKP-MHP, al ejército turco y a sus bandas. Es evidente la eficacia de la guerrilla hoy en día y la posición en la que ha puesto a la potencia invasora y agresora. Todo esto es muy importante. Podemos verlo claramente en los actuales intentos del fascismo del AKP-MHP. De hecho, podemos reconocer claramente el estancamiento y la derrota que ha experimentado en las guerras de Zap, Avaşîn y Metîna.

Crímenes de guerra del ejército turco en Kurdistán

En primer lugar, ellos (el gobierno del AKP-MHP y el Estado turco] están cometiendo crímenes de guerra. Su sola presencia en el Kurdistán constituye un crimen. Son ocupantes genocidas que derraman sangre. Pero más que eso, están cometiendo crímenes de guerra. Utilizan armas prohibidas, armas químicas, bombas de fósforo y bombas nucleares tácticas. En los últimos cuatro meses, han utilizado este tipo de armas 1532 veces contra los túneles de la guerrilla. Lo han hecho con armas cuyo uso constituye un crimen de guerra y que fueron compradas a Estados de la OTAN. Algunas de ellas pueden haber sido compradas con dinero, pero la gran mayoría de ellas simplemente les fueron dadas por la OTAN. El pueblo kurdo y la opinión pública internacional siguen esperando respuestas de la administración de la OTAN, de la administración de Estados Unidos y de todas las administraciones estatales competentes. Porque, efectivamente, hay documentos (del Estado turco) que dicen claramente “hemos utilizado este tipo de armas, hemos utilizado bombas nucleares tácticas”.

¿Qué es una bomba nuclear táctica? Mientras que una bomba grande se utiliza contra una ciudad, esta más pequeña se utiliza contra un edificio o una habitación. Las han fabricado del tamaño de granadas de mano: medio kilo, un kilo. Estas armas causan una destrucción completa. El efecto es el mismo (que otras bombas nucleares). Por lo tanto, esto constituye el mismo grado de crimen.

Turquía no puede producir este tipo de armas. Pero Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Alemania sí pueden. El Estado turco las compra a estos Estados. Rusia las fabrica. Supongo que ahora también las reciben de Rusia. No sabemos exactamente de quién y cuánto. Pero esta situación debe ser expuesta. Es necesario investigar más este delito. Muchos intelectuales y políticos estimados han hablado de este asunto. Las organizaciones internacionales han pedido a todo el mundo que cumpla con sus obligaciones. Esto es importante y significativo, pero es necesario que haya reacciones aún más fuertes. Tenemos que intentar movilizar más a las instituciones pertinentes, para denunciar aún más esta situación. El Estado turco no tiene derecho a cometer estos crímenes. Nadie tiene derecho a llevar a cabo un genocidio contra los kurdos. Cuando los kurdos hacen algo pequeño, estos Estados hacen inmediatamente una declaración: “Entendemos los problemas de seguridad de la República turca”, pero la República de Turquía está cometiendo una masacre tras otra, sin preocuparse siquiera de los niños, las mujeres y los ancianos. Lo está haciendo en el Kurdistán del Sur, en Rojava (norte y este de Siria) y en todo el Kurdistán del Norte (Bakur, este de Turquía). Está masacrando a la gente del Kurdistán Oriental (Rojhilat, noroeste de Irán). Pero nadie dice nada. Llaman a los kurdos terroristas y todo tipo de cosas. ¿Qué prometen ellos mismos a los kurdos y qué quieren que los kurdos obedezcan? Es casi como si la República turca hubiera recibido luz verde para masacrar a los kurdos. Ellos (las potencias internacionales) lo apoyan al máximo, se benefician de ello. Basándose en esto, continúan con su política de explotación.

Esfuerzos diplomáticos desesperados del régimen turco

Desde principios de julio, Recep Tayyip Erdogan ha estado viajando por todo el mundo. Ha ido a todas partes. No hay lugar que no haya visitado. No hay estado al que no haya pedido ayuda. También llevó a cabo masacres. Lo hizo en Perex (pueblo del sur del Kurdistán), atacó Zaxo, lo hizo en Qamishlo, lo hizo en Kobanê y masacró a cuatro niños (cerca de Hesekê, en Rojava). Todos los días, día y noche, ataca y lleva a cabo masacres y pide ayuda y apoyo a todo el mundo. En primer lugar, quiere apoyo armamentístico. En segundo lugar, quiere apoyo político para los ataques. Intenta que nadie se oponga a estos ataques. Silencia a todo el mundo vendiendo los bienes y recursos de Turquía. Esto demuestra lo difícil que se ha vuelto para él, el tipo de bloqueo en el que se encuentra. En otras palabras, el uso de armas prohibidas en la guerra, el ataque a todas las partes del Kurdistán, a todos los kurdos de siete a setenta años, la mendicidad de apoyo y ayuda de todos los estados; todos estos son indicadores claros de qué tipo de estancamiento y colapso están experimentando el Estado turco y el fascismo del AKP-MHP en la guerra actual.

La guerrilla ha desarrollado con éxito su nueva forma de guerra, se ha renovado y ha demostrado su poder de resistencia. El pueblo kurdo y los jóvenes han aprendido a resistir el fascismo y la política genocida del AKP-MHP. A partir de ahora, estos desarrollos continuarán aún más. No importa lo que hagan, no podrán detener a las mujeres, los jóvenes y el pueblo kurdos.

Apoyo de las potencias internacionales a los ataques de Turquía

Estos no son esfuerzos nuevos, pero hay desarrollos que parecen nuevos. A medida que el fascismo del AKP-MHP se atasca en las Zonas de Defensa de Medya (regiones montañosas en el Kurdistán del Sur controladas por las fuerzas guerrilleras), busca el apoyo de todo el mundo. Quiere el apoyo de la OTAN y lo quiere de los países anti-OTAN. En el pasado, Turquía aumentó sus relaciones con China. Ahora intentan establecer relaciones con Rusia e Irán, al igual que hicieron con la OTAN. Se apresuraron a ir a Teherán y luego a Sochi. Recep Tayyip Erdogan también se apresuró a ver a Zelenski. Ya están trabajando en asociación con la OTAN. No hemos escuchado ninguna declaración de la OTAN contra la política genocida del AKP-MHP. La OTAN siempre apoya esta política. La OTAN está librando esta guerra. También es cómplice del uso de armas prohibidas. Desde la última reunión Erdogan-Putin, los ataques (en Rojava) han aumentado un poco más. Ha habido declaraciones de la parte rusa de que mantuvieron conversaciones y firmaron acuerdos sobre muchos más temas. Uno de ellos fue la cuestión de un nuevo ataque contra el norte y el este de Siria. Hasta ahora, Rusia ha adoptado un enfoque cauteloso en este sentido. Las declaraciones abiertas o indirectas de algunos círculos que pudieron obtener información dieron la impresión de que el ataque se había pospuesto un poco. Algunos de los impulsores del lápiz del AKP dijeron que un ataque podría ocurrir hacia el invierno. Ahora la guerra se intensifica en esta zona. Aparentemente, el ataque se ha pospuesto, pero la guerra continúa con una intensidad baja y cada vez más intensa. Por otro lado, hay novedades en las conversaciones políticas.

Los desarrollos con respecto a la guerra en las Zonas de Defensa de Medya muestran claramente que estamos ante un ataque de ocupación contra el Kurdistán del Sur. Al igual que en Afrin, Serêkaniyê, Girê Spî (todos en Rojava), están atacando constantemente a lo largo de toda la frontera. Bombardean todos los días. Atacan aldeas, casas y matan niños. El pueblo del norte y del este de Siria es martirizado todos los días. En el ataque de Qamishlo fueron martirizados Rêzan Cawîd y Dijwar Kobanê, fundadores de KODAR, del Kurdistán Oriental. Rêzan Cawîd era el copresidente de KODAR. Hoy el Estado turco masacra a los niños. Hay masacres así todos los días. En otras palabras, el fascismo del AKP-MHP dice “puedo golpear como quiera sin reconocer ningún principio o regla”. Al igual que comete masacres en Zaxo, está haciendo lo mismo contra pueblos y ciudades a lo largo de la frontera del norte y el este de Siria.

Hoy se lucha contra estos ataques. Esto es muy importante y significativo. Saludo esta lucha. En particular, son importantes las acciones de las Fuerzas de Liberación de Afrin (FLA). Les felicito por todos sus éxitos y saludo a los combatientes de las FLA. Las FDS (Fuerzas Democráticas Sirias) también han desarrollado una actitud clara. No como en el pasado. Ahora utiliza su derecho a tomar represalias. En realidad, siempre ha sido su derecho. Nadie puede decir nada sobre por qué las FDS están usando su derecho a tomar represalias. Las Fuerzas de Autodefensa tienen todo el derecho a hacerlo. Puede hacer uso de este derecho de forma aún más eficaz y conseguir así importantes resultados. Por otra parte, el pueblo del norte y del este de Siria, nuestro pueblo en Rojava, ha reconocido las realidades dadas. Hoy en día, hay una mayor conciencia, organización y preparación de equipos para reforzar la autodefensa ante cualquier nuevo ataque de la ocupación. Estos avances son muy importantes. Todos los pueblos, especialmente los kurdos de Rojava, deben saber bien que pueden existir y vivir libres en este mundo sólo en la medida en que se organicen, se entrenen y muestren la voluntad de luchar.

Evolución de las relaciones entre Turquía y Siria

¿Qué significan los esfuerzos del fascismo del AKP-MHP, sus conversaciones con Rusia, Irán y Siria? Es realmente pronto para decirlo. Pero el hecho de que la República turca y la administración de Damasco se hayan reunido, las conversaciones a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, son avances importantes. Incluso las bandas (fuerzas proxy islamistas aliadas de Turquía) se vieron perturbadas por esto. Protestaron, quemaron banderas turcas, hubo caos (en las zonas ocupadas del norte de Siria). Y parece que habrá aún más confusión. Por supuesto, queremos entender quién está detrás de tal alianza, de tales conversaciones, de tal relación, qué papel juega la OTAN en esto, qué papel juega Rusia, qué papel juega Irán. Es decir, por un lado, Irán y Rusia hablan de los peligros del fascismo del AKP-MHP y del Estado turco, pero por otro lado, si están promoviendo tal desarrollo, es una situación muy peligrosa si van a apoyar la invasión del fascismo del AKP-MHP en el norte y el este de Siria sobre esta base. Por un lado, tienen relaciones con los kurdos, la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. Porque esto se ha dicho públicamente y la Administración Autónoma ya ha dicho que están en conversaciones. Como el PKK y la KCK, hemos declarado que encontramos estos esfuerzos significativos y que los apoyamos. Son situaciones que siguen en la agenda. Seguimos teniendo la misma opinión. Sería malo que, por un lado, esto ocurriera y, por otro, se apoyara a Turquía en contra de estos esfuerzos y se le animara a llevar a cabo nuevos ataques. Esto es peligroso. Ellos mismos sufrirán daños. Y no creemos que este sea realmente el caso. En primer lugar, es cierto que la esencia de las conversaciones entre la República turca y Damasco es anti-PKK, anti-kurda, contra la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES). Porque la República turca no tiene ninguna otra preocupación. El AKP-MHP no tiene otros problemas. Sobre esta base, piden el apoyo del gobierno de Damasco y de la administración de Assad. ¿Hasta qué punto se tendrá en cuenta esta demanda? ¿Durante cuánto tiempo se formará una relación o una alianza? Después de tanta enemistad, seguramente pueden formar una alianza contra los kurdos. Lo han hecho muchas veces en el pasado. Pero, ¿cómo resolverán los numerosos problemas entre ellos? Esto no está muy claro. No es algo que vaya a suceder fácilmente.

Podemos decir lo siguiente: con respecto a la administración de Damasco, siempre hemos estado a favor de resolver los problemas con el norte y el este de Siria mediante una solución política dentro de una unión democrática siria. Esto era lo correcto. También podemos decir esto sobre el gobierno sirio: vale la pena examinar cuidadosamente el pasado. La época más estable del actual Estado sirio fue cuando desarrollaron relaciones positivas con los kurdos. Fue cuando tuvieron una relación amistosa con el PKK. Nunca deberían olvidar esto. No deberían convertirse en una herramienta para la enemistad kurda de la República turca. No ganarían absolutamente nada con ello. Lo mismo ocurre con Rusia e Irán. Si van a utilizar a los kurdos como moneda de cambio con la OTAN para beneficiarse de alguna manera de Turquía, para llevar a cabo sus contradicciones a través de Turquía, no sacarán nada de esto. No pueden apartar a Turquía de la OTAN. Aquellos que entablan este tipo de relaciones con ellos hoy mientras están en la OTAN, entrarán en todo tipo de relaciones contra ellos mañana. Deberían saberlo bien. Estas fuerzas deberían ser más cuidadosas y sensibles. Estamos observando atentamente estos acontecimientos. Esperamos que no ocurra nada negativo o malo.

Por último, permítanme decir esto: no queda ninguna potencia en el mundo con la que el fascismo del AKP-MHP y el Estado turco no hayan establecido relaciones y a la que no hayan pedido apoyo. ¿Contra quién? Contra los kurdos. ¿Por qué? Para masacrar a los kurdos. Son tan hostiles a los kurdos, establecen relaciones y alianzas con todo el mundo contra los kurdos, y no dejan a los kurdos ninguna posibilidad de vida en este mundo. Pero si los kurdos establecen relaciones con alguien, los llaman “traidores”. ¿Quién es el verdadero traidor? ¿Quién traiciona a quién? Los kurdos nunca han hecho nada para traicionar al pueblo turco. Nunca han establecido ninguna relación o alianza que perjudique los intereses del pueblo turco, su país y su libertad. Acusar al pueblo kurdo de traición de vez en cuando refleja su propia realidad. Aquí vemos claramente quién es el traidor y cómo se practica la enemistad.

Importancia de la lucha democrática del HDP

El HDP tiene una postura clara. Sigue esforzándose y luchando. Recientemente, se ha celebrado el congreso del HDP y varios mítines. De vez en cuando, el HDP toma iniciativas eficaces. Su camino está abierto. De hecho, no es exagerado decir que el futuro de Turquía está en manos del HDP. Continúan con su resistencia. El camino del HDP está claro. El gobierno se está derrumbando y no hay oposición para llegar al poder. El tiempo también avanza rápido. Todo el mundo lo ve. Los días del AKP-MHP son limitados. Se puede ver claramente lo siguiente: después del AKP-MHP, no tendría sentido que los que tienen la misma mentalidad y política en Turquía, que tienen una mentalidad anti-kurda, colonialista, genocida y pseudo democrática, se hicieran con el poder. Si este es el caso, el AKP-MHP no cambiará y no caerá. Por lo tanto, si el AKP-MHP cayera y el gobierno de Turquía cambiara, la alternativa es el HDP. El HDP parece haber entendido mejor esta realidad en los últimos tiempos. La actitud de “lo resolveremos” en el reciente congreso del HDP fue muy importante. Se aprobó un programa que incluye problemas básicos y soluciones. Todos estos avances constituyen una postura importante.

Como tercera fuerza, también representan la alianza de la democracia. Sus esfuerzos en este sentido continúan. Dicen que pronto harán una declaración con respecto a esta alianza. Esto es bueno. Esta alianza debe desarrollarse aún más. Deben tener más confianza. Puedo decir lo siguiente: primero, deberían ampliar la alianza. Pueden tener un enfoque más amplio. ¿Por qué? Porque hoy es su día. Deberían acercarse a todos con un programa basado en los principios mínimos de la democratización. Deberían ser capaces de aliarse con cualquiera que quiera incluso los aspectos más pequeños de la democracia. No deberían combinar necesariamente muchos principios y decir que sólo se unen con los que están de acuerdo con todos esos principios. Eso no es una alianza. Estamos hablando de democracia, de alianza y de principios básicos. Ustedes formulan tres o cuatro artículos que constituyen los principios democráticos básicos. Sobre esta base, puedes unirte con todos. Así de amplia es la alianza que necesitamos. En segundo lugar, necesitamos esfuerzos mucho más intensos. Necesitan trabajar y luchar aún más activamente y acercarse a la gente de forma individualizada. Necesitan movilizar más poder. Sí, hay detenciones, hay presión, la actual administración fascista crea obstáculos. La gente lo ve, pero hay que luchar contra todo esto. La lucha se desarrolla, fortalece y empuja al HDP. El HDP es el HDP porque lucha. Hoy, todo el mundo mira al HDP. Ven en él el futuro de Turquía. Si el HDP no hubiera luchado, no habría podido hacer nada.

Cuando Erdogan se reunió con el gobierno de Al Assad, Kılıçdaroğlu dijo: “Finalmente, han venido a seguir nuestro enfoque”. Como si no quedara ningún problema. AKP o CHP, Erdogan o Kilicdaroglu, no hay diferencia entre ellos. Eso es lo que significa esto. Pero esto es inaceptable. Los miembros del CHP deberían pensar un poco más inteligentemente. Si Kılıçdaroğlu dice que quiere dirigir el nuevo gobierno, debería saber que esta actitud es completamente inaceptable. Así que estos esfuerzos suyos son en vano. Aunque tenga éxito, no podrá mantenerse en el poder. Porque todo el mundo ve las cosas mucho más claras hoy en día y la gente está luchando. Por lo tanto, todo el mundo tiene el deber y la responsabilidad de ser más coherente y sensible, de apoyar la alianza de la democracia. Y el HDP tiene el deber y la responsabilidad de liderar aún más la alianza de la democracia. Estamos seguros de que esto va a suceder.

FUENTE: Medya Haber / ANF

