De parte de Anarquia.info May 27, 2021 81 puntos de vista

«Durruti, hijo del pueblo» es un documental que nos llega a relatar la vida y obra del compañero José Buenaventura Durruti Dumange, «PEPE», un anarcosindicalista que dio su vida por la construcción de un mundo nuevo, que llevaba en su corazón. Sin miedo a las ruinas avanzó atacando directamente al franquismo, fascismo y nazismo en la Revolución en la región española en 1936. En esta filmografía se puede observar la narración de lxs familiares a través de las entrevistas y cartas, para la reconstrucción de nuestra memoria combativa y no olvidar a nuestrxs compañerxs, que fueron asesinadxs por el franquismo, fascismo, nazismo y el autoritarismo del marxismo.

Se invita a seguir apoyando económicamente este documental, que aún no alcanza la recaudación necesaria. Se promueve la visualización de este material especialmente para lxs compañerxs que no se encuentran en la región española o europea y para quienes no puedan aportar con dinero. La difusión está permitida, como parte de la construcción de herramientas de autoeducación, a través de discusión y críticas, pero NO apoyamos la comercialización de este documental, si no es por lxs mismxs desarrolladores de este proyecto filmográfico.

Aporta económicamente a lxs desarrolladores del documental AQUÍ

[DESCARGAR DOCUMENTAL]