E ENQUANTO ISSO, NA SELVA LACANDONA…

(Terci@s Compas).

Fragmentos visuais da despedida das delegações zapatistas em algumas comunidades indígenas zapatistas, nas margens dos rios Jataté, Tzaconejá e Colorado, montanhas do sudeste mexicano, Chiapas, México, América, América Latina, planeta Terra.

Música na parte das balsas: La piragua (de José Barros). Trío Los Inseparables (versão Rebajada[1] de Sonido Dueñez / Sabotaje Dub. Sabotaje Media (2021).

Certo. Saúde e “si no vas, te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar“. [2]

O SupGaleano dançando raspadito, raspadito, com a cumbia rebajada, esculpindo a terra, amando-a, defendendo-a, dançando-a (que não é a mesma coisa, mas é igual). A vida então. “Até outro continente do planeta Terra”.

[1] Rebajada refere-se a uma cumbia em slow-motion com graves pesados, um gênero que saiu dos barrios do norte do México.

[2] “Te llevaré”, música do cantor e acordeonista Lisandro Meza.

