Estamos asistiendo al nacimiento de un sistema totalitario, donde el Foro Econ贸mico Mundial y su fundador, Klaus Schwab, juegan un papel estrat茅gico

Corren tiempos turbulentos y peligrosos. En el marco de una permanente campa帽a de manipulaci贸n e intoxicaci贸n (des)informativa medi谩tica sobre poblaciones infantilizadas e incapaces de discernir la ficci贸n de la realidad, y con la coartada del covid-19, el complejo financiero-digital est谩 llevando a cabo la destrucci贸n del sistema econ贸mico capitalista y busca resetearlo en beneficio de la 茅lite plutocr谩tica.

Pese a la guerra sicol贸gica y su narrativa apocal铆ptica y de saturaci贸n para generar terror, par谩lisis social y sicosis de masas con base en un virus enemigo, ubicuo, invisible y genocida, cada vez surgen m谩s evidencias de que, como sostiene Ernst Wolff 鈭抜gual que otros pensadores citados en columnas anteriores: Agamben, Chossudovsky, S. Zuboff, Paul Schreyer, Norbert H盲ring, C. J. Hopkins, Mattias Desmet, Robert F. Kennedy Jr.鈭, estar铆amos asistiendo al nacimiento de un sistema totalitario cuidadosamente ensayado, donde el Foro Econ贸mico Mundial y su fundador, el eugenista sin complejos Klaus Schwab, juegan un papel estrat茅gico como operadores.

Tras analizar al detalle durante 18 meses la crisis que transform贸 al mundo en sic贸tico corona, en agosto pasado el economista y periodista alem谩n Ernst Wolff se pregunt贸 si todo fue realmente planeado. Si bien no encontr贸 pruebas concluyentes (documentos verificados), lleg贸 a la conclusi贸n de que hay un n煤mero aplastante de se帽ales e indicaciones que apuntan exactamente en esa direcci贸n. Lo que embona con la frase del presidente Franklin D. Roosevelt: Nada sucede accidentalmente en la pol铆tica. Y cuando algo sucede, puedes apostar que fue exactamente planeado de esa manera.

Describe la situaci贸n actual como sin precedente en la historia humana, con millones de personas sometidas a un r茅gimen coercitivo que emite sucesivas medidas ininteligibles, absurdas y contradictorias para prevenir la enfermedad (ver Descubriendo la narrativa alrededor del coronavirus: 驴Se plane贸 todo cuidadosamente?), y afirma que 茅stas fracasaron y causaron un desastre tras otro: la log铆stica global est谩 en crisis y las cadenas de suministro rotas; se pierden cosechas y el abastecimiento de alimentos y semiconductores esenciales escasea, mientras se quitaron a las personas sus derechos de asociaci贸n y libertad de expresi贸n y viajar. A ra铆s de los bloqueos la producci贸n mundial est谩 en un caos, y en el campo de la salud los m茅dicos pueden confirmar que la situaci贸n es hoy peor que antes de la pandemia. De all铆 que pregunte: 驴qui茅n tiene inter茅s en esa agenda global y se beneficia de ello?

Responde que el mayor beneficiario y tirador de los hilos m谩s importante detr谩s de la escena es el complejo financiero-digital, integrado por cinco corporaciones tecnol贸gicas estadunidenses: Google 鈭抍uya empresa matriz es Alphabet鈭, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (conocidas como Gafam) y cuatro grandes administradores de activos: BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity. La capitalizaci贸n de mercado de esas cinco empresas de tecnolog铆a de la informaci贸n, expone Wolff, asciende a 9.1 billones de d贸lares, superior al PIB bruto de Alemania, Francia e Italia, que es de 8.6 billones de d贸lares, mientras los cuatro administradores de activos gestionan 33 billones de d贸lares, cifra que duplica el PIB de las 28 naciones de la Uni贸n Europea, que asciende a 15.7 billones. Concluye que el complejo financiero-digital es el centro del poder global y est谩 listo para poner de rodillas a todos los gabinetes gubernamentales del mundo y hacerlos obedientes.

Con esos beneficios, 驴por qu茅 la plutocracia financiera-digital socava al sistema con una agenda escrita previamente formulada? Porque no tiene m谩s remedio, responde Wolff, pues no se puede mantener vivo con el modelo de negocios anterior. Dice que sus alternativas son el colapso final o la hiperinflaci贸n, lo que significa la p茅rdida total del valor del dinero. De all铆 que, en un gigantesco acto de desesperaci贸n, haya optado por instalar un nuevo sistema, previo saqueo 鈭抣ejos de la vista del p煤blico鈭 del viejo sistema moribundo. Eso es lo que hace desde marzo de 2020, cuando la OMS decret贸 la pandemia del covid.

Seg煤n Wolff, la destrucci贸n deliberada y premeditada de la econom铆a mundial y su sustituci贸n por un nuevo sistema, se impulsar谩 a trav茅s de los bancos centrales con la colaboraci贸n de las Gafam, y su objetivo es la total eliminaci贸n del efectivo y la introducci贸n del dinero digital. Todos tendremos una sola cuenta, y el dinero digital del banco central permitir谩 a los gobiernos vigilar toda transacci贸n y asignar tasas impositivas, y con un solo clic del mouse, imponer multas individuales o cancelar nuestra capacidad de realizar pagos y operaciones financieras. Como prev茅n que ello generar谩 malestar social y una gran resistencia, sumir谩n a la sociedad en el caos y presentar谩n el dinero digital como la soluci贸n a todos los problemas, en forma de renta b谩sica universal.

Si se consulta el libro de Schwab The Great Reset (junio de 2020), dice Wolff, se ver谩 que contiene las instrucciones exactas sobre c贸mo el Foro de Davos, cuyo estandarte es la Asociaci贸n P煤blico Privada (APP), ha venido utilizando el covid-19 para destruir el mundo y construir un nuevo sistema, que ser铆a la realizaci贸n del sue帽o de Mussolini: el corporativismo autoritario, encarnado ahora en la asociaci贸n entre los grandes consorcios y el Estado.

Sin embargo, afirma que el plan de la plutocr谩tica est谩 condenado al fracaso por varias razones. La principal: la narrativa sobre un virus mortal como amenaza existencial para la humanidad no puede sostenerse a largo plazo. El paquete de mentiras medi谩ticas atestigua, no su fuerza, sino sus debilidades; como la pandemia de los no vacunados, que declara a las personas sanas como enemigo p煤blico n煤mero uno. Wolff dice que las 茅lites no act煤an conforme a las reglas de la raz贸n sino por codicia y poder. Un poder que no se basa en el dinero, sus posesiones y armas, sino en la ignorancia de la mayor铆a de las personas. Por eso llama a impulsar una campa帽a de esclarecimiento para exponer todas las mentiras del complejo financiero-digital y mostrarle a la gente por qu茅 y por qui茅n est谩n siendo enga帽adas.

