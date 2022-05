–

De parte de Kurdistan America Latina May 26, 2022 205 puntos de vista

Al evaluar la cooperación del KDP con el estado turco como traición, Ebdulkerim Omer dijo: “Los logros del pueblo kurdo están siendo puestos en peligro por el KDP. Para proteger esos logros, los kurdos deben unirse”.

Ebdulkerim Omer, co-presidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), habló con ANHA sobre la cooperación del KDP con el estado turco y el papel del ENKS (Consejo Nacional Kurdo en Siria) en la ocupación.

El estado turco ve la causa kurda como una amenaza a su propia existencia

Al enfatizar el papel del pueblo kurdo en la lucha contra el terrorismo, Ebdulkerim dijo: “Cuando consideramos los cambios en el Medio Oriente y el papel de los kurdos en la lucha contra el terrorismo, podemos afirmar que todo el mundo le debe al pueblo kurdo”.

Señalando la amenaza del estado turco a los kurdos, Omer dijo: “El estado turco ve la causa kurda como una amenaza a su propia existencia”.

Refiriéndose a la sangrienta historia del estado turco invasor, Ebdulkerim Omer dijo: “La ocupación turca se basa y continúa basándose en el genocidio contra el pueblo. El gobierno turco aspira a recrear el Imperio Otomano y promulgar el Pacto Nacional. Especialmente, a medida que se acerca el centenario del Tratado de Lausana, el estado turco está intentando implementar este objetivo de cualquier manera posible”.

Al afirmar que la estrategia del estado turco se basa en la guerra contra los kurdos en las cuatro partes de Kurdistán, Omer dijo que “Desde el comienzo de la revolución de Rojava, el estado turco ha tratado de eliminar los logros. No lucha en una sola parte (de Kurdistán). Está dirigido a todos los kurdos. Según ellos, el mejor kurdo es un kurdo muerto. Como resultado, sus amenazas persisten en el norte y el este de Siria, el sur de Kurdistán y las Zonas de Defensa de Medya”.

Con respecto a los complots y planes para la región, Omer dijo: “El estado turco conspiró recientemente con el KDP y el gobierno de al-Kadhimi para invadir nuevas áreas, atacar las Zonas de Defensa de Medya y cometer un genocidio contra la comunidad Yazidi en Shengal”.

Cuando el ISIS se hizo cargo de Shengal, ¿dónde estaban el gobierno y el ejército iraquíes que huyeron y abandonaron a la gente?

El co-presidente añadió que “Cuando el ISIS se hizo cargo de Shengal, ¿dónde estaban el gobierno y el ejército iraquíes que huyeron y abandonaron a la gente? ¿Dónde estaban los peshmerga y el KDP? Miles de mujeres y niños yazidíes fueron secuestrados. Ahora quieren repetir el genocidio contra los yazidíes. comunidad. Los ataques a figuras patrióticas, por otro lado, persisten en el sur de Kurdistán. Los turcos se han apoderado del sur de Kurdistán. El MIT está ejecutando sus operaciones en esta región fácilmente”.

“La cooperación con el estado turco es una traición al pueblo kurdo, y la historia no perdonará a quienes lo hicieron”, dijo Omer, y agregó: “El KDP debe reconocer que derrotar a la guerrilla no implica el éxito para Kurdistán del Sur y Rojava. La causa kurda pertenece a las cuatro partes de Kurdistán. La victoria de Bashur es también la victoria de Rojava, y la derrota de Rojava es la derrota de Bashur. La victoria no la gana un solo partido o individuo”.

Refiriéndose a la postura de ENKS sobre la ocupación, Ebdulkerîm Omer dijo: “ENKS ha participado en el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y en todo nuestro trabajo diplomático en Rojava, siempre chantajeando a la Administración Autónoma en el frente diplomático. Esta mentalidad permitió al estado turco llevar a cabo sus ambiciones. ENKS respalda los ataques en el norte y el este de Siria, así como en el sur de Kurdistán, como se ve en los casos de Afrin, Girê Spî y Serêkaniyê”.

ANF – REDACCION

