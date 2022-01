–

De parte de Traficantes January 24, 2022 25 puntos de vista

Presentaci贸n del libro Ecocidio. Acabemos con las corporaciones antes de que acaben con nosotros (Bellaterra, 2022) con la presencia de su autor David Whyte. Otros ponentes por confirmar.

Hemos llegado a un punto sin retorno. La amenaza existencial del cambio clim谩tico es ahora una realidad. El mundo nunca ha sido m谩s vulnerable. Sin embargo, las corporaciones ya est谩n planeando una vida m谩s all谩 de este punto. El modelo econ贸mico de las grandes corporaciones de los combustibles f贸siles est谩 en el crecimiento continuo en un escenario de un aumento de cinco grados en la temperatura global. Este aumento matar谩 a millones, si no a miles de millones. Esta es la impactante realidad que se revela en este libro innovador y contundente de David Whyte. Ecocidio deja en claro que el problema no se resolver谩 modificando los m谩rgenes, sino que traza un plan para poner fin al control de las corporaciones sobre nosotros. Este libro revelar谩 c贸mo las corporaciones se han elevado a esta posici贸n de casi impunidad, pero tambi茅n qu茅 debemos hacer para solucionarlo.

David Whyte es profesor de estudios sociojur铆dicos en la Facultad de Derecho y Justicia Social de la Universidad de Liverpool, donde ense帽a sociolog铆a y criminolog铆a cr铆tica. Sus libros incluyen Counter-Terorrism and State Political Violence (ed. con Scott Poynting), The Corporate Criminal (con Steve Tombs, 2015), Neoliberalism and the Moral Economy of Fraud (ed. con J枚rg Wiegratz, 2016), Corporate Human Rights Violations (con Stefanie Khoury, 2017), How Corrupt is Britain? (Pluto, 2015) y The Mythology of Business (Institute of Employment Rights, 2015). Es miembro del Comit茅 Ejecutivo del Institute of Employment Rights y miembro de la Junta Asesora de Corporate Watch.