De parte de Traficantes June 21, 2023 292 puntos de vista

Presentaci贸n del libro Ecoficciones: cine para sentipensar la crisis clim谩tica (Tirant lo Blanch, 2023). Con Asun Bern谩rdez , autora; Alicia H. Puleo, pensadora ecofeminista y catedr谩tica Universidad Valladolid; Dina Garz贸n Pacheco, coordinadora Red Ecofeminista; y Pedro Torres Barrio, especialista en cine y crisis clim谩tica, XR Rebeli贸n o Extinci贸n..

Este libro es una reflexi贸n sobre la crisis ecosocial que afecta a nuestro mundo y de c贸mo las pel铆culas y las series de ficci贸n contempor谩neas, de las que disponemos en abundancia en las plataformas o los cines, pueden ayudarnos a afrontar los miedos y los desaf铆os planteados por el futuro incierto que se avecina.

A煤n estamos a tiempo de actuar y pensar de manera positiva, y por eso en este libro se analizan pel铆culas y series que presentan soluciones colectivas en lugar de esperar que los h茅roes fant谩sticos nos salven del desastre, como suele ocurrir en el universo mainstream. La mujer en la monta帽a, Alcarr脿s, El Olivo, Sweet Tooth, Don?t Look Up, Okja, Estaci贸n Once, Una vida a lo grande y La 煤ltima lecci贸n son ficciones audiovisuales que, adem谩s de entretenernos, nos impulsan a hablar y debatir sobre temas importantes.

Este texto busca ofrecer palabras de aliento y utop铆a, porque la ficci贸n es un espacio privilegiado para llegar al coraz贸n y a la mente de las personas que anhelan vivir con la esperanza de un mundo que sea no mejor, sino posible.