De parte de Nodo50 April 26, 2023 252 puntos de vista

Por Leo Lagos, Resumen Latinoamericano, 26 de abril de 2023.

Fumigaci贸n en el departamento de Salto (archivo, agosto de 2009).Foto: Milton Cabrera

Investigaci贸n internacional que analiz贸 la presencia de metabolitos de pesticidas piretroides y de clorpirifos en alumnos de primer a帽o de escuelas de Montevideo, buscando ver si afectaban habilidades cognitivas, no s贸lo reporta una alta cantidad, sino que tambi茅n advierte que 鈥渓a exposici贸n a pesticidas puede afectar el desempe帽o en funciones ejecutivas en ni帽os urbanos鈥

Vivimos en un pa铆s en el que la producci贸n agropecuaria es de gran importancia. En mayor o menor medida, gran parte de esa producci贸n recurre al uso de agroqu铆micos, entre ellos una amplia gama de pesticidas. 驴Qu茅 tanto? Bastante: en 2021, seg煤n datos del Ministerio de Ganader铆a, Agricultura y Pesca (MGAP), m谩s de diez millones de kilogramos de ingredientes activos para eliminar hierbas, insectos y hongos ingresaron a Uruguay.

Si bien esa cifra est谩 dominada por los herbicidas (representando 89% de las importaciones y con el glifosato acaparando m谩s de dos tercios de estos), no deber铆amos dejarnos enga帽ar por el magro 3% de las importaciones que representaron los insecticidas: su capacidad de afectar la salud animal, humana y del ambiente est谩 m谩s que probada, m谩s a煤n cuando su presencia se sigue detectando en diversos entornos, aun cuando el uso de algunos de ellos, como el fat铆dico DDT, fue prohibido desde fines del siglo pasado. Por ejemplo, [un reciente trabajo que analiz贸 la presencia de pesticidas en la Laguna del Cisne encontr贸 en el agua residuos de seis fungicidas, ocho herbicidas y 11 insecticidas (tres de uso prohibido hace tiempo). En ese mismo trabajo, en los m煤sculos de los peces se encontraron residuos de ocho pesticidas, siendo dos los fungicidas y seis los insecticidas.

Que estos pesticidas afectan a los seres vivos ya no hay quien lo niegue. Sus efectos en abejas y otros polinizadores han sido abordados por numerosas investigaciones, tanto en el mundo como en nuestro pa铆s. Por ejemplo, un trabajo reciente encontr贸 que los pesticidas propuestos como sustitutos 鈥渕谩s saludables鈥 del herbicida glifosato y el insecticida imidacloprid tambi茅n resultan letales para las abejas. Otro trabajo tambi茅n de reciente publicaci贸n mostr贸 que el Parque Nacional Esteros de Farrapos, rodeado de cultivos con intenso uso de agroqu铆micos, es un 鈥減unto caliente鈥 de anormalidades de anfibios.

Agua, peces, polinizadores鈥 no hay chance de que los pesticidas no est茅n complicando la salud humana. Para colmo, no s贸lo se usan en la producci贸n agropecuaria. Dos por tres, cuando un mosquito o una cucaracha osa recordarnos que las ciudades no est谩n aisladas del resto del planeta, se los roc铆a con insecticidas hogare帽os, que por lo general est谩n hechos con compuestos denominados piretroides. Seguramente en esta suma del uso agr铆cola y el urbano y c贸mo eso afecta la salud pensaban las investigadoras que lideraron el art铆culo titulado algo as铆 como Exposici贸n a plaguicidas piretroides y clorpirifos, habilidades intelectuales generales y funciones ejecutivas en escolares de Montevideo, Uruguay.

Publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, el trabajo est谩 firmado por Danelly Rodr铆guez, James Olson y Katarzyna Kordas, del Departamento de Epidemiolog铆a y Salud Ambiental de la Universidad de B煤falo, Estados Unidos, y por los investigadores de Uruguay Gabriel Barg y Elena Queirolo, del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Cat贸lica de Uruguay, y Nelly Ma帽ay, de la Facultad de Qu铆mica de la Universidad de la Rep煤blica. Vayamos a 茅l.

Estudiando la exposici贸n a pesticidas

El art铆culo arranca diciendo que 鈥渓a exposici贸n a pesticidas es un problema de salud a nivel mundial, especialmente en pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe鈥, agregando adem谩s que 鈥渄urante m谩s de una d茅cada Uruguay ha tenido uno de los mayores usos de pesticidas por hect谩rea en Am茅rica Latina, con picos en 2010-2014鈥. Dado que los ni帽os y ni帽as 鈥渟on especialmente sensibles a las consecuencias neurot贸xicas de los contaminantes ambientales鈥, dentro de los que est谩n obviamente los pesticidas, reportan que numerosos estudios se han realizado en Estados Unidos, as铆 como en 谩reas rurales de Am茅rica Latina, investigando sobre las exposiciones prenatales a insecticidas que muestran afectaciones, tanto en el coeficiente intelectual como en la orientaci贸n espacial y habilidades verbales.

Tambi茅n dicen que en menor cantidad se encuentran trabajos que buscaron relaciones entre la exposici贸n a insecticidas y las funciones ejecutivas, como 鈥渓a memoria de trabajo, la percepci贸n visual, la atenci贸n selectiva y el lenguaje en ni帽os en edad escolar鈥, aunque estos estudios se hicieron bas谩ndose en 鈥渕edidas de la proximidad de los hogares a cultivos agr铆colas, en lugar de en biomarcadores (es decir, metabolitos) de exposici贸n鈥, siendo los metabolitos los compuestos que generamos al procesar distintas sustancias.

鈥淧ocos estudios han investigado la exposici贸n a clorpirifos y piretroides, que contin煤an siendo ampliamente utilizados, y aspectos de la cognici贸n de los ni帽os鈥, agregan en el trabajo. El clorpirifos, de uso agropecuario habilitado en nuestro pa铆s, es un insecticida organofosforado, y, como dicen, su uso es extendido 鈥渄ebido a su rentabilidad鈥, con una prevalencia de aplicaci贸n mundial que est谩 鈥渆n el rango de 5% a 39%鈥. Al respecto de los piretroides se帽alan que durante la 煤ltima d茅cada su uso 鈥渟e ha incrementado para reemplazar otros pesticidas m谩s t贸xicos y representa el 38% del mercado mundial de insecticidas鈥. Las autoras del trabajo sostienen que pocos estudios que analizaron los efectos de los piretroides y el clorpirifos en la cognici贸n en ni帽os lo hicieron analizando metabolitos, y que a煤n menos analizaron lo que sucede con infantes de 谩reas urbanas.

鈥淧ara abordar estas brechas, examinamos la asociaci贸n transversal鈥 de metabolitos de clorpirifos -el nombre del metabolito es 3,5,6-tricloro-2-piridinol, ya que preguntan- y de piretroides -en este caso analizaron la presencia del 谩cido 3-fenoxibenzoico- presentes en la orina 鈥渃on la capacidad intelectual general y las funciones ejecutivas de escolares urbanos de Montevideo鈥, dicen en el art铆culo.

En el trabajo analizan entonces la presencia de estos metabolitos de los insecticidas piretroides y del clorpirifos en la orina de 241 ni帽as y ni帽as de primer a帽o de escuela a partir del an谩lisis posteriores de muestras obtenidas entre 2009 y 2013 鈥渆n el estudio Salud Ambiental Montevideo, originalmente dise帽ado para examinar la exposici贸n a metales, incluidos ars茅nico, cadmio y manganeso entre ni帽os en edad escolar鈥. Las muestras ahora ser铆an miradas buscando metabolitos de estos insecticidas, tanto en su presencia medida en nanogramos por mililitro de orina o en nanogramos por miligramo de creatinina. Las muestras fueron procesadas en la Universidad de B煤falo, Estados Unidos. Los alumnos y alumnas de primer a帽o tambi茅n participaron en una serie de bater铆as de pruebas de habilidades cognitivas.

Pesticidas a niveles elevad铆simos

En un apartado del trabajo se realiza la 鈥渃omparaci贸n de concentraciones de metabolitos de pesticidas en orina entre ni帽os uruguayos y estadounidenses鈥. Lo que muestra deber铆a preocuparnos. Y mucho.

Al comparar los niveles de metabolitos de piretroides y clorpirifos de los alumnos de Montevideo, con una media de 6,6 a帽os, con los de 鈥渘i帽os de edad similar en EEUU en el mismo per铆odo鈥, el trabajo reporta que 鈥渓os niveles urinarios medios geom茅tricos de鈥 metabolitos de ambos pesticidas 鈥渇ueron aproximadamente un orden de magnitud m谩s alto en los ni帽os uruguayos en comparaci贸n con los ni帽os de 6 a 11 a帽os de EEUU鈥.

El cuadro que aparece en el art铆culo es m谩s gr谩fico: la media geom茅trica de metabolitos de clorpirifos en los escolares uruguayos fue de 17,84 nanogramos por miligramo de creatinina, mientras que la de los ni帽os del norte fue de 1,72 nanogramos en el per铆odo 2007-2008 y de 1,12 en el 2009-2010, 隆diez veces m谩s!

En el caso del metabolito de los piretroides, los escolares de Montevideo tuvieron un promedio geom茅trico de 3,44 nanogramos por miligramo de creatinina, mientras que en Estados Unidos fue de 0,39 en 2007-2008 y de 0,55 en el 2009-2010. 隆Casi diez veces m谩s en un caso y en el otro unas seis veces m谩s!

Al respecto de esto, en el trabajo sostienen que 鈥渆l uso de pesticidas en Am茅rica Latina y el Caribe representa el 20% del consumo mundial鈥, pero se帽alan que 鈥渆stas regiones carecen de regulaciones o una implementaci贸n rigurosa en comparaci贸n con Estados Unidos鈥. 鈥淓sta puede ser la raz贸n de una mayor exposici贸n en esta regi贸n y de las diferencias en las concentraciones de biomarcadores entre ni帽os estadounidenses y uruguayos de edades similares鈥.

Los investigadores tambi茅n afirman que 鈥渄urante los 煤ltimos 20 a帽os el uso creciente de plaguicidas en Uruguay ha estado ligado a las innovaciones tecnol贸gicas y la expansi贸n de la agricultura, especialmente la asociada al cultivo de soja鈥, y que en 2012 鈥渆l uso de pesticidas alcanz贸 su punto m谩ximo en Uruguay鈥.

Un pesticida rural en una zona urbana

En la discusi贸n de los resultados, Danelly Rodr铆guez, la primera autora, y sus colegas manifiestan cierto desconcierto por este elevado nivel de metabolitos de pesticidas en ni帽as y ni帽os de una zona urbana, ya que 鈥渟on comparables a los niveles informados en estudios que se realizaron en 2007 para ni帽os que viven en regiones agr铆colas, donde los ni帽os experimentan exposiciones a largo plazo鈥.

鈥淎unque no ten铆amos informaci贸n sobre las fuentes de exposici贸n, los ni帽os de nuestro estudio viven en una gran 谩rea metropolitana鈥, afirman, por lo que conjeturan que 鈥渆s probable que las exposiciones est茅n relacionadas, al menos en parte, con los residuos de pesticidas en los alimentos鈥. A esto agregan que 鈥渆l uso residencial de pesticidas en interiores es com煤n en las poblaciones urbanas y es una posible fuente de exposici贸n, aunque no hemos cuantificado dicho uso de pesticidas entre los participantes de nuestro estudio鈥.

Tambi茅n reportan que una 鈥渋nvestigaci贸n emergente indica que las poblaciones urbanas pueden estar m谩s expuestas a pesticidas que las poblaciones rurales鈥 y que en algunos estudios 鈥渓os ni帽os hispanos/latinos que viv铆an en ciudades ten铆an una mayor prevalencia de pesticidas piretroides que los de poblados rurales (75% frente a 57,5%)鈥, lo que entienden 鈥渄estaca la necesidad de investigar en poblaciones urbanas鈥.

Los insecticidas y el desempe帽o cognitivo

En el estudio el efecto de estos pesticidas no fue generalizado. 鈥淣o hubo asociaciones estad铆sticamente significativas entre las puntuaciones generales de capacidad intelectual y las concentraciones de metabolitos de plaguicidas鈥, reportan en el art铆culo. Sin embargo eso no quiere decir que no hayan encontrado un efecto detrimental ni que debamos entonces despreocuparnos.

Al analizar qu茅 pasaba con las funciones ejecutivas, para lo que aplicaron tres pruebas, hallaron que en la de 鈥渄esplazamiento intradimensional/extradimensional (IED)鈥 s铆 se dio que 鈥渉ubo asociaciones inversas estad铆sticamente significativas鈥 entre metabolitos de los piretroides 鈥渃on el n煤mero total de ensayos completados en la tarea IED鈥 y 鈥渃on el n煤mero total de errores鈥, mientras que con el metabolito del clorpirifos la hubo con 鈥渆l n煤mero total de errores de etapa extradimensional鈥.

De esta manera, en su trabajo afirman: 鈥淓ncontramos evidencia de que la exposici贸n infantil a clorpirifos o insecticidas piretroides est谩 asociada con tareas espec铆ficas relacionadas con la funci贸n ejecutiva pero no con habilidades cognitivas generales en ni帽os urbanos de cerca de 7 a帽os鈥. Nada que celebrar entonces.

Mirando adelante, Rodr铆guez y sus colegas sostienen que el trabajo y sus hallazgos 鈥渟ugieren varias direcciones para futuras investigaciones鈥, entra las que destacan una 鈥渆valuaci贸n longitudinal de la exposici贸n infantil a pesticidas y su impacto en las funciones ejecutivas en la adolescencia鈥, as铆 como hacer estudios y dedicar esfuerzos para 鈥渋dentificar las fuentes de exposici贸n a los pesticidas en las poblaciones urbanas鈥. En otras palabras, los venenos que creamos para que los insectos no nos molesten o arruinen la producci贸n est谩n afectando a los ni帽os y ni帽as. Hoy. Ac谩. Y no s贸lo en el campo.

Art铆culo: Pyrethroid and Chlorpyrifos Pesticide Exposure, General Intellectual Abilities, and Executive Functions of School Children from Montevideo, Uruguay

Publicaci贸n: International Journal of Environmental Research and Public Health (marzo 2023)

Autores: Danelly Rodr铆guez, Gabriel Barg, Elena Queirolo, James Olson, Nelly Ma帽ay y Katarzyna Kordas.