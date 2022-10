–

Pedro A. Moreno present贸 este fin de semana su nuevo libro en Malatesta Kultur Lubakia, en Bilbao, Nuevas Institucionalidades. La apuesta organizativa del ecologismo integral, en la que combina anarquismo, ecologismo, feminismo, confederalismo democr谩tico y otros conceptos, con una propuesta concreta de transformaci贸n de nuestro territorio.

En los 煤ltimos a帽os la necesidad de organizaci贸n es cada vez m谩s evidente. Se est谩 dando en torno a las ideas marxistas, pero tambi茅n en torno al anarquismo. La larga crisis econ贸mica, la expansi贸n del capitalismo a todos los aspectos de la vida, la radicalizaci贸n de la derecha, la confirmaci贸n de las peores perspectivas respecto al cambio clim谩tico, el auge del militarismo, los l铆mites del Estado-Naci贸n para gestionar la situaci贸n, el intento de soluci贸n parlamentaria y municipalista y su fracaso, pero tambi茅n experiencias contempor谩neas en otros territorios, debates y propuestas en el Sur Global, la expansi贸n del feminismo, entre otros, son elementos que est谩n acelerando el debate organizativo y propositivo.

La propuesta de Pedro A. Moreno se basa en la ecolog铆a social, denomin谩ndola ecologismo integral (que ya hab铆a trabajado en su anterior libro, Ecologismo Integral). Elegir este camino, el ecologismo, no es una frivolidad. Cuando habla del ecologismo integral dice que, sin planeta no hay futuro y que, por tanto, es planteamiento que debe influir a nuestro entorno sociopol铆tico y medioambiental. Por ello, el ecologismo integral que propone es una difusi贸n te贸rica del pensamiento libertario, el cual pone en el centro del discurso la importancia de defender el territorio y sus especies, una tradici贸n libertaria que, desde una perspectiva pragm谩tica, se combina en esta propuesta pol铆tica con otras tradiciones como las luchas obreras, la autogesti贸n, el feminismo y la historia del movimiento ecologista.

En el libro se explica la propuesta de ecologismo integral. Conocer en profundidad de qu茅 trata lo dejo en manos de la lectora. Yo, en mi caso, me quedo con un elemento: la necesidad de nuevas instituciones. En el anarquismo vulgar suele confundirse las instituciones con la administraci贸n p煤blica o con el Estado. Una instituci贸n, en cambio, es una pr谩ctica que ha alcanzado un amplio grado de aceptaci贸n social, son las normas de funcionamiento de la sociedad. Por eso, si queremos buscar y promover la transformaci贸n social, es imprescindible construir nuevas instituciones. Esto lo ten铆an claro los anarquistas cl谩sicos, uno de cuyos ejemplos era Malatesta:

鈥淟a revoluci贸n es la creaci贸n de nuevas instituciones, de nuevos agrupamientos, de nuevas relaciones sociales, la revoluci贸n es la destrucci贸n de los privilegios y de los monopolios; es un nuevo esp铆ritu de justicia, de fraternidad, de libertad, que debe renovar toda la vida social, elevar el nivel moral y las condiciones materiales de las masas llam谩ndolas a proveer con su trabajo directo y consciente a la determinaci贸n de sus propios destinos鈥. Errico Malatesta, Pensiero e Volont谩, 15/06/1924

Siguiendo este camino, Pedro A. Moreno hace una propuesta valiente, subrayando la importancia de las nuevas instituciones. La aportaci贸n es precisa, no cae en el academicismo, sino que est谩 hecha para ponerla en pr谩ctica en la realidad del d铆a a d铆a. Toma como base el ecologismo, pero no cualquier tipo de ecologismo: uno que el capitalismo no puede asimilar. Los proyectos estatistas y reformistas del capitalismo est谩n fagocitando las propuestas para intentar hacer frente al cambio clim谩tico, al desastre ecol贸gico y el descrecimiento, en beneficio de ellos mismos. Las propuestas para un Green New Deal que hacen algunos partidos pol铆ticos mantienen la hegemon铆a neocolonial sobre el Sur. El Ecologismo Integral lucha expl铆citamente contra ello. Por eso, en este contexto demoledor, propone que los ecologistas sociales deben aceptar una hoja de ruta pragm谩tica, con la ayuda del decrecimiento, como elemento vertebrador para crear alternativas plurales y rompedoras. La que busca desprofesionalizar la pol铆tica, la que vincula la autogesti贸n a un nuevo tipo de cooperativismo, la que pretende garantizar la participaci贸n efectiva de las personas en las decisiones que les afectan. Una propuesta que se centra en territorios concretos, en las biorregiones. Propuesta que combate con el nacionalismo estatista mediante el federalismo.

Para finalizar, Nuevas Institucionalidades es un ensayo que trata de plantear c贸mo, d贸nde y con qui茅n trabajar. Como subraya el autor, probablemente muchas de las respuestas que se ofrecen no sean del todo satisfactorias y requieran de una reflexi贸n colectiva. Un proceso en el que diferentes agentes sociales y personas deber谩n analizar el trabajo a realizar para acercarse al mayor consenso colectivo posible. Un libro escrito lejos de la ortodoxia ideol贸gica que trata de unir pragmatismo y coherencia.

ICEA

Fuente: http://www.iceautogestion.org/index.php/es/noticias-pagina/ecologismo-integral-y-la-necesidad-de-nuevas-instituciones