Los llamados 鈥減roblemas ambientales鈥 han ganado en los 煤ltimos a帽os una amplia audiencia. Las diversas 鈥渃umbres鈥 entre los gobiernos de los Estados m谩s poderosos del planeta, reunidos para alcanzar acuerdos en vistas de reducir la emanaci贸n de gases t贸xicos de origen industrial -principales responsables del 鈥渃alentamiento global鈥 que amenaza con alterar los par谩metros de la vida sobre la tierra- han recibido amplia atenci贸n. Y los fracasos estrepitosos de estas 鈥渃umbres鈥 han abierto un sombr铆o signo de interrogaci贸n sobre nuestro futuro colectivo, si no confirmado algunos de los m谩s oscuros presagios.

驴Qu茅 hay en juego aqu铆?

Hay quienes piensan que estamos destruyendo la Tierra, cometiendo un 鈥渢erricidio鈥. Aunque como imagen puede ser efectiva y efectista, la idea de un terricidio no resiste un an谩lisis cr铆tico. El planeta como tal seguir谩 all铆, hagamos los humanos las barbaridades que hagamos. Y en cuanto a la vida sobre la Tierra, aunque el antropoceno genere extinciones masivas, fen贸menos semejantes ya han sucedido en el pasado. De hecho, el 99,9 % de las especies que alguna vez habitaron el planeta se han extinguido. Aunque simb贸licamente puede hacernos sentir muy altruistas creer que estamos salvando no solo a nuestra especie, sino a todas las dem谩s, y que hemos dejado atr谩s concepciones 鈥渆specistas鈥, lo cierto es que, hasta donde sabemos, solo nuestra especie es capaz concebir la idea del especismo o el anti especismo. Si no queremos echarnos en brazos del irracionalismo, conviene tener en cuenta que la atm贸sfera en que habitamos y que hace posible 鈥渘uestra鈥 vida, ha sido el resultado de emanaciones t贸xicas de especies ya extintas que, precisamente, se extinguieron por modificar la atm贸sfera en que ellas viv铆an, haciendo con ello posible que prosperaran otras especies, entre ellas la nuestra. Por consiguiente, ser铆a prudente y sensato hacer a un lado la idea -en el fondo profundamente religiosa- de que debemos ser los salvadores de la 鈥渧ida en la tierra鈥, y asumir m谩s modestamente que lo que est谩 a nuestro alcance, como mucho, es prolongar el tiempo en que las condiciones clim谩ticas permitan nuestra vida en este planeta.

Y precisamente, hay quienes creen que lo que se juega es ni m谩s ni menos que la supervivencia de nuestra especie. 驴Exagerados? 驴Alarmistas? Puede ser. Pero en cualquier caso no deber铆amos olvidar que son innumerables las especies que alguna vez poblaron nuestro planeta para extinguirse luego. Entre ellas los formidables dinosaurios. La 煤nica diferencia entre ellos y nosotros ser铆a que los 鈥渄inos鈥 no fueron responsables de los cambios ambientales que provocaron su extinci贸n, mientras nosotros s铆 ser铆amos plenamente responsables de las alteraciones que comienzan a poner en riesgo nuestra supervivencia. Sin embargo, incluso las previsiones m谩s catastr贸ficamente colapsistas no parecen suponer que nuestra especie se extinguir谩 por un aumento de dos o tres grados de la temperatura promedio: se producir谩n desastres sociales y millones de personas morir铆an, pero de eso a la extinci贸n hay a煤n un largo trecho.

Otros investigadores e investigadoras piensan que no est谩 en riesgo la continuidad de nuestra especie, pero s铆 nuestra actual forma de vida: si no cambiamos a tiempo, nuestra civilizaci贸n podr铆a sufrir una cat谩strofe de enorme magnitud, repitiendo a escala gigantesca una experiencia semejante a la de muchas otras sociedades que vieron colapsar sus sistemas socioecon贸micos en medio de dram谩ticos descensos demogr谩ficos, cruentos enfrentamientos y crisis may煤sculas. El colapso en este sentido no implicar铆a la 鈥渆xtinci贸n鈥, sino quiz谩 un descenso demogr谩fico de gran envergadura, la desaparici贸n o reducci贸n de muchos bienes y servicios ampliamente generalizados, cierta 鈥渄egradaci贸n鈥 cultural y -casi con seguridad- un mundo social m谩s violento e inseguro.

Hay tambi茅n, claro, entusiastas de las soluciones tecnol贸gicas: no importa qu茅 tan graves sean los problemas, la ciencia y la tecnolog铆a siempre hallar谩n una soluci贸n. 驴Se agotan los hidrocarburos? No importa, otras fuentes de energ铆a los reemplazar谩n. 驴La contaminaci贸n destruye el medio ambiente? Tranquilidad, nuestros bi贸logos crear谩n bacterias que se 鈥渃oman鈥 al petr贸leo derramado, nuestras mentes ingenieriles inventar谩n formas seguras y eficientes de procesar la basura, la industria gen茅tica desarrollar谩 modificaciones que nos permitan adaptarnos a ambientes hostiles. Y as铆 sucesivamente.

Por 煤ltimo, no faltan los 鈥渘egacionistas鈥: quienes creen que no hay ning煤n problema ecol贸gico realmente preocupante, que el cambio clim谩tico es un invento, que los combustibles f贸siles no se acabar谩n, etc., etc.

Cabr铆a decir, adem谩s, que estos diferentes enfoques no encajan de manera f谩cil ni mec谩nica con perspectivas ideol贸gicas, con clases sociales o con grupos identitarios. Hay una derecha 鈥渘egacionista鈥, pero hay otra derecha fan谩ticamente ecologista. Hay burgueses completamente indiferentes a la cuesti贸n ecol贸gica, pero hay innumerables corporaciones capitalistas eco-friendly. Hay obreros y campesinos que militan el ecologismo, y otros a los que les resulta completamente indiferente. Sin embargo, aunque la problem谩tica ecol贸gica sea socialmente transversal, ello no significa, en modo alguno, que sea ideol贸gicamente neutral o carente de contenidos de clase. Lo que sucede, m谩s bien, es que el sentido ideol贸gico o de clase del ecologismo no lo determina el reconocimiento del problema, sino las maneras de abordarlo. Pero como la problem谩tica ecol贸gica es tan polivalente, abarca tantas cuestiones sumamente diversas aunque relacionadas, no se observan en la realidad, ni es dable esperar que se observe en el futuro, alineamientos ideol贸gicos o sociales simples, autom谩ticos o evidentes. Grupos y clases semejantes se escinden y se seguir谩n escindiendo ante esta problem谩tica.

Panor谩mica

A grandes rasgos, los principales problemas ecol贸gicos contempor谩neos podemos dividirlos en varios grupos: cambio clim谩tico, contaminaci贸n, desertificaci贸n, agotamiento de recursos y p茅rdida de sustentabilidad.

El cambio clim谩tico entra帽a el aumento de la temperatura promedio, junto a otros desequilibrios ambientales de gran envergadura. Aunque huracanes e inundaciones ha habido siempre, en las 煤ltimas d茅cadas se ha registrado un aumento de la cantidad y de la magnitud promedio de unos y otras. El aumento de la temperatura promedio de la Tierra en relaci贸n a los par谩metros del mundo pre-industrial tendr谩 consecuencias muy importantes: habr谩 territorios sumergidos bajo las aguas, los desiertos aumentar谩n, muchas especies perder谩n su h谩bitat natural, etc. Para los seres humanos, un mundo m谩s c谩lido presentar谩 grandes desaf铆os. De hecho, ya est谩 implicando el desplazamiento masivo de poblaciones e incluso ya ha habido guerras cuya causa fundamental es el cambio clim谩tico.

La contaminaci贸n alcanza en algunos pa铆ses niveles alarmantes. Y es sumamente preocupante a escala global. Part铆culas de pl谩stico pueden ser halladas en los lugares m谩s remotos del oc茅ano. La poluci贸n ambiental es una de las cinco principales causas de mortalidad. Los desechos humanos son una de las principales causas de p茅rdida de bio-diversidad (la otra es la expansi贸n de la frontera agr铆cola). Los efectos de la contaminaci贸n son tan grandes que ya el agua potable es un recurso escaso y valioso: las guerras por el agua quiz谩 reemplacen a las viejas guerras por el petr贸leo.

El proceso de desertificaci贸n tiene dimensiones mundiales: cada d铆a miles de hect谩reas de selvas tropicales son taladas para ampliar la frontera agr铆cola-ganadera, lo que en general conlleva, a los pocos a帽os, la conversi贸n de antiguos ambientes selv谩ticos en verdaderos desiertos (ya ni siquiera aptos para la agricultura o la ganader铆a por las que se desmont贸 la selva originaria). Una de las consecuencias m谩s graves de la desertificaci贸n, am茅n de su impacto en el cambio clim谩tico, es la reducci贸n a largo plazo de las 谩reas cultivables. Un t铆pico mecanismo de 鈥減an para hoy, hambre ma帽ana鈥. O mejor: 鈥済randes negocios para los capitalistas hoy, hambre para el pueblo trabajador ma帽ana鈥.

El agotamiento de los recursos es ya una realidad palmaria, antes que una posibilidad m谩s o menos lejana. El desarrollo de la megaminer铆a a cielo abierto se relaciona directamente con el agotamiento de las grandes concentraciones de minerales de socav贸n. Ahora s贸lo quedan minerales diseminados, para cuya extracci贸n se requiere la destrucci贸n de monta帽as, el empleo de sustancias contaminantes y la utilizaci贸n de millones de toneladas de agua sustra铆da a otros usos, como el consumo humano o el regad铆o. Por otra parte, es ya evidente la imposibilidad de extender los niveles de consumo de los pa铆ses industrializados al conjunto del planeta: sencillamente, los recursos disponibles no son suficientes. No hay ninguna duda de que la humanidad experimentar谩 (de hecho ya se ha iniciado) una 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥: el interrogante es qui茅nes se beneficiar谩n y qui茅nes se perjudicar谩n, y cu谩n consciente, voluntaria y ordenada, o bien involuntaria y ca贸tica, ser谩 la misma.

Para concluir, es hoy en d铆a notoria la falta de sustentabilidad (es decir, de capacidad para reproducirse a largo plazo) de buena parte de las principales actividades econ贸micas contempor谩neas. La expansi贸n de nuestras sociedades industriales se consigue devastando 谩reas naturales (lo que acarrea desastres ambientales), agotando recursos no-renovables (como el petr贸leo, el carb贸n o el gas), y generando contaminaci贸n y cambios clim谩ticos. La suma de todos estos problemas determina que la econom铆a global contempor谩nea no sea sustentable: no se puede seguir as铆 de aqu铆 a unas pocas d茅cadas. Esta es una de las razones fundamentales por las que muchos intelectuales consideran que estamos atravesando una verdadera 鈥渃risis civilizatoria鈥.

Una doble paradoja

Aunque estudios serios y reflexiones profundas de car谩cter ecologista pueden ser hallados en las d茅cadas de los 鈥60 y 鈥50 (e incluso antes), no ser铆a hasta principios de los 鈥70 que la problem谩tica ecol贸gica, la sustentabilidad y los l铆mites del desarrollo cobraran estado p煤blico y cierta resonancia pol铆tica. Pero, podr铆amos decir, hasta los 煤ltimos a帽os del siglo XX se trataba de preocupaciones de minor铆as sociales y pol铆ticas. Su fuerte presencia entre las clases medias y medias/altas de algunos pa铆ses centrales (un ejemplo claro es el partido verde alem谩n), facilit贸 que el movimiento obrero y la izquierda pol铆tica mayoritaria vieran en el ecologismo una lujosa moda de pa铆ses ricos. Aunque en esta mirada hab铆a mucho de ceguera (y ha habido valiosas experiencias de ecologismo popular, como el representado por Chico M茅ndez en Brasil), tras la misma se ocultan problemas reales: 驴deben los pa铆ses pobres renunciar a su propia industrializaci贸n en honor a la ecolog铆a? 驴Es sensato reclamar a la poblaci贸n asalariada una austeridad ecol贸gicamente motivada en un mundo tan obscenamente desigual?

Como sea, no ser铆a hasta los 煤ltimos a帽os del siglo XX y los primeros del siglo XXI que la problem谩tica ecol贸gica fuera vista como un asunto de primera magnitud y atrajera la atenci贸n de amplias mayor铆as en muchos pa铆ses. De hecho, tras largas d茅cadas de displicencia, hablar pero no hacer, hacer menos de lo acordado y todo tipo de hipocres铆as, parece evidente que buena parte de las autoridades pol铆ticas y de los sectores m谩s concentrados de la clase capitalista han empezado a impulsar al ecologismo a un lugar central, adoptando enfoques catastrofistas y demandando medidas dr谩sticas y urgentes. Y efectivamente: el horno no est谩 para bollos. Acciones radicales y con car谩cter urgente parecen ineludibles. Cuanto m谩s demoremos en introducir cambios sustanciales, mayores ser谩n los costos sociales e incluso demogr谩ficos (se morir谩 gente, s铆). Sin embargo, por preocupante que sea la situaci贸n, ser铆a un error perder la calma: ello nos impedir谩 pensar cr铆ticamente y nos arrojar谩 f谩cilmente en brazos de supuestas soluciones que no son tales, y que incluso podr铆an agravar la situaci贸n.

Aplastados los experimentos auto-denominados socialistas, domesticados los movimientos obreros, instalada la idea de 鈥渘o hay alternativa鈥, el capitalismo parec铆a haber controlado su principal contradicci贸n: el antagonismo capital/trabajo. Sin embargo, y paralelamente, el antagonismo capital/naturaleza se volv铆a m谩s inmanejable y devastador que nunca. Un sistema econ贸mico cuya estructura profunda impulsa y requiere crecimiento econ贸mico permanente es insostenible en un planeta finito: ya se ha topado ante claros l铆mites ecol贸gicos. La 鈥渃uesti贸n ecol贸gica鈥, pues, se ha convertido en una de las impugnaciones fundamentales al capitalismo y ha introducido una dimensi贸n agon铆stica a la pol铆tica contempor谩nea. Sin embargo, como es obvio, hoy nos enfrentamos a una situaci贸n en la que 鈥減arece m谩s f谩cil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo鈥, a la vez que se escuchan m谩s y m谩s voces que claman que nuestra salvaci贸n depende de actuar ya mismo, aqu铆 y ahora. La suma de ambas cosas arroja el resultado de que las medidas dr谩sticas para enfrentar la transici贸n energ茅tica y los desaf铆os del cambio clim谩tico son concebidas con independencia del derrocamiento de la clase dominante y la transformaci贸n de las relaciones de producci贸n. Se pueden imaginar las medidas m谩s extremas y dispares para enfrentar el cambio clim谩tico o la crisis energ茅tica: proyectos de 鈥済eo-ingenier铆a鈥, canje de deuda por naturaleza, cuotas de contaminaci贸n, desarrollo de energ铆as alternativas, pol铆ticas de decrecimiento, incluso la colonizaci贸n de otros planetas. Lo 煤nico que parece impensable es acabar con el capitalismo.

Hay pues, un ecologismo del capital (Al Gore podr铆a ser un exponente t铆pico), y no faltan las versiones de eco-fascismo: gente que ama a los animales pero desprecia a las que considera otras 鈥渞azas鈥 humanas, intentos de control autoritario de la natalidad en pos de un equilibrio con la naturaleza, propuestas abiertas o solapadas de dejar a los pobres en la pobreza para no aumentar la huella de carbono, etc. Pero tambi茅n ecologistas sin conexiones materiales o ideol贸gicas con el capital, e incluso muchas corrientes eco-socialistas, puesto que en general asumen impl铆cita o expl铆citamente que la transformaci贸n revolucionaria del sistema no est谩 a la orden del d铆a, en los hechos acaban muchas veces 鈥渙freciendo鈥 soluciones a los gestores capitalistas, o estableciendo demandas a esos mismos gestores sin aspirar a derrocarlos, desconectando, en fin, las problem谩ticas ecol贸gicas de la lucha por cambiar el sistema. En el l铆mite, se llega a postular la transformaci贸n social como un norte, una idea regulativa, un tel贸n de fondo, pero en la pr谩ctica todo se lo hace dentro del sistema y sin vinculaci贸n con ninguna estrategia y organizaci贸n revolucionaria. No faltan razones para esta deriva: debilidad del movimiento obrero, tradicional ceguera de muchas fuerzas de izquierda ante la problem谩tica ecol贸gica, marginalidad de las fuerzas revolucionarias, etc. Pero, por comprensible que esto sea, colabora en la reproducci贸n de las pautas pol铆ticas del capitalismo posmoderno: proliferaci贸n de demandas parciales (identitarias a ser posible) que no se articulan nunca en un proyecto anti-sist茅mico. Desconexi贸n, individualismo y particularidad para las masas: el que totaliza y universaliza es el capital.

Diagn贸stico: la ra铆z del problema

Cuando pensadores de la talla de Immanuel Wallerstein sostienen que estamos inmersos en una 鈥渃risis civilizatoria鈥 lo que nos est谩n diciendo es que nuestra actual civilizaci贸n capitalista industrial no es sustentable a largo plazo, e incluso a plazo medio (digamos, unos cuarenta o cincuenta a帽os). Y los problemas ecol贸gicos y ambientales ocupan un lugar central en este diagn贸stico: as铆 como vamos no es posible continuar. 驴Pero cu谩l es el origen de estos problemas? Fundamentalmente un sistema econ贸mico-social movido por el lucro privado como principio. La sed de ganancias ha impulsado enormes progresos t茅cnicos, pero su costo ha sido alt铆simo, no solo para la naturaleza sino tambi茅n para las personas. Varios siglos de desarrollo capitalista no han atenuado sino m谩s bien acrecentado la desigualdad social, con el agravante de que la esperanza que el desarrollo industrial generara las bases materiales para una sociedad de la abundancia (ya fuera dentro de los marcos del capitalismo o en una sociedad socialista que le habr铆a de suceder) son hoy ilusorias: la escasez de recursos y la crisis ecol贸gica han dado por tierra con estas ilusiones.

Nos enfrentamos, pues, ante una dura realidad. Sin embargo ni la sed de ganancias, ni la b煤squeda de beneficios privados, ni la innovaci贸n tecnol贸gica despreocupada de sus efectos a mediano/largo plazo o de sus consecuencias sociales son el resultado de que nos guiemos por valores equivocados o adoptemos erradas opciones individuales. La idea de que todo podr铆a arreglarse cambiando los 鈥渧alores鈥 o la conducta individual es obviamente seductora: parece al alcance de cualquiera y se basa en la presunci贸n de que las cosas ocurren de acuerdo a lo que las personas hacen. Pero por seductora que pueda resultar esta manera de pensar, la misma es claramente equivocada. El consumismo capitalista no es resultado de decisiones individuales en el plano del consumo: es consecuencia de un productivismo a nivel macro-social. Desde luego, cada persona puede decidir consumir menos o consumir de manera diferente (por ejemplo alimentos org谩nicos), pero esto tendr谩 un efecto muy limitado, en tanto y en cuanto el sistema requiera una producci贸n aumentada y la publicidad constituya un bombardeo medi谩tico: s贸lo una minor铆a podr谩 escapar.

Por otra parte, el productivismo propio del capitalismo no hunde sus ra铆ces, por mucho que lo parezca, en las decisiones individuales de los capitalistas. En realidad, es la estructura misma de las relaciones capitalistas de producci贸n -y su car谩cter competitivo- la que determina el resultado: los capitalistas que no sean capaces de seguir el tren de las innovaciones m谩s lucrativas desaparecer谩n de la escena. No es necesario que la mayor铆a de quienes poseen o administran los capitales sean innovadores compulsivos: basta que una peque帽a minor铆a desarrolle innovaciones para forzar al resto a adaptarse o perecer. Marx ten铆a muy claro que aunque 茅l no 鈥減intara de rosa a los capitalistas鈥, la din谩mica del sistema no se hallaba determinada por cu谩n buenos o malos, sensibles o insensibles fueran cada uno de ellos como persona. De all铆 la necesidad de transformar la estructura misma de las relaciones de producci贸n.

Ahora bien, si el crecimiento econ贸mico es una consecuencia ineludible de la econom铆a capitalista (en cuyo marco adem谩s el crecimiento lento o el no crecimiento redundan en males sociales como el desempleo) y si el crecimiento infinito es imposible en un planeta finito, parece indiscutible que hay que abolir el capitalismo. Sobre todo, como es el caso, cuando ya est谩 claro que el consumo de recursos y de energ铆as de la actual civilizaci贸n del capital demanda los recursos de casi dos planetas Tierra (pero s贸lo tenemos uno), y ello en medio de una pobreza atroz, y en crecimiento. Que no podemos seguir consumiendo los recursos y la energ铆a que consumimos es algo claro. Pero no menos claro es que ese consumo es incre铆blemente desigual. A quienes hablen de austeridad invocando razones ecol贸gicas habr谩 que responderles, como propon铆a Manuel Sacrist谩n hace ya varias d茅cadas: austeridad, desde luego, pero primero igualdad.

驴Capitalismo 鈥榚co-friendly鈥?

Pretender que las econom铆as capitalistas adopten una fisonom铆a ecol贸gica parece fantasioso. Los actuales discursos y propaganda 鈥渆col贸gicos鈥 de muchas empresas multinacionales no son m谩s que eso: discursos y propaganda. La realidad es bien distinta. En el fondo el capitalismo es anti-ecol贸gico por naturaleza. Su m贸vil es la ganancia y su objeto el beneficio, no el cuidado del medioambiente. Su primer y m谩s sostenido impulso es ecol贸gicamente destructivo. Despu茅s pueden venir correctivos legales o tecnol贸gicos鈥 pero siempre despu茅s. La din谩mica es bien clara: el capitalismo genera primero desastres ambientales y sociales, despu茅s busca solucionarlos鈥 y, casi siempre, con poco 茅xito. Ser铆a excesivo, empero, concluir que el capitalismo es absolutamente incapaz de afrontar los problemas ecol贸gicos. Aunque no parece 茅sta la opci贸n m谩s factible, no se la deber铆a descartar.

驴Pero cu谩l ser铆a el precio de un 鈥渃apitalismo ecol贸gico鈥? No es dif铆cil imaginarlo. En el mejor de los casos se tratar铆a de una sociedad a煤n m谩s desigual que las actualmente conocidas; con un empleo m谩s asiduo y a mayor escala del poder militar por parte de las potencias para garantizarse el acceso a recursos crecientemente escasos e impedir el uso de estos recursos por los pa铆ses y las clases pobres, en nombre de la austeridad ecol贸gica; acentuaci贸n de los aspectos predatorios de la explotaci贸n laboral humana (ya lo vemos en fen贸menos como la 鈥渦berizaci贸n鈥); clases altas viviendo en la opulencia en fortalezas cibern茅ticas rodeadas de bolsones de pobres a los que se inculca una moral de resignaci贸n y se los mantiene pasivos con la f贸rmula que con todo descaro ofrece Yuval Harari: una combinaci贸n de drogas y videojuegos. En el peor de los casos ser铆a una suerte de guerra de todos contra todos. Como fuere, parece indiscutible que, en un marco capitalista, la escasez de recursos y los problemas ambientales llevar谩n a una mayor desigualdad de los ingresos y a una creciente inequidad en el pago de los costos ambientales. Ante nuestros ojos ya se perfila la divisi贸n del mundo entre los incluidos y los excluidos en la sociedad de consumo.

La alternativa m谩s razonable, por consiguiente, es imaginar lo que hoy por hoy parece vedado: un radical cambio societario. Una sociedad industrial sustentable (y es imposible, sin una cat谩strofe humana, salirnos del mundo industrial) deber铆a ser no-capitalista. Pero esto nos coloca ante la necesidad de asumir que se impone no solo un cambio en las relaciones econ贸micas, sino tambi茅n una transformaci贸n sustancial de nuestros valores y de nuestra forma de vida. No podremos avanzar m谩s all谩 del capitalismo si nuestra vida est谩 orientada por la l贸gica consumista. Una sociedad industrial sustentable s贸lo parece posible si la planificaci贸n econ贸mica va acompa帽ada de un ethos igualitario, una perspectiva anti-consumista, responsabilidad con las generaciones futuras y mesura en el empleo y desarrollo de nuestras capacidades: no todo lo que podemos hacer debemos hacerlo.

Necesitamos, pues, reemplazar la vana b煤squeda de la felicidad por medio del consumo por una moral de la auto-realizaci贸n personal y colectiva. Alterar nuestros valores para que el ser sea m谩s importante que el tener. Pero por importantes que sean los cambios en la conducta individual -hay que insistir en esto- son insuficientes si no se entrelazan con transformaciones de la estructura social. Hay que apuntar, pues, hacia alguna forma de eco-socialismo. Esto no significa, desde luego, ninguna nostalgia por las formas autoritarias (y productivistas) de los socialismos conocidos en la pasada centuria. Entra帽a, m谩s bien, un compromiso con los principios fundamentales (a veces olvidados) de la tradici贸n socialista: abolici贸n de las clases, igualdad, libertad y planificaci贸n social.

A como est谩n las cosas, cambios fundamentales en nuestra forma de vida se tornan imperiosos. Sin embargo, y aunque suene parad贸jico, para calibrar con sensatez la situaci贸n y orientarnos en un mundo cada vez m谩s complejo y crecientemente ca贸tico ser谩 necesario, a la vez, radicalidad y mesura. Radicalidad es ir a la ra铆z. La ra铆z de la situaci贸n ecol贸gicamente desastrosa en que nos hallamos es el desarrollo capitalista: cualquiera sea la variable que observemos (el consumo de energ铆a, la contaminaci贸n ambiental, el aumento de las temperaturas, el crecimiento demogr谩fico, el agotamiento de recursos, etc.), todas ellas se disparan desde que el capitalismo advino al mundo y, sobre todo, desde la revoluci贸n industrial que este sistema desencaden贸. El capital abri贸 una verdadera caja de Pandora, que ser谩 necesario cerrar. Pero no parece posible ni deseable buscar cerrarla sin destruir al capitalismo. Pero tambi茅n necesitamos mesura: mesura en el consumo, mesura en el desarrollo tecnol贸gico (con mucha atenci贸n a las consecuencias no deseadas del mismo), mesura en el an谩lisis de la situaci贸n, mesura a la hora de imaginar soluciones a problemas complejos.

El comprensible anhelo de hallar soluciones inmediatas y aparentemente simples a problemas urgentes y complejos (como todos los relacionados con la crisis energ茅tica y ecol贸gica) corre el riesgo de favorecer medidas intuitivamente convincentes pero contraproducentes. Y peor a煤n, un abordaje hist茅rico de estos problemas le allana el camino a las respuestas del capital, cuyos agentes, en nombre de la urgencia, no dudan ni dudar谩n en aplicar medidas dr谩sticas, en tanto y en cuanto no afecten las ganancias de las corporaciones capitalistas (aun cuando puedan sacrificar a sectores enteros de la propia burgues铆a).

Lo dram谩tico de la situaci贸n requiere acciones de gran envergadura y con cierta urgencia. De ello no hay duda. Pero no se trata de cualquier acci贸n. Y habr谩 que desconfiar de todas las propuestas emanadas de la clase dominante y de sus administradores estatales. Y lo esencial, ninguna pol铆tica ecologista puede tener mucha credibilidad en tanto y en cuanto no se proponga el derrocamiento de la clase capitalista. A quienes piensen que puesto que no parece posible en ning煤n futuro cercano tal derrocamiento, lo 煤nico sensato es introducir las medidas necesarias en pos de la transici贸n energ茅tica y la disminuci贸n de la huella de carbono, se les dir谩 que si una revoluci贸n es imposible, los cambios ecol贸gicos necesarios, dentro del capitalismo, son tanto o m谩s imposibles, o bien tendr谩n caracter铆sticas cuyas consecuencias ser谩n tanto o m谩s nefastas.

Un ecologismo sensato y con sensibilidad humana (hay ecologistas con poca sensibilidad humana, m谩s preocupados por las ballenas que por los hambrientos) debe, pues, asumir un horizonte socialista. Pero con ello no basta: una perspectiva eco-socialista en la que el socialismo es visto como algo lejano para un futuro no menos lejano devendr谩 casi ineludiblemente en furg贸n de cola de las propuestas (m谩s o menos hip贸critas) de la ecolog铆a del capital. Para evitar esta deriva -tan f谩cil de transitar como inocua en sus resultados- se debe asumir de hecho (y no solo de derecho) una perspectiva revolucionaria que apunte al derrocamiento del sistema del capital en un futuro lo m谩s cercano posible. Un ecologismo intransigente demanda un anti-capitalismo no menos intransigente. Pero, sim茅tricamente, todo socialismo cre铆ble debe colocar a la cuesti贸n ecol贸gica en un lugar verdaderamente central. Ning煤n sectarismo de una u otra parte es recomendable. S贸lo la fusi贸n de los caminos ecologista y socialista dar谩 una oportunidad a la humanidad de vivir un futuro que no sea un infierno.

* Historiador, docente de Teor铆a de la Historia y de Historia de Europa en la Universidad Nacional del Comahue.

Contrahegemoniaweb