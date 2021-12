Ecologistas en Acción Huelva contra el proyecto CEUS del Ministerio de Defensa para drones militares

El General Director del INTA del Ministerio de Defensa acaba de 鈥渋naugurar鈥 las obras del proyecto CEUS en el t茅rmino municipal de Moguer (Huelva), en el que se piensan probar aeronaves militares, cuyo uso nada tiene que ver con Do帽ana y los valores que representa.

Recientemente, el Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica aprob贸 el Informe Ambiental favorable al proyecto CEUS, para entrenamiento de drones militares, con lo que se destruir谩 una importante superficie forestal de 75 hect谩reas dentro del 谩mbito de Do帽ana, justo en el l铆mite de la superficie incendiada en el verano de 2017 y que en este tiempo se ha convertido en refugio de diversas especies animales y vegetales.

Desde hace unos 10 a帽os en que empez贸 a publicitarse el proyecto CEUS, Ecologistas en Acci贸n se ha manifestado rotundamente en contra del mismo; sobre todo, por razones ambientales, y tambi茅n por discrepar de los cambios normativos, as铆 como de la interpretaci贸n que se ha venido haciendo de los mismos y en lo concerniente a la protecci贸n del suelo, lo que, de manera torticera, se ha ido permitiendo con el 煤nico inter茅s de que prospere tal proyecto. Por ello, se ha procedido a modificar el POTAD (Plan de Ordenaci贸n del Territorio de Do帽ana), que prohib铆a cualquier construcci贸n en la zona seleccionada, y con ello se ha permitido la descatalogaci贸n forestal de un excepcional monte p煤blico, as铆 como se ha declarado tambi茅n la prevalencia cient铆fico-t茅cnica del proyecto militar en detrimento de la ambiental, y el largo etc茅tera que conlleva tal desprop贸sito.

En cuanto a las razones de conservaci贸n de la naturaleza de Do帽ana, el informe favorable del Ministerio, en consonancia con los criterios que plantea el Gobierno Andaluz, establece por una parte que no causar谩 afecci贸n alguna a la supervivencia del lince ib茅rico, al tiempo que, contradictoriamente, no deja de reconocer que el mencionado espacio resultar铆a un entorno cr铆tico para el cumplimiento del correspondiente Plan de protecci贸n. En dicho informe, tambi茅n se concluye que no causar谩 deterioro alguno en los espacios naturales y de la Red Natura 2000 que circundan las 75 hect谩reas elegidas, si bien no se deja de reconocer que, a escasos metros, en un caso, y en torno a 1 km., en otros, convergen los l铆mites de espacios de tanta importancia como el Espacio Natural Do帽ana y las Zonas de Especial Conservaci贸n (ZEC) que lo subdividen. Y, por 煤ltimo, nada se dice en relaci贸n al incendio del 2017 y su impacto indirecto en la zona elegida para el CEUS.

As铆 pues, consideramos que la enga帽osa unanimidad institucional y pol铆tica en la provincia onubense a favor del CEUS esconde, por un lado, una muy pobre actitud de miras frente a una realidad que puede que suponga la percepci贸n de determinadas subvenciones y la promoci贸n de algunos negocios e intereses privados, lo que no significa que se cree una base s贸lida de empleo real y s铆 un da帽o irreparable al entorno de Do帽ana y los valores que el mismo representa.

Para finalizar, nos reafirmamos en nuestra voluntad de seguir enfrent谩ndonos a este tipo de desmanes, pues como dice el refr谩n: 鈥淐on las cosas de comer no se juega鈥, aunque el Ministerio considere que con las suyas tampoco.