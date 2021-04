–

路 Reducir la jornada laboral, repartir el trabajo y cambiar el modelo productivo para cumplir los objetivos de reducci贸n de emisiones.

路 La campa帽a busca una alianza entre el ecologismo, el mundo del trabajo y los movimientos sociales que ponga las condiciones de vida en el centro de las pol铆ticas.

路 La organizaci贸n ecologista recalca que se necesitan medidas m谩s ambiciosas que la insuficiente nueva Ley de Cambio Clim谩tico.

Bajo los lemas 芦Trabajar menos, para trabajar todas y decrecer mejor禄 y 芦Menos es M谩s禄 Ecologistas en Acci贸n pretende abrir y aportar a un debate social que entiende fundamental: reducir las horas de trabajo asalariado como forma de mejora en materia laboral, medioambiental, social y de salud.

En un momento en el que se establece la primera Ley de Cambio Clim谩tico en Espa帽a y se fijan cl谩usulas verdes para los fondos de recuperaci贸n Next Generation de la Uni贸n Europea , la confederaci贸n ecologista sostiene que la reducci贸n de las horas de trabajo supone una medida de car谩cter estructural necesaria en una transici贸n ecol贸gica y energ茅tica.

Ecologistas en Acci贸n pone el foco en los beneficios medioambientales de una medida de este tipo. Se sustenta en datos de informes cient铆ficos que avalan cifras como que una reducci贸n de la jornada laboral del 25 % supondr铆a disminuir nuestra huella ecol贸gica un 30 %, la huella de carbono un 36鈥6 % y una reducci贸n del 10鈥5 % de las emisiones de di贸xido de carbono.

Pa铆ses de nuestro entorno ya han aplicado f贸rmulas en esta direcci贸n con gran 茅xito. Es el caso de los trabajadores p煤blicos de Islandia, empleados de la empresa p煤blica de correos en Reino Unido o ciertos sectores del metal en Alemania. La reciente aprobaci贸n en el Parlamento de un proyecto piloto para la jornada semanal de 32 horas muestra la actualidad del tema y su importancia.

La campa帽a surge como continuaci贸n del informe 鈥 Escenarios de trabajo en la transici贸n ecosocial 2020-2030 鈥 y pretende afianzar las alianzas con el mundo del trabajo y movimientos sociales a fin de repensar el modelo productivo y generar sinergias que favorezcan la mejora de los derechos laborales y medioambientales.

Arturo Mart铆nez, portavoz de Ecologistas en Acci贸n: 芦Dedicar menos horas al trabajo asalariado no solo es posible sino deseable. Queremos reducir para mejorar. No disminuir nuestros salarios, aumentar nuestros derechos laborales reales, favorecer la conciliaci贸n o acabar con las jornadas irregulares no es suficiente si luego tenemos dificultades para acceder a una vivienda, no tenemos escuela p煤blica cerca de nuestros hogares o el centro de salud de nuestro barrio est谩 colapsado. Queremos que menos horas de trabajo signifique m谩s calidad de vida禄.

Ecologistas en Acci贸n es una confederaci贸n de m谩s de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producci贸n y consumo cada vez m谩s globalizado, del que derivan tambi茅n otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecol贸gica.

