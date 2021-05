–

· La comunidad científica alerta de que las poblaciones de las principales especies de aves urbanas insectívoras se encuentran en claro declive.

· Ecologistas en Acción presenta la campaña Las tres mosquiteras, que pretende dar a conocer la importancia de la conservación del vencejo, la golondrina y el avión común.

· La destrucción de sus lugares de nidificación Y el uso de plaguicidas son las principales amenazas a la que se enfrentan estas especies migratorias.

Ecologistas en Acción pone en marcha la campaña Las tres mosquiteras. Entre sus objetivos se incluye concienciar a la sociedad civil sobre la necesidad de un mayor esfuerzo colectivo por la conservación de las aves migratorias urbanas, focalizándose en las tres especies de insectívoros con mayor presencia en nuestras ciudades: el vencejo común (Apus apus), la golondrina común (Hirundo rustica) y el avión común (Delichon urbicum).

Estas especies regresan cada primavera a ciudades y pueblos del territorio español para reproducirse y nidificar y, aunque aportan un beneficio indudable en el control de plagas que afectan tanto a cultivos como a nuestra salud, son recibidas en muchas ocasiones con acciones como la eliminación de zonas de crías o la destrucción de nidos. Las tres especies están incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que este hecho es un delito.

Ecologistas en Acción recuerda que tanto los aviones, golondrinas y vencejos comunes ubican sus nidos en edificios. Las dos primeras especies de manera muy visible, lo que es a veces visto como un problema para la «estética» y la «limpieza» de estos lugares, aunque hay formas muy sencillas de conseguirlo. La destrucción de las zonas de cría de las tres especies viene también dada principalmente por las reformas de los edificios donde se ubican, al modificar las condiciones de los mismos (cierre de huecos, eliminación de aleros…). Además la construcción de nuevos edificios, de paredes completamente lisas, no ayuda a que puedan colonizar otros espacios urbanos.

Otras amenazas son el uso de plaguicidas, que acaban con su fuente de alimento y merman su capacidad reproductiva, la contaminación atmosférica urbana o el cambio climático que afecta a sus estrategias migratorias.

Los datos registrados que muestran la evolución de las poblaciones de aves comunes en primavera entre 1998 y 2019 indican un declive evidente tanto en el vencejo común como en la golondrina común (1). En el caso del vencejo común, se ha observado un declive del 27,2 % y en la golondrina muy superior al 30 %, lo que está suponiendo para esta especie la pérdida en torno a un millón de ejemplares al año en la población española.

La dieta de estas especies se compone principalmente de insectos. Los aviones se alimentan de moscas y mosquitos, mientras que las golondrinas también consumen chinches y pequeños escarabajos, entre otros. Estudios científicos han encontrado en el tracto digestivo de algunas especies de vencejo localizadas en territorio español hasta 445 presas ingeridas, de las cuales más del 99 % eran insectos (2). La capacidad de ingesta de estas aves supone un proceso ecosistémico esencial para el ser humano, ya que es un control natural de plagas. Estudios científicos han identificado al vencejo común y la golondrina común como depredadores naturales de especies de insectos que son una amenaza para los cultivos (3). Además, su capacidad depredadora contribuye a diezmar las poblaciones de insectos vectores de enfermedades infecciosas que afectan al ser humano.

La campaña ‘Las tres mosquiteras’ es un proyecto de conservación y educación ambiental que contemplará diversas acciones e iniciativas a lo largo de este año. Ecologistas en Acción pretende dar a conocer a la población en general los beneficios que ofrece la presencia de estas aves en entornos urbanos, así como información sobre cómo identificar las especies y las principales amenazas a las que se enfrentan.

Garantizar la supervivencia de vencejos, golondrinas y aviones requiere un esfuerzo contundente por parte de las administraciones públicas municipales y un compromiso claro con este objetivo. Por este motivo, la campaña «Las tres mosquiteras» trabajará para que los Ayuntamientos de las ciudades y pueblos de la geografía española, a través de ordenanzas municipales, adopten medidas urbanísticas que favorezcan la conservación de las poblaciones de estas especies.

Otras iniciativas enmarcadas dentro de la campaña Las tres mosquiteras incluyen acciones para el establecimiento de nuevas colonias, medidas para evitar posibles molestias a la población y herramientas para facilitar el censo de poblaciones de especies actuales.

Este proyecto se enmarca dentro de la Red de Hábitats Urbanos, plataforma creada por Ecologistas en Acción con la finalidad de analizar las causas y proponer soluciones frente a la emergencia ecológica, compuesta principalmente por la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, poniendo el foco en contextos urbanos y periurbanos.

En la web: https://www.ecologistasenaccion.org/34366/presentan-la-campana-las-tres-mosquiteras

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.

