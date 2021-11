Economía anticapitalista en Rojava Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda

04 nov 2021

Prefacio

John Holloway

Un libro fabuloso. Nada m谩s leer la introducci贸n y uno se da cuenta de que este es un libro especial, no solamente por su tema sino por su manera de abordar el tema: por el compromiso pol铆tico, personal, cr铆tico que Azize tiene con la Revoluci贸n Kurda, y por su frescura.

Un honor haber sido el asesor de la tesis de doctorado de Azize Aslan. Pero es m谩s que eso, me hace entender el privilegio que tenemos los profesores como yo, de entrar en contacto con ella y con otrxs estudiantes tan comprometidxs con la ambici贸n de cambiar el mundo y a la vez buscar una manera de expresar este compromiso a trav茅s de su trabajo acad茅mico.

A Azize la conoc铆 en Alemania en un congreso sobre el Movimiento Kurdo y la convenc铆 que deber铆a hacer el doctorado con nosotrxs en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 鈥淎lfonso V茅lez Pliego鈥 de la BUAP (Benem茅rita Universidad Aut贸noma de Puebla). Estaba claro que era alguien que conoc铆a bien la lucha kurda y que podr铆amos aprender mucho de su presencia en el posgrado. Enamoradxs (pero por supuesto) de lxs zapatistas, quer铆amos saber m谩s de ese otro movimiento que est谩 recreando el concepto mismo de revoluci贸n.

Estamos todxs en una situaci贸n terrible, donde vemos que el capitalismo est谩 destruyendo el mundo pero no sabemos c贸mo deshacernos de 茅l y crear otro mundo. Lxs zapatistas nos abren caminos, pero hay otras grietas muy importantes en el tejido de la dominaci贸n capitalista y hay mucho que aprender de sus experiencias. Siempre con la conciencia de que el camino no va por el Estado, y con la pregunta 驴pero entonces c贸mo? La lucha en Kurdist谩n nos ofrece otra experiencia de resistencia anti-capitalista, anti-estatal, anti-patriarcal en una escala m谩s grande, en un contexto terriblemente violento, con otras tradiciones te贸ricas y pol铆ticas. En eso, lxs zapatistas y lxs kurdxs son como primxs, pero primxs que no se conocen muy bien.

Entonces Azize lleg贸 al instituto y en 茅l tenemos buenas condiciones, no por suerte sino como resultado de luchas pasadas y presentes, para recibir estudiantes de posgrado que tienen un compromiso con la lucha contra el capitalismo. Pero del compromiso militante inicial a escribir una tesis de doctorado que realmente brilla en la noche oscura del academicismo que nos rodea en las universidades, el camino es largo y dif铆cil. No es f谩cil traducir el compromiso militante en un trabajo escrito que expresa la fuerza y las dificultades de la lucha contra la hidra. A veces lxs militantes se pierden en su militancia y lxs activistas en su activismo.

En el caso de Azize, mi duda principal era que, por ser kurda, su tesis sobre la lucha kurda podr铆a resultar un trabajo acr铆tico. Este es un desaf铆o para cualquier investigaci贸n de un movimiento de rebeld铆a. Queremos apoyar el movimiento, no queremos hacer nada para debilitarlo, siempre existe la tentaci贸n de ocultar o no querer ver los problemas que se nos presentan. Pero si no criticamos, estamos contribuyendo a la conversi贸n del movimiento en un movimiento jer谩rquico y autoritario, que es exactamente lo que no queremos hacer.

Es un dilema que enfrenta cualquier investigaci贸n rebelde, porque cualquier rebeld铆a es contradictoria, no existe ninguna pureza, siempre existen tensiones entre corrientes identitarias que se adhieren a l铆mites conocidos y corrientes anti-identitarias que empujan a trascender todos los l铆mites. En el movimiento que apoya a los zapatistas, por ejemplo, hay una diferencia de 茅nfasis entre lxs que se fijan m谩s en el car谩cter ind铆gena del movimiento y lxs que dan m谩s peso a su reinvenci贸n del proceso anticapitalista mundial. En el caso de los kurdos existen tendencias m谩s nacionalistas y tendencias que enfatizan m谩s su creaci贸n de un mundo nuevo anti-patriarcal y anticapitalista. Estas diferencias pueden existir como facciones, sobre todo en organizaciones jer谩rquicas, pero en movimientos de inspiraci贸n comunal, es m谩s bien cuesti贸n de entender c贸mo estas tensiones se van desarrollando en el detalle cotidiano del movimiento. Una parte crucial de esta cotidianidad es la organizaci贸n de la econom铆a.

Es un gran m茅rito del trabajo de Azize que coloca el car谩cter contradictorio del movimiento kurdo en el centro de su investigaci贸n y que desarrolla el tema precisamente en un estudio detallado de la organizaci贸n econ贸mica y sus dificultades. Eso implica por un lado un conocimiento detallado basado en un trabajo de campo desarrollado en condiciones que a m铆 me hubieran provocado terror, y tambi茅n una apertura a discutir las contradicciones del proceso en el contexto de una discusi贸n m谩s general de lo que significa revoluci贸n anticapitalista y anti-patriarcal. Es un logro enorme el trabajo de Azize, que nos habla tambi茅n de la apertura y fuerza auto-cr铆tica que es una caracter铆stica del Movimiento Kurdo.

Lo lindo de una tesis como la de Azize es que nosotrxs lxs profesorxs crecemos a trav茅s de la experiencia. La asesor铆a no es para nada un proceso unidireccional. As铆 fue en el caso de Azize, aprend铆 mucho sobre el movimiento en Kurdist谩n pero m谩s que eso, entend铆 la importancia enorme de este movimiento para todxs los que estamos luchando para hacer un mundo otro, un mundo comunizante. No es solamente su valent铆a en un contexto espantoso, es su creatividad, su originalidad, su transformaci贸n de las relaciones sociales en la pr谩ctica cotidiana. Involucrarse en la tesis, como asesor o como lector, es entrar a ese mundo.

Es un honor escribir este prefacio al trabajo de Azize. Es un honor tambi茅n participar de esta manera en la C谩tedra Jorge Alonso. Entiendo la c谩tedra de Jorge como parte del esfuerzo para darle la vuelta a la reflexi贸n cient铆fica, y darle otra direcci贸n. Trabajamos, como estudiantes o como profesores, en instituciones capitalistas, capitalistas por su integraci贸n en el mundo capitalista. Al mismo tiempo sabemos que cualquier reflexi贸n seria y sincera tiene que dirigirse contra el sistema social que nos est谩 matando a todxs. Sabemos que la 煤nica pregunta cient铆fica que nos queda en estos tiempos de cat谩strofe es 驴C贸mo podemos salir de aqu铆 para crear otro mundo, un mundo basado en el reconocimiento mutuo de las dignidades? Lo 煤nico que nos queda es tratar de abrir espacios rebeldes dentro de las universidades, espacios donde decimos que la ciencia es necesariamente anticapitalista.

Somos muchxs lxs que estamos tratando de hacer eso aqu铆 en M茅xico y en otros pa铆ses. La C谩tedra Jorge Alonso se alza como un faro en este proceso, una declaraci贸n p煤blica de lo que estamos tratando de hacer. En el caso de la premiaci贸n anual de las tesis, la luz del faro es la luz de las tesis, la luz de lxs tesistas. La tesis de Azize brilla. Regreso a la introducci贸n del libro. L茅anla y van a entender mi entusiasmo. Luego van a seguir leyendo, aprendiendo sobre la rebeld铆a kurda y pensando c贸mo cambiar el mundo.

Fuente: C谩tdedra Jorge Alonso y Camino al andar