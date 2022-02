–

Me apresuro a añadir que la

innovación y la expansión no son un fin en sí mismas. La única

razón para este ajetreo es un mayor placer de vivir (Nicholas

Georgescu-Roegen)





1







Para

la mayoría de los economistas de última generación, el nombre de

Nicholas

Georgescu-Roegen

les

dirá más bien poco. El

pasado

año 2021 se cumplió

el cincuenta aniversario de la publicación de su principal obra, La

ley de la entropía y el proceso económico,

un libro en el que el autor analiza el proceso económico desde el

punto de vista de la segunda ley de la termodinámica, esto es, como

un proceso que articula mecanismos que llevan a productos y

materiales de baja entropía a otros de alta entropía, como los

residuos. La obra, que cabalga entre la economía y la física,

supuso un importante hito en la construcción de la denominada

economía ecológica, y hasta el reconocido Paul

Samuelson,

premio nobel de economía sólo un año después, declaró

que “pocos

economistas podrán sentirse cómodos tras haber leído este libro”.







Destinado

a realizar una enmienda a la totalidad a la ciencia

económica, el

libro

fue

completamente ignorando por sus colegas de profesión, salvo algún

aislado

comentario

elogioso. Su

mensaje es

la toma en consideración de los procesos físicos que acompañan al

crecimiento económico: a

mayor crecimiento, mayor entropía generada y menos recursos con baja

entropía para ser utilizados en el futuro.

Georgescu-Roegen realizó

una revisión en profundidad de la naturaleza científica de la

economía, vinculando sus principios a las ciencias “duras”, como

la física, la química o la biología. De esta manera, su aportación

es considerada una pieza fundamental para entender la economía

ecológica, corriente que ha tenido un recorrido mucho más fecundo

en el ámbito de la ecología que en el de la economía. Ni

su especialización matemática, ni el rigor cuantitativo de su

aproximación, evitó

su marginación

en el debate económico.

El

carácter académico de su obra quedó definitivamente dañado cuando

en 1981 un joven propagandista proveniente de la revolución

contracultural norteamericana “ejecutó” una vulgarización de

su pensamiento en uno de sus primeros best seller: “Entropía,

una nueva visión del mundo”.

Este

propagandista era Jeremy

Rifkin,

el

ideólogo de la “Tercera Revolución Industrial”, inspirador y

asesor de las políticas que a día de hoy nos son presentadas por la

Unión Europea y el Foro Económico Mundial en

un

“paquete”, el

de la Gran Transición Energética y

el Green

New Deal o

Pacto

Verde “para

combatir el Cambio Climático”,

junto

a

la

Agenda

2030 adoptada

en 2015 por la

Asamblea General de la ONU para el Desarrollo Sostenible, presentado

como

plan de acción “a

favor de las personas, el planeta y la prosperidad, para

fortalecer la paz universal y el acceso a la

justicia”.

Esta

nueva

estrategia está

destinada a regir

los programas de desarrollo mundiales durante los próximos años y

al

adoptarla los Estados se comprometieron a movilizar los medios

necesarios para su implementación mediante alianzas centradas

especialmente en las necesidades “de

los más pobres y vulnerables”.







Pues

bien, tras

estas

declaraciones

de buenas intenciones y de sus bonitas palabras, hay quienes

percibimos

realidades

bien distintas y contradictorias (eso

sí, bien envueltas),

que

los hechos ya están desvelando,

por

encima

de la aceleración

introducida en medio de una pandemia

que está

siendo aprovechada para justificar la oportunidad de los grandes

cambios anunciados.







La

pugna

geopolítica que hoy vemos desplegarse en conflictos energéticos, a

resolver mediante diplomacia

armada,

no debieran distraernos del cambio radical que han experimentado las

estrategias de los dos capitalismos salientes de la Segunda

Guerra

Mundial,

cuando ambos modelos han evolucionado desde

entonces hasta

confluir en un modelo único,

que

se iniciara

a

partir de

la descomposición de la URSS y

cuyo

referente es hoy el híbrido modelo de la República Popular de

China, en camino de convertirse, si no lo es ya, en la primera

potencia económica del mundo y líder indiscutible de la tercera

revolución industrial. La

única revolución hoy en marcha es

de signo inequívocamente capitalista. No ver que el capitalismo

conocido por las presentes generaciones ha

llegado a su límite y

que está virando radicalmente en esa

nueva dirección

a

la que apunta todo ese “paquete” de la Transición Energética,

del Pacto Verde y de la Agenda 2030, no

verlo supone

una

sublime

distracción, que

resulta perfectamente

funcional a las estrategias

desplegadas por este neocapitalismo

“verde

y revolucionario”.

Esta

economía es negacionista de la Entropía. Incluso

me

atrevo a afirmar que la ecuación entrópica de esta economía

neocapitalista

“no

cuadra” si no es también transhumanista y eugenista.







2

Un

estudio de la revista Nature

reveló

que, por

primera vez en la historia,

en 2020 la masa de lo fabricado por la humanidad superó en peso a la

masa de los seres vivos. Por

esta razón, algunos científicos sugieren que hemos entrado en el

antropoceno,

una nueva era geológica marcada por el impacto de la

especie humana en la Naturaleza.

El concepto “antropoceno” —del griego anthropos,

que

significa humano, y kainos,

que

significa nuevo— fue popularizado en el año 2000 por el químico

neerlandés Paul Crutzen, Premio

Nobel de química en 1995:

“Estaba

en una conferencia y alguien dijo algo sobre el holoceno. De repente,

pensé que ese término era incorrecto. El mundo había cambiado

demasiado. No, dije, estamos en el Antropoceno”.





Solo

la masa

de plásticos existente

en el planeta ya duplica la masa de todos los animales terrestres y

acuáticos. Y

la masa antropogénica (edificios, coches, ropa, botellas,

electrodomésticos,

muebles, etc.),



en

1900 era de 35 gigatones, es decir, el 3 % de su peso actual. Desde

entonces, este tipo de masa se ha duplicado

hasta

alcanzar en

la actualidad un incremento anual de 30 gigatones, lo que equivale a

una

producción, cada

semana,

de una

masa

antropogénica equivalente al peso de

cada individuo

humano.





Es

más que sorprendente que por el paradigma científco dominante el

Antropoceno

sea atribuido, de

forma genérica e indiscriminada,

a los efectos negativos del excesivo consumo humano de recursos

naturales, mientras que la ley de

la

Entropía

concebida

por Nicholas

Georgescu-Roegen es

considerada

“poco

científica”

precisamente por su perspectiva

humana

o

antrópica. Sin

duda que ello es debido a un interés extracientífico, que más

tiene que ver con el beneficio capitalista que con una auténtica

ciencia económica.

3





Las propuestas metodológicas

aportadas por Nicholas Georgescu-Roegen en su obra “La

ley de la Entropía y el proceso

económico” suponen una seria ruptura

epistemológica respecto de la “ciencia normal” que han venido

haciendo los economistas. Suponen una concluyente aportación a la

filosofía y la historia de la ciencia aplicada a la economía,

ayudan a comprender y relativizar los fundamentos de la ciencia

económica establecida y, sobre todo, replantean la posibilidad de

gestionar los problemas ecológicos de nuestro tiempo trascendiendo

el universo del valor en el que permanecía estancada la economía

desde Adam Smith, ampliando su objeto hacia otros campos del

conocimiento y, especialmente, hacia esa “economía de la física”

que es la termodinámica. Lo que Nicholas Georgescu propone es un

auténtico “cambio de paradigma” al impugnar no solo la “función

de utilidad” de la teoría económica dominante, sino también la

propia “función de producción” generalmente asumida por los

economistas, que la situaban a salvo de toda crítica.







Sin disponer del conocimiento

económico especializado y sin manejar el argot académico-científico,

como es mi caso, resulta difícil comprender (y más aún explicar)

una ley como la de la Entropía, ausente del curriculum escolar y

que, en el mejor de los casos, acaba siendo definida mediante una

simplificación excesiva, algo así como: “el universo se

desmenuza y tiende al desorden y el caos, aunque se

conserve la energía”. Pero se

evita por todos los medios explicar sus consecuencias en la economía

y especialmente en el sistema económico capitalista, precisamente

fundamentado en la producción

de alta entropía.







La mente humana puede comprender

con claridad un fenómeno físico únicamente si puede representarlo

por medio de un modelo mecánico, por lo que no es sorprendente que

desde que apareciera en escena la termodinámica, los físicos

dirigiesen sus esfuerzos a reducir los fenómenos calóricos a

locomoción, con resultado de una nueva termodinámica conocida por

el nombre de “mecánica estadística”. En un

intento de explicar el significado del término, se han utilizado

analogías, como el barajar de naipes o el batido de huevos. Mediante

una analogía más llamativa, se ha comparado el proceso entrópico

con la total devastación de una biblioteca por una turba

desenfrenada, nada se destruye (Primera Ley de la Termodinámica),

pero todo se dispersa a los cuatro vientos. En consecuencia, de

acuerdo con la nueva interpretación, la degradación del universo es

incluso más extensa que la contemplada por la termodinámica

clásica: abarca no solamente la energía sino también las

estructuras materiales. Los físicos, cuando lo expresan en términos

no técnicos, dicen: en la Naturaleza, hay una tendencia

constante a que el orden se convierta en desorden.







Por tanto, el desorden aumenta

continuamente, el universo tiende así al caos y dentro de este marco

teórico, es natural que la Entropía tenga que volverse a definir

como medición del grado de desorden. Ahora bien, el desorden es un

concepto muy relativo, si no totalmente inexacto: algo se

encuentra en desorden sólo con respecto a algún propósito: un

montón de libros, por ejemplo, puede estar en perfecto orden para

los vendedores de una librería, pero no para el departamento de

catalogación de una biblioteca. La idea de desorden surge en

nuestras mentes cada vez que encontramos un orden que no satisface el

propósito específico que tenemos en ese momento.





4







Un aspecto de la agitada historia

de la termodinámica parece haber pasado totalmente desapercibido, se

trata del hecho de que la termodinámica nació gracias a un cambio

revolucionario sobrevenido en el panorama científico a comienzos del

pasado siglo XIX,. Fue en esa época cuando los hombres de ciencia

dejaron de preocuparse casi exclusivamente por las cuestiones

celestes y prestaron también su atención a algunos problemas

terrenales. Los puristas sostienen que la termodinámica no

constituye un capítulo legítimo de la Física, dicen que debe

acatar el dogma de que las leyes de la Naturaleza son

independientes de la propia esencia humana, mientras que la

termodinámica tiene un regusto a antropomorfismo, lo que es

incuestionable, mientras que la idea de que los humanos podamos

pensar la Naturaleza en términos no antropomórficos es una

insuperable contradicción.







La afinidad entre economía y

termodinámica es más profunda de lo que pueda parecer a primera

vista. Si el objetivo primario de la actividad económica es la

conservación y reproducción de la especie humana, ésto exige la

satisfacción de algunas necesidades básicas que, en cualquier caso,

se encuentran sujetas a evolución. El bienestar casi fabuloso, sin

hablar del lujo extravagante, alcanzado por muchas sociedades pasadas

y presentes, nos ha llevado a olvidar el hecho más elemental de la

vida económica, que entre todas las cosas necesarias para la vida

únicamente las puramente biológicas son absolutamente

indispensables para la supervivencia. Los pobres no han podido

olvidarlo y como la vida biológica se alimenta de baja entropía,

nos encontramos con la primera indicación importante de la relación

existente entre baja entropía y valor económico. Esta cuestión

está relacionada con la jerarquía de necesidades: actualmente, lo

que se encuentra siempre en el foco de atención de un individuo

medio contemporáneo no es lo vitalmente más importante, antes bien,

se trata precisamente de las necesidades menos urgentes. Una

observación casual demuestra que toda nuestra vida económica se

alimenta de baja entropía, es decir, de telas, madera, porcelana,

cobre, etc., todas las cuales son estructurás extraordinariamente

ordenadas. Este descubrimiento no debería sorprendernos, porque es

la consecuencia natural del hecho de que la termodinámica se

desarrollara a partir de un problema económico y, por lo tanto, no

pudo evitar definir el orden de forma que se pudiese distinguir

entre, pongamos por caso, un trozo de cobre electrolítico —que nos

es útil— y las mismas moléculas de cobre cuando se

encuentran esparcidas de tal modo que no nos resultan de utilidad

alguna. Podemos tomar entonces como hecho que la baja entropía es

una condición necesaria para que una cosa sea útil.







La utilidad en sí misma no es

aceptada como causa de valor económico, ni siquiera por los

economistas refinados que no confunden el valor económico con el

precio. Es la termodinámica la que explica por qué las cosas que

son útiles tienen también un valor económico, que no ha de

confundirse con el precio. Así, por ejemplo, la tierra, aún cuando

no se pueda consumir, deriva su valor económico del hecho cierto de

que constituye la única red con la que podemos captar la forma de

baja entropía más vital para nosotros. Otras cosas son escasas en

un sentido que no es aplicable a la tierra, primero porque la

cantidad de baja entropía decrece, y segundo porque no podemos

utilizar más que una sola vez una cantidad dada de baja entropía.

Los pueblos de las estepas

asiáticas no se habrían visto obligados a embarcarse en la Gran

Migración por el agotamiento de los elementos fertilizantes en los

pastizales. Historiadores y antropólogos podrían ofrecer otros

ejemplos de la relación entre entropía y emigración. La

termodinámica clásica explica por qué no podemos utilizar dos

veces la misma cantidad de energía libre, valga como ejemplo el

carbón, que se convierte en cenizas en sentido que va del pasado

hacia el futuro, según la flecha del tiempo que explicara Ilya

Prigogine.







La popular máxima económica “no

se puede conseguir nada a cambio de nada” debería reemplazarse

por “no se puede conseguir nada si no es a un coste mayor en

términos de baja entropía”. Esto es lo que no son capaces de

entender los economistas que son negacionistas de la directa relación

existente entre economía y entropía. La mayoría de los economistas

no han prestado atención a la ley de la Entropía, que entre todas

las leyes físicas, es la más económica. La literatura sobre el

desarrollo económico demuestra que la mayoría de los economistas

profesa una creencia que equivale a pensar que el proceso económico

puede proseguir, incluso crecer, sin estar continuamente alimentado

con baja entropía, lo que es evidente tanto en las propuestas de

política económica como en los trabajos analíticos, pues

únicamente tal creencia puede llevar a la negación del fenómeno de

la superpoblación, a la reciente moda de que la simple educación de

las masas es un curalotodo o a argumentar que todo lo que un país

ha de hacer para estimular su economía es trasladar su actividad

económica a líneas más productivas. No puede uno por menos de

preguntarse entonces por qué España se toma la molestia de formar

trabajadores especializados sólo para exportarlos a otros países de

Europa Occidental.







Un claro síntoma de tal

desenfoque es la práctica general consistente en representar el

lado material del proceso económico a través de un sistema cerrado,

es decir, de un modelo matemático en el que se ignora por completo

la continua entrada de baja entropía del entorno. Pero incluso este

síntoma de la economía moderna estuvo precedido por otro mucho más

habitual: la noción de que el proceso económico es totalmente

circular. Términos como flujo circular se han acuñado con el

fin de adaptar la jerga económica a este punto de vista. No se

necesita más que hojear un manual corriente para encontrarse el

diagrama típico con el que se trata de inculcar en la mente del

estudiante la circularidad del proceso económico. La epistemología

mecanicista a la que se ha aferrado la economía analítica desde su

mismo origen, es la única responsable de la concepción del proceso

económico como sistema cerrado o como flujo circular. Ninguna otra

concepción podría quedar más lejos de una interpretación correcta

de los hechos; aunque se tomase en consideración la faceta física

del proceso económico, este proceso no es circular sino

unidireccional, porque el proceso económico consiste en una

transformación continua de baja entropía en alta entropía, es

decir, en desecho, en contaminación.







Desde un punto de vista puramente

físico, el proceso económico es entrópico: no crea ni consume

materia o energía, sino que solamente trasforma la baja entropía en

alta entropía. Pero si el conjunto del proceso físico del entorno

material es igualmente entrópico. ¿qué distingue entonces el

primer proceso del segundo? Las diferencias son dos, ambas fáciles

de establecer. Primera: el proceso entrópico del entorno material es

automático, en el sentido de que prosigue por sí mismo aún sin

intervención humana. Segunda: el proceso económico, por el

contrario, depende de la actividad de los seres humanos que

seleccionan y dirigen la baja entropía del entorno. Mientras que en

el entorno material no hay más que reorganización, en el proceso

económico hay también una actividad humana seleccionadora.







Por consiguiente, en la producción

de más alta entropía, es decir, en la producción de desechos, el

proceso económico es más eficiente que la reordenación

automática, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cuál podría ser,

entonces, la razón de ser del proceso económico?, sin que hallemos

otra respuesta que “la verdadera solución del proceso económico

no es un flujo de salida de desechos, sino el placer de vivir”.

Aquí esta la diferencia entre este proceso y el avance entrópico

del entorno material. Sin reconocer este hecho, sin introducir el

concepto de placer de vivir en nuestro bagage analítico, no

estaremos en el mundo económico real, ni podremos descubrir la

verdadera fuente de valor económico, que no es sino el valor que la

vida tiene para cada individuo portador de vida.







No podemos llegar a una

descripción inteligible del proceso económico mientras nos

limitemos a conceptos puramente físicos. Sin los conceptos de

actividad intencional y placer de vivir no podemos

concebir la economía en modo humano. La baja entropía es una

condición necesaria para que una cosa tenga valor, pero no es

condición suficiente. La relación entre valor económico y baja

entropía es del mismo tipo que la que existe entre precio y valor

económico, aunque nada podría tener precio sin tener valor

económico. Las cosas pueden tener valor económico y, sin embargo,

no tener precio. A efectos de establecer un paralelismo, basta

mencionar el caso de las setas venenosas que, a pesar de contener

baja entropía, no tienen valor económico. Ciertamente, el proceso

económico es entrópico en cada una de sus fibras, pero las sendas

por las que discurre se trazan en virtud de la categoría de utilidad

para la especie humana y, por consiguiente, sería completamente

erróneo igualar el proceso económico a un vasto sistema

termodinámico, pretendiendo que pueda ser descrito por ecuaciones

basadas en las de la termodinámica, que no permitan establecer

discriminación alguna entre el valor económico de una seta

comestible y el de una venenosa. El valor económico distingue entre

el calor producido por la combustión de carbón, o de gas, o de

madera, en una chimenea. No afecta a la tesis fundamental: la

esencia básica del proceso económico es entrópica y la Ley de la

Entropía rige en grado sumo este proceso y su evolución.







Si tuviéramos que establecer el

balance del valor sobre la base de estas entradas y salidas,

llegaríamos a la conclusión absurda de que el valor del flujo de

baja entropía, del que depende el mantenimiento de la propia vida,

es igual al valor del flujo de desechos, esto es, igual a cero. La

aparente paradoja se esfuma si reconocemos el hecho de que el

verdadero “producto” del proceso económico no es un flujo

material sino un flujo psíquico, es el placer de vivir de

cada uno de los miembros de la población y es este flujo psíquico

el que constituye la noción de renta en el análisis económico.







Otro hecho elemental es que el

placer de vivir depende de tres factores, dos favorables y uno

desfavorable. El placer diario de vivir se ve aumentado por un

incremento en el flujo de bienes de consumo que se pueden consumir

diariamente, así como por un tiempo de ocio más prolongado. Por

otra parte, el placer de vivir disminuye si se han de trabajar más

horas o en una tarea más exigente. Una cuestión que actualmente

requiere un énfasis especial es la de que el efecto negativo del

trabajo sobre el placer diario de vivir no consiste solamente en una

disminución del ocio: realizar un esfuerzo manual o mental

disminuye ciertamente el ocio.







Todo lo que directa o

indirectamente ayuda al placer de vivir pertenece a la categoría de

valor económico y es preciso recordar que esta categoría no tiene

una medida en el estricto sentido del término, ni es idéntica a la

noción de precio, porque éste es solamente un reflejo localista de

los valores. Depende, en primer lugar, de que los objetos en cuestión

puedan o no ser “poseídos”, en el sentido de que su uso pueda

serle negado a algunos miembros de la colectividad. La irradiación

solar es el más valioso elemento para la vida y, sin embargo, no

puede tener precio alguno debido a que su uso no puede controlarse

como no sea a través del control de la tierra.







La concepción de la renta de Marx

está basada en el conocido principio de que nada puede tener valor

si no es debido al trabajo humano. Marx tiene razón si tomamos el

caso del primer martillo de piedra producido a partir de alguna

piedra cogida del lecho de un arroyo: ese martillo de piedra fue

producido solamente por el trabajo en base a algo fácilmente

ofrecido por la Naturaleza; pero lo que Marx pasaba por alto es que

el siguiente martillo de piedra se produjo con ayuda del primero, en

realidad a una tasa de reproducción mayor que 1:1.







En el enfoque de un empresario,

los salarios son parte de los costes de producción, pero en el

placer de vivir de un obrero no representan una contrapartida

de coste. A diferencia de lo que sucede en una economía

desarrollada, en los países superpoblados la mayor parte del ocio es

no deseado y en esta situación se viene abajo la

argumentación de la demanda de reserva, por motivos relacionados

entre sí, como bien explica Nicholas Georgescu-Roegen con este

ejemplo: si un campesino no tiene ningún uso

alternativo para los huevos con los que, contra su voluntad, se ve

obligado a regresar del mercado, no podemos hablar de una demanda de

reserva en sentido estricto; y, en segundo lugar, una

abundancia excesiva de huevos puede hacer que el precio de los mismos

se reduzca casi a cero. Ahora bien, la misma ley no es aplicable

al trabajo, porque los salarios no pueden caer por debajo de cierto

mínimo, ni siquiera aunque exista un abundante exceso de oferta de

trabajo, ni aunque en muchos sectores se use el trabajo hasta el

punto en que su productividad marginal sea cero. Por consiguiente, en

la pseudomedida del bienestar de cualquier país en el que el ocio no

es deseado, a ese ocio ha de atribuirse sencillamente un precio nulo.







El hecho de que el proceso

económico consista en una transformación continua e irreversible,

de baja en alta entropía, tiene algunas consecuencias importantes

que debieran ser evidentes para quien desee descender, aunque sea

por un momento, desde las más altas esferas, de los modelos de

desarrollo crecentistas al nivel de los hechos obvios y elementales.

Es un lugar común que los humanos tengamos que satisfacer primero

nuestras necesidades biológicas antes de dedicar tiempo y energía

a producir mercancías que satisfagan necesidades secundarias e

incluso superfluas. Sin embargo, parece que ignoramos e incluso

negamos con demasiada frecuencia la prioridad que la producción de

alimentos debe tener sobre la producción de otros bienes de consumo.

El hecho cierto es que fuimos homo agrícola antes de

convertirnos en homo faber, que

durante miles de años la agricultura fue “madre y nodriza”

de todas las demás artes, que todas las primitivas innovaciones

técnicas procedieron de la agricultura. La agricultura fue, y sigue

siendo, la nodriza de todas las demás artes por la sencilla razón

de que, si la agricultura no hubiese sido capaz de desarrollarse por

sí misma al nivel en que podía alimentar tanto a los que labraban

el suelo como a los dedicados a otras actividades, la humanidad

seguiría viviendo todavía en estado salvaje.





Así pues, todas las economías

avanzadas escalaron a lo alto de su actual desarrollo económico

sobre la amplia base de una agricultura desarrollada. Si bien es

cierto que en la actualidad unos pocos países pueden encontrar una

exclusiva fuente de desarrollo en los recursos minerales (caso de

algunos países petroleros), ésto sucede sólo porque sus recursos

pueden usarse ahora por las economías ya desarrolladas. Como resultado de la moderna

creencia de los economistas en que la industrialización es una

panacea, todo país económicamente subdesarrollado aspira a

convertirse en industrializado hasta los dientes, sin pararse a

considerar si posee o no los necesarios recursos de la Naturaleza

dentro de su propio territorio. Cuando esta cuestión es tratada en

los organismos planificadores de países conocidos por sus escasos

recursos naturales, se recurre invariablemente al caso de Japón como

justificación de sus planes de construir incluso una industria

pesada.





Ahora bien, si idealmente hubiese

capacidad de poner en práctica, de la noche a la mañana, los planes

económicos a largo plazo de cualquier país del mundo, seguro de

que al día siguiente descubriríamos que habíamos estado

planificando una inmensa capacidad productiva industrial que deberá

permanecer en gran medida ociosa, como consecuencia de los

insuficientes recursos minerales. A medida que estos planes se

realicen gradualmente en un futuro próximo, la capacidad productiva

industrial se volverá en contra. Tarde o temprano, será preciso

introducir cierta coordinación de todos los planes para evitar una

duplicación derrochadora. Tendremos que abandonar también muchas de

las ideas a las que nos aferramos actualmente en cuestiones de

desarrollo económico y sustituirlas por una más amplia perspectiva

de lo que significa el desarrollo económico en términos de

transformación entrópica.











5

La historia económica de la

humanidad no deja duda alguna acerca de esta lucha entrópica. Sin

embargo, esta lucha se encuentra sometida a ciertas leyes, algunas de

las cuales se derivan de las propiedades físicas de la materia y

otras de la propia esencia humana de nuestra especie. Para nuestra

comprensión solamente cuenta una imagen integrada de esas leyes

físicas y económicas.

Si los economistas llegaran a

comprender que la energía libre no puede usarse más que una vez,

nos habrían presentado una imagen clara del límite de los recursos

naturales disponibles en la Tierra y, por tanto, de la dimensión

real de la lucha de la humanidad por su existencia. La conclusión es

mucho más firme que la alcanzada por economistas estadísticos, como

William Stanley Jevons, en el caso del carbón: incluso con una

población constante y con un flujo constante per cápita

de recursos mineros extraidos, la dote de la humanidad se agotará en

última instancia si la carrera de la especie humana no finaliza

antes debido a otros factores. Por la misma razón, podemos

disculpar a Jevons por otra de sus afirmaciones: “por mucho que

se la explote, una granja sometida al cultivo adecuado continuará

rindiendo siempre una cosecha constante”. En una mina no hay

reproducción, una vez explotado al máximo, el mineral empezará

pronto a fallar y a descender hacia cero. Curiosamente, la misma

idea, incluso en una forma más firme, sigue gozando todavía de gran

popularidad, no sólo entre los economistas sino también entre los

agrónomos: “debidamente utilizadas y merced a su

poder de reproducción, pueden las plantas de la tierra

suministrarnos indefinidamente alimentos, madera y los restantes

productos naturales que necesitamos”. Actualmente sí

disponemos de conocimiento ya no es justificable la ignorancia, ni la

dificultad en desentrañar las diferencias fundamentales que existen

entre agricultura y minería como bases del proceso económico.

6









¿Seguiremos confiando en un

hipotético milagro tecnológico que revierta la degradación

entrópica del planeta?, ¿o es, quizá, una opción esperar a una

oportuna corrección por intervención divina?, ¿es que nadie ha

mirado la Tierra y se ha dado cuenta de que nos hemos quedado solos

en la tarea de cuidar la vida, que no existe nadie, ninguna otra

especie capaz de asumir la responsabilidad de retrasar la entropía,

de corregir el plano inclinado por el que nos deslizamos rápidamente

hacia el agotamiento de los recursos naturales, de los que depende la

reproducción de la vida de nuestra propia especie?







Quienes pensamos una economía

comunal, no sólo la justificamos por razón de justicia o

democracia, también lo hacemos con fundamento profundamente

ecológico y entrópico. Siendo, como pensamos, la Tierra y el

Conocimiento humano bienes comunales universales, debiendo por ello

estar al margen de los mercados, ¿qué sentido tendría un sistema

de producción como el capitalista, fundado en una intrínseca

necesidad de explotar el trabajo humano, de expansión y acumulación

de excedentes?, ¿qué sentido un derecho de apropiación privada

basado en un intercambio de mercancías necesariamente especulativo,

qué sentido si el trabajo es comunitario, si su finalidad es social

y equitativa, es contar con un seguro de responsabilidad civil en el

manejo ecológico de la tierra y el conocimiento, un proceso

productivo intrínsecamente sostenible, interesado en la máxima

durabilidad de los recursos naturales a fin de asegurar una

continuada disponibilidad y utilidad, para la comunidad y para cada

uno de los individuos que la integran?









Solo una economía comunal puede

hacer recaer en la comunidad y en cada individuo la responsabilidad

en el uso de la Tierra y el Conocimiento. Y aún así, no será

suficiente a futuro, si no es una economía radicalmente ecológica y

política en sentido tan científico como democrático. A diferencia

de la democracia capitalista, la democracia comunal integra la

economía, con lo que ésta deja de estar separada de lo político,

que en democracia comunal tiene obligada forma de autogobierno,

definitivamente liberado de la dictadura “científica” de una

economía negacionista, que, a mayores de otras interesadas

ignorancias, niega la ley de la Entropía contra toda evidencia

empírica que pudiera llevar a pensar que toda ciencia sólo es

respetable si considera como hipótesis la satisfacción de las

necesidades humanas y el placer de vivir que dijera Nicholas

Georgescu-Roegen hace 50 años.





