RC6.8 ECOPAR脕SITOS

Publicado el 15/05/2021.

Con este art铆culo quiero acabar la saga de los ECO friends, los super h茅roes tecnol贸gicos que viven comprometidos con el planeta en su nube (literalmente) de fantas铆a colores pastel y m煤sica que les representa en su ipod touch. Otros cap铆tulos de los ECO friends son:

SER O NO SER CULPABLES, YONKIS TECNOL脫GICOS, ECOCHATARREROS y PISCINA DE MIERDA.

Primero de todo no te sientas ofendido, acepta lo que eres y vive como quieras, yo solo explico lo que eres o lo que soy para la sociedad en la que est谩s estamos.

Los ecopar谩sitos en lengua normal se podr铆an llamar varios subconjuntos de esta sociedad N脫MADAS DIGITALES, TURISTAS, TELETRABAJADORES de empresas que servicios o directivos, los ANARCO CAPITALISTAS, SUPER RICOS que viven en diferentes pa铆ses, y cualquier persona que dice vivir al margen del sistema porque no trabaja en un trabajo normal que le obligue a ir a un sitio a hacer algo, o porque no trabaja, pero que usa los bienes y servicios de una sociedad a la que no contribuye por ideolog铆a, no por necesidad.

Un ecopar谩stio de toda la vida es un turista, alguien que va a un sitio, que usa unos servicios p煤blicos, agua, luz, alcantarillado, tratamiento de aguas, una casa, sanidad, de forma transitoria, sin haber hecho nada para ayudar a crear esos sistemas ni pagar realmente por el uso que hacen de ellos. Vivimos un mundo donde un turista es orde帽ado por una empresa que se queda con todo el beneficio, su consumo, y una poblaci贸n local que paga de sus impuestos todos estos servicios que no suelen repercutir realmente en la econom铆a local, sino m谩s bien en los bolsillos de unas pocas empresas privadas. Es habitual que una zona tur铆stica acabe llevando al l铆mite los recursos de una zona, agua etc, haciendo que los impuestos que pagan los residentes sean descomunales, e incluso llegando a agotar literalmente toda el agua, toda la tierra cultivable, toda la energ铆a de una zona mientras unos pocos se quedan como digo con los beneficios.

Pero el ecopar谩sito no es exclusivo del turista, un n贸mada digital, que vive de su trabajo en la nube y viaja y tele trabaja, va parasitando pa铆ses y ecosistemas a placer, gracias a unos ingresos por encima de los territorios que parasita, suelen ir a pa铆ses pobres donde sus salarios obtenidos normalmente por internet les permiten llevar una vida a todo tren en estos pa铆ses donde usan carreteras y servicios pero no pgana ni impuestos en ellos.

Es un cl谩sico el eco par谩sito que va en barco y que vive en el, que escribe libros sobre viajes n谩uticos y c贸mo pueden vivir con muy poco en su barco, cuando realmente es un par谩sito all谩 donde va, aprovech谩ndose de los sistemas de salud, de alcantarillado, de recursos, de comida all谩 por donde va y no contribuyendo para nada a la econom铆a local. Nos venden vidas llenas de aventuras, cuando realmente son personas que dif铆cilmente pueden llevar esa vida sin ahorros, o herencias, o trabajos por internet, y que bueno alguno hay que no tiene casi nada, pero no suele ser el caso, y sea como sea no deja de ser un par谩sito ecol贸gico.

El ecopar谩sito del siglo 21 y sobre todo despu茅s del coronavirus es el trabajador que se ha dado cuenta de que puede teletrabajar fuera de la ciudad y cuya empresa se lo permite. Son HOMO URBANITAS, que con ciertos sueldos interesantes se plantan en pueblos, compran casas grandes que se arreglan y viven en la naturaleza y que hasta dicen dar ejemplo y nos explican lo bien que viven ahora teletrabajando desde el pueblo, eso s铆 muchas fotos para facebook o instagram para que les veamos. Estos ecopar谩sitos van a un sitio pero no producen nada en 茅l o para el que pueda beneficiar al conjunto del mismo. Te dicen que gracias a ellos hay bares porque ellos HOMO URBANITAS, les encantan los bares, pero la realidad es que aparte de eso apenas consumen all铆 porque suelen coger el coche para todo y se van a la ciudad a comprar en los supermercados, los cines, y los servicios de la ciudad porque en el pueblo solo hay 鈥渃uatro viejos鈥 de los que se aburren r谩pido en el bar de verlos y piensan que cazurros son. No ser ecopar谩sito en esta situaci贸n ser铆a ir all铆 y montar un negocio en la calle, o producir alimentos que luego tienen salida en el mismo pueblo, o hacer actividades culturales que involucren al pueblo no a tus amigos de la ciudad etc.

Luego est谩n estas personas que dicen que viven en una caravana, estos n贸madas que viajan parasitando los servicios all谩 donde van, subvencionados por las ciudades que visitan, que usan duchas y aseos p煤blicos, externalizando su contaminaci贸n y consumo de agua. Todas estas personitas nos venden una forma de vida, de libertad que no tienen los que se quedan en casas, con sus facturas y sus impuestos鈥

Luego est谩n los anarco capitalistas, estos que dicen que no quieren pagar impuestos, ni quieren estados, ni nada, que tienen ingresos con criptomonedas, o negocios raros libres de impuestos, y que por definici贸n son par谩sitos all谩 donde van, pues no necesitan a nadie y ellos solos se apa帽an con la vida, pero cuando se ponen enfermos, van a un hospital publico, usan carreteras (huyen de los peajes), y servicios pagados por todos, pero nos dan lecciones sobre c贸mo viven su individualismo y cuan equivocados estamos todos.

Y lo m谩s chachis, los mega ricos que viven en varios pa铆ses parasitando sociedades enteras y viviendo al margen de las leyes e impuestos locales鈥

En fin todo un universo de ecopar谩sitos que agotan los recursos all谩 donde van y que no hacen nada para contribuir a mantener los sistemas que parasitan.

Este art铆culo no juzga a quien viva esta vida, solo pretende definirlos, viaja haz turismo, vive en un velero, vive al margen del sistema o ten tu propio jet o yate鈥 pero no huyas de lo que eres鈥 ECOPAR脕SITO.