–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno September 15, 2021 38 puntos de vista

El d铆a s谩bado 20 de marzo de 2021, como parte de la Escuelita de Promotoras Comunitarias para la Defensa del Territorio realizamos un taller te贸rico sobre Ecotecnias para el buen vivir y sus ventajas econ贸micas, ecol贸gicas y para nuestra salud.

El taller fue impartido en dos partes, en la primera nuestra compa帽era Bettina Cruz, expuso sobre la actual crisis clim谩tica y sus efectos, puntualizando que es principalmente responsabilidad del capitalismo y las empresas, porque muchas veces quieren responsabilizar a los pueblos, al ciudadano com煤n de ser el responsable directo, y por eso, lo que nos toca, aparte de seguir luchando y defendiendo los bienes naturales y el Territorio, es modificar nuestros h谩bitos implementando Ecotecnias y Pr谩cticas Sostenibles y Saludables.

En la segunda parte, nuestr@ compa帽er@ Jos茅 Antonio, maestr@ en la construcci贸n y capacitaci贸n de Ecotecnias, comparti贸 una presentaci贸n fotogr谩fica de su trabajo sobre 4 Ecotecnias de inter茅s com煤n:

Filtro de aguas grises: En la mayor铆a de nuestras comunidades usamos fosas s茅pticas, no tenemos drenaje, por eso es com煤n el desechar el agua de trastes y ropa al patio, lo que va abriendo arroyitos que salen a la calle o se encharcan, generando focos de infecci贸n, por eso consideramos importante construir filtros de agua que nos permitan no solo eliminar los focos de infecci贸n si no tambi茅n reutilizar el agua para nuestras plantas, flores y frutales de traspatio.

Ba帽os Secos: Si de cuidar el agua se trata, el uso del agua para el ba帽o com煤n es un gasto innecesario aparte de ser s煤per contaminante, ya que todos los drenajes van a r铆os y arroyos llegando al Mar. El uso del ba帽o seco no solo nos ahorra el consumo de agua, si no es una posici贸n pol铆tica de evitar la contaminaci贸n del agua.

Estufas Ahorradoras: En nuestras comunidades utilizamos nuestra estufa cl谩sica de 3 blocks y una parrilla, acostumbradas a usar grandes trozos de le帽a para cocinar nuestros alimentos, sin embargo, la le帽a se consume muy r谩pido y cada d铆a es m谩s cara. Por eso vemos en la estufa ahorradora una gran herramienta de ahorra de le帽a y para nuestra salud, ya que no se respira el humo como acostumbramos.

Deshidratadores Solares: Muchas de nosotras tenemos 谩rboles frutales, que en su temporada tienen tanta fruta que se pudre. La propuesta de producir deshidratados, no solo es una forma de conservar alimentos, sino una manera de mejorar la forma en que secamos camar贸n y pescado, y una posibilidad de organizar una cooperativa de alimentos sanos y deshidratados.

Despu茅s de la presentaci贸n y compartencia entre todas, organizamos un cronograma para realizar 1 ecotecnia muestra en cada una de las comunidades de las compa帽eras participantes, pero fue cancelado por la situaci贸n de la pandemia que agudiz贸 en las comunidades hasta la fecha.

Agradecemos a nuestr@s talleristas, y nuestras compa帽eras de las comunidades que hacen el esfuerzo de asistir y compartir.

Para poder ver el registro visual completo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales:

https://www.facebook.com/concejodemujeresautonomas

https://www.instagram.com/concejomujeres/