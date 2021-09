El r茅gimen se enfrenta a pron贸sticos nada favorables en materia econ贸mica y de seguridad social. Reforma econ贸mica con continuidad neoliberal

Guillermo Lasso llega a sus primeros 100 d铆as de gesti贸n cobijado por las expectativas positivas de Gobierno entrante y aferrado a la opini贸n ciudadana favorable por los resultados de su plan de vacunaci贸n. La vertiginosidad de la vacunaci贸n del Gobierno de Lasso, que contrasta con la desastrosa gesti贸n del Gobierno anterior, ha hecho que prevalezcan lecturas positivas de la misma incluso provenientes de actores cr铆ticos al Gobierno. Es pertinente saludar los aspectos positivos de este punto a favor de Lasso, no obstante, propongo aqu铆 la sensible pero necesaria tarea de proveer elementos para una lectura cr铆tica de su desempe帽o, sus l铆mites (incluso a nivel de la opini贸n p煤blica), sobre el rol de los gremios empresariales y las implicaciones futuras para la pol铆tica p煤blica.

Adem谩s de la vacunaci贸n, el otro aspecto clave en la gesti贸n de la crisis ha sido la pol铆tica econ贸mica. Las primeras decisiones (e indecisiones) econ贸micas del gobierno permiten concluir dos cosas. En primer lugar, Lasso ha incumplido las ofertas del tramo final de campa帽a que present贸 como urgentes para la recuperaci贸n y, como era de esperarse, no se alejar谩 de la senda que Len铆n Moreno empez贸 a trazar en los pasados cuatro a帽os: ajuste, libre comercio, privatizaci贸n y desregulaci贸n econ贸mica. Despu茅s de todo, Moreno puso en marcha varias de las reformas econ贸micas que Lasso ha planteado durante los 12 a帽os de su carrera pol铆tica. En segundo lugar, la pol铆tica econ贸mica se muestra carente de un plan estructurado y encuentra un l铆mite en el saldo negativo de las primeras jugadas pol铆ticas de Lasso.

Vacunaci贸n: 驴una exitosa campa帽a empresarial?

El programa de vacunaci贸n de Lasso ha sido bastante exitoso, incluso si no llegase a la meta de 9 millones de personas vacunadas con dos dosis en 100 d铆as. De acuerdo a las 煤ltimas declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Garz贸n, 8.4 millones de personas ya habr铆an sido completamente inoculadas. Las cifras del programa de vacunaci贸n brillan mucho m谩s al lado de la desastrosa gesti贸n que hizo el Gobierno de Moreno que ser谩 recordado por sus pobres resultados (super贸 a penas el mill贸n de dosis) y por los privilegios a los c铆rculos familiares del exministro de Salud de turno.

En campa帽a, Lasso anunci贸 que su programa de vacunaci贸n se limitar铆a a las vacunas occidentales aprobadas por la agencia reguladora norteamericana FDA. Sin embargo, una vez en el poder tuvo que echar tierra encima de estas declaraciones y se abri贸 a todas las vacunas posibles. Esta fue una primera gran decisi贸n que ha permitido que Ecuador disponga de una gran cantidad de vacunas. La gran disponibilidad de vacunas es la clave del 茅xito del programa de vacunaci贸n donde lo m谩s destacable es la coordinaci贸n intergubernamental entre Ecuador y China. La gran mayor铆a de vacunas que se aplican en el Ecuador son las de la empresa china Sinovac, seguidas de lejos por las elaboradas por Pfizer y AstraZeneca. Al 31 de agosto de 2021, las dosis de Sinovac aplicadas en Ecuador alcanzaron los 11.2 millones mientras que las de Pfizer y AstraZeneca llegaron a los 5.1 y 1.9 millones respectivamente.

La contribuci贸n econ贸mica de las 茅lites ha sido mucho menor de la anunciada originalmente. El fideicomiso privado 鈥淯nidos por Ecuador鈥 ha tenido un rol m谩s secundario al anunciado inicialmente y los anuncios de adquisiciones privadas de vacunas quedaron en la nada. Lo que s铆 se debe destacar del rol de las c谩maras de producci贸n y comercio es que facilitaron que sus empresas agremiadas organicen espacios y jornadas de vacunaci贸n para sus ejecutivos, empleados y sus familiares. Si bien esto replica las desigualdades de acceso propias de las redes empresariales y de otros actores clave como las universidades privadas, es innegable que esta coordinaci贸n ha permitido que las vacunas lleguen m谩s r谩pidamente. No obstante, hay que poner las cosas en su debida dimensi贸n sin ocultar que, sin la gesti贸n intergubernamental para adquirir vacunas especialmente provenientes de China, no hubiesen existido las dosis para ser distribuidas r谩pidamente en una coordinaci贸n entre varios actores p煤blicos (Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Consejo Nacional Electoral) con el apoyo adicional de las redes de los gremios privados.

Asimismo, no debe confundirse la disponibilidad de los gremios empresariales para maximizar la aplicaci贸n de vacunas en un momento de crisis con un ejemplo exitoso de alianza p煤blico-privada que puede usarse como modelo para otros programas de Gobierno como lo posicionan los voceros del Gobierno y los medios de comunicaci贸n. Existen 谩reas d贸nde un esfuerzo similar puede ser 煤til pero no es equiparable a la mayor铆a de responsabilidades gubernamentales.

Reforma econ贸mica: continuidad neoliberal con los l铆mites de la gesti贸n pol铆tica

De la mano de la vacunaci贸n, la recuperaci贸n de la crisis exige decisiones econ贸micas fuertes. La mayor parte del mundo, incluso en la l铆nea de lo que han manifestado p煤blicamente organismos internacionales como el FMI, han destinado ingentes recursos p煤blicos a las econom铆as y desplegaron tempranamente pol铆ticas de alivio financiero teniendo como eje la reducci贸n de las tasas de inter茅s. Moreno, por supuesto, fue en sentido inverso: aprovech贸 la crisis para profundizar los recortes en el sector p煤blico, retomar la flexibilizaci贸n laboral y privilegiar el pago de deuda y de irresponsables apuestas especulativas en los mercados internacionales.

Lasso no ha dado se帽ales de querer hacer lo contrario. Para muestra de ello, en materia de alivio financiero, Lasso se ha limitado a exhortar a la banca a que reduzca las tasas de inter茅s y facilite el acceso al cr茅dito en vez de utilizar su capacidad regulatoria. En 100 d铆as, los deudores de la banca tienen como respuesta un exhorto y los permanentes anuncios del Banco Central sobre un nuevo sistema de tasas de inter茅s que se presentar谩 en los pr贸ximos meses y cuyas caracter铆sticas se desconocen. Quiz谩 est谩n esperando que se nombre la Junta Reguladora (supuestamente independiente del ejecutivo pero cuyos miembros son propuestos por Lasso) para decir que cualquier acci贸n u omisi贸n en esta materia es responsabilidad del Banco Central 鈥渋ndependiente鈥.

Lasso ha incumplido las ofertas de campa帽a que parec铆an alejarlo de su ADN neoliberal. Por ejemplo, no se ha aumento del salario m铆nimo y los anuncios de su ministro de Trabajo apuntan a una mayor flexibilizaci贸n de la contrataci贸n. No ha eliminado el agobiante impuesto del 2 % al ingreso de las microempresas que su propia bancada apoy贸 durante el periodo de Moreno. No ha puesto en marcha la pol铆tica de cr茅dito barato para el agro donde la conflictividad con sectores lecheros y arroceros ha despuntado por los incumplimientos de ofertas de campa帽a en materia de precios de sustentaci贸n. Asimismo, al sector agr铆cola le preocupa el avance de tratados de libre comercio, como por ejemplo con los pa铆ses de la Alianza del Pac铆fico, donde se requieren protecciones a la producci贸n local.

驴Deber铆an sorprendernos los anuncios y primeras decisiones de Lasso en materia econ贸mica? La verdad es que no. Aunque formalmente ya no figure como due帽o de su banco, Lasso pertenece y defiende los intereses de los grandes grupos financieros y econ贸micos. M谩s all谩 de la demagogia de campa帽a, de ello dan cuenta sus propuestas econ贸micas plasmadas en doce a帽os de carrera pol铆tica y tres campa帽as presidenciales con sus respectivos programas de Gobierno: privatizaci贸n, libre comercio y desregulaci贸n econ贸mica.

Analistas pol铆ticos y econ贸micos reclaman al presidente Lasso la falta de un programa econ贸mico estructurado para superar la crisis, pero olvidan que el debilitamiento de la planificaci贸n es parte intr铆nseca del neoliberalismo. De hecho, sorprende que Lasso haya devuelto a la Secretar铆a de Planificaci贸n su estatus ministerial. En cambio, lo que no sorprende es que, a 100 d铆as de gesti贸n, el Gobierno no tenga un Plan de Desarrollo y que el titular de la cartera a cargo interprete la ley a su gusto y presente excusas vergonzosas al ser convocado por la Asamblea para explicar el v铆nculo del la recientemente presentada proforma presupuestaria con la planificaci贸n.

En el 谩mbito de la pol铆tica econ贸mica que requiere reforma legal, Lasso tiene problemas por el saldo negativo de sus operaciones pol铆ticas en la Asamblea Nacional donde perdi贸 su alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) junto con la gobernabilidad que le ofrec铆a el corre铆smo (UNES). Opt贸 en cambio por constituir una mayor铆a de arranque con el Partido de la Unidad Plurinacional Pachakutik (PK) y la Izquierda Democr谩tica (ID). Con el PK las cosas son particularmente complicadas para Lasso quien tiene que lidiar con una agrupaci贸n pol铆tica cuyos cuadros asamblearios se balancean entre sus agendas propias, la disposici贸n a negociar directamente con el Ejecutivo y el hecho de ser representantes de un partido que se debe al movimiento ind铆gena, su agenda progresista y su capacidad de movilizaci贸n. El escenario en la Asamblea es complejo para Lasso. Aunque posee el margen de maniobra heredado por el las reformas de Moreno y dispone de los instrumentos del Ejecutivo, no ha logrado poner en marcha un proyecto de ley econ贸mico urgente en que plasme su propia impronta.

Al final de sus 100 primeros d铆as, Lasso pone la gesti贸n pol铆tica en manos de una nueva ministra de Gobierno, Alexandra Vela, un viejo cuadro pol铆tico de la Democracia Cristiana, enemigo hist贸rico del del PSC hist贸rico dentro de la derecha ecuatoriana. Con ello, se acerca a煤n m谩s a las 茅lites conservadoras serranas y se aleja del PSC y de la oligarqu铆a de la costa. La pol铆tica de Vela, retomando las viejas praxis de los a帽os 90, parecer铆a ser la de tensionar m谩s las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para ello le viene bien los 煤ltimos esc谩ndalos que se han destapado en el Legislativo sobre negociaciones de puestos que apuntan principalmente a legisladores del PK y la ID y sus equipos. No es menor la forma en que los medios de comunicaci贸n, aliados incondicionales del Gobierno, resaltan estos hechos en que la corrupci贸n pareciera estar solo en el Legislativo cuando los puestos que se negocian est谩n en el Ejecutivo. La nueva ministra se ha referido a la Asamblea como un espacio que bloquea y solo sirve para oscuras negociaciones de puestos y amenaza con la posibilidad de poner en marcha mecanismos de democracia directa como ya lo hab铆a anticipado el propio Lasso en su discurso de posesi贸n.

Mientras se dilucida el escenario en la Asamblea, Lasso se ha volcado al uso de decretos y en pasarse por alto al Legislativo. Claro ejemplo de ello, y de la profundizaci贸n de su agenda neoliberal, fue la decisi贸n de volver a suscribir el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que hab铆a sido denunciado por el expresidente Correa doce a帽os atr谩s por los perjuicios generados al Estado en materia de arbitraje y por su nula contribuci贸n a la atracci贸n de inversi贸n extranjera. El retorno del Ecuador al CIADI, que se hizo sin discutirse en la Asamblea Nacional como lo dispone la Constituci贸n, tiene la clara intencionalidad de facilitar los flujos de capital para las privatizaciones que Lasso tiene previstas. En esta materia, Lasso arranc贸 con la liquidaci贸n de Seguros Sucre , entidad en manos del Estado que ocupaba una porci贸n importante del mercado asegurador, sobre todo en el sector petrolero. Asimismo, v铆a decreto, dispuso la preparaci贸n para la privatizaci贸n de la empresa petrolera Petroecuador .

El incremento de la participaci贸n del sector privado en el sector hidrocarbur铆fero ha sido recurrente propuesta de Lasso en sus campa帽as. En este mismo 谩mbito, Lasso dijo estar de acuerdo con la eliminaci贸n de subsidios a los combustibles que arranc贸 con la pol铆tica de bandas de precios puesta en marcha por Moreno y que ha provocado el incremento paulatino del precio de la gasolina y el di茅sel con sus respectivos impactos en los precios de bienes y servicios. Ante ello, organizaciones sociales lideradas por Confederaci贸n Nacional de Ind铆genas del Ecuador (CONAIE) anunciaron movilizaciones para exigir la derogatoria de los decretos ejecutivos que disponen la liberalizaci贸n del precio de los combustibles. Lasso respondi贸 al pronunciamiento, en el marco de un encuentro empresarial, manifestando que no aceptar谩 desestabilizadores con fines protervos.

Esta es la segunda vez que, como presidente, Lasso se refiere despectivamente a las organizaciones sociales. En el mes de junio, en un evento militar, se refiri贸 a los sectores movilizados como anarquistas desestabilizadores a los que no tolerar谩. Anteriormente se hab铆a referido a las protestas populares de octubre de 2019 como anarquistas que se aprovechaban del descontento con las medidas econ贸micas de Moreno que, a su criterio, no eran malas pero tard铆as. Volviendo al momento actual de las tensiones entre el Gobierno y las organizaciones sociales, 茅stas plantearon su apertura a dialogar, dejando sin piso los calificativos de Lasso y manteniendo vigente el pulso con el gobernante de turno.

Cierre

La opini贸n favorable que el Gobierno de Lasso ha tenido estos meses se explica por el efecto de las expectativas de Gobierno entrante y por los resultados de una r谩pida vacunaci贸n que contrasta fuertemente con la desastrosa gesti贸n de su predecesor. La condici贸n fundamental para el 茅xito del programa ha sido la disponibilidad de vacunas que, en gran medida se deben a la gesti贸n intergubernamental entre Ecuador y China.

Sin la gran cantidad de vacunas chinas, la red de vacunaci贸n empresarial o cualquier otro formato de distribuci贸n de vacunas a la poblaci贸n no habr铆a servido de nada. Los voceros de Gobierno, los gremios empresariales y los medios de comunicaci贸n posicionan la vacunaci贸n como una exitosa alianza p煤blico-privada con el af谩n de empujar la participaci贸n privada en varios otros 谩mbitos de la gesti贸n gubernamental. A pesar de las cifras exitosas, el sistema de salud p煤blica no sale fortalecido fruto de esta cooperaci贸n que no es necesariamente viable ni deseable en todos los 谩mbitos de la pol铆tica p煤blica.

En materia econ贸mica, Lasso no ha tenido todo el margen de maniobra debido a los l铆mites que le impone el saldo negativo de sus operaciones pol铆ticas en la Asamblea Nacional. De la mano con la mayor presencia de la Democracia Cristiana en su gabinete, su apuesta para el porvenir parecer铆a ser exacerbar la conflictividad en 茅ste y otros espacios. Mientras se dilucida lo que suceder谩 dentro de la Asamblea, Lasso ha dado algunos pasos que confirman que su Gobierno ser谩 la continuidad de la senda neoliberal. Lasso no da soluciones a los conflictos en el agro y sostiene la pol铆tica de precios de los combustibles establecida por Moreno con sus efectos negativos en las cadenas de valor y la capacidad adquisitiva de las personas. Su primera respuesta ante los anuncios de movilizaciones lideradas por ind铆genas y trabajadores ha sido tensionar las relaciones y tacharlos de desestabilizadores. Las organizaciones no han ca铆do en la provocaci贸n y han manifestado su apertura a un di谩logo amplio e inclusivo dejando sin piso los calificativos de Lasso y manteniendo la tensi贸n vigente.

En breve, la vacunaci贸n disminuir谩 su cadencia y con ello su efecto sobre la opini贸n ciudadana. Quedar谩n entonces al descubierto los graves problemas de desempleo, endeudamiento e inseguridad que viven los ecuatoriano y ecuatorianas, demandar谩n con m谩s fuerza respuestas y soluciones y, de no hacerlo debidamente, fluir谩 m谩s r谩pidamente la conflictividad social represada en la pandemia. Ese es el escenario que se abre al Gobierno ecuatoriano luego de sus primeros 100 d铆as de gesti贸n en que no podr谩 aferrarse m谩s a sus iniciales condiciones.

