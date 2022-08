En los 煤ltimos tiempos se habla mucho de 芦j贸venes禄. Sobre esto hay que decir claramente que la edad no garantiza nada, pues la claridad pol铆tica organizativa no depende de la edad sino de la experiencia y el caminar a lado de las organizaciones, aprendiendo de los aciertos y errores. Es verdad que toda organizaci贸n requiere siempre renovaci贸n, pero eso viene de la mano del caminar con quienes nos antecedieron y no simplemente de la edad, pues se puede ser joven y tener un pensamiento retr贸grado, autoritario y a historico.

El movimiento ind铆gena ecuatoriano y la recuperaci贸n de la historia

A prop贸sito de los 50 a帽os del surgimiento del ECUARUNARI .

Floresmilo Simba帽a. Ex dirigente de la CONAIE. Ex presidente de la comuna Tola Chica

Desde sus inicios el movimiento ind铆gena ecuatoriano tuvo una preocupaci贸n constante sobre la historia. No solo su conocimiento, es sobre todo su resignificaci贸n, la b煤squeda de esa 鈥渙tra historia鈥, la de la gente, de las comunas, de las organizaciones. El trabajo m谩s difundido en su 茅poca que da cuenta de lo dicho es el texto 鈥淟as Nacionalidades Ind铆genas en el Ecuador. Nuestro Proceso Organizativo鈥, publicado por la CONAIE en 1988, reeditado por segunda vez al a帽o siguiente, agotado y casi olvidado hasta su tercera edici贸n en 2020. En este trabajo se plantea la visi贸n general de la organizaci贸n ind铆gena respecto de la historia oficial y propone una l铆nea de reflexi贸n sobre la historia de los pueblos. 驴De qu茅 dan cuenta esas reflexiones hechas por la organizaci贸n m谩s significativa del movimiento ind铆gena ecuatoriano?

La entonces novel CONAIE en respuesta a que 鈥渆xisten pocas publicaciones que recojan el punto de vista ind铆gena y que en ninguna de ellas se aborda el proceso organizativo de las nacionalidades indias del Ecuador en su conjunto, desde la CONACNIE nos propusimos escribir y publicar un libro que cubra este vac铆o y sirva como medio de conocimiento entre las diferentes organizaciones, y de difusi贸n del pensamiento indio鈥. Para el cumplimiento de esta tarea encarga su elaboraci贸n a un equipo de j贸venes investigadores y militantes, quienes desarrollaron el trabajo mediante la recolecci贸n y sistematizaci贸n de la memoria comunitaria de las organizaciones de base, teniendo como objetivo 鈥渆ntregar la experiencia organizativa de las nacionalidades, desde el punto de vista de sus propios protagonistas鈥. Sin duda fue un esfuerzo enorme, no debi贸 resultar f谩cil decidir qu茅 hechos e ideas de la memoria colectiva recoger, ya que la tarea encomendada m谩s que un esfuerzo acad茅mico era ante todo un proyecto pol铆tico.

Pero este esfuerzo no fue el primer intento por sistematizar las historias de los procesos organizativos del movimiento ind铆gena en construcci贸n. En 1984 las organizaciones ind铆genas campesinas comprometidas en un macro proyecto de unidad en derredor del Consejo de Coordinaci贸n de las Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador (CONACNIE) comisionan a Lourdes Conteron y Rosa Vacacela de Viteri la elaboraci贸n de un documento 鈥減ara conocernos m谩s; de cuanto somos, d贸nde vivimos, cu谩les son nuestros problemas, c贸mo estamos organizados, qu茅 hemos conseguido con la organizaci贸n, es decir de conocer las luchas de los pueblos ind铆genas en busca de nuestra liberaci贸n鈥, cuyo resultado fue el folleto 鈥淥rganizaciones Ind铆genas del Ecuador鈥. En 茅l se hace un somero repaso al proceso hist贸rico de los pueblos ind铆genas y de las organizaciones que hasta entonces exist铆an. Antes hacen una cr铆tica general de la historia nacional oficial y se propone un marco conceptual que la organizaci贸n utiliza para leer la realidad de los ind铆genas: 鈥溌縋or qu茅 somos nacionalidades?鈥, cu谩ntas nacionalidades hay en el Ecuador y con esto describen brev铆simamente la construcci贸n de las organizaciones que en ese momento constitu铆an la CONACNIE. Se destacan adem谩s algunas de las figuras hist贸ricas que se reclaman como h茅roes nacionales, empezando por Rumi帽ahui y llegando hasta Jes煤s Gualavis铆 y Dolores Cacuango. La metodolog铆a, la estructura y el contenido de este documento ser谩 retomado y desarrollado cinco a帽os despu茅s por la CONAIE.

En estos dos textos, el de 1984 y el de 1988, el movimiento ind铆gena plantea una fuerte cr铆tica a la historia oficial ecuatoriana, a la cual interpone la visi贸n de los pueblos ind铆genas, esto como base pol铆tica de la memoria sobre el surgimiento y desarrollo hist贸rico de las organizaciones de base, que a su vez es el sustento del proyecto pol铆tico de plurinacionalidad. Finalmente se expone el proceso de unidad nacional iniciado a finales de la d茅cada de 1970, que empuja primero la CONACNIE y concluye con la constituci贸n de la CONAIE. Ambos trabajos dan cuenta de treinta a帽os de historia de los pueblos y nacionalidades ind铆genas, como parte sustancial de la historia del Ecuador. Toda esta informaci贸n permite entender de manera m谩s amplia el surgimiento del movimiento ind铆gena contempor谩neo, del levantamiento ind铆gena de junio de 1990 y su posterior desarrollo. Tres d茅cadas en los que ocurren m煤ltiples experiencias socio organizativos en casi la totalidad del 谩mbito rural, desarrollados en un contexto general de transformaciones y conflictividad social determinados por la reforma agraria, iniciada en 1964, y las pol铆ticas de industrializaci贸n de la econom铆a nacional.

Tiempos en los que se suceden acontecimientos econ贸micos, sociales, culturales, pol铆ticos que cambian la mentalidad de la sociedad ecuatoriana, en especial de los ind铆genas que subsist铆an en las periferias del sistema. El detalle del surgimiento de las organizaciones de base, y el largo proceso de unidad que se va gestando hasta la constituci贸n de una organizaci贸n de alcance nacional, debela que su historia no obedece 煤nicamente a din谩micas internas, sino que su desarrollo se dio en medio de relaciones, alianzas, contactos y debates con otros sectores sociales, otras organizaciones, tanto de dentro como de fuera del pa铆s, poniendo en evidencia que la historia del movimiento ind铆gena ecuatoriano no es un proceso univoco, en etapas, sino m煤ltiple y complejo.

En el libro 鈥淟as nacionalidades ind铆genas en el Ecuador. Nuestro proceso organizativo鈥 podemos ver el intento de la CONAIE por proponer una visi贸n de conjunto de la historia de los pueblos originarios y del movimiento ind铆gena. Con este empe帽o metodol贸gicamente divide la historia en cuatro partes: en la primera expone su cr铆tica general a la visi贸n oficial y tradicional de la 鈥渉istoria nacional鈥, pone en tela de duda la l贸gica teleol贸gica de esa construcci贸n, basada en las historias de los gobernantes y el desarrollo institucional del Estado; confronta a la historia patria con la historia social y cultural, visibilizando a las nacionalidades ind铆genas como sujetos, quienes sostienen una constante presencia y lucha desde el inicio mismo de la conquista espa帽ola. En la segunda parte explora la memoria colectiva sobre los procesos organizativos de las nacionalidades ind铆genas, provincia por provincia, nacionalidad por nacionalidad, as铆 como de las organizaciones regionales; esta es la parte m谩s extensa ya que intenta 鈥渄ar la voz鈥 a los protagonistas colectivos e individuales de la historia. En la tercera parte se realiza un r谩pido esbozo de la formaci贸n de la organizaci贸n nacional, destacando su propuesta y pertinencia hist贸rica; y, finalmente expone la ubicaci贸n de las nacionalidades y la estructura org谩nica de CONAIE. En definitiva, es/son la/s historia/s de los que fueron dejados de lado e invisibilizados por la historia nacional ecuatoriana.

En las tres d茅cadas definidas por la CONAIE para contar su historia cambiaron algunas de las formas tradicionales que ten铆a el pa铆s para ver a los pueblos ind铆genas, pero sobre todo cambiaron los ind铆genas, as铆 como la mirada sobre si mismos. En este contexto se hace necesario volver la mirada a las experiencias y reflexiones que la organizaci贸n y sus fundadores sostuvieron y dieron vida a lo que hoy conocemos como movimiento ind铆gena ecuatoriano.

Apuntes generales sobre el surgimiento del movimiento ind铆gena ecuatoriano

Generalmente se considera al levantamiento ind铆gena de 1990 como el certificado de madurez del movimiento ind铆gena, ya que este evento le habr铆a permitido emerger como sujeto independiente, con personalidad propia y sin mediaci贸n o interlocuci贸n de terceros, una suerte de fin de la prehistoria del movimiento ind铆gena e inicio de su historia. Lo cierto es que el 鈥減rimer levantamiento鈥 es el resultado de procesos m煤ltiples en los que convergieron factores hist贸ricos estruct煤rales y pol铆ticos con los coyunturales. 驴Cu谩les fueron esos factores? y 驴c贸mo es que convergieron?

La resistencia de los pueblos ind铆genas fue algo permanente desde los inicios mismos de la conquista y la dominaci贸n colonial, pero el movimiento ind铆gena ecuatoriano surge desde la tercera d茅cada del siglo XX. Es a partir de 1923 que empiezan a constituirse las primeras organizaciones de 鈥渘uevo tipo鈥 que los ind铆genas van adoptando progresivamente, particularmente los huasipungueros y arrimados que subsisten bajo dominio y dependencia econ贸mica, pol铆tica y social de las viejas haciendas. Esas nuevas formas organizativas adoptadas son los sindicatos agrarios. Las primeras surgen en Cayambe, dentro de las haciendas pertenecientes al Estado, pero cedidas bajo arriendo a privados. Este tipo de organizaci贸n se extendi贸 a Imbabura por el norte y Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Ca帽ar en la sierra centro y sur.

Luego de un proceso largo, tortuoso y tras dos intentos fallidos en la d茅cada de 1930, en 1944 esos sindicatos agrarios logran constituir la primera organizaci贸n de car谩cter nacional, la Federaci贸n Ecuatoriana de Indios (FEI). Si bien su perspectiva era constituirse en organizaci贸n nacional, en realidad sus organizaciones de base se encontraban b谩sicamente en las provincias de la sierra, y no en todas; sin embargo, logra sistematizar las estrategias de lucha y los discursos en un programa, que en esencia es agrarista, aunque no deja de lado las cuestiones de los derechos como ind铆genas. Desde esa perspectiva la base de su acci贸n pol铆tica es implementar en el Ecuador un profundo proceso de reforma agraria, con el que se entregue tierras a los ind铆genas campesinos. Con esta consigna presionan y enfrentan la reforma agraria que el Estado ecuatoriano implementa entre 1964 y 1973.

La reforma agraria, como pol铆tica del Estado, fundamentalmente sent贸 las bases para la modernizaci贸n acelerada del agro y 鈥渓iber贸鈥 la mano de obra cautiva en las haciendas precapitalistas. Adicionalmente reparti贸 tierras v铆a mercado y adjudic贸 gratuitamente tierras mediante la masiva y extendida colonizaci贸n de la amazon铆a ecuatoriana y la costa norte. Uno de los objetivos de la reforma agraria fue estimular el acceso a la tierra mediante propiedad individual o cooperativa, y as铆 ocurri贸, pero un gran porcentaje tambi茅n opt贸 por la propiedad comunal. Las cooperativas surgidas con la reforma agraria, tras la crisis econ贸mica de finales de los a帽os 70 entraron en fuertes dificultades que provocaron su desintegraci贸n o conversi贸n en comunas o comunidades.

Con la reforma agraria el Ecuador deja atr谩s muchos de los hilos que le ataban a su pasado arcaico y precapitalista. Tres de las consecuencias m谩s importantes que esas transformaciones generaron son:

Pasar de una cultura mayoritariamente rural a una urbana. Con la desintegraci贸n de la vieja hacienda latifundista, las tradicionales estructuras de poder circunscritas en el 谩mbito local (municipio, tenencia pol铆tica, iglesia) pierden importancia a favor del Estado central; lo rural por lo urbano. Esto implica un acelerado despoblamiento del campo por migraci贸n a las grandes ciudades, para 1960 de los 4麓325.200 habitantes con que contaba el Ecuador, s贸lo 1/3 viv铆an en ciudades, de hecho, el pa铆s contaba apenas con 12 ciudades con m谩s de 20 mil habitantes, pero a inicios de los a帽os 80s los habitantes urbanos igualaban a los rurales y sosten铆an un alto ritmo de crecimiento. La desaparici贸n del sujeto social pol铆tico que cohesion贸 al mundo rural y enfrent贸 la reforma agraria. En este periodo el movimiento ind铆gena se levantaba sobre los sindicatos agrarios, organizados por huasipungueros y los llamados arrimados; estos 煤ltimos eran ind铆genas campesinos que no ten铆an tierra bajo ninguna modalidad y se desplazaban de hacienda en hacienda trabajando de acuerdo con los ciclos agr铆colas y caprichos del hacendado. Ellos, o la gran mayor铆a de ellos, con la reforma agraria se convirtieron en propietarios precarizados, ya que accedieron a la tierra mediante compraventa, en condiciones de mercado. Muchos otros fueron migrantes citadinos, sobre todo en Guayaquil y Quito. Y un buen porcentaje de ellos pasaron a ser colonos en la costa y sobre todo en la amazon铆a ecuatoriana. En esta nueva realidad los sindicatos agrarios perdieron pertinencia hist贸rica progresivamente, as铆 como su capacidad de representatividad, y con ellos la FEI. El surgimiento de la comuna y/o comunidad como el nuevo sujeto del mundo rural agrario. Como efecto de la desintegraci贸n del viejo y anacr贸nico sistema de hacienda se produce una gran transformaci贸n de las estructuras socioculturales y pol铆ticas del mundo agrario. La forma comunitaria empieza a ganar espacio en lo rural. Si bien su n煤mero tiene un visible ritmo de ampliaci贸n a partir de la vigencia de la Ley de Comunas de 1937 (ya sea porque se legalizan las comunas ancestrales o porque se constituyen nuevas a partir de ellas) pero su crecimiento experimenta un salto considerable a ra铆z de la reforma agraria. Los ind铆genas campesinos salidos de las haciendas se transforman mayoritariamente en 鈥渘uevos comuneros鈥, sum谩ndose a los comuneros ancestrales. Aunque este es un fen贸meno general, es en las provincias de la sierra donde m谩s se ve su crecimiento; de 213 comunas legalizadas en el Ministerio de Agricultura 鈥揳ntes Ministerio de Previsi贸n Social- en 1911 en 1992 tenemos 2.912, de los cuales el 68% se legalizaron al calor de la reforma agraria. Este crecimiento comunal tuvo un mayor impulso en provincias de la sierra centro como Chimborazo, donde entre 1964 y 1991 se pasa de 101 comunas a 396. Si a esto sumamos las comunas no legalizadas, tanto ancestrales como las constituidas en este periodo, y otras inscritas, pero en otras instancias estatales, vemos que su n煤mero aumenta significativamente: Rosario Coronel, en un censo no oficial de 1998, anota 6.500 comunas.

Como bien apunta Alejandro Moreano, 鈥淟a reforma agraria fue conducida con una l贸gica impecable. Su objetivo de liquidar la bomba de tiempo 鈥揺l r茅gimen de hacienda- para lo cual fue necesario propiciar la modernizaci贸n capitalista de la antigua empresa patronal鈥︹ y reencausar la lucha por la tierra 鈥渂ajo el marco legal e institucional del Estado鈥, tuvo un efecto inesperado: 鈥渘o contaba con los indios [鈥 En efecto, al liberar a los indios del sistema de hacienda y de las relaciones de servidumbre, la reforma agraria cre贸 las condiciones para la recomposici贸n del movimiento indio鈥. Ese nuevo movimiento ind铆gena prescinde del sindicato agrario para levantarse sobre las comunas y comunidades.

Efectivamente, estas transformaciones tuvieron como uno de sus resultados m谩s inmediatos en los 谩mbitos pol铆tico, sociocultural y organizativos el abrupto debilitamiento de la FEI y el surgimiento de organizaciones de nuevo tipo, tales como la FETAP (1965) posteriormente FENOC (1968), la ECUARUNARI (1972), la Federaci贸n Shuar (1964) por mencionar los m谩s destacados. Todas estas organizaciones se asientan sobre una base comunitaria, sobre todo las dos 煤ltimas. Esto permite, entre otras cosas, que el mundo agrario vaya abandonando aceleradamente la l贸gica sindical agrarista y se re-construya y/o recupere las formas hist贸ricas de autoridad territorial y comunitarias 鈥揺l retorno de los ind铆genas-, con lo que su car谩cter es otro y su perspectiva pol铆tica organizativa se ampl铆a; a las reivindicaciones agrarias se suman las cuestiones de identidad ancestral, territoriales, formas de gobierno propio, impugnaciones directas al Estado central, relaciones/conflictos con la 鈥渟ociedad nacional鈥. Esta nueva realidad rompe progresivamente el tradicional cerco local y sus estructuras de poder, para irse ubicando en el 谩mbito nacional e internacional; es decir, para los ind铆genas campesinos 鈥渆l otro鈥 opresor deja de ser 煤nicamente el hacendado, el teniente pol铆tico y el cura, ahora es el Estado en su totalidad, la burgues铆a, el capital; por lo tanto, sus organizaciones, su visi贸n pol铆tica y estrat茅gica deben ubicarse en esas nuevas coordenadas.

Estos son algunos de los factores m谩s visibles que crean las condiciones para el surgimiento del nuevo movimiento ind铆gena, asentado sobre una base comunitaria, que recogen las realidades y problem谩ticas generales. Por lo tanto, su car谩cter es fundamentalmente nacional, no es que abandonan o superan la perspectiva agrarista, m谩s bien 茅sta es colocada en el conjunto de las contradicciones del capitalismo y el neocolonialismo existentes. Hasta mediados de la d茅cada de 1970 es la FENOC la organizaci贸n que gana protagonismo y hegemon铆a en el mundo rural agrario, convirti茅ndose en el centro pol铆tico en el que convergen muchas las fuerzas pol铆ticas e intelectuales del momento, pero no logra superar las contradicciones y los m谩rgenes sindical agrarista de sus estructuras y a finales de los a帽os 70s entra en crisis. En este contexto, la formaci贸n de la ECUARUNARI es vista como intento divisionista del campo popular, sobre todo por su car谩cter de organizaci贸n no aut贸noma, ya que nace fuertemente motivada y dependiente de algunos sectores eclesi谩sticos. Pero en 1975 la ECUARUNARI rompe con la iglesia, fortalece el car谩cter aut贸nomo de sus organizaciones y desarrolla su proyecto pol铆tico asentado sobre su base comunitaria, lo que le permite, entre otras cosas, ampliar su horizonte social, pol铆tico, ideol贸gico y estrat茅gico. ECUARUNARI mantiene la lucha agraria como su centro, pero empieza ir m谩s all谩, es decir, a tener una mirada global de la realidad y de su perspectiva: el acceso a la tierra no es suficiente sino se transforman las estructuras pol铆ticas y econ贸micas del Estado, las relaciones de poder de la sociedad y la cultura. La potencialidad de esta nueva visi贸n le permite dar un salto organizativo y pol铆tico que le lleva a finales de los 70 e inicios de los 80 a ser la organizaci贸n m谩s grande, activa y discurso propio.

En estos mismos a帽os, en la amazon铆a, a la ya existente Federaci贸n Shuar se suma entre 1969 y 1973 la Federaci贸n de Organizaciones Ind铆genas del NAPO (FOIN) en la zona norte. En Pastaza, entre 1978 y 1981 se constituye la Organizaci贸n Provincial de Ind铆genas de Pastaza (OPIP), instancia que agrupa a todas las nacionalidades de esta provincia. Todo este proceso desemboca en 1980 en la constituci贸n de la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas de la Amazon铆a Ecuatoriana CONFENIAE, que es la primera organizaci贸n en reclamar la personalidad e identidad de nacionalidades para los pueblos ind铆genas con iguales caracter铆sticas socio-organizativas, pol铆ticas, culturales, hist贸ricas, ling眉铆sticas y asentadas en territorios espec铆ficos.

A finales de los 70, como un intento de radicalizar la lucha por la profundizaci贸n de la reforma agraria, se plantea la unidad en acci贸n de todas las organizaciones rurales. Con este objetivo y siguiendo la experiencia del movimiento sindical y su espacio de unidad, el Frente Unitario de los Trabajadores-FUT, en 1978 las distintas organizaciones ind铆genas campesinas crean el Frente 脷nico de Lucha Campesina (FULC). Dos a帽os despu茅s este impulso unitario pone sobre la mesa la posibilidad de plantearse la posibilidad de un espacio m谩s pol铆tico y organizativo, es as铆 que, y con un fuerte protagonismo de la ECUARUNARI y de las organizaciones amaz贸nicas, se trazan 鈥渓a necesidad de tener un Consejo Nacional de Coordinaci贸n de las Nacionalidades del Ecuador鈥 como un solo espacio organizativo de todas las organizaciones ind铆genas campesinas del pa铆s. La mayor铆a de las organizaciones tanto nacionales como las regionales o locales se suman a esta iniciativa. Los debates program谩ticos y organizativos fueron los instrumentos convergentes del proyecto. Pero no todas las organizaciones se mantuvieron, por discrepancias program谩ticas e ideol贸gicas, m谩s que por el accionar, algunas terminan abandonando el proceso.

Una vez constituido el Consejo de Coordinaci贸n de las Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador CONACNIE en 1980 se propone como objetivos: construir un proyecto pol铆tico ideol贸gico de las organizaciones ind铆genas, asentados en los principios como nacionalidades ind铆genas; promover la organizaci贸n comunal en todo el 谩mbito territorial del pa铆s; formar cuadros de dirigentes ind铆genas; y, buscar alianzas con las otras organizaciones de los sectores populares nacionales e internacionales. M谩s adelante, en el Segundo Encuentro de las Nacionalidades y Organizaciones Ind铆genas del Ecuador, realizado en 1984 se ratifica la 鈥渋dentidad como pueblos y nacionalidades ind铆genas鈥 y ampliar la base organizativa en todos los territorios donde est茅n asentados estos. Como podemos ver, la base de este proceso es la conformaci贸n de un programa pol铆tico que permita una visi贸n global nacional, siendo su centro de lucha lo agrario (la reforma agraria desde una perspectiva popular), una autonom铆a organizativa e ideol贸gica pol铆tica que tengan a lo comunitario como su eje articulador. Ese instrumento te贸rico y pol铆tico que permite sistematizar en un programa estrat茅gico es la plurinacionalidad.

Sobre el proyecto de plurinacionalidad

La sociedad ecuatoriana empez贸 a escuchar sobre la plurinacionalidad a partir del primer levantamiento ind铆gena de junio de 1990. Para unos fue una sorpresa, para otros una renovaci贸n del discurso pol铆tico, una contribuci贸n te贸rica novedosa, no falt贸 quienes vieron en 茅l un intento secesionista y una amenaza a la unidad nacional. Sin embrago la plurinacionalidad no era una amenaza y, en cierta medida, tampoco una novedad. Las organizaciones ind铆genas y la izquierda ecuatoriana ya llevaban alrededor de sesenta a帽os discutiendo el tema, o para ser m谩s exactos su concepto central: la nacionalidad ind铆gena.

El sujeto social y pol铆tico que da cuerpo a la idea de plurinacionalidad es la nacionalidad ind铆gena. Si bien es cierto que el proyecto de plurinacionalidad se desarroll贸 entre finales de los a帽os 70 y a lo largo de la d茅cada de 1980, la proposici贸n de que los ind铆genas constitu铆an o pod铆an constituir una nacionalidad ya se ven铆a discutiendo desde inicios de la d茅cada de 1930. En la campa帽a presidencial de 1932 el candidato presidencial del Partido Comunista Ecuatoriano (PCE) Ricardo Paredes define a los ind铆genas como nacionalidades; como resultado de esa definici贸n se puede leer en una de sus volantes de propaganda que en un posible gobierno del PCE se reconocer铆a el 鈥淟ibre derecho para los indios i negros de organizarse en sus propias Rep煤blicas de Obreros i Campesinos, para formar sus propios ej茅rcitos que defiendas sus tierras鈥.

La utilizaci贸n del concepto nacionalidades para definir la realidad y estructura socio organizativa de los ind铆genas en Ecuador fue hecha por el Partido Comunista Ecuatoriano como un intento de aplicaci贸n de las directrices adoptadas por la Internacional Comunista COMINTERN en su sexto congreso reunido en Mosc煤 en 1928. Este debate fue adoptado de forma m谩s o menos directa de la propuesta te贸rica hecha por Lenin en la revoluci贸n rusa de 1917. La correspondiente experiencia sovi茅tica difundida por intermedio de la COMINTERN (aunque su traslaci贸n no fue meramente mec谩nica) vino mediado por los debates desarrollados por la Internacional Comunista con los pueblos negros, concretamente los que tuvieron en Sud谩frica y EE. UU. al enfrentar sus realidades de opresi贸n en ambos pa铆ses. En ambos casos, los pueblos negros enfrentaban situaciones de coloniaje dentro de un Estado naci贸n independiente, como el Apartheid en el caso sudafricano y la discriminaci贸n y segregaci贸n racial en los Estados Unidos. Las conclusiones a que llegaron a partir de ambas experiencias es que los pueblos que se encuentran bajo situaci贸n de coloniaje u opresi贸n interna tienen derecho a la libre determinaci贸n, ya sea se planteen como objetivo formar un pa铆s independiente o la autonom铆a, autogobierno interno.

Sin embargo, esta primera entrada del debate sobre las nacionalidades ind铆genas en Ecuador no tuvo mucho impacto y fue abandonada. La forma sindical y su l贸gica reivindicativa no ofrec铆a espacio para la plurinacionalidad. En los a帽os de la reforma agraria este concepto es poco mencionado, el problema de la tierra absorbe todo, pero a finales de los a帽os 60s reaparece de a poco, ya no impulsado desde las organizaciones de la sierra ni sostenida por militantes no ind铆genas de izquierda, sino que es debatida en las nacientes organizaciones ind铆genas amaz贸nicas y de la mano de algunos sectores de la iglesia. En la segunda mitad de la d茅cada de 1970, con el fortalecimiento de las organizaciones ind铆genas de base comunitaria, el concepto tambi茅n empieza a circular en las organizaciones de la sierra y en los a帽os 80s ya es un debate generalizado, con la diferencia que ahora su fundamentaci贸n y resignificaci贸n es sostenida directamente por militantes y dirigentes ind铆genas y el nuevo movimiento ind铆gena en construcci贸n. Hablamos espec铆ficamente de la CONFENIAE y la ECUARUNARI. Esta renovada reapropiaci贸n del concepto pasar谩 a ser, junto con el tema agrario, parte central de la agenda del Consejo de Coordinaci贸n de las Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador 鈥揅ONACNIE-, proceso organizativo de unidad que desembocar谩 en 1986 en lo que hoy es la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador -CONAIE.

Como factor internacional que posibilit贸 el debate de este tema podemos se帽alar el peso de la lucha por la autodeterminaci贸n de los pueblos y los derechos culturales del periodo de posguerra, sobre todo gracias al 铆mpetu de las luchas por la liberaci贸n nacional en los pueblos y pa铆ses bajo dominaci贸n colonial en 脕frica, Asia y Latinoam茅rica. En esta 煤ltima regi贸n, que sufre la dominaci贸n imperialista de los Estados Unidos, esta modalidad de lucha toma fuerza en los a帽os 60 a partir de la experiencia de la Revoluci贸n Cubana. La estrategia de liberaci贸n nacional tiene bastante repercusi贸n a nivel general de la sociedad en su conjunto y particularmente en los pueblos ind铆genas.

Gracias al contexto arriba se帽alado y a la aprobaci贸n en 1957 del Convenio 107 de la OIT, la lucha por la autodeterminaci贸n de los pueblos y los derechos culturales en general va coloc谩ndose en la agenda de las organizaciones ind铆genas. Aqu铆 se empieza a hablar de los derechos culturales de las 鈥減oblaciones ind铆genas鈥 aunque no todav铆a de pueblos ind铆genas. Sin embargo es acogido y criticado al mismo tiempo por las distintas organizaciones ind铆genas en Am茅rica Latina, que se suman a esta perspectiva pol铆tica de la lucha, en tanto sujetos colectivos.

Es necesario precisar que las respuestas de las nuevas organizaciones ind铆genas est谩n enfocadas a la profundizaci贸n de la reforma agraria, se movilizan por la titulaci贸n de las tierras enmarcadas en procesos judiciales y administrativos; por lo tanto, estas organizaciones nacen como respuesta al fracaso de la reforma agraria. En este punto coincidieron tanto aquellas que enfrentaban fuertes s铆ntomas de agotamiento (la FEI) como las que surgieron a partir de ella (la FENOC, ECUARUNARI, CONFENIAE). Esto permite un fortalecimiento del tejido organizativo en el 谩mbito rural, pero tambi茅n provoca fuertes debates cr铆ticos internos, uno de los temas es al derredor de la problem谩tica de los pueblos ind铆genas, se cuestiona el visi贸n agrarista de las organizaciones ya que su resoluci贸n tiene l铆mites estructurales y estrat茅gicos, porque el acceso unilateral a la propiedad de la tierra no resuelve toda la complejidad que implica la 鈥渃uesti贸n ind铆gena鈥, que va m谩s all谩 del aspecto econ贸mico, involucra el 谩mbito pol铆tico, cultural, social, espiritual, etc.

Es en este contexto que se empieza a retomar aquel debate abandonado y que hab铆a sido puesto en escena por el Partido Comunista Ecuatoriano, lo de las nacionalidades ind铆genas, un movimiento ind铆gena asentado sobre la organizaci贸n comunal, m谩s los l铆mites de la reforma agraria aprendidos en la experiencia directa y la necesidad pr谩ctica de una visi贸n pol铆tica que vaya m谩s all谩 de lo agrario, crea las condiciones materiales, sociales, pol铆ticas y subjetivas para que la idea de nacionalidades y pueblos ind铆genas vayan calando fuertemente en los debates y las propuestas de las nuevas organizaciones ind铆genas, m谩s all谩 del inter茅s o intenci贸n de una organizaci贸n o persona, ahora es una necesidad social. Generalmente se suele hacer referencia al rol jugado por el profesor sovi茅tico Yuri Zubritski, quien fue invitado a impartir cursos sobre 鈥淓l Estado y la cultura鈥 en 1977, en el Instituto Ecuatoriano de Antropolog铆a de Otavalo, que es quien habla por primera vez sobre plurinacionalidad como posibilidad revolucionaria de los pueblos ind铆genas en el Ecuador, en donde tambi茅n entra en contacto con el 鈥淭aller de expresiones culturales Causanacunchik鈥, en el que participan muchos j贸venes ind铆genas que luego tendr铆an un papel destacado en la conformaci贸n de la CONACNIE y la CONAIE, as铆 como en la elaboraci贸n del proyecto pol铆tico. Pero cabe anotar que, si bien son importantes esos aportes individuales, 茅stos adquirieron peso en el contexto de un proceso sociocultural, econ贸mico y pol铆tico en marcha.

Todas esas experiencias hist贸ricas concretas: la frustrante reforma agraria, las luchas de liberaci贸n nacional, los cambios estructurales en el mundo rural agrario, sientan las bases para el surgimiento de un movimiento ind铆gena de nuevo tipo y de una propuesta o proyecto pol铆tico que en el caso ecuatoriano desemboc贸 en la constituci贸n de la CONAIE en 1986 y el proyecto de plurinacionalidad.

Esta nueva reintroducci贸n del concepto de nacionalidades ind铆genas en esta nueva realidad de los pueblos originarios y de sus 鈥渘uevas estructuras鈥 organizativas va calando m谩s ampliamente. Primero, las comunas y comunidades constituyen el sujeto que permite generar niveles de identidad colectiva como cuerpo social y los conceptos de pueblos y nacionalidades posibilita la unidad desde donde plantearse una propuesta 鈥渘acional鈥, pero al mismo tiempo cuestionar el car谩cter homogeneizador de lo nacional y proponer su superaci贸n mediante la plurinacionalidad. Ya no son los ind铆genas pens谩ndose y elaborando propuestas desde los sindicatos agrarios, en donde no calzaba la idea de nacionalidades ind铆genas, ahora son las comunas y comunidades las que se leen a s铆 mismas.

Ahora son las propias organizaciones ind铆genas las que se identifican mejor desde estos conceptos, porque pueden leer-se a s铆 mismos y dar estructura y cuerpo a los m煤ltiples elementos que componen su propia realidad y la del pa铆s en general, desde donde el concepto de campesinos resulta anacr贸nico o por lo menos insuficiente. De ah铆 que la propuesta de plurinacionalidad se asienta sobre una doble visi贸n de la realidad, como clase social explotada y la identitaria:

鈥淎l definir al Ecuador plurinacional y multi茅tnico no debe perderse de vista que esta realidad est谩 inmersa tambi茅n en otros 贸rdenes de contradicciones, tales como las regionales, pero profundamente aquellas que se da entre sectores social y econ贸mico dominantes y la mayor铆a oprimida. Es decir que el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades ind铆genas no pretende unilateralizar esta dimensi贸n, sino patentizarla dentro de una realidad en que las complejidades de la sociedad pasan por la lucha entre explotadores y explotados, d谩ndose el caso de que para los ind铆genas esa explotaci贸n no se ha dado solamente en la relaci贸n propietario-trabajador, en t茅rminos individuales, sino tambi茅n en t茅rminos colectivos, como pueblos oprimidos鈥.

Entonces, los ind铆genas como pueblos y nacionalidades, estructurados en comunas y comunidades sufren la condici贸n de explotados por su condici贸n de clase y al mismo tiempo son discriminados y oprimidos por su condici贸n de pueblos ind铆genas. La realidad en general y de los ind铆genas en particular es la combinaci贸n de ese doble conflicto: de discriminaci贸n (lo cultural) y de explotaci贸n (la clase), que m谩s adelante los llevar谩 a fijar el anticolonialismo y anticapitalismo como parte central de su horizonte pol铆tico.

La propuesta de plurinacionalidad conjuga las visiones de clase y cultura como partes de la realidad, pero al mismo tiempo tambi茅n la posibilidad de su ruptura. Estos debates podemos verlos claramente en los documentos que las distintas organizaciones ind铆genas y algunos de sus l铆deres, que luego constituir谩n la CONAIE, publican en esta 茅poca. Entre los m谩s destacados podemos mencionar: los estatutos de constituci贸n de la CONFENIAE (1980); el follet铆n 鈥淟as nacionalidades indias y el Estado ecuatoriano鈥 (1984); 鈥淥rganizaciones ind铆genas del Ecuador (1984); el 鈥淧royecto de Ley de las Nacionalidades Ind铆genas鈥 (1989); las 鈥淢emorias del segundo congreso de la CONAIE鈥 (1988), y el libro 鈥淟as nacionalidades ind铆genas en el Ecuador, nuestro proceso organizativo鈥 (1989). Todos publicados por decisi贸n y trabajo de la misma organizaci贸n, ya sea la CONACNIE o la CONAIE.

Como podemos anotar, la reintroducci贸n y posterior adopci贸n del concepto de nacionalidades ind铆genas y su aplicaci贸n para la conformaci贸n de la propuesta de plurinacionalidad, no fue obra exclusivamente individual de expertos o una importaci贸n, como a veces se reivindica o acusa. Sin dejar de descartar los aportes individuales, hay que tener claro que sin las transformaciones estructurales de la realidad rural agraria y sin el surgimiento de un nuevo tipo de organizaciones y de movimiento ind铆gena esto no hubiera sido posible. Hay que tener en cuenta adem谩s que este no fue un debate exclusivamente ecuatoriano, pues estas transformaciones son m谩s o menos similares en toda Latinoam茅rica y m谩s espec铆ficamente en la regi贸n andina. En las d茅cadas 60 y 70 del siglo pasado en pa铆ses como Bolivia, Per煤 y Colombia se forjaron movimientos ind铆genas con caracter铆sticas m谩s o menos similares, que se vieron mutuamente potenciados por la relaci贸n que hubo entre las organizaciones de estos pa铆ses. Por ejemplo, en Bolivia surge el Katarismo que conjuga procesos sindicales y comunitarios al mismo tiempo, y desemboca en la propuesta indianista, con el que tambi茅n se empieza hablar de plurinacionalidad.

Como podemos ver es un debate regional, en Ecuador se desarrolla m谩s r谩pidamente gracias a la constituci贸n de la CONAIE como organizaci贸n nacional, algo que no ocurre en Bolivia, Per煤 y Colombia. En esta emergencia el levantamiento ind铆gena de 1990 liderado por la CONAIE permitir谩 al movimiento ind铆gena ecuatoriano ganar unidad y protagonismo en el debate regional.

La propuesta de plurinacionalidad es finalmente redactada en un documento en 1994, titulado 鈥淧royecto pol铆tico de la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador -CONAIE鈥.

El desarrollo pol铆tico organizativo de la CONAIE

El movimiento ind铆gena ecuatoriano emergi贸 en el escenario nacional como referente social y pol铆tico a partir de su espectacular irrupci贸n con el primer levantamiento ind铆gena de junio de 1990. Su potente surgimiento plantea varias interrogantes, entre las que podemos anotar: en un escenario mundial y nacional de derrota de las propuestas de izquierda y una creciente hegemon铆a neoliberal 驴c贸mo es que surge un movimiento social tan vigoroso? 驴Su propuesta, la plurinacionalidad, es una ruptura con las corrientes de izquierda o es una nueva posibilidad dentro de ellas? Varias son las respuestas que se han dado.

Como ya hemos visto, el surgimiento del movimiento ind铆gena no es una novedad en sentido estricto, hay hilos de continuidad hist贸rica en su desarrollo desde la creaci贸n de las primeras organizaciones de tipo sindical agrario en 1923, pero tambi茅n hay rupturas y creaciones innovadoras que la hace distinta. La CONAIE de 1990 tiene ciertos elementos de continuidad con la FEI de 1944, pero en mucho tambi茅n es una ruptura completa con esta primera organizaci贸n ind铆gena.

El contexto en el que emerge la CONAIE es bastante adverso. Los movimientos sociales y pol铆ticos de izquierda enfrentaban a partir de la segunda mitad de los a帽os 80 un doble proceso de reflujo. Por un lado el neoliberalismo se asienta a sangre y fuego, los gobiernos del dem贸crata cristiano Osvaldo Hurtado (1981-1984) y del socialcristiano Le贸n Febres Cordero (1984-1988) que reorientan la econom铆a ecuatoriana, abandonan lo que quedaba de los impulsos desarrollistas de los a帽os 70 y trasladan el peso hacia el sector privado, con una fuerte ligaz贸n-subordinaci贸n al capital transnacional principalmente estadounidense, implementaron reformas legales y administrativas para 鈥渞educir el tama帽o del Estado鈥 y disminuir el 鈥済asto p煤blico鈥. Para poder implementar estas pol铆ticas tuvieron primero que atacar y destruir a los principales sujetos pol铆ticos que encabezaban las luchas populares hasta entonces: los movimientos sindical, estudiantil, el poblacional urbano, cristiano de base, de mujeres, todos territorialmente ubicados principalmente en el 谩mbito urbano, sobre todo en las grandes ciudades: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato. A eso se dedicaron con cierto 茅xito. Febres Cordero recurri贸 al terrorismo de Estado para la eliminaci贸n f铆sica de las organizaciones de izquierda. A finales de los a帽os 80 el Gobierno socialdem贸crata de Rodrigo Borja (1988-1992) termin贸 esta tarea mediante las reformas del marco jur铆dico que regulaba el r茅gimen del trabajo, lo que se conoce como flexibilizaci贸n laboral, con lo que dio la estocada final al movimiento sindical.

Al final de los 80 e inicios de los 90 el sector popular organizado enfrentaba serios problemas pol铆ticos y organizacionales, la mayor铆a de los partidos de izquierda o se hab铆an disuelto o empujaban procesos de fusiones para poder mantenerse activos, otras adoptaron la estrategia de refugiarse entro de organizaciones sociales para poder protegerse y sobrevivir, una de esas organizaciones de refugio fue el movimiento ind铆gena. Para 1990 tenemos a una izquierda en proceso de dispersi贸n, un movimiento sindical pol铆ticamente derrotado y socialmente debilitado; el movimiento estudiantil que era el que mejor lograba sobrevivir, no escapaba a la dispersi贸n, pero se manten铆a activo. Los dem谩s sectores organizados, que depend铆an de una u otra manera de los antes se帽alados, tambi茅n atravesaban fuertes retrocesos. Todo esto hace que la irrupci贸n del movimiento ind铆gena sea sorpresiva y espectacular, sus organizaciones no solo estaban logrando sobrevivir, sino que, en un proceso m谩s o menos silencioso o por lo menos movi茅ndose en un discreto segundo plano, logran ampliar su base social, construir una propuesta novedosa, conformar una nueva organizaci贸n unitaria de car谩cter nacional y consegu铆an una movilizaci贸n -levantamiento- sin antecedente hist贸rico en el pa铆s y en la regi贸n.

La ca铆da del Muro de Berl铆n (1989) y la desintegraci贸n de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (1991) profundizan a煤n m谩s la crisis generalizada de la izquierda en el plano internacional y en el Ecuador aceler贸 su derrota. Este escenario hace que el primer levantamiento ind铆gena sea visto como una novedad, pero sobre todo pone un impulso esperanzador, por lo que permiti贸 el reagrupamiento pol铆tico e ideol贸gico de los distintos procesos sobrevivientes de la izquierda ecuatoriana y de todo el campo popular organizado.

A partir del primer levantamiento la CONAIE va adquiriendo nuevas caracter铆sticas, no solo con aspectos que tienen que ver con su proyecto pol铆tico y estructura organizativa, sino sobre todo en lo que respecta a su accionar y experiencia en cada coyuntura. Hasta la actualidad ha protagonizado alrededor de nueve levantamientos, fue parte activa sino convocante de tres derrocamientos de gobiernos antipopulares, detuvo dos avances agresivos del neoliberalismo (triunfo del NO en la consulta por las privatizaciones en 1995 e impidi贸 la firma del TLC en 2006), fue motivadora y protagonista de los dos procesos constituyentes (1998 y 2008), y en la 煤ltima logra que se reconozca el car谩cter plurinacional del Estado ecuatoriano. Tambi茅n construy贸 un instrumento pol铆tico electoral (el Movimiento Pachakutik) como espacio de unidad de la mayor铆a de la izquierda y organizaciones sociales y pol铆ticas del pa铆s que mediante la v铆a electoral se propone enfrentar al neoliberalismo.

Una de las caracter铆sticas generales de la estrategia del movimiento ind铆gena, tanto en perspectivas pol铆tico-sociales y electorales es la que se puede definir como la 鈥渃onstrucci贸n del poder鈥 antes que la toma de este. Esto, en t茅rminos pr谩cticos se traduce en procesos relativamente largos de construcci贸n del poder comunitario y procesos amplios de movilizaci贸n y negociaci贸n; en la l铆nea electoral no se prioriza la apuesta por ganar las presidenciales sino ampliar progresivamente el control de los gobiernos locales e ir acumulando fuerza y experiencia. En toda la d茅cada de 1990, tras el primer levantamiento esta visi贸n program谩tica guio el accionar del movimiento y de todas las organizaciones del campo popular.

Todos estos elementos hist贸ricos y pol铆ticos por dem谩s complejos y ricos dan cuenta del proceso de constituci贸n y desarrollo del movimiento ind铆gena ecuatoriano, de la CONAIE, que es necesario retomar para fundamentar y actualizar los debates existentes en los tiempos que corren, donde las comunas, pueblos y nacionalidades y sus formas organizativas se mantienen pero que est谩n en permanente transformaci贸n, por lo que su visi贸n, propuestas necesariamente deben re-ajustarse a las nuevas realidades y necesidades, incluso su historia debe ser re-le铆da, empezando por una re-lectura obligada de los textos y discursos elaborados en cada momento de su historia y accionar y al calor de la experiencia del mismo movimiento ind铆gena.

