–

De parte de Proletarios Revolucionarios April 16, 2023 240 puntos de vista

驴Para qu茅 el

gobierno del banquero soci贸pata Lasso decret贸 el libre 鈥減orte de armas de uso

civil para defensa personal鈥 justo despu茅s del juicio pol铆tico en su contra a

fin de destituirlo, en medio de la actual escalada de la violencia asociada al narcotr谩fico,

el desempleo y la pobreza, as铆 como tambi茅n de la criminalizaci贸n y represi贸n

de la protesta social?

Normal

0

21

false

false

false

ES-EC

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Tabla normal”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:8.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:107%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:”Calibri”,sans-serif;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:ES-MX;}

En el corto plazo y visto por encima, para seguir en la presidencia a la

fuerza, generando un mayor ambiente de violencia, inseguridad y miedo en las

calles que justifique y mantenga su poder actual y la represi贸n estatal en

manos de polic铆as y militares. Adem谩s, para beneficiar a las empresas que

producen y comercializan armas no artesanales, junto a las empresas de

seguridad privada que ahora tambi茅n van a participar en la represi贸n. Y, lo

peor de todo, para que los burgueses y peque帽oburgueses violentos de extrema

derecha y los lumpenproletarios de las bandas del narcotr谩fico maten a los

proletarios rebeldes y a los proletarios sobrantes, de manera impune y como si

fuese una “limpieza social”.

Todo esto, es dar m谩s poder a las fuerzas paraestatales que el Estado

dice combatir, pero que en realidad son dos tent谩culos del mismo pulpo: el

terrorismo capitalista. Es una patada de ahogado burgu茅s que afecta gravemente

a toda la poblaci贸n de este pa铆s, sobre todo a la clase despose铆da, explotada y

empobrecida.

En el largo plazo y visto a profundidad, el decreto de libre porte de

armas en esta regi贸n s贸lo es la gota que est谩 derramando el vaso de una

realidad hist贸rica y estructural ya existente: no s贸lo que la sociedad actual

est谩 en descomposici贸n porque el llamado narcoterrorismo la gangrena, y que, en

ese sentido, Ecuador ya est谩 a la par de Colombia, El Salvador y M茅xico; sino

que el capitalismo es la guerra de todos contra todos y que el Estado es la

mafia de las mafias; que el capitalismo y su Estado son el mayor crimen

organizado contra la humanidad (y la naturaleza); que el sistema capitalista es

un sistema de violencia, terror y muerte, aqu铆 y en todo el mundo; y, que o

matamos al capitalismo haciendo la revoluci贸n social mundial o el capitalismo

nos mata como especie humana. El futuro dist贸pico es aqu铆 y ahora.

En realidad, el capitalismo siempre ha sido mafioso, s贸lo que ahora su

naturaleza se ha desnudado y es m谩s brutal, evidente y escandalosa que antes,

debido al creciente poder铆o del narcotr谩fico y las redes sociales. Esto no es

una anomal铆a ni una excepci贸n a la regla. No es “narcocapitalismo” ni

“narcoestado”: eso mismo es el capitalismo y el Estado, as铆 como la

democracia en realidad es la dictadura de la burgues铆a.

Y no es casualidad que esto acontezca bajo el gobierno de un banquero. Los

bancos asimismo han existido desde principios del capitalismo y desde entonces han

sido mafias de cuello blanco y corbata; pero mafias, al fin y al cabo: el robo

y el asesinato para acumular m谩s capital y poder son su 鈥渕arca registrada鈥. Antes

de y durante su gobierno actual, la mafia de Lasso o del Banco de Guayaquil lo

ha demostrado emp铆ricamente una vez m谩s en esta peque帽a regi贸n del planeta:

鈥淧andora Papers鈥; 鈥渘arcogenerales鈥; masacres carcelarias; redes de corrupci贸n

en empresas p煤blicas y privadas; impunidad y hasta indemnizaciones para

mafiosos 鈥渄e alto nivel鈥 (banqueros, pol铆ticos, narcos, etc.); 鈥淓l Gran

Padrino鈥; asesinatos de luchadores sociales, periodistas y testigos clave; este

煤ltimo decreto, etc.

Las diferentes mafias capitalistas siempre han estado en guerra entre s铆

por dinero, poder y territorio. Dicho de otra forma, no hay capitalismo sin

guerra interburguesa. Hoy d铆a en Ecuador, la guerra interburguesa est谩

protagonizada por el gobierno mafioso de la burgues铆a financiera que vive a

costa de la usura de la mayor铆a de la poblaci贸n vs. las mafias o carteles de

drogas de la lumpenburgues铆a y sus bandas delincuenciales que est谩n compuestas

por miles de proletarios sin trabajo ni educaci贸n ni futuro de los suburbios.

El poder (econ贸mico, social, pol铆tico, militar, etc.) de ambas fracciones de la

clase capitalista radica en la explotaci贸n y la dominaci贸n de todos los

sectores de la heterog茅nea y fraccionada clase trabajadora, la cual tambi茅n se

encuentra en violenta competencia interna por sobrevivir a como d茅 lugar.

En ese marco, el reciente decreto para el libre 鈥減orte

de armas de uso civil para defensa personal鈥 en Ecuador (decreto ejecutivo 707)

es parte de un mecanismo violento de acumulaci贸n de capital frente a la actual

crisis de valorizaci贸n capitalista que, por cierto, est谩 haciendo quebrar a

varios bancos y empresas en todo el mundo. Y tambi茅n es parte de un mecanismo

violento de disciplinamiento y reproducci贸n de la fuerza de trabajo colectiva

(formal e informal) en aras de esa acumulaci贸n de capital en manos de la clase

dominante. 驴Por qu茅?

Porque cuando la econom铆a

est谩 en crisis y para prevenir que los explotados, oprimidos y marginados

protestemos o nos rebelemos contras nuestras miserables condiciones de

existencia, las mafias burguesas dentro y fuera del Estado que est谩n en guerra entre

ellas hacen treguas y alianzas temporales bajo la mesa a fin de imponernos su

poder de clase mediante el terror, como ya dijimos al inicio, de manera impune

y como si fuese una “limpieza social”. El Capital, mafioso por

naturaleza, destruye todo aquello que no produce valor o que no le produce

ganancia. Ya ha pasado en Colombia, Brasil, El Salvador, M茅xico, EE. UU., Rusia,

Ucrania y todo el mundo. Ahora es el turno de Ecuador y, como tambi茅n ya lo

dijimos, tiene un solo nombre: terrorismo capitalista.

La consecuencia m谩s grave y

terror铆fica de esta medida estatal es que, precisamente por lo fraccionada y

descompuesta que est谩 la clase trabajadora por y para el Capital, la guerra

interburguesa abierta que se viene con el libre porte de armas tendr谩 como

protagonistas y carne de ca帽贸n a los proletarios sobrantes y los

lumpenproletarios que habitan los barrios, los suburbios y las c谩rceles. A lo

que se sumar铆a la formaci贸n de bandas paramilitares de burgueses y

peque帽oburgueses psic贸patas y violentos de extrema derecha (ya que ellos poseen

el dinero para comprar y tener armas), operando junto al ej茅rcito y la polic铆a

supuestamente “contra la delincuencia” o “por la seguridad

ciudadana”. M谩s claro: chapas, milicos, paracos, narcos y delincuentes

comunes d谩ndose bala entre ellos, pero tambi茅n reprimiendo juntos la protesta

social. En suma, una guerra civil

antirrevolucionaria en las calles de este pa铆s. Una guerra de todos contra

todos para imponer la paz social capitalista de los cementerios con miles de

muertos. Una contrarrevoluci贸n preventiva y sangrienta.

驴Qu茅 podemos hacer frente a

esta cat谩strofe acelerada y mortal? 驴Guardar un silencio c贸mplice? 驴Rezar de

rodillas para que las mafias estatales y paraestatales no nos maten en medio de

su guerra? 驴Pedirle a la mafia mayor que es el Estado capitalista que nos d茅

鈥渆mpleo, educaci贸n, salud y seguridad鈥; es decir, pedirle peras al almo? 驴Armarnos

y ser violentos? 驴O m谩s bien practicar la solidaridad de clase, de manera

organizada y aut贸noma, y protestar de esa manera contra la situaci贸n actual

hasta que la protesta se transforme en revuelta y la revuelta en revoluci贸n?

Nosotros los comunistas radicales

afirmamos que nuestra mejor arma es la solidaridad de clase, junto con la

autoorganizaci贸n y la acci贸n directa de masas, en forma de asambleas, consejos

y/o comit茅s de proletarios/as en todos los espacios y territorios para defender

y transformar nuestras vidas en todos los aspectos: desde la forma de 鈥済anarse

la vida鈥, la alimentaci贸n y la vivienda hasta el uso del tiempo libre, las

relaciones interpersonales y la salud mental. Unificarnos como clase y formar

comunidades de lucha por la vida, al calor de una nueva revuelta.

Asociarnos, cuidarnos e

intentar vivir de otra manera mientras luchamos contra el capitalismo, el Estado

y todas las formas de opresi贸n (sexual, racial, etc.) es la clave, porque como

individuos aislados somos presa f谩cil de la violencia y la muerte en esta

guerra interburguesa. En cambio, durante el Paro Nacional de Junio de 2022 el

铆ndice de criminalidad y narcotr谩fico se redujo debido: 1) a que los

narcotraficantes y criminales mayores, los polic铆as y los militares, se vieron

obligados a dejar de traficar para reprimir la revuelta; y, sobre todo, 2) a la

masividad y la solidaridad propias de la revuelta, pese a sus l铆mites y

contradicciones. Porque cuando en las barricadas se combate por la vida y todos

鈥渓os nadies鈥 comemos gracias a las Ollas Comunes, no hay necesidad de delinquir

para los proletarios sin trabajo ni futuro que hoy lo hacen.

Por lo tanto, lo 煤nico que

puede frenar la matanza civil que se viene con el libre porte de armas es una

revuelta masiva y contundente que vaya en contra y m谩s all谩 de este gobierno

burgu茅s mafioso y de las mafias lumpenburguesas de narcotraficantes. Decir 鈥渘o al

libre porte de armas y a la violencia鈥 no es suficiente ni efectivo. A corto

plazo, para salvar el pellejo de la gente de aqu铆 es vital hacer un Nuevo Paro Nacional

que tumbe este decreto de muerte y este gobierno del banquero soci贸pata Lasso. Mientras

tanto, la violencia y los muertos seguir谩n en ascenso; sus cifras se disparar谩n.



A largo plazo, dado que el problema es de fondo y que los l谩tigos de la

contrarrevoluci贸n a veces ponen a andar a los caballos de la revoluci贸n, la

soluci贸n de fondo, para este y para todos los males actuales, s贸lo puede ser la

Revoluci贸n Social Mundial que suprima las causas de toda esta violencia

capitalista: la propiedad privada, el trabajo asalariado, el dinero, las clases

sociales, el mercado, el Estado, las fronteras nacionales y las opresiones de

g茅nero y “raza”.

M谩s concretamente, la soluci贸n en 煤ltima instancia es apropiarnos

colectivamente de los medios de producci贸n para producir colectivamente y

satisfacer las necesidades colectivas, junto con la creaci贸n y desarrollo de

nuevas relaciones humanas entre los individuos en todos los aspectos. La

autoorganizaci贸n, la acci贸n directa y la solidaridad son y ser谩n nuestras

mejores armas para llevar a cabo ese proceso hist贸rico.

Pedirle a la mafia o banda delincuencial mayor que es el Estado capitalista

que nos d茅 “empleo, educaci贸n, salud y seguridad”, que 鈥済arantice

derechos鈥 o que 鈥渘o nos abandone y nos proteja鈥 es pedirle peras al olmo,

porque no lo ha hecho ni lo va a hacer, sino todo lo contrario. As铆 pues, la

socialdemocracia o el reformismo de todos los colores es desmentido y superado una

vez m谩s por el mismo progreso catastr贸fico del capitalismo. Muy por el

contrario, la soluci贸n s贸lo puede venir desde abajo y s贸lo puede ser radical:

la revoluci贸n proletaria para abolir y superar la sociedad de clases.

Sabemos bien que las mafias burguesas dentro y fuera del Estado

reaccionar谩n con suma violencia frente a una revuelta y m谩s a煤n frente a una

revoluci贸n, a fin de no perder sus propiedades, sus negocios y su poder, que

s贸lo son tales a costa de la desposesi贸n, explotaci贸n y dominaci贸n de las nueve

d茅cimas partes de la sociedad. Usar谩n todo su terrorismo. Lo cual, a su vez,

obligar谩 a las comunidades en lucha por la vida a tomar medidas de leg铆tima

autodefensa (como las comunidades mapuches en la regi贸n chilena y los

anticapitalistas de Exarchia en la regi贸n griega). El pacifismo es c贸mplice del

terror de Estado y lo refuerza. No tiene cabida en una revuelta y mucho menos

en una revoluci贸n.

Teniendo claro que nuestra mejor arma no es la violencia por la

violencia, sino la solidaridad en tanto que germen de un mundo nuevo sin

explotadores ni explotados, sin opresores ni oprimidos. De nada o poco sirve

una insurrecci贸n si no es para producir la comunizaci贸n de todo lo existente. Dicho

de otra forma, la revoluci贸n es la combinaci贸n de insurrecci贸n y comunizaci贸n,

aqu铆 y en todas partes, hasta que todo sea de todos y nadie sea enemigo ni

verdugo de nadie. No ser铆a el para铆so en la tierra, pero s铆 ser铆a una Comunidad

humana real, una comunidad de comunidades.

Esto no es una cuesti贸n de ideolog铆a

pol铆tica. Es una cuesti贸n de vida o muerte de millones de seres humanos. La

cat谩strofe capitalista en curso que hoy amenaza con matarnos como especie en el

fondo pide a gritos revoluci贸n comunista mundial para salvar y transformar

nuestras vidas. De lo contrario, la cat谩strofe actual ser谩 cada vez peor o cada

vez m谩s insufrible. De lo contrario, nosotros y nuestros seres queridos

moriremos violentamente peor que perros de la calle.

El capitalismo es muerte, la revoluci贸n es vida. Tomemos partido y

actuemos en consecuencia. La protesta y la revuelta con cabeza y mano propias,

sin caudillos ni representantes, son los primeros pasos de la revoluci贸n. Demos

esos primeros pasos aqu铆 y ahora, desde la presente hasta las futuras

generaciones.



La rebeld铆a es la

vida, la sumisi贸n es la muerte. 隆Vamos hacia la vida!

隆Formemos comunidades de

lucha por la vida al calor de una nueva revuelta!

Proletarios Hartos De Serlo

Quito, abril de 2023

Versi贸n Volante (PDF)

Se agradece difusi贸n