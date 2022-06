Declaraci貌n de Ex Dirigentes y Fundadores de la CONAIE

鈥淟os problemas sociales no se solucionan con represi贸n, estados de excepci贸n o el 鈥渦so progresivo de la fuerza鈥. Los 10 puntos planteados en la agenda de lucha representan problemas reales que vive la mayor铆a de la poblaci贸n ecuatoriana. 驴Los combustibles caros, los hospitales sin medicinas, los bajos precios de los productos del campo se solucionan con bombas lacrim贸genas o expulsando manifestantes de la capital de la Rep煤blica? Estos y otros problemas que aquejan a la mayor铆a de los ecuatorianos, se mantienen y los conflictos volver谩n a presentarse.

Esta verdad no entiende el gobierno del se帽or Guillermo Lasso. Desde el inicio del paro nacional se dedic贸 a desprestigiar a las organizaciones convocantes, a los dirigentes, a no responder integralmente los 10 puntos del mandato de la CONAIE. Tampoco parecen entender las c谩maras empresariales y grandes medios de comunicaci贸n la dura situaci贸n que viven los pueblos del campo y la ciudad. A ellos, m谩s les importa la calle obstruida, el adoqu铆n levantado o la pared manchada, no el hambre, la desigualdad y la pobreza que se ha profundizado, desconociendo el rol productivo de este sector que sostiene la seguridad alimentaria del pa铆s.