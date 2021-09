Si las condiciones de vida se deterioran a煤n m谩s o no hubieran prontas y adecuadas respuestas, no nos debemos sorprender si se produjeran nuevas y mayores reacciones populares

“Es vergonzoso que las sociedades contempor谩neas -tanto la ecuatoriana como muchas otras sociedades del mundo- no hayan sido capaces de (驴o no les ha interesado?) llegar a acuerdos m铆nimos que depongan los intereses de grandes grupos de poder (tanto globales como locales) con el objetivo de salvar vidas”. -John Cajas-Guijarro (2021)

Ecuador, como much铆simos pa铆ses en el mundo, vive momentos muy complejos. El coronavirus agudiz贸 los problemas, no los provoc贸. Su econom铆a se encuentra en medio de una grave depresi贸n. Su dependencia extrema del mercado mundial, en tanto econom铆a primario exportadora, una vez m谩s, le pasa factura. La pobreza y la inequidad han aumentado. La destrucci贸n ambiental es inocultable. Las enormes debilidades de su institucionalidad pol铆tica complican a煤n m谩s el panorama. La desbocada corrupci贸n, las diversas violencias y el autoritarismo, emergen como condiciones casi inherentes de esta sociedad patriarcal, colonial, extractivista. En este contexto, empieza un nuevo gobierno con una clara orientaci贸n neoliberal, pero que, tanto por la gravedad de la crisis, como por las posibles reacciones populares, no logra concretar el ritmo de su gesti贸n. De todas maneras, varias definiciones se han perfilado hacia una profundizaci贸n de los extractivismos, de la apertura comercial, de la flexibilizaci贸n laboral, entre otras cuestiones que nos remiten a las discusiones de 茅pocas anteriores. Parecer铆a que el Ecuador quiere avanzar hacia el pasado, lo que, como es obvio, no permitir谩 resolver los graves problemas actuales y menos los estructurales. As铆, este potencial futuro pasadista, puede abrir la puerta de nuevas y m谩s complejas pol铆ticas, no solo socioecon贸micas.

A este peque帽o pa铆s andino le aqueja una recesi贸n econ贸mica muy seria y de car谩cter estructural, que qued贸 develada en 2015 con la ca铆da de los precios del petr贸leo, en tiempos previos a la pandemia del COVID-19; virus que encontr贸 una sociedad desguarnecida y que -sin ser la causa de tantas crisis-, las ha agudizado brutalmente. Entender estas crisis -en plural- es fundamental, pues se trata de crisis m煤ltiples en sus or铆genes, en sus repercusiones y en su evoluci贸n.

En este entorno de una grave depresi贸n econ贸mica, los problemas son cada vez m谩s complejos. Su dependencia extrema del mercado mundial, en tanto econom铆a primario exportadora, pasa factura con creciente regularidad. La pobreza y la inequidad han aumentado. La destrucci贸n ambiental provocada por los extractivismos y la contaminaci贸n en las ciudades es inocultable, como lo es tambi茅n, el creciente cambio del uso del suelo para ampliar la frontera agr铆cola, por ejemplo v铆a deforestaci贸n. Las enormes debilidades de su institucionalidad pol铆tica, que no pudieron corregirse luego del proceso constitucional de Montecristi. La desbocada corrupci贸n, las diversas violencias y el autoritarismo son condiciones casi inherentes de esta sociedad patriarcal, colonial, extractivista. En fin, son esos y muchos otros temas, los que est谩n en la base de esta crisis multifac茅tica.

Un punto que queremos resaltar en estas p谩ginas, es el car谩cter econ贸mico y social de esta crisis, que -por efecto de la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla-, combina una perversa mezcla de choques de demanda y de oferta, que dif铆cilmente podr谩n ser resueltos con las medidas tradicionales. La evoluci贸n internacional se muestra cada vez m谩s afectada por una incertidumbre que conjuga la complejidad del retorno a una normalidad -una anormalidad causante de muchos de los actuales problemas, incluyendo el coronavirus-, y la persistencia de variantes del virus que mantienen latente la inseguridad y la confusi贸n reinantes.

Igual de preocupante, es la ausencia de lecturas sobre los cambios de comportamiento social a ra铆z de la pandemia. Los an谩lisis al respecto son todav铆a incipientes. Y de no abordarse con oportunidad y claridad, esta cuesti贸n podr铆a ahondar a煤n m谩s las preocupantes tendencias que registramos casi cotidianamente.

En este momento, por dem谩s complejo, se inaugur贸 el gobierno de Guillermo Lasso, que m谩s all谩 de algunos pasos inciales, todav铆a no logra (o no quiere), transparentar la totalidad de su propuesta de pol铆tica econ贸mica.

La mayor crisis de la historia

Precisamos comprender el momento que atraviesa la Humanidad. No se trata de buscar consuelos en desgracias generalizadas pero; ser铆a un grave error concentrarse exclusivamente en los problemas nacionales. Sobre todo, porque las soluciones hoy m谩s que nunca, en todo sentido, tendr谩n que ser pensadas teniendo en cuenta los temas globales, sea para apoyarlas o sea para tomar medidas que permitan aminorar los impactos internacionales.

Empecemos por ubicar internacionalmente la magnitud de la crisis socioecon贸mica. Tomando cifras sintetizadas por John Cajas-Guijarro (2021),1 de acuerdo al Banco Mundial la ca铆da de la econom铆a mundial al a帽o 2020 fue del 3,5% del PIB, el FMI menciona una cifra de 3,3%; en cualquiera de los dos casos, la cifra supera a la del 2009 y, superan de largo todas las registradas desde la Segunda Guerra Mundial. La Organizaci贸n Mundial de Comercio (OMC), afirma que en 2020 el comercio internacional se contrajo en 5,3%, con reducciones diferencias por productos. La Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), estima que las horas trabajadas se redujeron en 8,8%, lo que equivale a la p茅rdida de 255 millones de empleos a tiempo completo. En t茅rminos de pobreza, el Banco Mundial, estima que la pandemia y sus secuelas aumentar铆an entre 110 y 150 millones el n煤mero adicional de personas viviendo en extrema pobreza entre 2020 y 2021, a la vez que existir铆a un aumento generalizado de la desigualdad. El Programa Mundial de Alimentos, calcula que la crisis llevar铆a a que 272 millones de personas terminen sufriendo de inseguridad alimentaria.

Pero eso no es todo. Tenemos una crisis diferente a las anteriores. No se trata simplemente de inyectar recursos -en clave keynesiana-, para recuperar el ritmo de la econom铆a. Tampoco es suficiente dar paso a crecientes flexibilizaciones laborales o ambientales para mejorar los niveles de competitividad. La cuesti贸n es definitivamente m谩s compleja, y para el caso de Ecuador, el hecho de que el d贸lar, en tanto divisa estadounidense, incremente su valor como moneda de refugio en medio de tanta incertidumbre, constituye una suerte de revaluaci贸n que impactar谩 en los estrechos margenes de competitividad de sus exportaciones; la cambiante evoluci贸n del precio del petr贸leo es otro motivo de preocupaci贸n. Adicionalmente, habr谩 que poner atenci贸n a la evoluci贸n del endeudamiento externo a nivel mundial, que antes de la pandemia presentaba complejos nubarrones en el horizonte de una econom铆a mundial que caminaba ya hacia una recesi贸n.

Sin profundizar mucho en el tema -por razones de espacio-, tengamos presente que los or铆genes profundos de la actual crisis, agravada por la pandemia sanitaria, son entre otros, los siguientes: a) consumismo y productivismo que arrasan con los recursos del planeta y que liquidan los equilibrios ambientales; b) tecnolog铆as que, en lugar de alivianar la vida de los seres humanos, aceleran la acumulaci贸n del capital afectando cada vez m谩s la psiquis de las sociedades, al tiempo que permiten consolidar un Estado cada vez m谩s autoritario, como en China; c) ambici贸n y ego铆smo que conducen a la destrucci贸n de tejidos comunitarios y a la profundizaci贸n de un individualismo transformado en una enfermedad social; d) millones de personas hambrientas, no por falta de alimentos, que sobran, sino porque mucha gente no tiene capacidad para adquirirlos o simplemente porque se los desperdicia; se especula con ellos; se alimenta autom贸viles con los biocombustibles; se depreda la biodiversidad; mientras en otros segmentos golpea la obesidad; e) extractivismos desbocados que destrozan las bases de la vida y consolidan un sistema econ贸mico inequitativo y depredador; extractivismos que incluso comienzan a proyectarse fuera de la atm贸sfera, como es el caso de la pretendida miner铆a espacial.2 f) flexibilizaci贸n laboral para ser cada vez m谩s competitivos, aumentando la explotaci贸n del trabajo y la miseria de millones de personas; lo que viene acompa帽ado normalmente -para apuntalar esa mejora en la competitividad-, de menores restricciones ambientales con el consiguiente deterioro ecol贸gico; inclusive el coronavirus, por sus or铆genes zoon贸ticos, es un resultado de la destrucci贸n de la biodiversidad; g) predominio de las finanzas, sobre todo en su trajinar especulativo, sobre las actividades de producci贸n de bienes y servicios, las que, a su vez, superan en mucho la capacidad de resiliencia de la Tierra; h) culto a la religi贸n del crecimiento econ贸mico permanente que desborda los l铆mites biof铆sicos del planeta. Todo lo anterior provocado por la codicia, la que -cual verdadero “virus mutante”-, impulsa una imparable mercantilizaci贸n de la vida.

Poniendo la atenci贸n en un punto, el ambiental, esta dura y compleja realidad se grafica mejor si ve que la fecha de la Sobrecapacidad de la Tierra, se acerca cada vez m谩s al 1 de enero. La m谩s reciente medici贸n, nos advierte que el d铆a 28 de julio, se agotaron los recursos disponibles para el 2021. El primer registro, en 1970, se ubic贸 el 29 de diciembre, en el 2019 fue el 29 de julio y en el 2020, el 22 de agosto. El retroceso del D铆a de la Sobrecapacidad de la Tierra en 2020, se debi贸 a la pandemia del coronavirus. Se registr贸 tres semanas m谩s tarde que el a帽o anterior, como resultado de la desaceleraci贸n econ贸mica, pero ya en el 2021 estamos nuevamente en la senda de la mencionada anormalidad. Por cierto, hay una enorme desigualdad entre los pa铆ses. Por ejemplo, los EE.UU. ya cumplieron su “cuota” el 14 de marzo. En Europa, Espa帽a lo hizo el 25 de mayo. As铆, si toda la Humanidad adoptara un estilo de vida similar al estadounidense promedio, necesitar铆a 5 planetas para mantenerse y en el caso del espa帽ol promedio, 2,5 planetas. Ecuador, sin que sea motivo para bajar la guardia, reci茅n empieza a estar sobregirado ambientalmente en diciembre, lo que no puede ocultar la enorme cantidad de destrozos ambientales que se producen en este pa铆s por la destrucci贸n de las selvas, los p谩ramos y los manglares, para citar unos cuantos casos.

Vistas as铆 las cosas, es vital asumir la crisis ambiental como parte de una crisis multifac茅tica, no solamente sist茅mica, sino que a todas luces configura una crisis civilizatoria, en la que las desigualdades se disparan.

En paralelo, debemos considerar las inequidades socioecon贸micas en el planeta, propias del capitalismo, en tanto civilizaci贸n de la desigualdad. Estas desigualdades, acept茅moslo, son insostenibles, incluyendo las provocadas por la destrucci贸n de la Naturaleza derivadas de la b煤squeda permanente del crecimiento econ贸mico. Basta ver algunas cifras de la inequitativa distribuci贸n de la riqueza a nivel mundial, para constatar como las brechas entre ricos y pobres crecen permanentemente. El sistema capitalista impulsa sin parar la desigualdad extrema, la pobreza y la injusticia. En el Informe Anual de OXFAM (2021)3 se concluye que:

La crisis de la Covid-19 se ha propagado por un mundo que ya era extremadamente desigual. Un mundo en el que una peque帽a 茅lite de tan solo 2000 milmillonarios pose铆a m谩s riqueza de la que podr铆an gastar aunque vivieran mil vidas. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 d贸lares al d铆a.Un mundo en el que, durante 40 a帽os, el 1% m谩s rico de la poblaci贸n ha duplicado los ingresos de la mitad m谩s pobre de la poblaci贸n mundial. Un mundo en el que, en el 煤ltimo cuarto de siglo, el 1% m谩s rico de la poblaci贸n ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50% m谩s pobre, agravando la destrucci贸n provocada por el cambio clim谩tico. Un mundo en el que la creciente brecha entre ricos y pobres tiene su origen, pero tambi茅n ha agravado, las viejas desigualdades por razones de g茅nero y origen racial. Estas desigualdades son consecuencia de un sistema econ贸mico fallido que hunde sus ra铆ces en la econom铆a neoliberal y el secuestro democr谩tico por parte de las 茅lites, y que explota y exacerba sistemas profundamente cimentados sobre la desigualdad y la opresi贸n, como el patriarcado y el racismo estructural, impregnados de supremacismo blanco. Estos sistemas se encuentran en el origen de la injusticia y la pobreza; generan enormes beneficios que se acumulan 煤nicamente en manos de la 茅lite patriarcal blanca, a trav茅s de la explotaci贸n de las personas en situaci贸n de pobreza, as铆 como de las mujeres y las comunidades racializadas e hist贸ricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo. La desigualdad implica que haya m谩s personas enfermas, y menos que puedan recibir una educaci贸n y llevar una vida feliz y digna. La desigualdad envenena nuestra vida pol铆tica, alimentando el extremismo y el racismo, socava la lucha para poner fin a la pobreza, y hace que el miedo se imponga a la esperanza para una gran parte de la poblaci贸n (2003: 11).

La pandemia del coronavirus, por ejemplo, a trav茅s del inequitativo acceso a las vacunas, ha exacerbado esta lacerante realidad. Pong谩moslo en t茅rminos claros: la desigualdad mata. En los EE.UU., para mencionar un asunto citado por el Washington Post (21.07.2021), la COVID-19 ocasiona una reducci贸n de 1,2 a帽os en la esperanza de vida de los estadounidenses. Es mayor en los “black americans” con 2,9 y a煤n mayor para los “latinos” con 3 a帽os. Las desiguales condiciones de vida de estos grupos humanos explican estas diferencias. Y esto tambi茅n se constata a diario en much铆simos pa铆ses, sobre todo del Sur global, donde miles de personas fallecen por no tener el dinero que les permita acceder a los hospitales y a las medicinas.

Por su origen, estos desequilibrios son m煤ltiples y crecen aceleradamente, provocando procesos que superan las fronteras nacionales, por ejemplo, la creciente migraci贸n de los pa铆ses de 脕frica a Europa. Estas realidades, por otro lado, explican el aumento de los niveles de represi贸n y exclusi贸n existentes en muchas latitudes. Y los avances tecnol贸gicos, a pesar de los reiterados discursos, no ser谩n la soluci贸n; basta tener en mente que los s煤per ricos incluso traman como abandonar el barco, su objetivo “es trascender la condici贸n humana y protegerse del cambio clim谩tico, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales” (Rushkoff, 2018).

A las m煤ltiples dimensiones que la crisis civilizatoria del capital posee sobre la realidad humana y natural, se agrega una crisis del pensamiento: se ha menoscabado la construcci贸n -o siquiera la discusi贸n-, de las grandes soluciones que el mundo necesita, especialmente en el 谩mbito de la econom铆a, en donde se sigue insistiendo en el mismo instrumentario que tantas veces ha fracasado. Esta crisis del pensamiento aflora por diversos lados en las mal llamadas “ciencias econ贸micas” -tanto en sus versiones (neo) cl谩sicas, keynesianas y hasta marxistas-, las cuales han sido incapaces de explicar -peor de resolver-, los problemas del capitalismo, la “civilizaci贸n de la desigualdad” en palabras de Joseph Schumpeter.

Personas sin hogar esperan por ayuda del gobierno en un parque de Quito durante el pico de la pandemia, Ecuador, 24 de marzo de 2020.

Una econom铆a al borde del naufragio

Teniendo en mente estas cuestiones globales volvamos a nuestro pa铆s. Seg煤n datos del Banco Central del Ecuador, el pa铆s vive su peor crisis econ贸mica, combinada con un estancamiento de varios a帽os. La contracci贸n del Producto Interno Bruto (PIB), para 2020, habr铆a sido de -7,8 %: una ca铆da m谩s dr谩stica que aquella vivida en 1999 y que lleg贸 a -4,3 %. Adem谩s, al estancamiento anterior por el impacto de la COVID-19, se suman las pol铆ticas recesivas, de corte fondomonetarista, desplegadas por el gobierno de Lenin Moreno.4

Recurramos a la s铆ntesis que hace John Cajas-Guijarro sobre la evoluci贸n de los diversos sectores de la econom铆a en medio de la pandemia en su recomendable libro:

[…] a m谩s de la ca铆da del PIB y la destrucci贸n del empleo y del ingreso laboral, el colapso econ贸mico vivido en 2020 en el Ecuador muestra un comportamiento que replica -hasta cierto punto- algunos de los patrones identificados en otras regiones del mundo. Por ejemplo, a la par con la ca铆da econ贸mica existe una contracci贸n simult谩nea del consumo de los hogares (-7,0%) y, sobre todo, de la inversi贸n (-11,9%). A su vez, en t茅rminos sectoriales, si bien en 2020 existi贸 una ca铆da econ贸mica generalizada, se nota que las ca铆das m谩s dr谩sticas se asocian a aquellas actividades en donde existe mayor contacto social para su realizaci贸n (sobre todo en servicios, comercio y similares). En concreto, entre 2019-2020 se identifican los siguientes casos de con-tracci贸n de la producci贸n: refinaci贸n de petr贸leo (-19,3%), transporte (-13,8%), alojamiento y servicios de comida (-11,6%), construcci贸n (-11,1%), petr贸leos y minas (-9,0%), actividades profesionales, t茅cnicas y administrativas (-8,8%), comercio (-8,2%), ense帽anza y servicios sociales de salud (-7,3%), manufactura (-6,9%), administraci贸n p煤blica (-4,6%), servicios financieros (-2,7%), suministro de electricidad y agua (-1,0%), agricultura (-0,6%). A su vez, enfocando la atenci贸n al per铆odo de marzo a diciembre de 2020, las estimaciones del Banco Central del Ecuador sugieren que el sector privado sufri贸 p茅rdidas por 12.791 millones de d贸lares (siendo el comercio, el turismo, la industria y los servicios varios los mayores afectados), mientras que el sector p煤blico afront贸 p茅rdidas por 3.591 millones (siendo principalmente afectado el sector salud). A estas estimaciones de p茅rdidas millonarias puede agregarse la tendencia a una menor creaci贸n de nuevas empresas formales, que ya se ha ido registrando desde los inicios de la pandemia (2021: 61).

Si bien la pandemia del coronavirus no origin贸 los problemas que atraviesa el Ecuador, sus m煤ltiples impactos globales se han sentido duramente en el pa铆s. Un ejemplo es la abrupta ca铆da del precio del petr贸leo y su efecto demoledor sobre las finanzas estatales, demostrando, una vez m谩s, la fragilidad de una econom铆a primario exportadora en extremo dependiente del mercado mundial. Adem谩s del choque del precio del petr贸leo, por efecto del frenazo econ贸mico mundial -choque de oferta y demanda-, tambi茅n se han reducido las recaudaciones tributarias. En total, entre la ca铆da petrolera, la reducci贸n tributaria y el acelerado debilitamiento en otros componentes, entre 2019-2020 el sector p煤blico no financiero sufri贸 una contracci贸n de 6.036 millones de d贸lares en sus ingresos totales. De hecho, para 2020 el d茅ficit lleg贸 a los 7 mil millones de d贸lares, mientras que las necesidades de financiamiento para 2021 alcanzar铆an los 8.700 millones.

El estrangulamiento fiscal explica la necesidad de mayor endeudamiento externo. Basta ver la expansi贸n de la deuda p煤blica, que representa otra dimensi贸n de la crisis econ贸mica ecuatoriana; un tema recurrente, por lo dem谩s. Seg煤n el Ministerio de Econom铆a y Finanzas, mientras que a diciembre de 2009 el Ecuador alcanz贸 una deuda externa p煤blica de apenas 7.392 millones de d贸lares, para marzo de 2017 (meses antes de que Rafael Correa dejara la presidencia), la deuda se increment贸 a 26.486 millones (Acosta y Cajas, 2017). Esa tendencia se aceler贸 con el gobierno de Moreno, con una deuda externa que creci贸 hasta los 37.080 millones de d贸lares hasta marzo de 2019, antes de que se cambiaran las metodolog铆as de c谩lculo. Posteriormente, de marzo de 2019 a diciembre de 2020 la deuda externa, medida con nueva metodolog铆a se increment贸 de 38.914 millones de d贸lares a 45.367 millones, incluyendo 4 mil millones de d贸lares provenientes del acuerdo con el FMI alcanzado en octubre de 2020. Y, si incorporamos la deuda p煤blica interna, el monto global supera los 63 mil millones de d贸lares, m谩s del 65% del PIB; con un servicio estimado de 24 mil millones desde el 2021 al 2025. En el presente a帽o el endeudamiento interno contin煤a, con anuncios de nuevos cr茅ditos externos.

Aqu铆, por cierto, no se puede olvidar que en 2014 el Ecuador -que ya desde 2009 recurri贸 al masivo financiamiento proveniente de China-, regres贸 a los mercados financieros con el benepl谩cito del FMI. En aquel momento se colocaron 2 mil millones de d贸lares en bonos en el mercado internacional, cuando los precios del crudo bordeaban los 100 d贸lares por barril. Desde ese momento el pa铆s iniciaba un nuevo proceso de endeudamiento agresivo, y de mayor dependencia econ贸mica y pol铆tica de los capitales financieros y los organismos multilaterales.

El acelerado endeudamiento externo p煤blico desde el a帽o 2014 (a un ritmo que no se ha visto antes en la historia del Ecuador), demostrar铆a que la dolarizaci贸n (transformada perversamente en el gran objetivo de la pol铆tica econ贸mica), depende cada vez m谩s de la deuda para sostenerse, sobre todo en 茅pocas de estrangulamiento de las cuentas externas.

En plena pandemia, ante la incapacidad de obtener financiamiento externo en el mercado internacional, el gobierno ecuatoriano se lanz贸 abiertamente a solicitar el apoyo de los organismos multilaterales, sobre todo del FMI. Cabe recordar que, en marzo de 2019, el gobierno alcanz贸 un acuerdo con el FMI que termin贸 en tiempos del coronavirus, cuando el Fondo se neg贸 a entregar los desembolsos que se hab铆an pactado porque el pa铆s no habr铆a cumplido los acuerdos impuestos. Urgido por el estrangulamiento financiero, fue necesario que el pa铆s alcance un nuevo acuerdo con el Fondo -el vig茅simo desde 1963-, a inicios de septiembre de 2020, proceso que dio cierto alivio financiero, pero que no consigui贸 una soluci贸n estructural, que bien se pudo intentar en esos momentos de aguda crisis.

Ante una situaci贸n tan compleja y con perspectivas tan dif铆ciles, el gobierno de Moreno no cambi贸 de rumbo su pol铆tica econ贸mica. Las urgencias fiscales primaron por sobre otras urgencias vitales, como las sanitarias (Cajas-Guijarro, 2020).

La dureza humana de las crisis

Como en toda gran crisis econ贸mica, los efectos son m煤ltiples, la incertidumbre se generaliza y las desigualdades se exacerban e inclusive encuentran nuevas formas de expresi贸n. Y en este caso, tal como lo define con precisi贸n Cajas-Guijarro, esa tan dura situaci贸n se tradujo en “la tragedia de los pobres”. Veamos algunos puntos como referentes de una realidad en extremo dolorosa y muy dif铆cil de sintetizar.

En efecto, el empleo en el Ecuador sufre una aut茅ntica tragedia. Seg煤n el INEC, a diciembre de 2019, casi el 38% ten铆a un empleo pleno o adecuado, mientras que el 62 % de los trabajadores no lo ten铆a, es decir m谩s de 5 millones de personas. En ese momento, solo 3’150.000 personas ten铆an empleo pleno. Luego, con la llegada de la pandemia y el cierre de las actividades econ贸micas, a junio de 2020 el 16,7% de la poblaci贸n econ贸micamente activa ten铆a un empleo pleno. Para junio del 2021 se obtuvo un dato de 31,3%, con 2’600.000 personas empleadas adecuadamente. En la actualidad, unos 5,7 millones de personas no tienen un empleo adecuado. Cabe aclarar que la “recuperaci贸n” se asocia -al menos en parte-, al relajamiento de las medidas de confinamiento frente a la pandemia, junto con una mayor precarizaci贸n laboral.5

En paralelo al deterioro del empleo, se registra un repunte de la pobreza. De hecho, seg煤n el INEC, mientras que el 2017 la pobreza por ingresos bordeaba el 22%, para 2019 tuvo un ligero aumento a 25%, y termin贸 el a帽o 2020 en 32,4%: m谩s de 5,6 millones de compatriotas sobreviven con menos de 84 d贸lares al mes. La pobreza extrema subi贸 en el primer a帽o de la pandemia de 8,9% a 14,9% (45 d贸lares/mes por persona). En esta lamentable situaci贸n tambi茅n se debe prestar atenci贸n al alarmante deterioro de las condiciones de vida rurales: para 2019, el 41,8% de la poblaci贸n rural ya viv铆a en pobreza, pero esta proporci贸n aument贸 gravemente a 47,9% en 2020. Y sin ampliar m谩s esta informaci贸n, por limitaciones de espacio, digamos que las Necesidades B谩sicas Insatisfechas (NBI), superan el 60% en el promedio nacional, con una enorme desigualdad entre las ciudades y el campo. A modo de ejemplo, en las provincias petroleras m谩s importantes, seg煤n el Censo de Poblaci贸n y Vivienda, en Orellana el NBI ascend铆a al 85%; en el caso de la provincia de Sucumb铆os, el mismo se registra en un 87% y en la provincia de Napo este 铆ndice asciende a 94%.

Un punto fundamental para el futuro, pero que poco preocupa al momento de elaborar las pol铆ticas econ贸micas: la desnutrici贸n, afecta en un 26% a la ni帽ez de 0 a 5 a帽os; en 38% en zonas rurales y en 40% a regiones con mayor铆a ind铆gena. La realidad de la desnutrici贸n cr贸nica en una provincia como Chimborazo, con mayor presencia de pueblos ancestrales es dram谩tica: Riobamba (51%), Guamote (55%), Alaus铆 (57%), Colta (52%), Guano (62%) (P茅rez, 2021). Esta situaci贸n se explica por la injusticia social y la ineficiencia en atender esta lacerante realidad y no simplemente por la falta de alimentos, pues estos se desperdician en un volumen anual estimado en 940 mil toneladas, que permitir铆an alimentar a 1.5 millones de personas. Este es un tema que merece respuestas estructurales profundas -las cuales no aparecen en el horizonte-, m谩s a煤n por las afectaciones producidas en medio de la pandemia.6

En estos indicadores de desempleo y pobreza hay que destacar la situaci贸n de las mujeres, golpeadas hist贸ricamente por estructuras patriarcales y m谩s a煤n en medio del confinamiento. Su tarea en los hogares se ha multiplicado por diversas razones, entre las que se pueden destacar el trabajo y la educaci贸n en l铆nea, a m谩s de los m煤ltiples esfuerzos para asegurar el cuidado de la vida en medio de la pandemia. Y en estas duras circunstancias la violencia de g茅nero ha aumentado.

El asunto es a煤n m谩s complejo. “Qu茅date en casa“, fue la orden desde el poder. Quiz谩s s铆, esa era y es la necesaria medida para frenar el virus. Pero la pregunta es: 驴qui茅n puede quedarse en casa y sobrevivir? Vemos ya lo dif铆cil que es permanecer en cuarentena en casa, incluso si hay ciertas comodidades y no hay presiones econ贸micas. Mucho m谩s complejo resulta, entonces, para aquellos grupos estructuralmente desprotegidos que no tienen una vivienda adecuada, ni ingresos estables, ni ahorros, y que viven en condiciones realmente infrahumanas, en los tugurios o los que duermen en los portales. Seg煤n el Programa Nacional de Vivienda Social, el 45% de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitaban en viviendas precarias. Son millones de hogares que residen en viviendas construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios b谩sicos y/o con problemas de hacinamiento. C贸mo exigir comportamientos sanitarios adecuados cuando no hay agua potable, c贸mo esperar que funcione la educaci贸n o trabajo a distancia si un 50% de la poblaci贸n del pa铆s no tiene acceso a internet e inclusive no cuenta con un ordenador, c贸mo demandar que permanezcan en casa personas de la tercera edad que viven solas y en una enorme precariedad. Tengamos presente esas realidades.

A lo anterior nos toca a帽adir la enorme complejidad sanitaria. A primera vista, la gravedad de la crisis sanitaria en Ecuador se explica por los altos recortes de inversiones en el 谩mbito de la salud p煤blica por parte del gobierno del presidente Moreno (2017-2021). De los 353 millones presupuestados en el Plan de Salud de 2017, se pas贸 a 302 millones en 2018 y a 186 millones en 2019. Esta ca铆da se agrava por la incapacidad de ejecutar el monto del presupuesto asignado -tambi茅n por presiones derivadas de la austeridad fiscal-, lo que se reflej贸 con una inversi贸n real de 241 millones en 2017, 175 millones en 2018 y 110 millones en 2019.

Esta reducci贸n, en el marco de la austeridad fondomonetarista, afect贸 gravemente a la disponibilidad de los insumos de salud, a la construcci贸n de infraestructura hospitalaria e inclusive a la existencia de personal m茅dico, que fue despedido masivamente en el a帽o 2019,7 se estima que se habr铆a separado a unas 3 mil personas. Incluso a los internos rotativos de los hospitales p煤blicos se les redujo el salario en casi un 30% (de 591 a 394 d贸lares), lo que impact贸 en contra de los sectores m谩s pobres y vulnerables del pa铆s, que son los que m谩s acuden a los servicios p煤blicos de salud (Arteaga, et al., 2019). El saldo de estas decisiones fiscales recesivas se tradujo en una grave afectaci贸n de la capacidad de atenci贸n en la emergencia sanitaria.

Sin minimizar la inadecuada decisi贸n de reducir la inversi贸n en salud, el problema es m谩s complejo. El presupuesto estatal destinado al sector salud, no solo para estas emergencias, sino para sostener un sistema de salud eminentemente curativo y que mantiene partes importantes mercantilizadas, cae, como se帽ala con justa raz贸n una experta en la materia, Erika Arteaga Cruz, en “un tonel sin fondo”.8 Entonces, la tragedia sanitaria no es simplemente una cuesti贸n de recursos o de capacidad de respuestas ante situaciones de emergencia, sino tambi茅n el resultado de un sistema plagado de falencias.

Aunque es innegable que desde 2006 hasta 2017 se haya modernizado y ampliado la cobertura de servicios de salud, los problemas son muchos. Cabe anotar, como indica Arteaga Cruz, que tambi茅n se propici贸 la acumulaci贸n de capital en la industria de insumos, farmac茅uticas y aseguradoras privadas; se impuls贸 un debilitamiento de la seguridad social con la transferencia de fondos p煤blicos a cl铆nicas privadas, y no se logr贸 que los hogares ecuatorianos gastaran menos en salud.

La cobertura universal en salud, vista como un derecho -un objetivo loable-, resulta una quimera al mantener la visi贸n curativa propia del paradigma cl铆nico, asistencialista y mercantilista, con soluciones est谩ndar. Otro d茅ficit significativo fue obviar el enorme potencial de la salud preventiva, y los conocimientos ancestrales de culturas y pueblos ind铆genas, que pueden ser un pilar de un vigoroso sistema de salud sustentado en pr谩cticas comunitarias y participativas. Esta situaci贸n se agudiz贸 con el gobierno de Moreno.

Demos un paso m谩s en esta senda de recuentos dolorosos y complejos. Los problemas en el 谩mbito de la educaci贸n son realmente graves. Nos remitimos al estudio de Cajas-Guijarro, quien destaca que:

Otro grave problema que existe a m谩s del deterioro de la calidad educativa -y que incluso es agravado por ese mismo deterioro- es el hecho de que varias personas dejaron de estudiar desde el inicio de la crisis COVID-19, de modo que nunca llegaron a incorporarse a la educaci贸n virtual (2021: 126).

Y no solo eso, las condiciones son cada vez m谩s dif铆ciles, con impactos impredecibles, pues en:

[…] en varios hogares, se combinan las limitaciones econ贸micas asociadas a la falta de empleo e ingresos (impidiendo incluso el acceso a los equipos necesarios para desenvolverse en la educaci贸n virtual), una inadecuada conectividad a Internet y el deterioro de la calidad de la educaci贸n que desincentiv贸 a que muchas personas ingresen o se mantengan en esa modalidad (Cajas, 2021: 126).

Si todo eso lo ubicamos en la cruda realidad de la educaci贸n en el pa铆s, a煤n antes de la pandemia, las perspectivas son preocupantes. De hecho, no es un tema que se resolver谩 s贸lo con mayores inversiones en educaci贸n, es decir, m谩s escuelas y colegios, m谩s y mejores maestros y maestras, ni siquiera m谩s tecnolog铆as modernas con acceso universal. La esencia -a superar-, de la educaci贸n en el Ecuador -podr铆amos decir en casi todo el mundo-, es que consolida sistemas patriarcales, de servidumbre y colonialidad social, de competencia y acumulaci贸n, de codicia y dominaci贸n, de individualismo y egoismo. En fin, este es un tema que deber铆a ser motivo de una profunda y franca reflexi贸n.

En definitiva, la destrucci贸n del empleo y el aumento de la pobreza, las deplorables condiciones de vida de millones de hogares, tanto como el miedo a la enfermedad y la creciente inseguridad, golpean de varias formas a la econom铆a. En particular esta situaci贸n afectada por la contracci贸n de la demanda agregada debida a una menor capacidad de consumo de la poblaci贸n, tendencia que ya se notaba antes de la pandemia, y por cierto tambi茅n, por la par谩lisis de muchos segmentos de la econom铆a debido tambi茅n a los riesgos de contagio, por ejemplo en el sector de restaurantes y hoteler铆a, en muchas industrias, en el comercio y en tantas otras actividades productivas.

M谩s de lo mismo, ser谩 m谩s de lo peor

Como se acaba de analizar, en medio de un mundo en crisis por la COVID-19 y otros flagelos, el Ecuador se presenta como una sociedad en extremo fr谩gil, cargada de m煤ltiples problemas, incertidumbres e incluso de no futuros, en donde ni siquiera la supervivencia m铆nima de la poblaci贸n puede garantizarse. Sin embargo, es necesario mencionar un detalle clave: la coyuntura tan compleja que vive la econom铆a ecuatoriana es tambi茅n el resultado de una crisis econ贸mica estructural, profunda y de larga duraci贸n,9 que termin贸 de exacerbarse con la pandemia del coronavirus.

En estas circunstancias dif铆cilmente se puede anticipar un horizonte alentador. Los discursos bien intencionados no bastan, menos a煤n la confianza ciega en un nuevo gobierno. Nuevas incertidumbres nacen de la compleja interacci贸n de varios factores: un estancamiento que se ven铆a arrastrando desde hace a帽os; los golpes sociales y econ贸micos que deja la pandemia del coronavirus; un endeudamiento casi eterno que aumenta la dependencia econ贸mica del pa铆s; las estructuras oligop贸licas que controlan casi todos los mercados, en especial el financiero; y no menos preocupante el ingreso cada vez m谩s evidente de estructuras criminales como alternativa de vida.10

En este escenario hay que ubicar los intentos de caminar en la senda de la permanente b煤squeda de esos ansiados objetivos de progreso y desarrollo, impulsando el crecimiento econ贸mico a como d茅 lugar, en especial a trav茅s de mayores exportaciones e inversiones extranjeras, en un marco de crecientes liberalizaciones y menos intervenciones estatales. En otras palabras, el futuro se encuentra en el pasado. Recordemos cu谩ntas veces se ha recorrido ese camino y cu谩ntas veces se ha fracasado; porque no se aplic贸 la totalidad de las recetas, dir谩n sus paneg铆ricos. Y tambi茅n podr铆amos recordar cu谩ntas veces hemos discutido estas cuestiones: bastar铆a con recurrir a revisar los n煤meros anteriores de esta Revista.11 驴Por qu茅 tendr铆a que ser ahora diferente?

Puntualicemos algunos de los elementos que configuran paulatinamente la acci贸n del gobierno del presidente Guillermo Lasso, empe帽ado -con toda raz贸n-, en dar una respuesta a la pandemia a trav茅s de una masiva campa帽a de vacunaci贸n. Sin entrar en la discusi贸n sobre los detalles de esta campa帽a, debemos reconocer que se trata de una pol铆tica que puede ser asumida como una medida orientada a la reactivaci贸n econ贸mica, as铆 como para asegurar la capacidad de gesti贸n del Gobierno, tanto que ya se comienza a preparar el escenario con miras a una consulta popular apalancada en la vacunaci贸n.

A primera vista parecer铆a que el Gobierno no ha logrado todav铆a poner en marcha una pol铆tica econ贸mica mucho m谩s clara y hasta agresiva, como se habr铆a esperado. Lo cierto podr铆a ser que espera el momento propicio para un ajuste m谩s profundo o que entendi贸 que no hay condiciones sociales, pol铆ticas e inclusive econ贸micas para ese cometido extremo. Quiz谩s entre bastidores se dilucidan las tensiones entre quienes plantean medidas tipo choque y otros proponentes del gradualismo. Y por cierto, es muy probable que haya calado hondo la respuesta popular, a las medidas econ贸micas del gobierno de Moreno, en Octubre del 2019.12 Con el tiempo lo sabremos.

El Gobierno, de conformidad con su ministro de Econom铆a y Finanzas, centra sus expectativas para la recuperaci贸n econ贸mica en un par de factores externos: la confianza que genera el actual gobierno medida por la ca铆da del 脥ndice de Riesgo Pa铆s y un mejor contexto internacional (?), tanto como el respaldo que se recibir铆a de los organismos multilaterales de cr茅dito. De hecho dio la revisi贸n anual de la situaci贸n econ贸mica del pa铆s por parte del FMI y se analiz贸 el avance del Acuerdo de Financiamiento Extendido (SAF), por el que Ecuador accedi贸 a 6.500 millones de d贸lares hasta 2022. De ese total, 4.000 millones de d贸lares ya fueron desembolsados. Y el resto se deber铆a recibir desde septiembre de este a帽o.13

En el 谩mbito econ贸mico extrictamente local -en sinton铆a con lo que esperan el FMI y los mercados internacionales-, la acci贸n gubernamental para aprovechar y potenciar el entorno externo busca desplegar una pol铆tica que atraiga inversiones, ampl铆e el comercio externo, simplifique tr谩mites, genere alianzas p煤blico-privadas y abiertas privatizaciones. A lo anteriror se suman la propuesta de una mayor flexibilizaci贸n laboral, la ampliaci贸n de la frontera petrolera y minera, as铆 como las concesiones/privatizaciones de activos p煤blicos y la generalizaci贸n de los Tratados de Libre Comercio (El Universo, 2021).

En l铆nea con la promoci贸n de las exportaciones y la atracci贸n de inversiones sobre todo for谩neas aparece el fomento de la competitividad, algo que no es nuevo y que se mantiene como una de aquellas promocionadas panaceas para resolver muchos de los problemas del pa铆s. Para ello el r茅gimen cre贸 un Comit茅 de Reactivaci贸n encargado de adoptar correctivos conforme lo demanden los sectores productivos. Se propone bajar los costos de producci贸n v铆a una revisi贸n arancelaria generalizada de insumos y bienes de capital; as铆, los aranceles para unos 600 productos ya fueron rebajados.

Fortalecer las alianzas del sector p煤blico con las empresas privadas asoma como otro elemento de una pol铆tica a煤n no claramente definida, que, eso si, tratar谩 de disminuir el protagonismo estatal en favor del mercado, como reza en la pr谩ctica la visi贸n ideol贸gica neoliberal. Y para conseguir esa tan ansiada meta: el incremento de la competitividad, el Gobierno recurre a las flexibilizaciones laborales y ambientales.

Entre los muchos temas en la carpeta de las discusiones y las expectativas est谩 el sector energ茅tico -petrolero y el茅ctrico-, en donde aparecen los deseos de privatizaciones, concesiones, monetizaciones, transnacionalizaciones. M谩s all谩 de las pretensiones privatizadoras en el 谩mbito petrolero, que las analizaremos m谩s adelante, en el 谩mbito el茅ctrico se discute el tema de sus tarifas, no simplemente para racionalizarlas sino -esto es lo que cuenta-, para crear las condiciones que permitan abrir la puerta a nuevos negocios, es decir las privatizaciones, que ya estuvieron en la mira del correismo y del mismo morenismo.

Por aqu铆 rondan algunos puntos complejos. Tengamos en cuenta la cuesti贸n de la eliminaci贸n de subsidios a los combustibles, que siendo una significativa fuente de ingresos fiscales, es tambi茅n una cuesti贸n explosiva en t茅rminos pol铆ticos. Y tambi茅n cabr铆a dejar constancia de una suerte de “espada de Damocles” que pende sobre la econom铆a: los problemas derivados por la creciente erosi贸n del r铆o Coca que pone en riesgo el mayor proyecto hidroel茅ctrico del pa铆s, el Coca-Codo-Sinclair (Acosta, 2020a).

La controvertida Ley de Defensa de la Dolarizaci贸n, ocup贸 la atenci贸n al inicio de la gesti贸n lassista. Sin entrar en m谩s detalles, se podr铆a sintetizar que con esta Ley se busca consolidar la posici贸n de la banca privada, pues, en realidad, la dolarizaci贸n no se defiende con leyes, sino con la existencia de d贸lares. Simult谩neamente, a cuenta del fortalecimiento t茅cnico del sector cooperativo, la reforma, al buscar reducir la brecha entre las exigencias a la banca privada y las cooperativas, pone una suerte de camisa de fuerza a estas 煤ltimas en beneficio de la primera (Acosta y Cajas, 2021).

No faltan ciertas se帽ales orientadas a surtir efecto en las tribunas. Por ejemplo, al proponer una duplicaci贸n de la tasa de extracci贸n de petr贸leo (隆el petr贸leo no se produce, se extrae!), se ofrece destinar una parte de los ingresos adicionales a combatir la desnutrici贸n infantil, que suena muy bien, pero es una suerte de bomb贸n social mientras se da la oportunidad de enormes beneficios a las transnacionales.

Tampoco han faltado acciones tipo tik-tok, como fue el llamado del presidente Lasso -banquero de profesi贸n-, a sus colegas banqueros de que bajen las tasas de inter茅s. Llamado que, como era de esperar, no surti贸 efecto. Aunque cabe anotar cierta tendencia a la reducci贸n de dichas tasas por efecto de la misma desaceleraci贸n econ贸mica. Y, seg煤n los analistas pro-mercado, todav铆a habr铆a que confiar que surtan efecto las reformas estructurales que incrementen la disponibilidad de ahorro interno, reformas que a煤n no han sido impulsadas, ni explicadas al menos.

Para cerrar esta apretada s铆ntesis, de unas cuantas cuestiones econ贸micas que han recibido la atenci贸n gubernamental en estos primeros meses de su gesti贸n, cabr铆a relievar el peso que tiene una suerte de campa帽a orquestada por una poderosa alianza medi谩tica p煤blico-privada (refir茅ndonos a los grandes medios de comunicaci贸n privados y gubernamentales), que se empe帽an en construir una escenografia cargada de expectativas positivas.14 As铆, los analistas funcionales a dicha alianza han entrado en un “optimismo desbordante” -seg煤n ellos-, como nunca antes se hab铆a registrado en la historia. Inclusive las declaraciones de que se va a combatir la corrupci贸n -que tantas veces las hemos escuchado al inicio de cada gobierno-, son presentadas como 煤nicas, como la primera vez que se intenta. Para quienes ya cargamos d茅cadas de historia en nuestra memoria, no es dif铆cil recordar momentos de entusiasmo similares en 茅pocas anteriores, como con Sixto Dur谩n Ball茅n o Jamil Mahuad, para citar dos presidentes tan cercanos y queridos por las 茅lites dominantes, al menos al inicio de su gesti贸n.

A pesar de tanto entusiasmo, las previsiones de crecimiento para este a帽o 2021 anticipan una lenta recuperaci贸n econ贸mica que fluctuar铆a entre un 2,5% seg煤n el FMI y un 2,8% seg煤n el Banco Central. Una tendencia que se queda bastante atr谩s de lo previsto en la mayor铆a de pa铆ses de la regi贸n: seg煤n el Banco Mundial, la regi贸n crecer铆a en este a帽o en 4,4%, con pa铆ses que alcanzar铆an cifras muy superiores como, Per煤 (8,1%), Argentina (6,4%), Chile (5,5%), Colombia (5,0%) y M茅xico (4,5%). 驴Ser谩 que al Ecuador le pesa la dolarizaci贸n?

Por lo pronto pongamos bajo la lupa, de forma somera, algunas acciones en marcha o propuestas, empezando por aquellas con las que el gobierno pretende solventar las penurias fiscales y reducir la presencia estatal:

– Una de las medidas que ha esgrimido el presidente Lasso, ya en campa帽a, es la duplicaci贸n del volumen de extracci贸n de petr贸leo, de 500 mil a 1 mill贸n de barriles. No se puede caer en an谩lisis simples y comenzar a calcular cu谩nto ser铆a el aumento de los ingresos petroleros necesarios para las tan alicaidas finanzas p煤blicas. Lasso ha reconocido que tomar谩 cuatro a帽os cumplir con esta meta petrolera, ampliar la extracci贸n de petr贸leo toma tiempo. Algo que no se toma en cuenta es la resistencia de las comunidades amaz贸nicas que con sobradas razones defender谩n con creciente firmeza sus territorios. Otro limitante, un aumento del volumen de extracci贸n de crudo, sin un incremento de las reservas, acercar谩 a煤n m谩s la fecha en la que Ecuador dejar谩 de exportar petr贸leo: ser铆a una suerte de pan para hoy, hambre para ma帽ana.

– Uno de los mecanismos para conseguir este ambicioso y a la par complejo objetivo, radica en concluir con los contratos petroleros de servicios y, volver a los contratos de participaci贸n. Los contratos de prestaci贸n de servicios adolecen de un problema, que radica en el costo de extracci贸n m铆nimo, que bordea en promedio los 35 d贸lares por barril; as铆, cuando el precio cae, el rendimiento es menor. Con los contratos de participaci贸n la tajada estatal ser谩 menor, pero se espera contrapesar eso con mayores inversiones y mayores tasas de extracci贸n de crudo. La entrega de los campos petroleros a empresas extranjeras -como ya lo hizo Correa en su gobierno-,15 no ser谩 suficiente para conseguir ese esperado beneficio, puesto que para que las empresas privadas se interesen hay que ampliar el margen de sus utilidades.

– Se propone transformar la mayor empresa del pa铆s, Petroecuador, en una sociedad an贸nima, es decir abrir la puerta para su paulatina privatizaci贸n. La decisi贸n de privatizar las tres refiner铆as existentes no es tan f谩cil, ni de r谩pida cristalizaci贸n. Adem谩s se tiene que considerar una serie de elementos estrat茅gicos y, en el caso pe颅trolero, no se puede olvidar la experien颅cia de las d茅cadas en que las transnacio颅nales dominaban toda la industria hidro颅carbur铆fera, con escasos beneficios para el pa铆s. Y tampoco se puede menospre颅ciar la selecci贸n del momento oportuno para proceder a la venta de las refinerias y otros activos petroleros, puesto que cuando existe una sobre颅oferta de determinadas empresas o cuando el sector da clara muestras de debilitamiento estructural,16 especialmente en medio de la grave crisis internacional que atravesamos, se otorgar铆an mayores beneficios al capital transnacional y no se conseguir铆an todos los resultados espera颅dos.

– Reflexiones m谩s o menos similares cabr铆a hacerlas con la propuesta de privatizar la red de gasolineras de Petroecuador. Negocio rentable, que, adicionalmente, sirve para normar el mercado v铆a precios y cantidades. Opci贸n que no se presenta como una fuente de recursos significativa, por lo dem谩s.

– El espaldarazo a la megaminer铆a, que recibe inclusive un abierto aliento de los grandes medios de comunicaci贸n -que seguramente lucran de la creciente publicidad de las empresas mineras-, no se reflejar谩 en beneficios importantes para el pa铆s, pero con seguridad aumentar谩 la conflictividad social en los territorios. Veamos un par de cifras tomadas de las mismas mineras y del Estado: el total de ingresos que se generar铆a por la megaminer铆a en las pr贸ximas d茅cadas podr铆a ser de 132.432 millones de d贸lares. De ellos s贸lo unos 27.486 millones -un 20%- llegar铆an al Estado ecuatoriano en per铆odos que van desde once hasta m谩s de cincuenta a帽os, seg煤n la informaci贸n econ贸mica disponible de siete megaproyectos. Solo para entender lo poco que representan los 27.486 millones que se recopilar铆a al terminar los principales megaproyectos actualmente en cartera: entre 2007 y 2018, el sector p煤blico no financiero ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas p煤blicas y dem谩s entes estatales), recibi贸 casi 99 mil millones por ingresos petroleros; solo el gobierno central registr贸 por ese rubro, en esos once a帽os, 41.822 millones de d贸lares: 150% veces m谩s en un per铆odo tres veces m谩s corto que lo que ofrece la megaminer铆a. El costo de monitoreo -no necesariamente de remediaci贸n y menos a煤n de restauraci贸n-,de los sitios de las minas de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, R铆o Blanco, Panantza-San Carlos, Llurimagua, Cascabel, Cangrejos, y El Domo/Curipamba, calculado a m铆seros 3 d贸lares por tonelada para procesar las m谩s de 5 mil millones de toneladas de material que hay que extraer del subsuelo, podr铆a llegar al menos a 14.500 millones de d贸lares: casi el 53% de los 27.486 millones de d贸lares que, se supone, recibir铆a el Estado. Este costo no considera, por supuesto, la contaminaci贸n del agua, los subsidios ocultos (electricidad subsidiada, por ejemplo), los costos de eventuales accidentes (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se est谩n desarrollando los proyectos), como la rotura de un dique de colas y la consecuente limpieza de la contaminaci贸n asociada. Y no podr铆amos marginar la enorme cantidad de beneficios tributarios y arancelarios que reciben estas empresas. Si todos los proyectos estrat茅gicos entraran en funcionamiento, habr铆a entre 32 y 40 mil puestos de trabajo directo, menos del 0,4% de la poblaci贸n econ贸micamente activa.17

– Avancemos a la pretendida venta del Banco del Pac铆fico, que tiene una posici贸n preponderante en el mercado y que obtiene importantes utilidades. No se trata solo de impulsar un proceso transparente y de obtener el mejor precio posible. Lo que interesa es averiguar las consecuencias que podr铆a tener dicha venta y cu谩les podr铆an ser aquellas opciones alternativas para conseguir un objetivo m谩s trascendente que el obtener un ingreso monetario m谩s o menos significativo. Dif铆cilmente se puede aceptar el argumento de que un propietario privado posibilitaria mejorar los niveles de competencia en un mercado controlado por l贸gicas oligop贸licas. Si ese es el objetivo -indispensable para propiciar una reducci贸n sustantiva de las tasas de inter茅s, urgente en una econom铆a dolarizada-, por qu茅 no impulsar un frente de bancos estatales (Banecuador, CFN, Banco del Pac铆fico), banca p煤blica (BIESS), en estrecha alianza con las cooperativas de ahorro y cr茅dito, as铆 como con las cajas comunales.

– Otro de los activos del Estado que est谩 en la mira privatizadora es la Corporaci贸n Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El patrimonio de esta empresa debe bordear f谩cilmente los 1.700 millones d贸lares. Su abierta privatizaci贸n o concesi贸n es muy probable que conlleve a la transnacionalizaci贸n de la Corporaci贸n, pues es dif铆cil creer que un empresa privada nacional podr铆a asumir el reto de transformar la empresa. Sin ser una empresa que brille por su eficiencia, es una empresa rentable. Y bien podr铆a transformarse en actor importante para ampliar sustantivamente el servicio en todo el Ecuador, al tiempo que servir铆a para romper el poder de la telefon铆a privada: dos empresas transnacionales controlan el grueso del mercado y que obtienen utilidades anuales superiores al 90% sobre su patrimonio neto.

– Con el fin de alentar las inversiones extranjeras en otros 谩mbitos, as铆 como tambi茅n en los diversos extractivismos, el Gobierno retorn贸 al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados – CIADI. Si se lee con detenimiento y buena fe, lo que dispone la Constituci贸n, si se recupera el esp铆ritu de la Constituyente y, si se revisa la Carta Magna en su integralidad, esa prohibici贸n no deja espacio para la duda (Acosta, 2020b). En el art铆culo 419, se fija el marco de vigencia de los tratados internacionales que requieren una aprobaci贸n por parte de la funci贸n legislativa, entre los que no aparecen los mencionados arbitrajes internacionales. Los arbitrajes est谩n expresamente prohibidos en el art铆culo 422. Eso si, dejamos claro, incluso como argumento adicional para aclarar el tema, que en dicho art铆culo 422 se preve la posibilidad de instancias arbitrales solo en el 谩mbito regional, es decir latinoamericano,18 y tambi茅n se contempla la posibilidad de un sistema de arbitraje para deuda externa soberana, que no existe todav铆a a nivel internacional.19 Lo que debemos tener en mente, es que la experiencia en Ecuador y en el mundo, nos dice que las inversiones extranjeras no vienen motivadas solo por este tipo de tratados sino por otras razones que tienen que ver con las posibilidades de obtener beneficios. Es m谩s, Ecuador, al 2017, ten铆a m谩s tratados de arbitraje internacional que muchos pa铆ses de la regi贸n, y sin embargo recib铆a solo 0,79% de la inversi贸n que llegaba del mundo a Am茅rica Latina y el Caribe. El principal flujo de inversiones extranjeras directas hacia Ecuador proven铆a de Brasil, M茅xico y Panam谩, pa铆ses con los que Ecuador no hab铆a firmado un tratado bilateral de inversiones. Y como si lo anterior no fuese suficiente, t茅ngase presente que -comparando dos pa铆ses de la regi贸n de tama帽o relativamente similar-, Brasil, sin tratados bilaterales de inversi贸n, supera en inversiones extranjeras a M茅xico, uno de los pa铆ses con m谩s tratados de inversi贸n.

– En otro campo, el gobierno busca mejorar la competitividad y generar empleo, creando condiciones para flexibilizar los nuevos contratos laborales. Para ponerlo en t茅rminos muy sencillos y precisos: se propone mantener el actual regimen legal laboral y crear uno nuevo para los contratos que se suscribir铆an con otras normas (podr铆amos afirmar que la explotaci贸n del trabajo estar谩 normada en el c贸digo existente y la sobreexplotaci贸n en el nuevo). Los resultados de este tipo de flexibilizaciones, como se ha demostrado en muchas partes, no necesariamente aumentan los puestos de trabajo y si lo hacen, es a costa de una creciente precarizaci贸n, y siempre provocando una mayor concentraci贸n de la riqueza.

– En ciernes estar铆a una reforma tributaria. Despu茅s de las primeras informaciones que difundi贸 el ministro de Econom铆a y Finanzas, hace un par de meses, no hay muchos detalles sobre esta iniciativa. Se habla de ampliar el grupo de contribuyentes, sin incrementar los impuestos a quienes m谩s ganan, ni crear nuevos tributos. Por lo pronto hay algunas se帽ales en direcci贸n a una reducci贸n de ciertos impuestos, como la eliminaci贸n del impuesto a la salida de divisas para el transporte aereo. Es evidente que un ajuste tributario con criterios de equidad -quien m谩s gana y m谩s tiene, m谩s paga-; no est谩 en carpeta, con lo que, en medio de esta grave pandemia y sus secuelas, se mantendr谩 el esp铆ritu de insolidaridad impuesto con la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, del morenismo.

Esta lista es preliminar. Y su tratamiento tambi茅n. Faltan temas candentes. Como podr铆a ser la pretendia privatizaci贸n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hacia donde se dirigen los discursos y declaraciones emitidas para ir abonando el terreno.

Hac铆a d贸nde caminamos…

Un par de ideas antes de cerrar, recordando que vivimos la peor crisis de la Humanidad; una crisis que rebasa al azote sanitario del coronavirus. Con ella se han descubierto las fracturas multifac茅ticas y sist茅micas de la civilizaci贸n dominante. Y en medio de esa crisis todav铆a estamos lejos de avizorar la evoluci贸n y los problemas que se nos vienen encima.

Este momento plantea una prueba mayor para la Humanidad, con una globalizaci贸n que ha llevado a varias naciones a vivir una tragedia impensable hasta hace poco tiempo, con tantas muertes y dolor, con la consolidaci贸n de m煤ltiples factores de control y vigilancia propios de gobiernos cada vez m谩s autoritarios, y un sinf铆n de incertidumbres. A su vez, se perpet煤an las desigualdades estructurales internas y entre sociedades ricas y empobrecidas a diferentes niveles, incluso en las capacidades para responder ante la propia pandemia.

A primera vista se avizora el retorno del Estado.20 Y esto resulta hasta deseable. Que el Estado asuma una serie de responsabilidades abandonadas por la presi贸n de la teolog铆a neoliberal, parece indispensable. Este reclamo es sobre todo obvio en el 谩mbito de las tareas sociales, pues en muchos pa铆ses se las hab铆a dejado libradas a l贸gicas mercantiles, la salud inclusive. Tambi茅n asoma un Estado que, una vez m谩s, luego de un largo interregno neoliberal, asume su papel como empresa de reparaciones del sistema, como es el caso de Europa y EEUU, donde se destinan miles de millones de d贸lares o euros para sostener a las grandes empresas, para proteger el sistema.

Lo grave es que, simult谩neamente se consolida un Estado autoritario: hay que disciplinar a la sociedad para controlar la pandemia, es la esencia del mensaje. La cuarentena, m谩s all谩 de su utilidad para frenar el contagio, implica una restricci贸n de derechos que garantizar铆a la vida de la colectividad. Este retorno del Estado, tambi茅n implica la b煤squeda de seguridad para mantener el statu quo, sobre todo cuando lo que se pretende es atravesar este complejo momento y retomar el ritmo de crecimiento econ贸mico: “no debemos matar la actividad econ贸mica por salvar vidas”, sintetiz贸 sin rodeos el gerente general de la C谩mara de Comercio de Santiago de Chile, Carlos Soublette.21 En palabras de Breno Bringel (2020):

[…] el Estado interventor es reivindicado ahora hasta por los neoliberales, pero con 茅l tambi茅n vienen los militares en las calles, los estados de emergencia y la instalaci贸n de una l贸gica b茅lica no s贸lo contra el virus, sino tambi茅n contra algunos sectores de la sociedad.

Hay muchos elementos que habr铆a que analizar a nivel global, regional y nacional. A nivel macro las implicaciones son m煤ltiples. Sin tener total claridad de lo que sucede en esos niveles, un campo a煤n m谩s complejo es el que se procesa a nivel comunitario e individual. Por un lado hay quienes anticipan un destape consumista, muy parecido al que se vivi贸 en algunos pa铆ses luego de la pandemia de la mal llamada “Gripe Espa帽ola” hace 100 a帽os. Otros ya ven avanzar las banderas desplegadas de la gran revoluci贸n. Sin caer en el tradicional y hasta cobarde punto medio, la realidad, una vez m谩s, nos sorprender谩 con evoluciones insospechadas.

El confinamiento puede haber acelerado el proceso de deshumanizaci贸n de la Humanidad, con un cada vez m谩s exacerbado individualismo. Las presiones extractivistas y la misma recuperaci贸n del crecimiento econ贸mico, sin duda, ahondar谩n la tendencia a desnaturalizar la Naturaleza, forzando m谩s y m谩s su mercantilizaci贸n, a trav茅s de la econom铆a verde y de acelerados extractivismos, como la imposible miner铆a sostenible, por ejemplo. En vista de la fragilidad de la vida, quienes tienen los recursos econ贸micos, no muchos, pueden dar paso a un creciente consumismo. Esa misma raz贸n podr铆a profundizar las tendencias de exclusi贸n por parte de las 茅lites m谩s acomodadas, que, como sucedi贸 en Ecuador y otros pa铆ses, optaron por aislarse a煤n m谩s del resto de la sociedad e inclusive vacunarse fuera del pa铆s.

Otras tendencias aparecen en clave de responsabilidad compartida con la vida. Producir alimentos, saber prepararlos y consumirlos. Intercambios directos entre productores y consumidores de esos alimentos. Un mayor aseo personal, familiar y comunitario, as铆 como pr谩cticas de vida m谩s sanas. Consumo m谩s responsable. Respeto genuino a la Madre Tierra. Recuperar las pr谩cticas comunitarias existentes y fortalecerlas. Todo ello, a partir de reorganizar el orden de las prioridades, de revalorizar la pol铆tica, las mancomunidades e interdependencias.

No cabe minimizar los cambios en otros patrones de comportamiento que inciden en la econom铆a desde una perspectiva m谩s macro, como el ahorro. Incluso el creciente y enredado endeudamiento de los hogares, desatado en medio de la pandemia puede provocar complicaciones y reacciones dif铆ciles de anticipar. Los ajustes duraderos en el trabajo y la ense帽anza a distancia no ser谩n menores. En fin, la lista de estas vicisitudes es interminable, lo que nos conmina a abordar lo antes posible su estudio.

En este contexto, cuando todo indica que no se priorizar谩 de forma estructural la atenci贸n de las enormes demandas sociales represadas, cuando hay visiones dogm谩ticas que asumen equivocadamente que los problemas radican en el tama帽o del Estado o que el aperturismo a ultranza es la soluci贸n, por ejemplo. Adem谩s, siendo en extremo d茅bil la posici贸n del gobierno en la Asamblea Nacional, y las complicaciones sociales/ambientales que provocar谩 el intento de reeditar los ajustes de tipo neoliberal, no es descabellado esperar graves problemas de gobernabilidad.

Dicho esto, si las condiciones de vida se deterioran a煤n m谩s o no hubieran prontas y adecuadas respuestas, no nos debemos sorprender si se produjeran nuevas y mayores reacciones populares -como las que se vivieron en Octubre del 2019-, con la consiguiente inestabilidad que impactar谩 en la vida econ贸mica y pol铆tica.

* Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energ铆a y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). 6 de agosto del 2021

