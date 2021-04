–

Las comunidades ind铆genas expresan su respaldo absoluto al candidato izquierdista Andr茅s Arauz en el balotaje presidencial de Ecuador, el pr贸ximo 11 de abril.

El presidente de la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, oficializ贸 el s谩bado su apoyo al candidato de Uni贸n por la Esperanza (Unes), Andr茅s Arauz, que rivalizar谩 en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al derechista Guillermo Lasso.

鈥淧ase lo que pase, venga lo que venga, Andr茅s Arauz tendr铆a el apoyo de todas las nacionalidades de la Amazon铆a ecuatoriana鈥, afirm贸 Vargas en una reuni贸n organizada por la comunidad Cof谩n Dureno, situada en la provincia amaz贸nica de Sucumb铆os.

鈥淪us propuestas tienen nuestro respaldo absoluto desde el movimiento ind铆gena del Ecuador鈥, recalc贸 el l铆der ind铆gena, una postura tomada despu茅s de que el aspirante presidencial ind铆gena Yaku P茅rez, del partido Pachakutik no pas贸 al balotaje.

Durante el acto p煤blico, Vargas le pidi贸 a Arauz que, en caso de triunfar en los comicios, no divida al movimiento ind铆gena y les devuelva la autonom铆a en la educaci贸n intercultural. As铆 mismo, demand贸 la libertad de 1000 prisioneros pol铆ticos ind铆genas.

Por su parte, Arauz agradeci贸 el apoyo de las unidades ind铆genas. 鈥淓stamos construyendo la unidad nacional poniendo por delante al Ecuador. Nos convocan el Estado plurinacional, la verdad, la justicia y la reparaci贸n鈥, escribi贸 en Twitter.

Hasta el momento, el izquierdista Arauz lidera las encuestas con el 38 % de intenci贸n de voto frente al derechista Lasso, el candidato del Partido Social Cristiano (Creo-PSC), que suma 30 % de preferencia.