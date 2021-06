–

De parte de Indymedia Argentina June 12, 2021 60 puntos de vista

El 25 de mayo pasado el gobierno de Guillermo Lasso envi贸 a la Asamblea Nacional ecuatoriana, el proyecto de la Ley Org谩nica de Libertad de Expresi贸n y Comunicaci贸n. Desde diferentes sectores sociales, organizaciones de derechos humanos, instituciones acad茅micas y medios comunitarios manifestaron su preocupaci贸n por los aspectos regresivos que contiene.

La Red de Medios Alternativos (RNMA) entrevist贸 a Hern谩n Reyes, profesor universitario, vocal del Consejo de Regulaci贸n y Desarrollo de la Informaci贸n y Comunicaci贸n, CORDICOM, entre 2013 y 2015 y Secretario General del Centro Superior de Estudios de la Comunicaci贸n de Am茅rica Latina, CIESPAL, entre 2017 y 2018, para profundizar en los cuestionamientos que hacen desde este amplio abanico social al proyecto de comunicaci贸n del ejecutivo.

驴Cu谩les son las objeciones que hacen al proyecto de la Ley Org谩nica de Libertad de Expresi贸n y Comunicaci贸n enviada por el presidente Guillermo Lasso?

Entre las principales objeciones y cr铆ticas que se pueden hacer al proyecto de Ley Org谩nica de Libertad de Expresi贸n y Comunicaci贸n enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional para su discusi贸n y aprobaci贸n, se cuenta en primer lugar la sustituci贸n pr谩cticamente y el olvido de los derechos de comunicaci贸n e informaci贸n, que son derechos previstos en la Constituci贸n ecuatoriana en los art铆culos del 16 al 20 y el art铆culo 384 que habla de la necesidad de que exista un sistema de comunicaci贸n en el pa铆s.

Este elemento es fundamental porque el proyecto enviado por el gobierno sustituye estos derechos de comunicaci贸n e informaci贸n por la alusi贸n, a nivel de principios generales, de la libertad de expresi贸n. El hecho de que se incluyan como principios, casi como una ret贸rica en la que todos podemos estar de acuerdo, pero que finalmente no se precisa como se va a operativizar el cumplimiento de una serie de disposiciones para que los titulares de los derechos, en este caso, todos los ciudadanos y ciudadanas del pa铆s puedan efectivamente tener un campo comunicacional donde tengan acceso a mayor y mejor informaci贸n, donde tengan acceso sobre todo los grupos m谩s invisibilizados y carentes de voz acceso a medios propios, a medios comunitarios donde haya una comunicaci贸n p煤blica que finalmente llene esos vac铆os que la comunicaci贸n privada de car谩cter concentrada no quiere abordar porque no es rentable. En ese sentido, este el principal defecto que tiene este proyecto de ley.

Si bien es cierto que la libertad de expresi贸n es el t茅rmino m谩s usado a nivel de los est谩ndares internacionales de los convenios y acuerdos de Naciones Unidas y de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, no es menos cierto que la constituci贸n ecuatoriana da un paso m谩s all谩 con la inclusi贸n de estos derechos de comunicaci贸n y de informaci贸n. Derechos por los cuales se ha dado una larga pelea all谩 por el inicio de los a帽os 80 con el Informe Mc Bride cuando se anot贸 que hab铆a una enorme desigualdad y asimetr铆a en el flujo de informaci贸n a nivel mundial ya que estaba concentrado en pocas manos la informaci贸n. En ese sentido se abogaba por medidas por parte de los estados, de los gobiernos para poder equilibrar y democratizar este espacio.

驴Qu茅 impactos tiene este proyecto de Ley sobre el sector de los medios comunitarios, populares, alternativos e independientes de Ecuador?

La aprobaci贸n de este proyecto de ley implicar铆a: en primer lugar se dar铆a la posibilidad de que contin煤e un mapa medi谩tico tremendamente concentrado en medios privados.

Los medios privados de comunicaci贸n tienen ahora alrededor del 90 al 92 por ciento del espectro radioel茅ctrico. No se ha avanzado pr谩cticamente nada en la distribuci贸n equitativa de frecuencias de radio y televisi贸n en el Ecuador. Seg煤n la ley vigente, todav铆a, aunque no tiene reglamente por que tambi茅n fue derogado por el gobierno de Lasso, se debe llegar a un horizonte donde los medios privados tengan el 33 por ciento del espacio radioel茅ctrico, los medios p煤blicos el 33 por ciento y los medios comunitarios el 34 por ciento.

Una ley como esta que ni siquiera menciona el tema de la distribuci贸n de frecuencias, finalmente abogar铆a y apoyar铆a que se mantenga esta enorme concentraci贸n en manos privadas de la comunicaci贸n.

Por otro lado, la circulaci贸n de contenidos a nivel de medios privados, medios p煤blicos y medios comunitarios no contar铆a con una ley de este tipo, con ninguna regulaci贸n en la pr谩ctica.

Se exhorta a que los medios act煤en desde la autorregulaci贸n. Ya hemos visto en el Ecuador como los medios privados, fundamentalmente aquellos que disputan con m谩s fuerza una porci贸n del mercado, no act煤an obedeciendo a una autorregulaci贸n.

Muchas veces existe y ya hemos visto en el caso de Per煤, por ejemplo, hay medios que autocensuran a los propios periodistas de esos medios que toman una posici贸n parcial desde su l铆nea editorial.

En este sentido, tampoco se defiende en este proyecto de ley la objeci贸n de conciencia, no se defiende la reserva de la fuente, no se defiende la estabilidad laboral de los propios periodistas.

Adem谩s, no se regula desde la prohibici贸n expresa que tiene la actual ley vigente los contenidos violentos, de contenidos discriminatorios que sobre todo a nivel de determinadas programaciones televisivas, y en algunos casos radiales, han afectado hist贸ricamente a pueblos y nacionalidades ind铆genas, afroecuatorianas, montubios del Ecuador, as铆 como a colectivos, como por ejemplo, de distinta orientaci贸n sexual o a las propias mujeres. Hay mucha comunicaci贸n sexista, mucho racismo en la comunicaci贸n todav铆a y eso finalmente quedar铆a al libre albedrio de los medios desde esta idea de autorregulaci贸n.

Los medios alternativos, populares y comunitarios tambi茅n estar铆an en desventaja con un proyecto de esta naturaleza, puesto que se eliminan de un tajo todas las acciones afirmativas que permit铆an, por ejemplo, garantizar la sostenibilidad de los medios comunitarios a trav茅s de la exenci贸n de tributos en la importaci贸n de equipos para radio y televisi贸n, exclusivamente de esos medios comunitarios. O a trav茅s de la concesi贸n de cr茅ditos en condiciones favorables para que esos medios que generalmente est谩n muy ausentes de poder recibir muchas veces publicidad, sobre todo del sector privado y muchas veces inclusive del propio estado, puedan sostenerse financieramente.

Adem谩s, no hay ninguna alusi贸n a lo que significar铆a la distribuci贸n equitativa de las frecuencias y pr谩cticamente se bloquear铆a la posibilidad de que haya concursos futuros para la asignaci贸n de frecuencias para medios comunitarios, las cuales ahora ya est谩n o han competido en los 煤ltimos concursos en condiciones de desventaja con respecto a los medios privados en t茅rminos econ贸micos y en t茅rminos de facilidades que estos concursos daban a medios que funcionaban con una l贸gica de mercado.

驴C贸mo se est谩n organizando para rechazar colectivamente el proyecto de Ley?

Finalmente, en Ecuador hay varios grupos que desde distintos lugares estamos saliendo a confrontar esta ley por los riesgos que acabo de mencionar, entre ellos la academia. Hay evidentemente una necesidad de defender la formaci贸n profesional de periodistas. Este proyecto de ley abre la posibilidad para que nuevamente cualquier persona, no solamente aquellos trabajadores de medios comunitarios, como actualmente est谩 en la Ley Org谩nica de Comunicaci贸n, sino en cualquier medio p煤blico o medio privado, cualquier persona se dedique a la tarea informativa.

Fuente: https://rnma.org.ar/2021/06/11/mas-concentracion-y-menos-comunicacion-en-el-nuevo-proyecto-del-ejecutivo/