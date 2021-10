Los reales inte­reses de la fanaticada privatizadora, qué empresas estatales están en su mira y cuáles son los mecanismos con que pre­tenden acceder a su propiedad

“Esta es la t√©cnica est√°ndar de la privatizaci√≥n: cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa de excusa para pasarlo a manos del capital privado”

-Noam Chomsky

El mundo da vueltas, y m√°s a√ļn el Ecuador: naci√≥n que a veces parece un trompo (peonza), pero de cabeza. Como ya ha sucedido varias veces en la historia del pa√≠s, pasamos fluctuando entre crisis profundas y desperdicios de coyunturas favorables. El per√≠odo corre√≠sta de 2007-2017 es un buen ejemplo: transitamos de ser el “jaguar latinoamericano” a entramparnos en un serio estancamiento econ√≥mico.1 Luego, vendr√≠a el morenismo y un manejo econ√≥mico aletargado y desastroso entre 2017-2019, que no solo ahond√≥ el estancamiento, sino que hasta exacerb√≥ la tragedia del coronavirus en 2020.

Entre el desperdicio y la tragedia, el pa√≠s ha vuelto al punto de partida, pues hasta en el aire se percibe cierta sensaci√≥n de retorno a las d√©cadas de los 80 y 90. As√≠, ni hemos resuelto nuestros problemas estructurales ni hemos superado las viejas recetas. Las discusiones y las “soluciones milagrosas” se repiten casi tanto como los Buend√≠a en Macondo… Ni la peor crisis de las √ļltimas d√©cadas ha sido suficiente para replantearnos las cosas. Basta con ver el “renovado” debate de las privatizaciones abierto desde las iniciales declaraciones del presidente Guillermo Lasso.

¬ŅDe verdad no se cansan de presentar a la privatizaci√≥n de las empresas y activos estatales y a la reducci√≥n del tama√Īo del Estado como la panacea para los problemas que nos aquejan? Tan tozudos son algunos defensores de estos dogmas, que hasta ser√≠an capaces de recomendar la privatizaci√≥n del propio infierno en el d√≠a del juicio final. Imbuidos del esp√≠ritu privatizador, con un fervor inigualable, varios “profetas” siguen insistiendo en la misma cantaleta. Ni siquiera tienen creatividad para adornar sus viejos discursos. Para colmo, los grandes medios de comunicaci√≥n retruecan como caja de resonancia el mensaje. Y por supuesto muchos empresarios criollos y extranjeros se frotan las manos haciendo n√ļmeros de los potenciales negocios que podr√≠an hacer.

Con este empuje, el af√°n privatizador irrumpe -de nuevo y con enorme fuerza- en la sociedad ecuato¬≠riana. Gracias a ese af√°n, ahora nos toca la tediosa tarea de volver a discutir una noveler√≠a t√≠pica de los a√Īos noventa, cuando el dogma neoliberal se expand√≠a aceleradamente en Nuestra Am√©rica y en otras partes del planeta.2 Pero bueno, no pod√≠amos esperar nada diferente de este gobierno (y quiz√° de ning√ļn otro gobierno siendo francos). El propio Guillermo Lasso anunci√≥ horas antes de asumir el poder presidencial su desespero por privatizarlo todo.3

Seg√ļn nuestros economistas ortodoxos, la opci√≥n privatizadora ofrece varios beneficios a trav√©s de empresas privadas que superar√≠an la ineficiencia natural y cr√≥nica de las empresas estatales. El dogma se completa con la expectativa de un seguro y positivo resultado en el rendimiento de las empresas privatizadas que modernizar√≠an su capacidad de ges¬≠ti√≥n y eliminar√≠an los subsidios y los d√©ficits del sector p√ļblico, creando posibilidades para atraer nuevos recursos internos y externos.

En este escenario, al Estado s√≥lo le corresponder√≠a hacer respetar las reglas del juego de los intereses privados, facilitar el flujo de capitales y bienes nacionales e internacionales, vigilar la libre fijaci√≥n de los precios, garantizar la propiedad privada, controlar el desen¬≠volvimiento de los salarios, contribuir a una mayor apertura de la propiedad accionar√≠a y mantener el orden p√ļblico. El Estado, por tanto, se mantendr√≠a al margen de la actividad econ√≥mica para evitar distorsiones, sosteniendo, eso si, el ambiente propi¬≠cio para “el comportamiento racional” -en t√©rminos de la propiedad privada- de los individuos. Aqu√≠ emergen con fuerza el tema de los arbitrajes nacionales e internacionales con los que el gobierno quiere favorecer las inversiones privadas. El funcionamiento del mer¬≠cado estar√≠a protegido por esta actitud estatal que, en forma an√≥nima e imparcial, equilibrar√≠a las fuerzas contrapues¬≠tas. Hasta all√≠ llega la poes√≠a.

Sin duda que el problema de la eficiencia o ineficiencia estatal no es simple, de modo que no se lo puede asumir cual dato inequ√≠voco y proceder a la b√ļsqueda de pragm√°ticas soluciones. Es m√°s, recordemos que el Estado puede ser ineficiente pero solo hasta cuando toca aplicar alg√ļn salvataje al propio sector privado en tiempos de crisis… Por ejemplo, en las crisis financieras, los Estados se han vuelto hasta una boya de salvaci√≥n ante las graves p√©rdidas financieras privadas. Adem√°s, ¬Ņcu√°l es la evidencia de que las privatizaciones / concesiones / monetizaciones de activos estatales realmente van a aumentar la tasa de crecimiento de la econom√≠a e inclusive asegurar la gobernabilidad?

En definitiva, el planteamiento privatizador -tan afín a los esquemas fondomone­taristas y tan propio de envejecidas ideas librecambistas- merece un análisis más detenido y contextualizado. Por ende, hay que evitar la trivialización de esta cuestión, en la medida que se intenta reducir el tema del Estado a un dilema simplista: más Estado o más mercado, aterrizándolo en estatización o priva­tización. ¡Estas no son épocas como para seguir entrampados en estas viejas novelerías!

El Estado: un instrumento inseparable del sistema capitalista

Las campa√Īas privatizadoras son tan dogm√°ticas que hasta pretenden avasa¬≠llar como atrasa-pueblos a quienes se oponen y a√ļn a aquellos que desean conocer algo m√°s sobre el tema y que cuestionan ciertos elementos de su propuesta. Pero m√°s all√° del dogma, cabe destacar que el problema no es s√≥lo el simple traspaso de la propiedad p√ļblica a la esfera de la propiedad privada o el mantenimiento de algunas empresas y actividades en manos estatales. Los problemas estructurales, m√°s a√ļn en tiempos de crisis profundas, no pueden reducirse a la simpleza de cu√°nto Estado y cu√°nto mercado deben participar en la econom√≠a.

En primer t√©rmino, no hay la contra¬≠dicci√≥n radical que se quiere presentar entre el Estado y el sector privado. El Estado, por su composici√≥n social no representa un actor antag√≥nico, sino que refleja la propia correlaci√≥n de las fuerzas sociales internas, incluyendo, cada vez m√°s, la presencia influyente de capitalistas for√°neos e inclusive en la pr√°ctica de organismos internacionales como el FMI. Adem√°s, en ning√ļn pa√≠s, en circunstancia alguna, el discurso que impulsa el retiro del Estado de la econom√≠a ha eliminado su participaci√≥n. La presencia estatal o su ausencia relativa se ajusta a determinadas rela¬≠ciones sociales que buscan defender uno u otro grupo o marco de privile¬≠gios.

En la presentaci√≥n de la ortodoxia librecambista, reembalsamada en los √ļltimos a√Īos en varios pa√≠ses de la regi√≥n, nada se dice sobre los factores que han ge¬≠nerado que se retome la discusi√≥n. Incluso descuidan el hecho de que la presencia activa del Estado en el proceso de busqueda del “desarrollo” fue im¬≠pulsada por los mismos organismos internacio¬≠nales, que ahora arremeten en contra de la inter¬≠venci√≥n estatal. No se menciona para nada la crisis del sistema, que ha motivado una severa cr√≠tica al papel del Estado interventor como promotor y garante del sistema capitalista; inter¬≠venci√≥n impulsada por John Maynard Keynes como consecuencia de la crisis de los a√Īos treinta, parad√≥jicamente nacida a ra√≠z de los excesos del librecambismo.

Tam¬≠poco se mencionan las presiones a reducir el gasto p√ļblico provocadas por el creciente peso del servicio de la deuda externa; deuda que, por cierto, beneficia en gran medida a los mismos grandes agentes privados, por ejemplo, con obras p√ļblicas, compras p√ļblicas y dem√°s pagos estatales al sector privado financiados con dicho endeudamiento. Y mucho menos se habla de los ingentes subsidios obtenidos por el sec¬≠tor privado con el acceso a bienes y servicios producidos por entidades y empresas p√ļblicas, hasta el punto de que varias de dichas corporaciones p√ļblicas terminen al borde de la desaparici√≥n o sufren la acumulaci√≥n de d√©ficits permanentes. Asimismo, nunca se discuten las razones que impiden capitalizar a las empresas estatales empleando sus utilidades cuando, por el contrario, sobran los casos donde se las ha obligado a contratar cr√©ditos externos que luego no se destinan a dichas empresas.

Para el caso ecuatoriano, en este momento se deber√≠a tener en cuenta las renovadas demandas al Estado para enfrentar los retos derivados de la pandemia del coronavirus. Pero no, lo que interesa es monetizar algunos activos del Estado para intentar salir del “actual bache” -la mayor crisis de la historia econ√≥mica del pa√≠s4- sobre todo para atender las enormes demandas del servicio de la deuda externa, que desde 2021 a 2025 demandar√°n m√°s de 20 mil millones de d√≥lares.

As√≠, a esta campa√Īa en contra de la acci√≥n estatal, no le interesa que el Estado ecuatoriano haya transferido a lo largo de las √ļltimas decadas millonarios recursos a los empresarios priva¬≠dos, a trav√©s de m√ļltiples v√≠as incluyendo la omnipresente corrupci√≥n (inducida en varias veces por los propios agentes econ√≥micos privados). Para nada importa que el Estado garan¬≠tice con un sistema complejo de subsi¬≠dios impl√≠citos y poco transparentes la tan socorrida “eficiente privada”.

Igualmente, no se puede olvidar que los Estados suelen invertir en diversos proyectos que, por su baja rentabilidad de corto plazo y por los enormes reque­rimientos de capital involucrados, no pueden ser asumidos por el empresario privado. En el caso ecuatoriano, particularmente en los dos auges petroleros, el Estado asumió cada vez más tareas en beneficio de grupos monopólicos y oligopóli­cos, cuando adicionalmente éstos usu­fructuaban de fáciles negocios. Ahora, en medio de la crisis, surge el afán privatizador para ampliar o al menos mantener las tasas de ganancia del capital.

Anotemos un punto adicional. Inclusive quienes cuestionan la ideolog√≠a dominante, sustentada en la filosofia liberal, pretenden presentar al Estado como un ente fuera de la so¬≠ciedad, que est√° sobre ella y que act√ļa en forma neutra para normarla. As√≠, los defensores de estas visiones estatistas quieren desconocer las relaciones sociales existentes en el Estado, en cuyo seno se expresan tendencias diversas, como producto de m√ļtiples correlaciones de fuerzas econ√≥micas y sociales prevalecien¬≠tes en la sociedad. Y por eso simplemente creen que es preciso “asaltar” el Estado para desde all√≠ administrar el capitalismo provocando las transformaciones que consideran necesarias. Vaya ingenuidad de esta lectura tan propia de √°mbitos progresistas.

El Estado: una suerte de “empresa reparadora” del sistema

Sin negar la presencia muchas veces masiva e indignante de ineficiencia y burocratismo en el aparato estatal, en el Ecuador no ha habido una experiencia estatizante como en otros paises latinoamericanos. Aunque esto no significa que las cosas deben seguir como est√°n.

Para comprender el alcance de la ingerencia estatal en la econom√≠a, cabr√≠a analizar la incidencia de las actividades en que par¬≠ticipan las empresas p√ļblicas, as√≠ como los impactos -incluso potencialmente multiplicadores- que pueden tener dentro de varios sectores tanto la obra p√ļblica como las compras estatales. Salvo algunos sectores como los estrat√©gicos -en especial petr√≥leo, electricidad, comunicaciones- la participaci√≥n de las empresas estatales es suma¬≠mente limitada como para ejercer una influencia profunda en la din√°mica de las respectivas ramas y subramas de la econom√≠a. Adem√°s, de ninguna manera se puede concluir que la eficiencia en el sector privado ecuatoriano es siempre mayor que en el estatal. Mucho depende el contexto, los objetivos de las empresas p√ļblicas (donde la prestaci√≥n de servicios puede ser m√°s relevante que maximizar la rentabilidad), e incluso la actividad concreta realizada.

Para colmo, los problemas de una empresa estatal no son fácilmente gene­ralizables para todo el Estado. Empíricamente resulta muy dificil ase­verar que por definición las empresas estatales no son más eficientes que las privadas, puesto que habría que comparar en situaciones de eficiencia y mercado similares cada caso concreto.

Tampoco podemos olvidar que el Estado no solo asumi√≥ una y otra vez la tarea de apoyar el funcionamiento del sector pri¬≠vado, sino que incluso ha intervenido como “reparadora” del sistema. La lista de ejemplos es enorme: basta recordar lo sucedido desde la estatizaci√≥n de las p√©rdidas del Banco “La Previsora”, en 1977, hasta el gran salvajate bancario de fines del siglo XX. Podr√≠amos a√Īadir los salvatajes en las d√©cadas de los 80 y 90 con la famosa “sucreti¬≠zaci√≥n” de la deuda externa contratada libremente por los ac¬≠tores privados, el masivo financiamiento estatal de todo el sistema financiero privado con la compra de cuentas especiales en divisas (aunque con ciertas preferencias para algunos bancos), con la sobreprotecci√≥n por d√©cadas con aranceles y subsidios a grandes grupos econ√≥micos…

Un caso luminoso es el relacionado al sumi¬≠nistro de electricidad de Guayaquil a cargo de la empresa privada EMELEC, que pudo funcionar por d√©cadas como una empresa privada ex¬≠tranjera sumamente rentable, s√≥lo gracias a la garant√≠a estatal. Por contrato el Estado le aseguraba ganancias m√≠nimas y en d√≥lares de 9,5% sobre activos fijos, a m√°s de que no pag√≥ por muchos a√Īos los com¬≠bustibles a CEPE (ahora PETROECUADOR), y la energ√≠a el√©ctrica a INECEL, ente estatal que generaba la casi totalidad de la electricidad que comercializa dicha empresa privada. Y si bien esa situaci√≥n se super√≥, a trav√©s de un proceso abiertamente nocivo para el Estado, no podemos olvidar los enormes beneficios que recibieron una serie de empresas de generaci√≥n t√©rmica de electricidad en especial desde el gobierno de Sixto Dur√°n Ball√©n hasta llegar a varias empresas que en la actualidad suministran electricidad generada con energ√≠a solar, gracias a monumentales subsidos estatales.5

Tomando como referencia esta realidad, francamente no convendr√≠a tanto hablar de privatizaciones; lo l√≥gico ser√≠a m√°s bien buscar la desprivatizaci√≥n del Estado entendida como una real eliminaci√≥n de la estructura estatal al servicio de monopolios y oligopolios tanto nacionales como transnacionales. En definitiva, lo l√≥gico ser√≠a replantear al Estado para que deje de servir de instrumento de acumulaci√≥n del capital (tarea sin duda compleja y que puede requerir el inicio de una transformaci√≥n de la propia sociedad). Adem√°s, en muchos casos, el tema no se resuelve con la estatizaci√≥n de servicios p√ļblicos, como el suministro de agua, por ejemplo, sino con su comunalizaci√≥n. Empero, antes a√ļn de ana¬≠lizar estas contrapuestas posiciones y de pensar en redimensionar el Estado, es necesario que se discuta cual debe ser su funci√≥n. Repensarlo es ponerlo al d√≠a en funci√≥n de las demandas de la sociedad y no a gusto de las demandas del capital sea en tiempos neoliberales o progresistas.

Impulsos e intentos privatizadores correistas

Antes de desmenuzar muy r√°pidamente los objetivos privatizadores propuestos por el gobierno de Lasso, cabe tomar en cuenta que el proceso privatizador en el pa√≠s no es un mero capricho de una u otra corriente pol√≠tica o econ√≥mica. Hace varios a√Īos que la crisis econ√≥mica del Ecuador trasciende a las formas y apariencias pol√≠ticas de los gobiernos. Particularmente desde 2015, la econom√≠a ecuatoriana muestra un serio estancamiento pese a haber recibido miles de millones de d√≥lares sobre todo las exportaciones de petr√≥leo y de endeudamiento externo; y del estancamiento pasamos directamente al colapso gracias al coronavirus y a un manejo gubernamental desastroso. Es m√°s, podemos decir que la crisis del capitalismo ecuatoriano es tan severa que la situaci√≥n que actualmente vivimos quiz√° no ser√≠a muy diferente si la victoria electoral de 2021 llegaba para alguien distinto a Lasso. ¬ŅO acaso alguna corriente pol√≠tica pose√≠a la varita m√°gica para resolver la crisis estructural de inmediato?

Vivimos una crisis capitalista en toda su magnitud. Una crisis donde las clases dominantes -m√°s all√° de sus formas particulares- necesitan con urgencia la libertad suficiente para sobreexplotar a trabajadores y Naturaleza. En ese sentido, el proceso privatizador es otro elemento adicional que busca brindar a los grandes capitales -locales y transnacionales- la oportunidad de reactivar o fortalecer sus posibilidades de lucro. Al formar parte de un proceso m√°s dentro de la din√°mica de acumulaci√≥n capitalista, no debe sorprendernos que las pretensiones privatizadoras ya ven√≠an haciendo ruido desde hace algunos a√Īos, incluso en tiempos del progresismo corre√≠sta.

Recordemos que al final de su gobierno, Rafael Correa disolvi√≥ empresas estatales y arranc√≥ con el impulso privatizador al se√Īalar las intenciones de vender varias empresas p√ļblicas, incluso a ratos de forma camuflada.6 Dentro del arranque privatizador corre√≠sta destaca la Empresa P√ļblica de F√°rmacos ENFARMA, creada en diciembre de 2009, la cual se dedicar√≠a a producir medicamentos gen√©ricos e incluso a la investigaci√≥n farmac√©utica. La producci√≥n de esta empresa proveer√≠a a los hospitales y centros de salud administrados por el Ministerio de Salud, el IESS, el ISSFA y el ISSPOL. De hecho, el mercado cautivo de la empresa era de aproximadamente 500 millones de d√≥lares al a√Īo. Finalmente, la empresa termin√≥ por ser liquidada v√≠a decreto por el propio Correa en 2016. Aqu√≠ no podemos dejar de pensar en el aporte que pudo haber dado esta empresa en tiempos de pandemia, ni en el negocio que termin√≥ garantiz√°ndose a los importadores privados de medicamentos…

Junto con esta empresa p√ļblica ca√≠da en desgracia, el corre√≠smo ejecut√≥ otros procesos privatizadores: ejemplo de ello es el ingenio azucarero Ecudos (antes Aztra), el cual pas√≥ a manos del Estado en 2008 luego de ser incautado a la familia Isa√≠as, y que en 2011 se lo vendi√≥ al Grupo Gloria de Per√ļ. La venta del ingenio se hizo a pesar de que la empresa gener√≥ utilidades netas en 2008 de 3,5 millones, en 2009 de 2,4 millones y en 2010 de 7,1 millones de d√≥lares. Para colmo, las condiciones de la venta fueron cuestionables: se vendi√≥ 70% del paquete accionario por 133,8 millones de d√≥lares, cuando se deb√≠a obtener 174 millones (p√©rdida aproximada de 40 millones); adem√°s que el grupo peruano apenas pag√≥ el 10% al contado, mientras que el 90% se pag√≥ con un cr√©dito de la Corporaci√≥n Financiera Nacional a una tasa de 5% (recordemos que al Ecuador le cobran, en promedio, un 9% en la emisi√≥n de bonos de deuda).

Adem√°s de Aztra/Ecudos, tambi√©n se promovi√≥ la privatizaci√≥n de las cementeras Chimborazo y Guap√°n. Cementos Chimborazo desde su creaci√≥n perteneci√≥ al Estado, mientras que Guap√°n originalmente pertenec√≠a al IESS, pero luego la cementera fue adquirida por el Ministerio de Industrias. Ambas empresas se fusionaron y conformaron la Uni√≥n Cementera Nacional, la cual pas√≥ a ser manejada por la Empresa P√ļblica Cementera del Ecuador (EPCE) en 2010. Aunque la cementera gener√≥ en 2014 utilidades de aproximadamente 25 millones de d√≥lares, m√°s del 60% del paquete accionario se vendi√≥ a fines de 2014 al mismo Grupo Gloria de Per√ļ que, dicho sea de paso, se encontrar√≠a entre los grupos econ√≥micos m√°s poderosos del vecino del sur.

En esta lista correista de concesiones de activos del sector p√ļblico no puede faltar la entrega de los puertos m√°s grandes del pa√≠s al capital transnacional, al√≠ado con grupos olig√°rquicos locales. Nos referimos a las concesiones por 50 a√Īos, sin licitaci√≥n, de los puertos de Posorja, Puerto Bol√≠var, Manta… Y por cierto no se puede ocultar el empuje que se otorg√≥ durante el correismo a los capitales petroleros, llegando inclusive a entregar el capo petrolero Sacha y otros campos petroleros a empresas privadas transnacionales en su gran mayor√≠a.7 El fest√≠n minero del siglo XXI es por supuesto otra clara manifestaci√≥n de c√≥mo en el gobierno corre√≠sa -de vac√≠o discurso soberanista- se abr√≠a la puerta a los capitales transnacionales.

A su vez, al final de su gobierno, Correa se√Īal√≥ una larga lista de intenciones privatizadoras: Fabricamos Ecuador (Fabrec), GamaTC, TC Televisi√≥n, Banco del Pac√≠fico, Diario El Tel√©grafo y Televisi√≥n y Radio de Ecuador (RTV Ecuador), los Correos del Ecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana, la liquidaci√≥n de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre. Incluso se propuso la apertura a capitales privados para que administren las hidroel√©ctricas Sopladora, Manduriacu y Oca√Īa, y hasta la participaci√≥n de capitales privados en grandes empresas p√ļblicas como la Corporaci√≥n Nacional de Telecomunicaciones (CNT) – una de las empresas con el patrimonio m√°s grande del pa√≠s.

Fueron se√Īales muy claras de que se pretend√≠a un nuevo desmantelamiento del Estado al puro estilo neoliberal. Y todo bajo el argumento de obtener liquidez para el gobierno y afrontar el dif√≠cil momento de la econom√≠a ecuatoriana, argumento hasta indolente si recordamos todos los despilfarros del corre√≠smo. Por ejemplo, para citar apenas dos casos, recordemos la fallida construcci√≥n de la Refiner√≠a del Pac√≠fico y la costosa rehabilitaci√≥n de la Refiner√≠a Estatal de Esmeraldas.

Por cierto, cabe mencionar que en el gobierno de Moreno no prosperaron esas intenciones privatizadoras. Lo que se produjo es la disolución de varias empresas estatales, incluso de indudable importancia para la vida de una sociedad como Correos del Ecuador. En todo caso, hasta para la ejecución de las ambiciones privatizadoras, el gobierno de Moreno resultó un desastre.

El pa√≠s del encuentro… privatizador

Llegados a este punto, cuando el gobierno de Lasso ha declarado su interés de abrir la puerta a privatizaciones y concesiones -a las que el gobierno anterior eufemísticamente llamaba monetizaciones- bien vale establecer algunas diferencias y por cierto adentrarse en la materia desde una lectura de economía política. Empecemos pues destacando a quiénes les interesa las privatizaciones, más allá de quienes las aceptan como una verdad revelada.

El discurso privatizador tiene interesados a nivel nacional e internacional. En este sentido, los capitales transnacionales est√°n entre los primeros empe√Īados en que los Estados nacionales se deshagan de sus patrimonios, para obtenerlos por la v√≠a de la inversi√≥n extranjera directa normal. Los capitales nacionales, muchas veces estrechamente vinculados al capital externo, tambi√©n aspiran hacerse cargo de una tajada de posibles negocios, casi siempre muy lucrativos. Y por si esto fuera poco, estas preten¬≠siones reciben el respaldo abierto de los organismos multilaterales de cr√©dito o de gobiernos como los EEUU que en repetidas ocasiones se ha pronunciado a favor de sus connacionales, como en el mencionado caso de Emelec, o recientemente al otorgar una l√≠nea de cr√©dito condicionada a privatizaciones y concesiones.

Ahora, con el gobierno de Guillermo Lasso parece que la intención privatizadora a ultranza se haría realidad. En este punto cabría discutir algunas de las áreas que aparecen en la mira de las privatizaciones y concesiones lassistas.

Venta del Banco del Pacífico

Empecemos por la pretendida venta del Banco del Pac√≠fico, que tiene una possici√≥n preponderante en el mercado financiero del pa√≠s y que realiza importantes utilidades. ¬ŅQu√© hace el Estado manejando un banco que era privado?, es una pregunta de caj√≥n. La respuesta est√° en l√≠nea con lo que manifestamos anteriormente: este banco form√≥ parte de las entidades financieras salvadas por el Estado. Y ahora, su venta ser√≠a -seg√ļn una lectura muy superficial- un paso necesario para que vuelva a sus or√≠genes.

El asunto es más complejo. No se trata solo de impulsar un proceso transparente y de obtener el mejor precio posible. Lo que interesa es averiguar las consecuencias que podría tener dicha venta y cuáles podrían ser algunas alternativas para conseguir un objetivo más trascendente que el obtener un ingreso monetario más o menos significativo, pero con una mera perspectiva cortoplacista.

Basta recordar que en 2019 solo cinco bancos (Pichincha, Produbanco, Guayaquil, Internacional y Bolivariano) concentraron un 64 % de los cr√©ditos y 67 % de los dep√≥sitos. Si se concreta la venta del Banco del Pac√≠fico -por su tama√Īo, el segundo del mercado, actualmente en manos del Estado- el poder del oligopolio bancario crecer√≠a a√ļn m√°s. Dif√≠cilmente se puede aceptar el argumento de que un propietario privado mejorar√≠a los niveles de competencia en el mercado. Si ese es el objetivo, ¬Ņpor qu√© no impulsar un frente de banca p√ļblica y comunitaria -bancos estatales (Banecuador, CFN, Banco del Pac√≠fico) y BIESS- en estrecha alianza con las cooperativas de ahorro y cr√©ditos, as√≠ como con las cajas comunales y otras entidades de la Econom√≠a Popular y Solidaria?

Por supuesto que urge tomar medidas para generar competencia en el mercado financiero y, por ejemplo, reducir las tasas de inter√©s. El Estado puede abrir l√≠neas de segundo piso para fondear (financiar) especialmente a las cooperativas que son las que m√°s llegan a las localidades y financian a los micro y peque√Īos emprendimientos. Es necesario tambi√©n fomentar la creaci√≥n de m√°s cajas de ahorro comunitarias complementadas con un mayor uso de medios de pago alternativos que dejen de depender del uso de d√≥lares f√≠sicos para las transacciones. Y por cierto urge tambi√©n estimar y establecer l√≠mites a la concentraci√≥n de la banca: por ejemplo, impedir legalmente que un solo banco concentre m√°s del 10% de cr√©ditos y dep√≥sitos. Aqu√≠ puede ayudar una ley antimonopolios que penalice con impuestos extraordinarios a grupos econ√≥micos y financieros de excesiva concentraci√≥n.

Concesión de Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)

Otro de los activos del Estado que est√° en la mira privatizadora es la CNT. El patrimonio de esta empresa debe bordear f√°cilmente los 1.700 millones d√≥lares. Su abierta privatizaci√≥n o concesi√≥n es muy probable que conlleve a la transnacionalizaci√≥n de la Corporaci√≥n, pues es muy dif√≠cil creer que una empresa privada nacional pueda asumir el reto de transformar a la CNT y ponerla a competir con las transnacionales telef√≥nicas Claro y Movistar que actualmente dominan el mercado. Por cierto, cabe no olvidar los apoyos que el corre√≠smo brind√≥ a estas empresas transnacionales para que sigan operando en el pa√≠s cuando exist√≠a la posibilidad de que la empresa p√ļblica se encargue totalmente de las telecomunicaciones.

Sin que CNT sea una empresa que brille por su eficiencia, es una empresa rentable. Y bien podría transformarse en actor importante para ampliar sustantivamente el servicio en todo el Ecuador, al tiempo que serviría para romper el poder del oligopolio de la telefonía privada, que controlan el grueso del mercado y que en algunos casos -sobre todo Claro- obtienen utilidades anuales superiores al 90% (noventa por ciento) sobre su patrimonio neto.

Concesiones y privatizaciones en el sector hidrocarburífero

Una decisión de privatizar las tres refinerías existentes tiene que considerar una serie de elementos estratégicos y, en el caso pe­trolero, no se puede olvidar la experien­cia de las décadas en que las transnacio­nales dominaban toda la industria hidro­carburífera, con escasos beneficios para el país. Incluso cabe traer a la memoria los enormes subsidios que han recibido las empresas petroleras para sostener rentables sus operaciones; una cuestión que surgió hace ya muchísimas décadas cuando el Estado ecuatoriano subsidiaba las exportaciones petroleras de la Anglo, que extaría el crudo de la Península de Santa Elena. Y tampoco se puede menospre­ciar la selección del momento oportuno para proceder a la venta de las refinerias, puesto que cuando existe una sobre­oferta de determinadas empresas o cuando el sector da clara muestras de debilitamiento estructural8, se otorgarían mayores beneficios al capital transnacional y no se conseguirían todos los resultados espera­dos. En este sentido, igualmente se propone transformar la mayor empresa del país, Petroecuador, en una sociedad anónima, es decir abrir la puerta para su paulatina privatización.

La viabilidad de una privati¬≠zaci√≥n de empresas de areas estrat√©gicas deber√≠a depender de las posibilidades existentes para que √©sta sirva de palanca para garantizar la transferencia de tecnolog√≠a por parte de los inversionistas extranjeros, en campos donde sea indispensable. De todas maneras, mejor ser√° crear condiciones adecuadas para que los en¬≠tes estatales que act√ļan en campos estrat√©gicos puedan desenvolverse en ambientes de mayor competividad. Reiteremos tambi√©n que el objetivo de las empresas p√ļblica no es necesariamente la rentabilidad, m√°s a√ļn en el caso de sectores estrat√©gicos donde es crucial garantizar al pa√≠s al menos un m√≠nimo de autonom√≠a.

Asimismo, disponer de empresas estatales en campos estrat√©gicos puede ayudar, sobre todo si se quiere impulsar una transici√≥n posextractivista. Pero, contar con esas empresas no asegura mec√°nicamente otra pol√≠tica extractivista y peor una superaci√≥n del extractivismo. Recordemos que el accionar de las empresas estatales casi siempre est√° motivado por las demandas del mercado mundial, e incluso ha llegado a ser -en no pocas oportunidades- mucho m√°s da√Īino que las acciones de las propias transnacionales al atropellar a las comunidades en nombre del inter√©s nacional y/o porque no tienen tecnolog√≠as y pr√°cticas adecuadas. A modo de constataci√≥n de lo dicho, es perversa la alianza de empresas extractivistas estatales, como entre la empresa minera estatal ecuatoriana Enami y Codelco (Corporaci√≥n Nacional del Cobre de Chile), esta √ļltima orientada a facilitar la ampliaci√≥n de la miner√≠a en Intag, provincia de Imbabura.

Un redoblado impulso transnacional para los extractivismos

En l√≠nea con lo que han intentado otros gobiernos, sobre todo ahora agobiado por la megacrisis que afecta al pa√≠s y m√°s a√ļn con el lastre de una econom√≠a dolarizada, se trata de conseguir d√≥lares de cualquier forma. En especial, d√≥lares provenientes de las exportaciones. Y para lograrlo se forzan las actividades extractivistas y la flexibilizaci√≥n laboral, con el fin de hacer realidad la ansiada competitividad.

As√≠, con el fin de paliar las angustias fiscales, una de las medidas que ha esgrimido el presidente Lasso -ya en campa√Īa- es la duplicaci√≥n del volumen de extracci√≥n de petr√≥leo, de 500 mil a 1 mill√≥n de barriles diarios (sin considerar incluso todas las limitaciones ambientales y t√©cnicas que semejante propuesta podr√≠a implicar). Y en consecuencia ha sintetizado los afanes orientados a ampliar las actividades petroleras en el Decreto 95, del 7 de julio de 20219.

Para empezar no se puede caer en an√°lisis simples y comenzar a calcular -con meras “reglas de tres” o similares- cu√°nto ser√≠a el aumento de los ingresos petroleros necesarios para las tan alica√≠das finanzas p√ļblicas. Lasso ha reconocido que tomar√° cuatro a√Īos cumplir con esta meta petrolera (ser√≠a oportuno conocer qu√© fuente o estudio especializado emple√≥ como referencia para plantear ese plazo). Sin embargo, algo que no se toma en cuenta es la resistencia de las comunidades amaz√≥nicas que con sobradas razones defender√°n con creciente firmeza sus territorios. Otro limitante: un aumento del volumen de extracci√≥n de crudo, sin un incremento de las reservas, acercar√° a√ļn m√°s la fecha en la que Ecuador dejar√° de exportar petr√≥leo; caer√≠amos en una suerte de pan para hoy, hambre para ma√Īana. 10

Un mecanismo para conseguir este ambicioso y a la par complejo objetivo, a más de las privatizaciones rápidamente mencionadas en líneas anteriores, radica en concluir con los contratos petroleros de servicios y, volver a los contratos de participación. Los contratos de prestación de servicios adolecen de un problema, que radica en el costo de extracción mínimo, que bordea en promedio los 35 dólares por barril; así, cuando el precio cae, el rendimiento es menor. Con los contratos de participación la tajada estatal será menor, pero se espera contrapesar eso con mayores inversiones que permitan incrementar las tasas de extracción de crudo. La entrega de campos petroleros a empresas extranjeras -como ya lo hizo Correa en su gobierno- no será suficiente para conseguir ese esperado beneficio, pues para generar interés en las empresas privadas hay que ampliar el margen de sus utilidades.

El espaldarazo a la megaminer√≠a (ver el Decreto 151, suscrito el 5 de agosto de 202111) que recibe abierto aliento de los grandes medios de comunicaci√≥n -seguramente lucran hasta de la creciente publicidad de las empresas mineras- no se reflejar√° en beneficios importantes para el pa√≠s, pero con seguridad aumentar√° la conflictividad social en los territorios. Veamos un par de cifras preliminares de las mismas mineras y del Estado para el caso de siete proyectos megamineros: el total de ingresos que se generar√≠a por la megaminer√≠a en las pr√≥ximas d√©cadas podr√≠a ser de 132.432 millones de d√≥lares. De ellos s√≥lo unos 27.486 millones (20%) llegar√≠an al Estado ecuatoriano en per√≠odos que van desde once hasta m√°s de cincuenta a√Īos.

Solo para entender lo poco que representan los 27.486 millones que se recopilar√≠a al terminar los principales megaproyectos actualmente en cartera, notemos algunas cifras: entre 2007 y 2018, el sector p√ļblico no financiero ecuatoriano (gobierno central, gobiernos seccionales, empresas p√ļblicas y dem√°s entes estatales), recibi√≥ casi 99 mil millones por ingresos petroleros; solo el gobierno central registr√≥ por ese rubro, en esos once a√Īos, 41.822 millones de d√≥lares: 150% veces m√°s en un per√≠odo tres veces m√°s corto que lo que ofrece la megaminer√≠a.

El costo de monitoreo -no necesariamente de remediaci√≥n y menos a√ļn de restauraci√≥n- de los sitios de las minas de los proyectos Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, R√≠o Blanco, Panantza-San Carlos, Llurimagua, Cascabel, Cangrejos, y El Domo/Curipamba, calculado a m√≠seros 3 d√≥lares por tonelada para procesar las m√°s de 5 mil millones de toneladas de material que hay que extraer del subsuelo, podr√≠a llegar al menos a 14.500 millones de d√≥lares: casi el 53% de los 27.486 millones de d√≥lares que, se supone, recibir√≠a el Estado. Este costo no considera, por supuesto, la contaminaci√≥n del agua, los subsidios ocultos (electricidad subsidiada, por ejemplo), los costos de eventuales accidentes (muy probables dados los contextos altamente riesgosos en los cuales se est√°n desarrollando los proyectos), como la rotura de un dique de colas y la consecuente limpieza de la contaminaci√≥n asociada. Y no podr√≠amos marginar la enorme cantidad de beneficios tributarios y arancelarios que reciben estas empresas. Si todos los proyectos estrat√©gicos entraran en funcionamiento, habr√≠a entre 32 y 40 mil puestos de trabajo directo, menos del 0,4% de la poblaci√≥n econ√≥micamente activa.12

Para alentar las inversiones extranjeras en otros ámbitos, así como también en los diversos extractivismos, el Gobierno retornó al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados РCIADI. Como consecuencia de esta acción el régimen expidió el Decreto 16513, el 18 de agosto de 2021, que reglamenta la Ley de Arbitraje y Mediación expedida en 1998. A través de dicho reglamento se amplía de manera profunda el ámbito de los arbitrajes, incluso prohibiendo cualquier injerencia de fuera de los centros de arbitraje y abriendo la puerta a la retroactividad en la aplicación de los arbitrajes, para asegurar más y más garantías a las inversiones privadas, en particular extranjeras. Inversiones que, por cierto, cuando han provocado controversias resueltas en arbitrajes internacionales, han generado prácticamente miles de millones de dólares en pérdidas al estado ecuatoriano.

Si se lee con detenimiento -y buena fe- lo que dispone la Constitución, si se recupera el espíritu de la Constituyente y, si se revisa la Carta Magna en su integralidad, la prohibición a que el país se someta a arbitrajes internacionales no deja espacio para la duda.14 En el artículo 419, se fija el marco de vigencia de los tratados internacionales que requieren una aprobación por parte de la función legislativa, entre los que no aparecen los mencionados arbitrajes internacionales. Los arbitrajes están expresamente prohibidos en el artículo 422. Eso sí, dejamos claro, incluso como argumento adicional para aclarar el tema, que en dicho artículo 422 se prevé la posibilidad de instancias arbitrales solo en el ámbito regional, es decir latinoamericano,15 y también se contempla la posibilidad de un sistema de arbitraje para deuda externa soberana, que no existe todavía a nivel internacional.16

La experiencia en Ecuador y en el mundo nos dice que las inversiones extranjeras no vienen motivadas solo por tratados bilaterales de inversi√≥n (en donde se acepta el arbitraje internacional en el caso de controversias) sino por otras razones que tienen que ver con las posibilidades de obtener beneficios e incluso con la capacidad de aumentar la influencia de capitales transnacionales en sectores estrat√©gicos. Es m√°s, Ecuador, al 2017, ten√≠a m√°s tratados de arbitraje internacional que muchos pa√≠ses de la regi√≥n, y sin embargo recib√≠a solo 0,79% de la inversi√≥n que llegaba del mundo a Am√©rica Latina y el Caribe. El principal flujo de inversiones extranjeras directas hacia Ecuador proven√≠a de Brasil, M√©xico y Panam√°, pa√≠ses con los que Ecuador no hab√≠a firmado un tratado bilateral de inversiones. Y como si lo anterior no fuese suficiente, t√©ngase presente que -comparando dos pa√≠ses de la regi√≥n de tama√Īo relativamente similar- Brasil, sin tratados bilaterales de inversi√≥n, supera en inversiones extranjeras a M√©xico, uno de los pa√≠ses con m√°s tratados de inversi√≥n.

Privatizar o no privatizar, “that is (not) the question”

En este texto hemos presentado apenas una breve lectura preliminar de los principales sectores que podr√≠an afectarse por la ola privatizadora que parece aproximarse. Sin duda faltan temas candentes y preocupantes que merecen una discusi√≥n futura mucho m√°s detallada. Entre esos temas se puede destacar a las pretensiones de privatizaci√≥n (as√≠ sea “encubierta”) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por ahora, lo que buscamos es incentivar al an√°lisis de algunos elementos b√°sicos de la cuesti√≥n y plantear algunas interrogantes que pueden enriquecer el debate. Incluso, cabe aprovechar el momento para empezar a repensar al Estado. As√≠, luego de plantearse la funci√≥n que debe asumir el Estado en el conjunto de la sociedad y no solo en la econom√≠a, se podr√≠a dise√Īar un programa de mejo¬≠ramiento de la eficiencia estatal (comprendiendo que los objetivos estatales deber√≠an ser distintos a objetivos del capital). S√≥lo entonces se podr√° debatir sobre el tema de la entrega o incluso venta de activos del sector p√ļblico, que podr√≠a ser en algunos casos una herramienta para mejorar los √≠ndices de eficiencia, que no se agota en la esfera de la propiedad empresarial, sino que debe integrar otros aspectos de mayor incidencia en la macroeconom√≠a y en la sociedad en general. Incluso, cabr√≠a pensar en la posibilidad no de la privatizaci√≥n sino de la entrega de la administraci√≥n de empresas p√ļblicas y activos estatales a comunidades, cooperativas u otras formas alternativas de organizaci√≥n social de car√°cter no capitalista.

Así, el logro de este objetivo no necesariamente debería estar ligado a un problema de propiedad sino de gestión, que no se reduce a una supuesta dicotomía entre el Estado y la empresa privada.

Entre algunos puntos dignos de mencionar destaquemos que varias empresas p√ļblicas han sido v√≠ctimas de un manejo irresponsable y corrupto, hasta en beneficio de agentes privados. Y en este punto tampoco se puede marginar la existencia de “las puertas giratorias”, es decir la casi contin√ļa circulaci√≥n de personas que vienen del sector privado a administrar las empresas p√ļblicas o a cumplir funciones gubernamentales, de donde, luego de un tiempo -muchas veces luego de haber atendido las demandas de sus gremios o sus empresas – retornan al mundo empresarial privado, sin que se pueda consolidar un equipo de gerencia estable y preparado al frente de las empresas del Estado.

Tampoco se puede descuidar el efecto acumulativo de las sucesivas pol√≠ti¬≠cas de austeridad -motivada por la necesidad de mantener el pago del servicio de la deuda externa-, que ha ocasionado severos problemas finan¬≠cieros a las entidades estatales, que han asumido el peso de los ajustes y se han visto imposibilitadas de mantener los ritmos de atenci√≥n al p√ļblico o la expan¬≠si√≥n y el mantenimiento de sus opera¬≠ciones.

En el caso de los servicios p√ļblicos, afectados por la crisis econ√≥mica, la impostergable b√ļsqueda de mayor efi¬≠ciencia, que pretende ser resuelta por la acci√≥n privatizadora, no puede perder de vista la equidad social y la responsabilidad ambiental, objetivos insepa¬≠rables de la gesti√≥n estatal. Por lo tanto, se debe considerar el riesgo del incremento de las tarifas de los servicios p√ļblicos que sean privatizados, a m√°s de las dificul¬≠tades para ampliar su cobertura a los sectores m√°s necesitados. Est√° claro que las necesidades sociales no suelen coincidir con el rendimiento empresarial, pues este √ļltimo puede agudizar la con¬≠centraci√≥n de beneficios en la √©lite. En cambio, para los sectores de menores ingresos, las privatizaciones pueden implicar hasta una disminuci√≥n o eliminaci√≥n del acceso a deter¬≠minados servicios p√ļblicos.

De igual manera inciden en el funciona¬≠miento de las empresas p√ļblicas los mar¬≠cos jur√≠dicos vigentes y la falta de un entorno econ√≥mico adecuado, que constituyen verdaderas camisas de fuerza que impiden su desenvolvimiento; el caso de Petroecuador es paradigm√°tico en este punto. A su vez, el desenvolvimiento de las empresas p√ļblicas se ve afec¬≠tado por interferencias pol√≠ticas, impidiendo que su fun¬≠cionamiento sea estable y arm√≥nico; es m√°s, en no pocas ocasiones la designaci√≥n de sus directivos responde a intereses coyunturales de la pol√≠tica par¬≠tidista antes que a alguna visi√≥n estrat√©gica. Por eso, antes que pensar en la venta (hasta subvaluada) de las empresas estatales, lo urgente deber√≠a ser la transformaci√≥n de su gesti√≥n, buscando una posible combinaci√≥n entre rentabilidad, sustentabilidad y garant√≠a del acceso a la poblaci√≥n, sin perder de vista en ning√ļn momento los mencionados objetivos sociales y ambientales.

Tambi√©n es preciso destacar que la privatizaci√≥n no puede sustituir un monopolio estatal por un privado. No solo se trata del problema de que el monopolio, independientemente de su propiedad, produce ineficiencias en la asignaci√≥n de recursos, sino que en el caso de los monopolios privados con¬≠ducen a mayores concentraciones de la riqueza y por ende del poder pol√≠tico. Por esta raz√≥n, antes que pensar en una sus¬≠tituci√≥n de las estructuras de la propiedad monop√≥lica, es preferible configurar condiciones para que la empresa estatal funcione como si existieran condiciones de competencia y que considere los cos¬≠tos externos a su gesti√≥n. Y esto ser√° factible cuando se armonice jur√≠dica e institucionalmente la actividad de los entes estatales, cuando se elimine la debilidad en la definici√≥n de las pol√≠ticas del sector p√ļblico en general, y cuando se brinde una mayor participaci√≥n popular y comunitario en la propia administraci√≥n del Estado y de sus activos.

De todas maneras, existen casos donde se podr√≠a impulsar la privatizaci√≥n, o mejor dicho la transformaci√≥n de la propiedad estatal en otras formas de propiedad que fortalezcan la econom√≠a nacional. Por ejemplo, la participaci√≥n p√ļblica en varias empresas productivas o en otras con caracter√≠sticas nada priori¬≠tarias, como aquellas destinadas al tu¬≠rismo y a la recreaci√≥n, que no ameritan el concurso del capital estatal. Estas par¬≠ticipaciones podr√≠an ser vendidas no solo considerando su posible rentabilidad comercial, sino que deber√≠an ser instru¬≠mentos para ampliar la base del accio¬≠nariado impidiendo mayores niveles de concentraci√≥n de la riqueza. Se deber√≠an ensayar esquemas de “privatizaci√≥n” que otorguen paquetes de acciones, en condiciones preferenciales y con regulaciones claras que impidan su venta inmediata, a los propios trabajadores y a los mismos usuarios de las empresas afectadas. As√≠, no se buscar√≠a el mayor precio en el mercado, sino ante todo mecanismos que contribuyan a una mayor democratizaci√≥n de la propiedad y la gesti√≥n los activos p√ļblicos.

El precio de venta, en definitiva, no debe ser el punto m√°s importante, sino los efectos colaterales de contenido macroecon√≥rnico, social y ambiental que se puedan derivar de una privatizaci√≥n o concesi√≥n. Es decir, la decisi√≥n del manejo de las empresas p√ļblicas y otros activos debe hacerse desde una perspectiva estrat√©gica e integral.

Tambi√©n, como ya lo anotamos antes, es importante destacar que un ob¬≠jetivo clave de estas acciones privatizadoras implica la b√ļsqueda de recursos para superar deficiencias fiscales. Sin embargo, lo importante no es simplemente reducir en el corto plazo el d√©ficit fiscal, sino tener presente el potencial valor futuro de las utilidades que gene¬≠rar√≠a la empresa. As√≠, solo en los casos en que una empresa estatal lleve a condiciones deficita¬≠rias graves, que no pueden ser resueltas en el corto o mediano plazos, y que no sea indispensable para cumplir los mencionados objetivos superiores del Estado, se podr√≠a pensar en privatizarla.

Adem√°s, el ob¬≠jetivo de una privatizaci√≥n no puede ser simplemente fiscal, menos a√ļn si se con¬≠sidera que los ingresos obtenidos pueden tener un efecto ef√≠mero ante problemas serios del subdesarrollo. Por ejemplo, ¬Ņpara qu√© privatizar si un mejor manejo de las empresas p√ļblicas puede mejorar la capacidad productiva de la econom√≠a del pa√≠s? Por otro lado, la aplicaci√≥n de medidas privati¬≠zadoras no puede ocultar el hecho de que el d√©ficit muchas veces encuen¬≠tra su origen en los esfuerzos que se realizan para servir la deuda p√ļblica ex¬≠terna e interna.

Otro asunto que no puede pasar de¬≠sapercibido es el destino que se da a los fondos que se consigan con la venta de las empresas estatales. Como se dijo, lo fundamental no debe ser prio¬≠rizar la b√ļsqueda de mayores precios, sin considerar otras posibilidades que se derivar√≠an de este proceso. Los recursos obtenidos por esta v√≠a de ninguna ma¬≠nera deber√≠an engrosar el servicio de la deuda externa o ser destinados a gastos suntuarios o a la compra de armas, por ejemplo. Por el contrario, deber√≠an servir, por ejemplo, para impulsar procesos de reconversi√≥n productiva, teniendo presente en todo momento criterios de equidad socio¬≠econ√≥mica y ambiental, antes que simples reflexiones empresariales que contribuyan a otorgar nuevos y mayores beneficios a los grupos monop√≥licos.

En lugar de insistir en la ine¬≠ficiencia de las empresas estatales -asumiendo esta afirmaci√≥n como dogma cuando es dif√≠cil compro¬≠barlo emp√≠ricamente- se deber√≠a buscar una activa cooperaci√≥n entre el Estado y el sector productivo en general -priorizando la econom√≠a popular y solidaria-, no solo entre el Estado y los grandes grupos fi¬≠nancieros. Del tama√Īo del Estado o del sector privado tampoco se pueden deri¬≠var conclusiones mecanicistas sobre el grado de desenvolvimiento de un pa√≠s; lo que cuenta es el grado de interrelaci√≥n que se consiga entre estos dos actores sin des¬≠cuidar a la sociedad civil, para ga¬≠rantizar la conformaci√≥n y fortalecimiento de una ciudadan√≠a activa y de comunidades empoderadas que sean actores determinantes en los procesos de transformaci√≥n del Estado y no solo conseguir una presencia aislada de cier¬≠tos grupos sociales en calidad de nuevos propietarios.

Para completar esta reflexi√≥n cabe plantear la duda sobre los reales inte¬≠reses de la fanaticada privatizadora, qu√© empresas estatales est√°n en su mira y cu√°les son los mecanismos con que pre¬≠tenden acceder a su propiedad. Un real reorde¬≠namiento del Estado y de sus empresas no puede iniciar antes de redefinir su papel, para luego redimensionar su participaci√≥n en la econom√≠a y en la so¬≠ciedad. As√≠, m√°s que el tama√Īo del Estado y sus empresas interesa su incidencia en la sociedad y la calidad de sus decisiones, cuestiones clave al dise√Īar posibles esquemas de trans¬≠formaci√≥n de la propiedad estatal y hasta la participaci√≥n del capital extranjero en la econom√≠a. Caso contrario se corre el riesgo de que una masiva e indiscri¬≠minada privatizaci√≥n acent√ļe las ca¬≠racter√≠sticas concentradoras y excluyen¬≠tes de la sociedad nacional y que, como resultado de la recomposici√≥n estructu¬≠ral de las relaciones entre econom√≠a y pol√≠tica, se configure una nueva tipo¬≠log√≠a de Estado autoritario, que restrinja a√ļn m√°s los espacios democr√°ticos.

En suma, no se pueden aceptar irreflexiva¬≠mente viejos dogmas del liberalismo derivados de una masiva angustia fiscal, de un gran desinter√©s por el bienestar de las poblaciones vulnerables que se benefician de la existencia de servicios p√ļblicos, y de los inocultables intereses de algunos grupos de poder dentro y fuera del pa√≠s que buscan lucrar en medio de la crisis.

En definitiva, requerimos otro Estado.17 Y esta es una cuesti√≥n que ya no se puede simplemente analizar discutiendo sobre su tama√Īo y eficiencia. Vivimos nuevos momentos que conllevan retos cada vez m√°s complejos y que plantean nuevos horizontes. As√≠, el plantearse un nuevo Estado -inspirado en la plurinacionalidad- debe incorporarse al Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza, al tiempo que se consolidan y amplian los derechos colectivos y comunitarios. Igualmente debe incorporarse una cr√≠tica severa a la actual estructura de propiedad de la riqueza y de los medios de producci√≥n tanto en manos privadas como estatales. Esto exige crear esquemas horizontales de redistribuci√≥n de riqueza y poder, as√≠ como de construcci√≥n de equidades en plural, pues est√°n en juego varias cuestiones: una lucha de clases entre capital-trabajo; la superaci√≥n efectiva del concepto de “raza” y del racismo como los elementos m√°s crudos de dominaci√≥n de estas sociedades; e incluso la construcci√≥n de sociedades que rompan con su matriz patriarcal. De esta manera, desde la cr√≠tica y desde un radical replanteamiento del Estado, se puede pensar en c√≥mo enfrentar la crisis civilizatoria que el capitalismo nos impone (y el coronavirus ha exacerbado).

Todo lo dicho aspira a engranarse con propuestas de transformaciones profundas, civilizatorias, en las que el √©nfasis debe estar en asegurar simult√°neamente la pluralidad y la radicalidad. Una tarea que no ser√° posible de la noche a la ma√Īana, sino a trav√©s de sucesivas aproximaciones que enfrenten todas aquellas maquinarias de muerte que amenazan a la supervivencia humana y a la vida en el planeta.

Impulsemos pues un esfuerzo que libere las fuerzas sociales hoy atrapadas en engorrosas institucionalidades estatales, potenciando sus capacidades de autosuficiencia, autogestión y autogobierno. Hasta la discusión sobre las privatizaciones merece una nueva perspectiva desde la autogestión popular. Todo esto demanda no solo inteligencia en la crítica, ni solo profundidad en las alternativas, sino sobre todo la acción de las fuerzas políticas que lideren y viabilicen los procesos emancipatorios que tanto nos hacen falta.

* Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador.

—-

Notas

1 Conviene recordar que en el gobierno de Rafael Correa se desperdici√≥ una gran oportunidad para impulsar transformaciones estructurales, existiendo una serie de condiciones casi √ļnicas para al menos intentarlo. Sobre el particular se recomienda el libro de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una d√©cada desperdiciada: Las sombras del corre√≠smo. CAAP, Centro Andino de Acci√≥n Popular. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

2 Sobre el particular se puede revisar el art√≠culo de Alberto Acosta (1992); Riesgos y alcances de una noveler√≠a, Revista Ecuador Debate N¬ļ 25; disponible en https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/9144/1/REXTN-ED25-02-Acosta.pdf o el libro de Alberto Acosta y Lautaro Ojeda (1993); Centro de Educaci√≥n Popular (CEDEP), Quito.

3 Ver nota period√≠stica: “Guillermo Lasso anuncia concesi√≥n de refiner√≠as, carreteras, telef√≥nica y venta del banco estatal”, Diario El Universo, 23 de mayo del 2021, https://www.eluniverso.com/noticias/politica/guillermo-lasso-anuncia-concesion-refinerias-carreteras-telefonica-venta-banco-estatal-nota/

4 Para profundizar sobre la grave situación que atraviesa el Ecuador se recomienda el análisis de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Hugo Jácome (2021); Ecuador: al borde del naufragio РEntre la pandemia sanitaria y el pandemonio neoliberal. Disponible en https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Ecuador-al-borde-del-naufragio.pdf

5 Basta revisar los potentes aportes y denuncias de Arturo Villavicencio (2015); “Un cambio de matriz energ√©tica bajo toda sospecha”; como el art√≠culo disponible en https://lalineadefuego.info/2015/06/02/un-cambio-de-matriz-energetica-bajo-toda-sospecha-por-arturo-villavicencio/

6 Un detalle de todos estos procesos se encuentra en el libro de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018); Una década desperdiciada: Las sombras del correísmo. CAAP, Centro Andino de Acción Popular. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1ezro-SaBUzXlzsEllvOAjpIwJIijwiqj/view

7 Ver una s√≠tesis del manejo petrolero de ese gobierno en Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2018). En especial el apartado ‘La maldici√≥n de la abundancia petrolera’.

8 Hay que tener presente la tendencia -cada vez más presente- de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

9 Disponible en https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._95_20210607132917_20210607132920.pdf

10 Consultar en Vicente Sebastian Espinoza, Javier Fontalvo, Jaime Mart√≠-Herrero, Paola Ram√≠rez, I√Īigo Capel√°n-P√©rez (2019);

“Future oil extraction in Ecuador using a Hubbert approach”. Science Direct. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544219311922

11 Disponible en https://www.recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/wp-1628209776656.pdf

12 Sobre esta importante cuesti√≥n invitamos leer el libro de Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020); El fest√≠n minero del siglo XXI. ¬ŅDel ocaso petrolero a una pandemia megaminera?, Abya-Yala, Fundaci√≥n Rosa Luxemburg, Quito.

13 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/13lf57Lha9bO-UbDzma9XmPMw7a1I-rOZ/view?usp=sharing

14 Consultar en Alberto Acosta (2021); “Presidente Guillermo Lasso viola la Constituci√≥n – ¬ŅCon complicidad de la Corte Constitucional?”. Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

15 El segundo inciso del art√≠culo 422: “Se except√ļan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la soluci√≥n de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoam√©rica por instancias arbitrales regionales o por √≥rganos jurisdiccionales de designaci√≥n de los pa√≠ses signatarios. No podr√°n intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia”.

16 El tercer inciso del art√≠culo 422: “En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promover√° soluciones arbitrales en funci√≥n del origen de la deuda y con sujeci√≥n a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional”. Sobre el tema se puede consultar la propuesta formulada desde hace m√°s de dos d√©cadas por Alberto Acosta y el economista peruano Oscar Ugarteche, sintetizada entre otras varias publicaciones de los autores, en el siguiente art√≠culo: “A favor de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana” (2003). Para completar esta informaci√≥n, es pertinente conocer que la esencia de este Tribunal, en lo que se refiere a las normas de justicia internacional, transparencia y equidad, fueron discutidas e incluso aprobadas en dos ocasiones en el seno de Naciones Unidas, sin tener ning√ļn resultado favorable hasta la fecha, por la oposici√≥n de las grandes potencias, que son, a su vez, los mayores acreedoras de la deuda externa.

17 Una detallada discusi√≥n sobre el papel que debe jugar el Estado se encuentra en el art√≠culo de Alberto Acosta (2018); “Repensando nuevamente el Estado ¬ŅReconstruirlo u olvidarlo”, en el libro de varios autores, Am√©rica Latina: Expansi√≥n capitalista,conflictos sociales y ecol√≥gicos, Universidad de Concepci√≥n, Chile. Disponible en https://ecuadortoday.media/2019/01/04/repensando-nuevamente-el-estado-reconstruirlo-u-olvidarlo/

