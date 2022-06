–

De parte de Indymedia Argentina June 29, 2022

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso suspendi贸 el di谩logo con el movimiento ind铆gena porque no quiere que participe su l铆der Le贸nidas Iza.

El mandatario envi贸 un mensaje a la poblaci贸n y primero asegur贸 que el martes por la madrugada 鈥渦n cowboy que custodiaba tanqueros y transportaba combustible鈥 fue atacado dejando el saldo de una persona fallecida y otras 12 heridas, integrantes de la Polic铆a nacional y otras fuerzas armadas ecuatorianas.

鈥淓l pa铆s ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un di谩logo fruct铆fero, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Le贸nidas Iza, quien solo defiende sus intereses pol铆ticos y no los de sus bases鈥, apunt贸 Lasso, quien adem谩s se dirigi贸 al movimiento ind铆gena aconsej谩ndoles que 鈥渘o merecen un oportunista como l铆der鈥.

鈥淰amos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como reh茅n, mientras no existan las garant铆as necesarias no se puede continuar con el proceso de di谩logo鈥, continu贸.

Por 煤ltimo, prometi贸 que 鈥渟贸lo cuando se cuente con leg铆timos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador que busquen verdaderas soluciones y est茅n abiertos a un di谩logo real y franco regresaremos a la Mesa de Di谩logo鈥.

鈥淗ago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos profesionales, empresarios, maestros, transportistas para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. Tenemos que defender la democracia鈥, concluy贸.

El pa铆s ha sido testigo de todos los intentos que hemos tenido por dialogar pero no podremos hacerlo con quienes pretenden secuestrar la paz del Ecuador. 隆Eso no lo vamos tolerar! Hago un llamado a unidad y a la defensa de la democracia.pic.twitter.com/uw3OiylVaw 鈥 Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 28, 2022

Previamente el Parlamento ecuatoriano rechaz贸 el pedido de destituci贸n del jefe de Estado. Mientras tanto, el movimiento ind铆gena se mantiene en vigilia y movilizado. Anoche, los principales dirigentes y dirigentas transmitieron un pronunciamiento sobre la situaci贸n y el levantamiento de las negociaciones.

鈥淟e贸nidas Iza no es quien est谩 poniendo los criterios a t铆tulo personal, sino que es la voz de una estructura organizativa y, adem谩s, la voz de una representaci贸n que parte de un pueblo que se reconoce en la voz de un compa帽ero que en este momento est谩 siendo apuntado desde el Gobierno nacional鈥, expres贸 una de las referentes, Nayra Chal谩n Quishpe, vicepresidenta de Confederaci贸n de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari).

鈥淓s nuestro l铆der y no solo representa la voz del movimiento ind铆gena sino que es la voz del pueblo. No est谩 hablando, se帽or Lasso, con Le贸nidas Iza, est谩 hablando con todos nosotros. Est谩 hablando con el pueblo empobrecido鈥, remarc贸.

Tambi茅n respaldaron a su representante Le贸nidas Iza, quien a su vez denunci贸 amenazas y dijo que tem铆a por su vida. 鈥淭engo temor por el atentado a m铆 mismo. He recibido cu谩ntas amenazas y no me parece justo que se pretenda doblegar un derecho, una movilizaci贸n, que jam谩s ha sido para un vandalismo, sino por respuestas que permitan avanzar鈥, denunci贸 Iza a su turno.

El movimiento ind铆gena ecuatoriano pide una rebaja de los combustibles mayor a la que ofreci贸 el gobierno, un precio justo para los productos del campo, mayores derechos laborales, un freno a la actividad minera contaminante, controles de precios de los alimentos, m谩s presupuesto para salud y educaci贸n y que se ponga fin a la pol铆tica de privatizaciones, entre otros puntos.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/sin-repuestas-al-reclamo-lasso-rompio-el-dialogo-porque-no-quiere-al-lider-indigena-leonidas-iza/