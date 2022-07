Palabras de aliento y solidaridad, desde este territorio llamado Perú hasta ese territorio llamado Ecuador. Rompiendo las fronteras físicas y mentales.



Y algo de lo que está sucediendo allá.

Lo hicieron de nuevo – 03 de Julio del 2022



Sabíamos que la izquierda (principalmente el Correísmo) quería el Poder, así como la CONAIE quería el protagonismo ¿Para una futura candidatura presidencial como el EZLN?, mientras la derecha se iba a afianzar mediante algunas reformas aún habiendo un voto para destituir al facho Lasso pues hasta algunxs de “sus opositorxs en la Asamblea” han dado la abstención.

Victoria dicen desde la CONAIE y desde muchos sectores de la izquierda (menos desde el Correísmo porque no se concretó la destitución), sacando a flote las reformas que han sido firmadas por el gobierno del facho liberal. ¿Y lxs asesinadxs?, ¿Lxs detenidxs?, ¿Lxs heridxs?. Borraron cassette. Prefieren la Paz Social porque son parte del Sistema que dicen luchar en contra. La Paz Social es la opresión del Sistema de dominación hacia la población para beneficiar la tranquilidad de los grupos de Poder que ya ni importa del color de sus camisetas porque son a la final una misma clase repartidas entre el Estado y el Privado.

Esta noticia le encanta tanto a la derecha, que una de sus cuentas fans de tuiter, lo celebra en una de sus publicaciones :

Oficialmente se acabó el #ParoNacional2022Ec. Luego de la firma del acta por la paz, tras 18 días de movilizaciones termina el paro nacional en #Ecuador.

Reformismo puro y duro

La lucha es la madre de todos los derechos. Entrevista realizada a @LeonidasIzaSal1, Pdte., de CONAIE, horas después de finalizado el #ParoNacional2022Ec de 18 días, con logros importantes siendo un triunfo más del pueblo en las calles.

Correísmo decepcionado en una cuenta de tuiter como muestra

Recuento escrito el 24 de Junio

Desde el 12 de Junio que Ecuador oficialmente se viene movilizando contra el alza del costo de vida y temas relacionados como el extractivismo etc, y sólo ha encontrado lo que se encuentra en cualquier gobierno: Represión.

Hay noticias de asesinatos a manifestantes. Pero aún sin asesinatos o sin detenidxs, el sólo hecho de la represión (no solo en manifestaciones, sino en el cotidiano) debe ser también motivo para manifestarnos desde nuestros territorios y demás espacios para así tumbar toda frontera carcelera de territorios.

Ecuador: cuatro fallecidos en décimo día de protestas en contra del Gobierno

Ecuador: Gobierno califica de “daño colateral” muerte de cuatro personas durante protestas

Ecuador: Gobierno califica de "daño colateral" muerte de cuatro personas durante protestas

Adjuntaré 3 videos para ilustrar cómo se ha vivido la represión en estos últimos 3 mandatos presidenciales empezando por Rafael Correa quien hoy finge de aliado del pueblo, pasando por su ex mano derecha Lenin Moreno, y terminando por este gobierno de Guillermo Lasso. Verán que hay distintas camisetas ideológicas en sus cabezas, y verán el papel de los medios de prensa masiva para criticar al gobierno de su ideología rival reprime, y silenciar cuando el gobierno de su ideología amiga reprime, un signo que debe ya ser obvio para toda esa gente que sigue creyendo en gobiernos, partidos políticos y mesías de diversas caretas.

La represión del estado ecuatoriano contra las protestas deja ya 4 compañerxs asesinadxs (Gobierno de Lasso)



Ecuador bajo estado de excepción por violentas protestas tras alza de combustibles (Gobierno de Lenin Moreno)



Criminalización de la protesta por el Yasuní (Gobierno de Rafael Correa)



Hay que tener una visión crítica hacia el oportunismo de diversos sectores que se visten de resistencia. Hoy viernes 24 vemos que ya se está evidenciando el papel conciliador con el Estado por parte de la CONAIE que está condenando los actos violentos de manifestantes como si el Sistema que nos reprime no sea así o peor de violento. Seguido colocaré artículos y videos para comprender más este tema, que no es sólo el hecho económico sino otros más complejos.

Mensaje de Leonidas Iza Salazar, Pdte., de la CONAIE: “No dejemos infiltrar a personas que pretenden dañar esta lucha. Invitamos a que ingresen todos/as a la CasadelaCultura, reunámonos de manera organizada en la casa de la resistencia”

En un mundo de constante opresión sistemática, este discurso de la NO Violencia como única vía para las protestas, es pura ilusión que puede y de hecho ya ha traído muchas muertes en protestas porque lxs manifestantes que escuchan estos discursos van con toda la ingenuidad creyendo que la policía y lxs militares no les van a disparar ni golpear ni a secuestrar si lxs manifestantes no hacen nada violento. Ya van 4 personas asesinadas en Ecuador. Y además es un insulto y una acción autoritaria contra quienes ejercen violencia para defender-se y liberarse como lo están haciendo lxs manifestantes sean colectivos o individualidades.

Si analizamos profundamente este discurso, veremos que nos insertan eso en el cerebro para cuando ellxs sean gobierno y nos fallen (que de hecho eso siempre hacen), la gente no salga a las calles violentamente y de ser así ese nuevo gobierno tenga la justificación perfecta para la represión “porque así no deben arreglar las cosas por parte de la población, pero por parte del gobierno sí”.

Hermanos/as, pueblos, organizaciones y sectores movilizados a nivel nacional, no permitamos que nuestra lucha legítima se dañe por la violencia y el vandalismo. Tenemos una agenda clara que busca resultados concretos, actuemos en unidad.

Acá el discurso de la No Violencia, lo unico que hace es afianzar el monopolio de la violencia del Estado. ¿Qué dirían Lxs Shuar y otras etnias y tribus en Ecuador cuando la CONAIE o Iza y fans les digan que no sean violentxs?

Mientras la manifestación llamaba a la NO VIOLENCIA la Policía y las FFAA ya tenían preparada la emboscada, muchas mujeres, menores y adultos mayores, quienes encabezaban la marcha fueron afectados, hay heridos, desaparecidos.

La violencia viene del Estado, miles de personas marcharon de manera organizada en el onceavo día del ParoNacionalEc2022 en los espacios paz como la @CasadelaCultura, en el Arbolito fueron reprimidos a mansalva.

Encima tienen de aliada a la FIBGAR que es una Fundación pro-Estado

Hoy estaremos en el “Acto de Conmemoración del Proceso 1001”.

https://nitter.net/fibgar_/status/1540260727776284674

Baltasar Garzón, Pdte., de la Fundación Internacional @fibgar_, Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, envía un mensaje de apoyo y solidaridad a las movilizaciones indígenas y sociales. Rechaza la violencia estatal y criminalización de @LeonidasIzaSal1. Conaie

Otro motivo más para rechazar el discurso de La NO violencia, es que es usado por la derecha y demás mentes opresoras como discurso contradictorio dentro de la lucha, y de esa manera justifican la represión del Estado e incluso piden a sus valerosxs policías y militares que hagan más asesinatos de manifestantes “para terminar con el comunismo”.

Este es un video en que usan esa contradiccón, y vean los comentarios de sus seguidorxs, que no es distinto a los de otros territorios cuya lógica es la defensa de lo material y no de la persona flora y fauna ni del medio ambiente

https://nitter.net/EcuadorPlay/status/1540150500464656385

En las afueras de la UCE manifestantes recogen la basura que deja la policía y que impide la libre circulación de la gente.

://nitter.net/indymedia_ec/status/1540145033621422082

En este video la prensa de Perú y su invitado liberal usan las ansias de Poder de la izquierda, para deslegitimar la lucha y sus formas.

Ecuador: movimiento indígena a punto de vacar al presidente Guillermo Lasso

://invidious.snopyta.org/watch?v=P7FeA25-T_8

Acá un video que aunque provenga de un medio de prensa liberal, no deslegitima lo que dice el manifestante que sí está luchando y exponiéndose a la muerte o cárcel (y miren las burlas hacia su persona por parte de liberales y del izquierda que apoya a Leonidas – Que curioso no) mientras Leonidas Iza dice No a La violencia desde un cómodo lugar donde está:

“Leonidas está cantando y bailando.. mientras la gente está luchando”

"Leonidas está cantando y bailando.. mientras la gente está luchando"

En el siguiente bloque se compartirá un breve reporte escrito hace casi una semana, cuando estas protestas empezaron a emerger, y siempre con la crítica a quienes se visten de la polera de la resistencia :

Ecuador : ¿Revuelta o Apagón?

Debido a lo reciente de enterarme de los acontecimientos, a pesar de ser el 3er día de movilizaciones, sólo daré algunas reflexiones quizás obvias para muchxs dentro de la movida, pero necesarias para esxs pocxs y la mayoría de la ciudadanía que termina creyendo las promesas del Estado (sea este ente manejado por la derecha, la izquierda, el centro) y/o del Capital (sea este manejado por privados o por el Estado mismo).

En el caso de Ecuador hoy el problema mayoritario proviene de la derecha y su capitalismo privado que aprovechando la pandemia se ha alimentado más (de la mano también del extractivismo), y para velar sus infraestructuras llevan ya prolongando la militarización que se normalizó mundialmente en pandemia, ahora en nombre de la Paz Social que es la paz de lxs ricxs (estado y privado) y de lxs que aspiran a ser como ellxs. Esa premisa de la Paz Social también le ha servido al Estado para deshacerse de lxs presxs, sobre todo lxs que no pueden pagar protección, para su exterminio en “confusas” peleas entre ellxs, con la complicidad de lxs guardias.

En Perú estamos casi en la misma situación económica, ambiental y política solo que con la complicidad del Estado que hoy es encabezado por la izquierda.

Algunas diferencias que podemos ver es que en Perú no se está reclamando por el papel del Estado y el Capital privado que le traza el camino, en aceptar al FMI y su paquete de préstamos y agenda de reajustes económicos.

En el 2do día de movilizaciones, detuvieron al máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza mientras se dirigia a una reunión. Fué detenido por 60 efectivos de cuerpos de elite combinados de las Fuerzas Armadas y la policía.

En redes sociales, Guillermo Lasso salió a explicar antes del apresamiento de Iza que “que se encontraban realizando las detenciones de los autores intelectuales y materiales de los incidentes durante el paro nacional”. El argumento fue que hubo “incendio a patrullero, invasión a productores, roturas de parabrisas, ataque a instalación de bombeo de petróleo, corte de agua en las comunidades y cierre y daños en las vías estatales”.

Y el mandatario agregó que “Ahora le toca a la Fiscalía y Poder Judicial actuar porque nadie está por encima de la ley, los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos”.

Esto agudizó más las protestas y la represión al punto de que hoy miércoles 15 de Junio, 3er día de protestas, un manifestante fué impactado de bala en el cráneo por un policía.

Leonidas fué liberado hoy miércoles 15, pero quedó citado para audiencia el 04 de Julio.

Hoy miércoles 15 han detenido a compañerxs feministas. y como es de costumbre, la policía no permite ingresar a famliares ni abogadas.

El martes 14 detuvieron a un periodista del Medio Independiente Indymedia de Ecuador (aunque fué liberado ya), que dicho sea de paso no sabemos por qué su página web ha sido descontinuada desde el año pasado, y sin embargo su página de facebook está en actividad. Esto lo digo por lo importante del manejo de las redes sociales y la internet en asuntos de privacidad y anonimato, más en casos de represión o por ser punto de contrainformación aunque no sea de tendencia anarquista.

No me extraña que la CONAIE no se halla pronunciado por la detención de compañerxs feministas y de Indymedia Ecuador, ya que voces críticas (sobre todo anarquistas) sobre el levantamiento de hace unos años (poco antes de la revuelta en Chile), tenían una fuerte crítica a la CONAIE en su papel apaga fuegos y conciliador con el gobierno de turno de aquella vez de Lenin Moreno ex-mano derecha de Rafael Correa.

Con esto repetimos una vez más: NO creas ni en Estado ni en Capital y sus múltiples caras.

Comparto algunos enlaces, que servirá a conocer más detalles de lo que está pasando en Ecuador, aunque no estoy de acuerdo en muchas de las ideas de los espacios que he encontrado como punto de informe actual. Pero sirve para algunos datos.

