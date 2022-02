–

La CTA Aut贸noma y ATE expresaron su desacuerdo; en la CGT la quietud suena m谩s a resignaci贸n. El laboralista H茅ctor Recalde reclam贸 una aclaraci贸n sobre el verdadero contexto al que refiere 鈥渓a prolongaci贸n laboral voluntaria鈥 de las personas.

Por Luis Autal谩n.

La alternativa de que el acuerdo con el FMI incluye la 鈥渆valuaci贸n de los mecanismos que favorezcan la prolongaci贸n voluntaria laboral de las personas鈥, no pas贸 inadvertida en el 谩mbito sindical. El p谩rrafo del borrador de Econom铆a revelado por este medio alude a la vieja discusi贸n sobre la modificaci贸n de la edad jubilatoria.

En contexto general el acuerdo con el Fondo ya cosech贸 respaldos de gremios aliados al Gobierno pero sobre todo con el presidente Alberto Fern谩ndez. Ahora, el t贸pico previsional despert贸 m煤ltiples rechazos, la mayor铆a 鈥渇uera de grabaci贸n鈥. Predomin贸 el silencio o el aguardar 鈥減ara saber qu茅 dice la letra chica鈥. Y el destaque se cifra en que los disgustos silenciosos se cifraron en sindicatos que poco comulgan con la Casa Rosada.

En respuesta a la consulta de BAE Negocios el referente de la CTA Aut贸noma Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy analiz贸 contextos. 鈥淯na de las necesidades del pa铆s pasa por incrementar los puestos de trabajo. Ya sea con la reducci贸n de jornadas laborales y mejorando los ingresos de trabajadores y trabajadoras. La prolongaci贸n voluntaria laboral no aparece como una buena medida鈥, dijo.

Sobre la reducci贸n de los llamados reg铆menes de privilegio el sindicalista consider贸 que la soluci贸n no pasa por reducir ese gasto. Incluso cit贸 que los propios informes del Gobierno al Congreso sobre mejoras a los jubilados reflejan un retraso en dichos aumentos bajo rigor inflacionario, ya que los mismos se otorgaron en cuotas. 鈥淓l esquema que se plantea hoy es continuar con lo mismo, y no veremos mejoras. Las explicaciones no deber铆an abundar sobre c贸mo no va impactar el acuerdo con el Fondo en un nuevo ajuste. El foco deber铆a estar claro en c贸mo se van a mejorar los ingresos de jubilados ya que el 80% de ellos cobra beneficios por debajo del nivel de la indigencia鈥.

Peronismo

Para el abogado laboralista y ex diputado nacional H茅ctor Recalde la cuesti贸n amerita m谩s que una aclaraci贸n: 鈥淓s complicado interpretar esta consideraci贸n del ministerio de Econom铆a. En primer lugar por que deber铆amos saber a qu茅 apunta la prolongaci贸n voluntaria鈥. El letrado se pregunt贸: 鈥溌縀stamos diciendo que una persona debe continuar su labor cumplida su jornada? 驴Se refieren a que contin煤en trabajando despu茅s de jubilarse? Porque en todo caso no estamos ante una concepci贸n republicana, democr谩tica y popular. Es de esperar una aclaraci贸n, porque si es lo que interpretamos, Guzm谩n no parece ser un ministro de un gobierno peronista鈥.

El adjunto nacional de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, consider贸 que 鈥渁dem谩s de la prolongaci贸n voluntaria de la vida laboral de las personas; se expresa el limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales y administrar la masa salarial del sector p煤blico. Est谩 claro que el Gobierno ocult贸 detalles cuando present贸 el acuerdo con el FMI y tenemos ahora una mayor certeza sobre el fuerte ajuste que est谩 exigiendo鈥.

Otro dirigente de la CGT, sin ocultar su disgusto confi贸 a este medio una comparaci贸n global: 鈥淓s m谩s de lo mismo, est谩n tomando el modelo de Francia donde los trabajadores y trabajadoras se jubilan a los 75 a帽os鈥 y apelando a la iron铆a acot贸 que 鈥渆st谩 muy claro lo de 鈥榲oluntaria鈥; 驴qui茅n se quiere jubilar para cobrar $35.000 por mes? Con este escenario la mayor铆a prefiere seguir trabajando鈥.

Sin compromisos

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirm贸 hoy de que 鈥渘o hay ning煤n compromiso con el FMI para modificar las jubilaciones鈥 de los argentinos, aunque aclar贸 que se va estudiar 鈥渃贸mo mejorar el sistema en cuanto a la equidad y los haberes鈥 y c贸mo ofrecer incentivos a los trabajadores para continuar su etapa activa.

鈥淟o que se va a hacer es una serie de estudios para mejorar el sistema en su equidad y en c贸mo tener claro el financiamiento 鈥 de un sistema que representa el 52% del presupuesto nacional, dijo Moroni en declaraciones a la agencia T茅lam .

El ministro como hab铆an se帽alado el presidente Alberto Fern谩ndez y el ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n, dijo que 鈥渆n ninguna parte del acuerdo se est谩 comprometiendo a hacer reformas previsionales鈥.

Sin embargo, acot贸 que 鈥渟e va estudiar c贸mo mejorar el sistema en cuanto a mejorar la equidad y las mejoras en los haberes. Al igual que todos los pa铆ses del mundo, el tema previsional es complejo en la Argentina y en el mundo la expectativa de prolongaci贸n de la vida 煤til de los trabajadores va en aumento鈥.

Consultado acerca de si los estudios previsionales se realizar铆an con organismos internacionales, Moroni aclar贸 que 鈥渉ay suficiente capacidad en la Anses y en la 谩reas de Seguridad Social, con lo que no hay necesidad de trabajar con organismos del exterior鈥 para realizar dichos an谩lisis.

